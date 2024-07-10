После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор

Вячеслав Пиксаев, который вместе с Леонидом Гольдортом основал компанию, ставшую позже крупным российским экспресс-доставщиком СДЭК, сменил компаньона, вышедшего из бизнеса, на посту генерального директора.



Новая роль Пиксаева в СДЭК

Генеральным директором логистического оператора СДЭК назначен его сооснователь Вячеслав Пиксаев, пишет «Интерфакс».

В новом качестве Пиксаев, по его словам, займется улучшением всей системы, развитием франшизы, но главная цель — выход на IPO, который компания планировала еще с начала 2021 г.

«Главная приоритетная цель на ближайшее время — выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы», — сказал Пиксаев.

СДЭК Вячеслав Пиксаев встал у руля СДЭК в качестве генерального директора

Ранее должность гендиректора занимал другой совладелец СДЭК — Леонид Гольдорт.

Сооснователь СДЭК

Пиксаев родился 24 ноября 1970 г. в Новосибирске. Высшее образование он получил в НГТУ, на факультете летательных аппаратов по специальности инженер-конструктор. В СДЭК до сих пор он состоял в совете директоров и осуществлял операционную деятельность.

Основали компанию Пиксаев и Гольдорт 18 мая 2015 г. С первого дня основания бизнесом владели они вдвоем — у Пиксаева была доля 44%, а у Гольдорта — 56%. Сначала это была курьерская служба для перевозки заказов интернет-магазина Korzina.ru по Сибири и Дальнему Востоку. Сервис СДЭК существует с февраля 2000 г.

Сейчас СДЭК является одним из крупнейших экспресс-доставщиков в России, занимая второе место по географическому охвату доставки после «Почты России».

Он развивает бизнес преимущественно за счет франчайзинговой модели. На конец первого полугодия 2023 г. компания имела свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране (3,8 тыс. в России). По итогам 2023 г. выручка СДЭК продемонстрировала 36-процентный рост год к году и составила 34,3 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период – 1,5 млрд руб. «Дочками» компании являются шесть предприятий – ООО «Сдэк.Маркет», ООО «Сдэк Финанс», ООО «Сдэк Фулфилмент», ООО «Сдэк Диджитал», ООО «Сдэктермо» и ООО «Сдэк Шоппинг». Две из них в 2023 г. показали суммарный чистый убыток 118 млн руб. три получили чистую прибыль 318 млн руб. в сумме (статистика «Контур.Фокуса»).

Обмен долями и должностями

27 октября 2020 г. доля Пиксаева уменьшилась до 43,56%, Гольдорта — до 55,44%, а в список учредителей с долей 1% вошел Евгений Цацура. 12 марта 2023 г. 6,5% в компании получила Инна Яковлева — своей долей с нею поделился Пиксаев.

В начале июля 2024 г. Леонид Гольдорт продал долю 55,44% в своем детище, вышел из состава учредителей и оставил пост генерального директора. Покупателем доли Гольдорта в СДЭК стала УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), но не напрямую. С 4 июля 2024 г. основным учредителем СДЭК является АО «Кластер капитал», принадлежащее фонду «Андромеда-2», а уже им управляет СФН.

Гольдорта объявил о продаже своей доли в ходе коллективного Zoom-звонка 24 апреля 2024 г. Одно из ключевых условий сделки — покупатель не должен быть под санкциями. Гольдорт полностью покинул компанию. На посту гендиректора его теперь сменил другой сооснователь — Пиксаев.

Доля Пискаева в компании четвертого июля 2024 г. составляла уже не 43,56%, а 37,06%. У Цацуры остался 1% компании, у Яковлевой — 6,5%.