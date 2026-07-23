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Деловые Линии ГК
ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа.
На 2021 год собственный автопарк насчитывает порядка 4 тыс. машин мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 245 подразделений в 199 городах России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 97 дел, на cумму 160 867 119 571 ₽*
СОБЫТИЯ
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|23.07.2026
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«Деловые Линии» и «Авито Работа»: спрос на молодых специалистов в логистике продолжает расти
до 63 тыс. руб.», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы». По данным ГК «Деловые Линии», количество откликов молодых специалистов на складские вакансии год к году
|01.06.2026
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«Контур» помог «Деловым линиям» провести первый обмен электронными экспедиторскими документами
ектронная экспедиторская расписка. Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «Мы должны до 1 сентября быть готовы к изменениям, чтобы бизнес-процессы
|02.12.2025
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Ускорение оформления отправлений на 25%: BIA Technologies внедрила в ГК «Деловые Линии» решение для самостоятельной маркировки грузов клиентами
производительность сотрудников на 30% и снизить количество ошибок до 1%», — сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии». В 2025 г. благодаря разработкам BIA Technologies в транспортной компании
|13.08.2025
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«Деловые Линии» запустили экспресс-доставку для поставщиков маркетплейсов
заказы идут из Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов», – сказали представители ГК «Деловые Линии». В компании добавили, что чаще всего клиенты отправляют одежду, косметику
|13.05.2025
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Средний вес одной партии груза при доставке на маркетплейсы увеличился на 13% – «Деловые Линии»
лидируют Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». Также в 2025 г. продавцы стали чаще заказывать доставку отделочных матери
|29.04.2025
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Переход «Деловых Линий» на ЭТрН в Saby позволил ускорить оформление документов в два раза
. компания выпустила 350 тыс. накладных. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Тензор». ГК «Деловые Линии» требовалось интегрировать систему ЭДО с внутренними ИТ-решениями, чтобы си
|22.04.2025
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Упрощенный обмен документами между подразделениями: BIA Technologies разработала централизованный архив для ГК «Деловые Линии»
и насчитывает порядка 400 млн документов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. В рамках проекта эксперты BIA Technologies сформировали
|15.04.2025
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В «Деловых Линиях» теперь доступна услуга страхования сроков доставки для поставщиков Wildberries
и транспортировке груза. Для продавцов Wildberries подобные сервисы уже были доступны. Более того, «Деловые Линии» увеличили число терминалов, где можно воспользоваться данными опциями.
|18.03.2025
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Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года – «Деловые Линии»
Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий» Также в компании отметили, что в 2024 г. в два раза увеличились объемы перевозок небольших запчастей, комплектующих и оборудования, а печатной продукции и аксессуаров – в половин
|18.02.2025
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Оптимизация работы водителей на 14%, сокращение сроков доставки и простоев техники: BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК «Деловые Линии»
Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» программный модуль построения графика работы водителей, движущихся по пере
|28.01.2025
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«Деловые Линии»: роботы повышают эффективность сортировки посылок примерно в 1,5 раза
му API и обеспечивает высокую скорость сортировки отправлений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «По итогам тестирования мы выяснили, что роботизация сортировки посылок п
|21.01.2025
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Оформление транспортных накладных в 2 раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН
уменьшить расходы на печать и обработку бумажной документации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «В среднем мы выпускаем порядка одной тыс. ЭТрН в день. Электронный форма
|10.12.2024
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BIA Technologies внедрила новый алгоритм управления на терминалах ГК «Деловые Линии»
Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» гибкий механизм постановки автотранспорта на ворота в погрузочно-разгрузоч
|30.10.2024
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Спрос на самостоятельную маркировку грузов в «Деловых Линиях» вырос на 75%
тоятельного нанесения на грузы клиент может получить через личный кабинет с полным доступом или в своей информационной системе с помощью интеграционного решения. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий». «Услуга стала популярной в особенности среди клиентов, которые отправляют грузы небольшими партиями разным получателям без потребности в длительном хранении на наших терминалах.
|08.10.2024
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BIA Technologies оптимизировала адресную доставку «Деловых Линий» в дни пикового спроса
ередь повысило удовлетворенность клиентов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. Для наглядной оценки эффективности решений, их улучшений
|28.08.2024
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«Деловые Линии»: спрос на доставку в маркетплейсы вырос на 20%
поставщиков Уральский, Центральный и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «Мы связываем положительную динамику с ростом потребительской активности,
|25.07.2024
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«Деловые Линии» отметили рост обращений от поставщиков маркетплейсов в мессенджеры в пять раз
количества обращений клиентов, в 2024 г. цифра выросла до 34%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «Среди заказчиков наиболее популярен Telegram. В основном мессенджер испо
|13.06.2024
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«Деловые Линии» рассказали о росте заказов через личный кабинет на 19%
но возобновить ее рассмотрение, если заявка была завершена автоматически», – сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии». Воспользоваться расширенным функционалом можно бесплатно – достаточно под
|06.06.2024
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«СКБ Контур» и «Деловые Линии» договорились совместно развивать направление электронного документооборота в сфере логистики
проекты по цифровизации логистики. Дмитрий Хрущалев, Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «С каждым днем гонка технологий набирает обороты, а транспортная отрасль
|19.03.2024
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«Деловые Линии» запустили новый канал поддержки для поставщиков маркетплейсов
ии заказа на доставку груза, а также уточняют дату поставки или данные для пропуска автомобиля. *** ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в Рос
|13.03.2024
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«Деловые Линии» перевели межтерминальные перевозки на электронные транспортные накладные
ны, что при приобретении обязательного статуса, многим «серым» игрокам придется покинуть рынок. *** ГК «Деловые Линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в Росси
|13.02.2024
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Объем перевозок на маркетплейсы вырос в два раза за 2023 год
Аналитики ГК «Деловые Линии» пришли к такому выводу, сравнив периоды с января по декабрь 2022 и 2023 гг
|21.11.2023
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«Деловые линии» запустили новые услуги для поставщиков маркетплейсов
екс.маркет», Lamoda, AliExpress и др. Осуществляют доставку по схемам FBO, FBS, DBS и rFBS. *** ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а
|05.09.2023
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«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов
«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов. Теперь можно оплатить перев
|25.07.2023
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«Деловые линии» отказываются от бумажных документов
еру помогают сократить также битопливные тягачи и большегрузы на метане. Помимо этого, 5 лет назад «Деловые линии» запустили программу «Так просто для тебя – так важно для планеты!». Она посвящ
|06.06.2023
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«Деловые линии» ускорили оформление заказа для поставщиков маркетплейсов и торговых сетей
Логистический оператор «Деловые линии» обновил формы расчета и заказа на своем сайте. Теперь выбрать маркетплейс можн
|11.04.2023
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«Деловые линии» расширили функционал личного кабинета клиентов
Группа компаний «Деловые линии» добавила новые сервисы как для авторизованных пользователей, так и для тех, у
|14.03.2023
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«Деловые линии» переводят контрагентов на электронный документооборот
учетом общего фокуса на цифровизацию является практически необходимостью», - отметили представители ГК «Деловые линии». В группе компаний добавили, что вопрос перехода на ЭДО каждое предприятие
|27.01.2023
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BIA Technologies расширяет ИТ-сотрудничество с ГК «Деловые линии»
ет уровень производительности и освобождает ресурсы для развития компании», — сказали представители ГК «Деловые линии». В свою очередь, в BIA Technologies отметили, что продолжат поддерживать р
|21.01.2022
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«Деловые линии» и Модульбанк запустили программу поддержки для продавцов на электронных площадках
могут разработать продающие карточки товаров, включая организацию фотосъемки, и наладить поставки. «Деловые линии», со своей стороны, предлагают недельную отсрочку по платежам за доставку каждо
|21.12.2021
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«Деловые линии» запустили приложение по доставке для частных клиентов
Российский грузоперевозчик «Деловые линии» разработал специальное мобильное приложение «Деловые линии. Посылка» дл
|11.06.2021
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Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10%
Генеральный директор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани представил на мероприятии «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров
|01.02.2021
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BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий»
BIA Technologies автоматизировала планирование городской автодоставки для «Деловых линий». TMS-система для организации транспортных цепочек внутри города создавалась с целью минимизировать пробег и количество задействованных транспортных средств, повысить число обслуж
|08.12.2020
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«1С:Доставка» в сервисе «1С:Бизнес-сеть» интегрирована с «Деловыми линиями»
тели, программы которых находятся на официальной поддержке. На текущий момент сервис интегрирован с ГК «Деловые линии». В дальнейшем список перевозчиков, доступных в сервисе, будет расширяться.
|25.11.2020
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BIA Technologies перевела «Деловые линии» на BPM-платформу Sunrise
ах интеграции с системами наших партнеров и клиентов», — отметил Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые линии». Топ-менеджер «Деловых линий» подчеркнул, что единые стандарты управления
|24.05.2018
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«Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» займутся цифровизацией транспортной логистики
«Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» подписали соглашение о долговременном сотрудничеств
|24.05.2018
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«Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C
нам и дальше развивать сеть подразделений и масштабировать бизнес», – отметил генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани. «ERP-системы на платформе "1С:Предприятие" успешно конкуриру
|10.04.2017
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Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами
ния по всей России будут оснащаться терминалами для оплаты картами в течение года, сообщили CNews в ГК «Деловые Линии». Расчеты возможны по картам всех основных платежных систем, в том числе —
|05.04.2017
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«Деловые Линии» ускорили работу склада с помощью AnyLogic
рования и управления бизнес-процессами», — сообщил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.
|09.03.2017
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«Дeлoвыe Линии» оптимизировали paбoтy кoнтaкт-цeнтрa c пoмoщью тexнoлoгий ЦPT
ь функционал по мере роста потребностей», — заявил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев. «В условиях высокой конкуренции предприятиям очень важно под
Деловые Линии ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Мадани Фарид 11 11
|Хрущалев Дмитрий 7 7
|Клявин Владимир 52 4
|Барыкин Сергей 10 4
|Валчев Стоян 48 4
|Шамаев Давид 4 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Воловик Александр 16 3
|Маркин Владимир 17 3
|Понькин Александр 34 3
|Казарин Станислав 175 3
|Карпунин Алексей 51 3
|Сологуб Денис 75 3
|Савкин Владимир 40 3
|Путятинский Сергей 112 3
|Катамадзе Анна 133 3
|Леонтович Алексей 33 2
|Зорин Андрей 7 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Козлов Константин 15 2
|Кудашев Константин 17 2
|Турчанинов Владимир 6 2
|Копысов Виталий 64 2
|Меркулов Сергей 48 2
|Емельченков Сергей 141 2
|Щербаков Иван 29 2
|Варнавский Андрей 9 2
|Крухмалева Яна 4 2
|Кузин Вадим 38 2
|Харитонов Денис 22 2
|Буленков Дмитрий 44 2
|Калиновский Александр 14 2
|Мотренко Андрей 10 2
|Лагунов Андрей 43 2
|Заренин Андрей 51 2
|Бижан Михаил 12 2
|Пушкин Василий 11 2
|Кузьмин Павел 19 2
|Казанцев Сергей 17 2
|Марова Юлия 10 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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