Деловые Линии ГК

«Деловые Линии» и «Авито Работа»: спрос на молодых специалистов в логистике продолжает расти до 63 тыс. руб.», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы». По данным ГК «Деловые Линии», количество откликов молодых специалистов на складские вакансии год к году

«Контур» помог «Деловым линиям» провести первый обмен электронными экспедиторскими документами ектронная экспедиторская расписка. Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «Мы должны до 1 сентября быть готовы к изменениям, чтобы бизнес-процессы

Ускорение оформления отправлений на 25%: BIA Technologies внедрила в ГК «Деловые Линии» решение для самостоятельной маркировки грузов клиентами производительность сотрудников на 30% и снизить количество ошибок до 1%», — сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии». В 2025 г. благодаря разработкам BIA Technologies в транспортной компании

«Деловые Линии» запустили экспресс-доставку для поставщиков маркетплейсов заказы идут из Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов», – сказали представители ГК «Деловые Линии». В компании добавили, что чаще всего клиенты отправляют одежду, косметику

Средний вес одной партии груза при доставке на маркетплейсы увеличился на 13% – «Деловые Линии» лидируют Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». Также в 2025 г. продавцы стали чаще заказывать доставку отделочных матери

Переход «Деловых Линий» на ЭТрН в Saby позволил ускорить оформление документов в два раза . компания выпустила 350 тыс. накладных. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Тензор». ГК «Деловые Линии» требовалось интегрировать систему ЭДО с внутренними ИТ-решениями, чтобы си

Упрощенный обмен документами между подразделениями: BIA Technologies разработала централизованный архив для ГК «Деловые Линии» и насчитывает порядка 400 млн документов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. В рамках проекта эксперты BIA Technologies сформировали

В «Деловых Линиях» теперь доступна услуга страхования сроков доставки для поставщиков Wildberries и транспортировке груза. Для продавцов Wildberries подобные сервисы уже были доступны. Более того, «Деловые Линии» увеличили число терминалов, где можно воспользоваться данными опциями.

Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года – «Деловые Линии» Количество доставок малогабаритных грузов выросло на 75% по итогам прошлого года. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий» Также в компании отметили, что в 2024 г. в два раза увеличились объемы перевозок небольших запчастей, комплектующих и оборудования, а печатной продукции и аксессуаров – в половин

Оптимизация работы водителей на 14%, сокращение сроков доставки и простоев техники: BIA Technologies внедрила систему планирования рейсов в ГК «Деловые Линии» Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» программный модуль построения графика работы водителей, движущихся по пере

«Деловые Линии»: роботы повышают эффективность сортировки посылок примерно в 1,5 раза му API и обеспечивает высокую скорость сортировки отправлений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «По итогам тестирования мы выяснили, что роботизация сортировки посылок п

Оформление транспортных накладных в 2 раза быстрее: «Деловые Линии» подвели итоги внедрения ЭТрН уменьшить расходы на печать и обработку бумажной документации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «В среднем мы выпускаем порядка одной тыс. ЭТрН в день. Электронный форма

BIA Technologies внедрила новый алгоритм управления на терминалах ГК «Деловые Линии» Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» гибкий механизм постановки автотранспорта на ворота в погрузочно-разгрузоч

Спрос на самостоятельную маркировку грузов в «Деловых Линиях» вырос на 75% тоятельного нанесения на грузы клиент может получить через личный кабинет с полным доступом или в своей информационной системе с помощью интеграционного решения. Об этом CNews сообщили представители «Деловых Линий». «Услуга стала популярной в особенности среди клиентов, которые отправляют грузы небольшими партиями разным получателям без потребности в длительном хранении на наших терминалах.

BIA Technologies оптимизировала адресную доставку «Деловых Линий» в дни пикового спроса ередь повысило удовлетворенность клиентов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. Для наглядной оценки эффективности решений, их улучшений

«Деловые Линии»: спрос на доставку в маркетплейсы вырос на 20% поставщиков Уральский, Центральный и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «Мы связываем положительную динамику с ростом потребительской активности,

«Деловые Линии» отметили рост обращений от поставщиков маркетплейсов в мессенджеры в пять раз количества обращений клиентов, в 2024 г. цифра выросла до 34%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии». «Среди заказчиков наиболее популярен Telegram. В основном мессенджер испо

«Деловые Линии» рассказали о росте заказов через личный кабинет на 19% но возобновить ее рассмотрение, если заявка была завершена автоматически», – сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии». Воспользоваться расширенным функционалом можно бесплатно – достаточно под

«СКБ Контур» и «Деловые Линии» договорились совместно развивать направление электронного документооборота в сфере логистики ​ проекты по цифровизации логистики. Дмитрий Хрущалев, Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «С каждым днем гонка технологий набирает обороты, а транспортная отрасль

«Деловые Линии» запустили новый канал поддержки для поставщиков маркетплейсов ии заказа на доставку груза, а также уточняют дату поставки или данные для пропуска автомобиля. *** ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в Рос

«Деловые Линии» перевели межтерминальные перевозки на электронные транспортные накладные ны, что при приобретении обязательного статуса, многим «серым» игрокам придется покинуть рынок. *** ГК «Деловые Линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в Росси

Объем перевозок на маркетплейсы вырос в два раза за 2023 год Аналитики ГК «Деловые Линии» пришли к такому выводу, сравнив периоды с января по декабрь 2022 и 2023 гг

«Деловые линии» запустили новые услуги для поставщиков маркетплейсов екс.маркет», Lamoda, AliExpress и др. Осуществляют доставку по схемам FBO, FBS, DBS и rFBS. *** ГК «Деловые линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а

«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов «Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов. Теперь можно оплатить перев

«Деловые линии» отказываются от бумажных документов еру помогают сократить также битопливные тягачи и большегрузы на метане. Помимо этого, 5 лет назад «Деловые линии» запустили программу «Так просто для тебя – так важно для планеты!». Она посвящ

«Деловые линии» ускорили оформление заказа для поставщиков маркетплейсов и торговых сетей Логистический оператор «Деловые линии» обновил формы расчета и заказа на своем сайте. Теперь выбрать маркетплейс можн

«Деловые линии» расширили функционал личного кабинета клиентов Группа компаний «Деловые линии» добавила новые сервисы как для авторизованных пользователей, так и для тех, у

«Деловые линии» переводят контрагентов на электронный документооборот учетом общего фокуса на цифровизацию является практически необходимостью», - отметили представители ГК «Деловые линии». В группе компаний добавили, что вопрос перехода на ЭДО каждое предприятие

BIA Technologies расширяет ИТ-сотрудничество с ГК «Деловые линии» ет уровень производительности и освобождает ресурсы для развития компании», — сказали представители ГК «Деловые линии». В свою очередь, в BIA Technologies отметили, что продолжат поддерживать р

«Деловые линии» и Модульбанк запустили программу поддержки для продавцов на электронных площадках могут разработать продающие карточки товаров, включая организацию фотосъемки, и наладить поставки. «Деловые линии», со своей стороны, предлагают недельную отсрочку по платежам за доставку каждо

«Деловые линии» запустили приложение по доставке для частных клиентов Российский грузоперевозчик «Деловые линии» разработал специальное мобильное приложение «Деловые линии. Посылка» дл

Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10% Генеральный директор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани представил на мероприятии «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров

BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий» BIA Technologies автоматизировала планирование городской автодоставки для «Деловых линий». TMS-система для организации транспортных цепочек внутри города создавалась с целью минимизировать пробег и количество задействованных транспортных средств, повысить число обслуж

«1С:Доставка» в сервисе «1С:Бизнес-сеть» интегрирована с «Деловыми линиями» тели, программы которых находятся на официальной поддержке. На текущий момент сервис интегрирован с ГК «Деловые линии». В дальнейшем список перевозчиков, доступных в сервисе, будет расширяться.

BIA Technologies перевела «Деловые линии» на BPM-платформу Sunrise ах интеграции с системами наших партнеров и клиентов», — отметил Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые линии». Топ-менеджер «Деловых линий» подчеркнул, что единые стандарты управления

«Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» займутся цифровизацией транспортной логистики «Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» подписали соглашение о долговременном сотрудничеств

«Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C нам и дальше развивать сеть подразделений и масштабировать бизнес», – отметил генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани. «ERP-системы на платформе "1С:Предприятие" успешно конкуриру

Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами ния по всей России будут оснащаться терминалами для оплаты картами в течение года, сообщили CNews в ГК «Деловые Линии». Расчеты возможны по картам всех основных платежных систем, в том числе —

«Деловые Линии» ускорили работу склада с помощью AnyLogic рования и управления бизнес-процессами», — сообщил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.