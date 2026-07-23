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Деловые Линии ГК

Деловые Линии ГК

ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа.

На 2021 год собственный автопарк насчитывает порядка 4 тыс. машин мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 245 подразделений в 199 городах России.

 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 «Деловые Линии» и «Авито Работа»: спрос на молодых специалистов в логистике продолжает расти

до 63 тыс. руб.», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы». По данным ГК «Деловые Линии», количество откликов молодых специалистов на складские вакансии год к году
01.06.2026 «Контур» помог «Деловым линиям» провести первый обмен электронными экспедиторскими документами

ектронная экспедиторская расписка. Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «Мы должны до 1 сентября быть готовы к изменениям, чтобы бизнес-процессы

02.12.2025 Ускорение оформления отправлений на 25%: BIA Technologies внедрила в ГК «Деловые Линии» решение для самостоятельной маркировки грузов клиентами

производительность сотрудников на 30% и снизить количество ошибок до 1%», — сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии». В 2025 г. благодаря разработкам BIA Technologies в транспортной компании

13.08.2025 «Деловые Линии» запустили экспресс-доставку для поставщиков маркетплейсов

заказы идут из Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов», – сказали представители ГК «Деловые Линии». В компании добавили, что чаще всего клиенты отправляют одежду, косметику

13.05.2025 Средний вес одной партии груза при доставке на маркетплейсы увеличился на 13% – «Деловые Линии»

лидируют Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». Также в 2025 г. продавцы стали чаще заказывать доставку отделочных матери
29.04.2025 Переход «Деловых Линий» на ЭТрН в Saby позволил ускорить оформление документов в два раза

. компания выпустила 350 тыс. накладных. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Тензор». ГК «Деловые Линии» требовалось интегрировать систему ЭДО с внутренними ИТ-решениями, чтобы си
22.04.2025 Упрощенный обмен документами между подразделениями: BIA Technologies разработала централизованный архив для ГК «Деловые Линии»

и насчитывает порядка 400 млн документов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. В рамках проекта эксперты BIA Technologies сформировали

15.04.2025 В «Деловых Линиях» теперь доступна услуга страхования сроков доставки для поставщиков Wildberries

и транспортировке груза. Для продавцов Wildberries подобные сервисы уже были доступны. Более того, «Деловые Линии» увеличили число терминалов, где можно воспользоваться данными опциями.
18.03.2025 Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года – «Деловые Линии»

Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий» Также в компании отметили, что в 2024 г. в два раза увеличились объемы перевозок небольших запчастей, комплектующих и оборудования, а печатной продукции и аксессуаров – в половин
18.02.2025 Оптимизация работы водителей на 14%, сокращение сроков доставки и простоев техники: BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК «Деловые Линии»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» программный модуль построения графика работы водителей, движущихся по пере
28.01.2025 «Деловые Линии»: роботы повышают эффективность сортировки посылок примерно в 1,5 раза

му API и обеспечивает высокую скорость сортировки отправлений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «По итогам тестирования мы выяснили, что роботизация сортировки посылок п
21.01.2025 Оформление транспортных накладных в 2 раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН

уменьшить расходы на печать и обработку бумажной документации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «В среднем мы выпускаем порядка одной тыс. ЭТрН в день. Электронный форма
10.12.2024 BIA Technologies внедрила новый алгоритм управления на терминалах ГК «Деловые Линии»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» гибкий механизм постановки автотранспорта на ворота в погрузочно-разгрузоч
30.10.2024 Спрос на самостоятельную маркировку грузов в «Деловых Линиях» вырос на 75%

тоятельного нанесения на грузы клиент может получить через личный кабинет с полным доступом или в своей информационной системе с помощью интеграционного решения. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий». «Услуга стала популярной в особенности среди клиентов, которые отправляют грузы небольшими партиями разным получателям без потребности в длительном хранении на наших терминалах.
08.10.2024 BIA Technologies оптимизировала адресную доставку «Деловых Линий» в дни пикового спроса

ередь повысило удовлетворенность клиентов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. Для наглядной оценки эффективности решений, их улучшений
28.08.2024 «Деловые Линии»: спрос на доставку в маркетплейсы вырос на 20%

поставщиков Уральский, Центральный и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «Мы связываем положительную динамику с ростом потребительской активности,
25.07.2024 «Деловые Линии» отметили рост обращений от поставщиков маркетплейсов в мессенджеры в пять раз

количества обращений клиентов, в 2024 г. цифра выросла до 34%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «Среди заказчиков наиболее популярен Telegram. В основном мессенджер испо
13.06.2024 «Деловые Линии» рассказали о росте заказов через личный кабинет на 19%

но возобновить ее рассмотрение, если заявка была завершена автоматически», – сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии». Воспользоваться расширенным функционалом можно бесплатно – достаточно под
06.06.2024 «СКБ Контур» и «Деловые Линии» договорились совместно развивать направление электронного документооборота в сфере логистики ​

проекты по цифровизации логистики. Дмитрий Хрущалев, Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «С каждым днем гонка технологий набирает обороты, а транспортная отрасль

19.03.2024 «Деловые Линии» запустили новый канал поддержки для поставщиков маркетплейсов

ии заказа на доставку груза, а также уточняют дату поставки или данные для пропуска автомобиля. *** ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в Рос
13.03.2024 «Деловые Линии» перевели межтерминальные перевозки на электронные транспортные накладные

ны, что при приобретении обязательного статуса, многим «серым» игрокам придется покинуть рынок. *** ГК «Деловые Линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в Росси
13.02.2024 Объем перевозок на маркетплейсы вырос в два раза за 2023 год

Аналитики ГК «Деловые Линии» пришли к такому выводу, сравнив периоды с января по декабрь 2022 и 2023 гг
21.11.2023 «Деловые линии» запустили новые услуги для поставщиков маркетплейсов

екс.маркет», Lamoda, AliExpress и др. Осуществляют доставку по схемам FBO, FBS, DBS и rFBS. *** ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а
05.09.2023 «Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов

«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов. Теперь можно оплатить перев
25.07.2023 «Деловые линии» отказываются от бумажных документов

еру помогают сократить также битопливные тягачи и большегрузы на метане. Помимо этого, 5 лет назад «Деловые линии» запустили программу «Так просто для тебя – так важно для планеты!». Она посвящ
06.06.2023 «Деловые линии» ускорили оформление заказа для поставщиков маркетплейсов и торговых сетей

Логистический оператор «Деловые линии» обновил формы расчета и заказа на своем сайте. Теперь выбрать маркетплейс можн
11.04.2023 «Деловые линии» расширили функционал личного кабинета клиентов

Группа компаний «Деловые линии» добавила новые сервисы как для авторизованных пользователей, так и для тех, у

14.03.2023 «Деловые линии» переводят контрагентов на электронный документооборот

учетом общего фокуса на цифровизацию является практически необходимостью», - отметили представители ГК «Деловые линии». В группе компаний добавили, что вопрос перехода на ЭДО каждое предприятие
27.01.2023 BIA Technologies расширяет ИТ-сотрудничество с ГК «Деловые линии»

ет уровень производительности и освобождает ресурсы для развития компании», — сказали представители ГК «Деловые линии». В свою очередь, в BIA Technologies отметили, что продолжат поддерживать р
21.01.2022 «Деловые линии» и Модульбанк запустили программу поддержки для продавцов на электронных площадках

могут разработать продающие карточки товаров, включая организацию фотосъемки, и наладить поставки. «Деловые линии», со своей стороны, предлагают недельную отсрочку по платежам за доставку каждо
21.12.2021 «Деловые линии» запустили приложение по доставке для частных клиентов

Российский грузоперевозчик «Деловые линии» разработал специальное мобильное приложение «Деловые линии. Посылка» дл
11.06.2021 Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10%

Генеральный директор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани представил на мероприятии «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров
01.02.2021 BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий»

BIA Technologies автоматизировала планирование городской автодоставки для «Деловых линий». TMS-система для организации транспортных цепочек внутри города создавалась с целью минимизировать пробег и количество задействованных транспортных средств, повысить число обслуж
08.12.2020 «1С:Доставка» в сервисе «1С:Бизнес-сеть» интегрирована с «Деловыми линиями»

тели, программы которых находятся на официальной поддержке. На текущий момент сервис интегрирован с ГК «Деловые линии». В дальнейшем список перевозчиков, доступных в сервисе, будет расширяться.
25.11.2020 BIA Technologies перевела «Деловые линии» на BPM-платформу Sunrise

ах интеграции с системами наших партнеров и клиентов», — отметил Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые линии». Топ-менеджер «Деловых линий» подчеркнул, что единые стандарты управления

24.05.2018 «Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» займутся цифровизацией транспортной логистики

«Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» подписали соглашение о долговременном сотрудничеств
24.05.2018 «Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C

нам и дальше развивать сеть подразделений и масштабировать бизнес», – отметил генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани. «ERP-системы на платформе "1С:Предприятие" успешно конкуриру
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами

ния по всей России будут оснащаться терминалами для оплаты картами в течение года, сообщили CNews в ГК «Деловые Линии». Расчеты возможны по картам всех основных платежных систем, в том числе —

05.04.2017 «Деловые Линии» ускорили работу склада с помощью AnyLogic

рования и управления бизнес-процессами», — сообщил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
09.03.2017 «Дeлoвыe Линии» оптимизировали paбoтy кoнтaкт-цeнтрa c пoмoщью тexнoлoгий ЦPT

ь функционал по мере роста потребностей», — заявил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев. «В условиях высокой конкуренции предприятиям очень важно под

Публикаций - 93, упоминаний - 191

Деловые Линии ГК и организации, системы, технологии, персоны:

БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 22
9594 14
Ростелеком 10948 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
SAP SE 5601 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Telegram Group 2940 5
Тензор 173 5
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 4
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Veeam Software 345 4
Oracle Corporation 7074 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Ramax - Рамакс 138 4
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25774 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Крок - Croc 1964 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Эвотор - Evotor 231 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
Омникомм - Omnicomm 172 3
Глосав 17 2
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 2
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 2
SoftPoint - Кластерные технологии Софтпоинт 11 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 64 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 2
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Почта России ПАО 2370 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 4
Альфа-Банк 1979 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Газпром нефть 725 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Сбер - СберЛогистика 74 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 4
Фаберлик - Faberlic 115 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 3
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 13
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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