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Пиксаев Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
Пиксаев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|СДЭК Диджитал - CDEK Digital 4 2
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
|СДЭК Маркет - CDEK Market 2 2
|СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 4 2
|СДЭК Термо 2 2
|СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 170 2
|Почта России ПАО 2184 1
|Деловые Линии ГК 74 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1088 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
|СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 33 2
|СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 7 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1147 2
|Abbyy FlexiCapture 170 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150874 3
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2778 2
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2589 2
|Израиль 2764 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4485 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
|Ведомости 1104 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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