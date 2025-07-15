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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пиксаев Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «М.Видео» начала доставку товаров через СДЭК в более чем 4500 городов России 1
10.07.2024 После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор 1
05.07.2024 СДЭК продан. От своей доли избавился основатель сервиса 1
25.01.2016 «Национальная почтовая служба» ускорила обработку маршрутных листов с помощью решения Abbyy 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Пиксаев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

СДЭК Диджитал - CDEK Digital 4 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
СДЭК Маркет - CDEK Market 2 2
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 4 2
СДЭК Термо 2 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 170 2
Почта России ПАО 2184 1
Деловые Линии ГК 74 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1088 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 2
Электронный документ - Electronic document 1494 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16453 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 981 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29639 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14029 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1995 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 33 2
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 7 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1147 2
Abbyy FlexiCapture 170 1
Цацура Евгений 2 2
Яковлева Инна 2 2
Гольдорт Леонид 4 2
Черных Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2778 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2589 2
Израиль 2764 1
Россия - СФО - Новосибирск 4485 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1305 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1617 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30621 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6427 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7515 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 336 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2016 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Ведомости 1104 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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