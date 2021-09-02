Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Деловые Линии ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 61
Деловые Линии ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Мадани Фарид 11 5
|Понькин Александр 26 3
|Барыкин Сергей 9 3
|Сологуб Денис 16 3
|Дворкович Аркадий 169 2
|Емельченков Сергей 84 2
|Мотренко Андрей 10 2
|Лагунов Андрей 10 2
|Трефилов Алексей 34 2
|Заренин Андрей 10 2
|Бижан Михаил 10 2
|Пушкин Василий 11 2
|Казанцев Сергей 11 2
|Успенский Александр 7 2
|Слуцкий Александр 7 2
|Сапон Алексей 2 2
|Суханов Алексей 5 2
|Кузьмин Павел 14 2
|Михайлов Евгений 13 2
|Марова Юлия 10 2
|Агапов Иван 5 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Васильев Григорий 35 1
|Гнатусин Александр 1 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Крухмалева Яна 3 1
|Богданов Валентин 7 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Парахин Виктор 4 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Сандомирский Евгений 3 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Павлов Станислав 4 1
|CNews Analytics 1992 3
|CNews Инновация года - награда 26 2
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
|Frost & Sullivan 102 1
|CNews Fast рейтинг 31 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
|НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771008, в очереди разбора - 674690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771008, в очереди разбора - 674690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru