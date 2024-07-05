СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса

Основатель СДЭК Леонид Гольдорт продал всю свою долю в компании. Покупателем выступила УК СФН через прослойку из «дочек».

Основатель, но больше не владелец

Основатель логистического сервиса СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») Леонид Гольдорт продал долю в своем детище и вышел из состава учредителей, пишут «Ведомости». Сам Гольдорт заявил Telegram-каналу «Нецифровая экономика», что сделка, ранее получившая, по его словам, одобрение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), закрыта, и что он получил за свою долю сумму, по размерам близкую к той, на которую он рассчитывал.

Покупателем доли Гольдорта в СДЭК стала УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), но не напрямую. По данным «Ведомостей», с 4 июля 2024 г. основным учредителем СДЭК является АО «Кластер капитал», принадлежащее фонду «Андромеда-2», а уже им управляет СФН.

Сумму сделки к моменту выпуска материала ее стороны не раскрывали.

Как менялись доли

Согласно «Контур.Фокусу», «Кластер капитал» ранее никогда не входила в состав учредителей ООО «СДЭК Глобал» (юрлицо СДЭК). С первого дня основания компании – 18 мая 2015 г. (уставный капитал – 10,1 тыс. руб.) – ею владели Вячеслав Пиксаев (44%) и Леонид Гольдорт (56%).

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При этом сам сервис существует с февраля 2000 г. на начальном этапе это была курьерская служба для перевозки заказов интернет-магазина Korzina.ru по Сибири и Дальнему Востоку.

27 октября 2020 г. доля Пиксаева уменьшилась до 43,56%, Гольдорта – до 55,44%, а в список учредителей с долей 1% вошел Евгений Цацура. 12 марта 2023 г. 6,5% в компании получила Инна Яковлева – своей долей с нею поделился Пиксаев.

К моменту выпуска материала Цацура владел 1% компании, у Яковлевой по-прежнему были 6,5%, у Пиксаева – 37,06%. Доля АО «Кластер капитал», на 3 июня 2024 г. составлявшая 0,1%, 4 июля 2024 г. выросла до 55,44%.

По итогам 2023 г. выручка СДЭК продемонстрировала 36-процентный рост год к году и составила 34,3 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период – 1,5 млрд руб. «Дочками» компании являются шесть предприятий – ООО «Сдэк.Маркет», ООО «Сдэк Финанс», ООО «Сдэк Фулфилмент», ООО «Сдэк Диджитал», ООО «Сдэктермо» и ООО «Сдэк Шоппинг». Две из них в 2023 г. показали суммарный чистый убыток 118 млн руб. три получили чистую прибыль 318 млн руб. в сумме (статистика «Контур.Фокуса»).

Сразу после сбоя

Выход Гольдорта из состава учредителей СДЭК состоялся спустя менее полутора месяцев после невероятного по своим масштабам и последствиям сбоя сервиса. CNews писал, что в конце мая 2024 г. россияне по всей стране не могли ни отправить, ни получить посылки – вся инфраструктура СДЭК была парализована. Некоторые сотрудники редакции CNews получили свои посылки спустя лишь около двух недель со дня их отправки.

Между тем, с высокой степенью вероятности можно предположить, что это лишь совпадение. «Ведомости» пишут, что Гольдорт начал искать покупателя на свою долю как минимум в ноябре 2023 г. в связи со своей эмиграцией в Израиль. На тот момент, по информации издания, покупкой интересовались холдинг X5 Group и несколько крупных российских банков, а также непосредственный конкурент СДЭКа – компания «Деловые линии».

О заинтересованности УК СФН информации тогда не было. В конце апреля 2024 г., за месяц до взлома, «Ведомости» сообщили, что Гольдорт нашел покупателя на свою долю в СДЭК, но его название раскрывать не стали.

Планы нового владельца

Генеральный директор СФН Екатерина Черных подтвердила изданию факт совершения сделки, но тоже не раскрыла ее сумму. Она отметила, что «инвесторы фонда смогут участвовать в развитии логистической отрасли не только с точки зрения расширения площадей, но и роста бизнеса компаний отрасли», и что СДЭК в результате сделки «получит дополнительные возможности для развития логистической инфраструктуры». «Включение в активы фонда одного из крупнейших в стране логистических операторов, одним из преимуществ которого является технологичность, компания рассматривает как инновационное предложение, которое выделяет продукт СФН среди остальных», подытожила Черных.

В апреле 2024 г. «Ведомости» писали, что операционным управлением новый инвестор заниматься не станет. По словам собеседников издания, покупатель, чье название на тот момент не раскрывалось, «хочет сохранить бренд, преемственность, менеджмент, франшизную модель и корпоративную культуру».