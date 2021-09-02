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Деловые Линии ГК


02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2
11.06.2021 Решение BIA Technologies сократило транспортные расходы ГК «Деловые линии» на 10% 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.02.2021 BIA Technologies автоматизировала автодоставку «Деловых линий» 1
08.12.2020 «1С:Доставка» в сервисе «1С:Бизнес-сеть» интегрирована с «Деловыми линиями» 3
25.11.2020 BIA Technologies перевела «Деловые линии» на BPM-платформу Sunrise 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 2
05.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
13.04.2020 BIA Technologies разработала пакет услуг по переводу сотрудников на удаленную работу 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1
03.09.2019 BIA-Technologies представила логистическую платформу Traffic 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
31.05.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта 2017» 1
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
24.05.2018 «Ростелеком», ГК «Деловые Линии» и «БиАйЭй-Технолоджиз» займутся цифровизацией транспортной логистики 3
24.05.2018 «Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C 3
07.05.2018 Сбербанк раздает бесплатные интернет-магазины с платежным сервисом 1
07.08.2017 «Ренессанс страхование» автоматизирует выплаты с помощью блокчейна 2
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 4
05.04.2017 «Деловые Линии» ускорили работу склада с помощью AnyLogic 3
09.03.2017 «Дeлoвыe Линии» оптимизировали paбoтy кoнтaкт-цeнтрa c пoмoщью тexнoлoгий ЦPT 5
18.10.2016 За 3 квартала 2016 через «Диадок» прошло 70,3 млн электронных юридических значимых документов 1
12.09.2016 «Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора 2
25.11.2015 ТТК расширил сотрудничество с компанией «Деловые Линии» в Санкт-Петербурге 4
19.10.2015 Объем электронного документооборота за третий квартал вырос на 42,1 млн документов 1
17.02.2015 Всегда доступный ритейл: как не дать «упасть» информационной системе 1
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 2
18.08.2014 SIM-карты МТС проконтролируют местоположение петербургских автобусов 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
26.02.2013 «Вест Концепт» автоматизирует проектное управление в «Деловых линиях» 2
12.11.2012 16 ноября в Москве состоится форум по развитию транспортной инфраструктуры России 1

Публикаций - 36, упоминаний - 61

Деловые Линии ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
Крок 1223 3
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 3
Luxoft - Люксофт 233 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
3799 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
DXC Technology 17 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
SAP SE 3228 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Ramax - Рамакс 62 2
Microsoft Corporation 11226 2
Глосав 17 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
Системный софт - SysSoft 124 1
Denodo Technologies 2 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
ТелеСвязь 11 1
ВТ и СС НПК - Высокие технологии и стратегические системы 3 1
SoftPoint - Софтпоинт 7 1
Инталев 170 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Atlassian 33 1
Программный продукт ГК 92 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
IVA Technologies 33 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
Унитех 10 1
Dynatrace 46 1
Itransition - Итранзишн 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Аэрофлот 493 3
Азия Цемент 10 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
Открытие ФК 538 2
Газпром нефть 382 2
X5 Group 601 2
Почта России ПАО 1580 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Уралсиб Банк 390 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Газпром ПАО 525 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 1
Мострансавто 59 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Visa International 1347 1
Яндекс.Такси 271 1
Альфа-Банк 1128 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Счётная палата РФ 462 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Виртуализация 71 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
SQL - Язык программирования 436 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Epam Digital Workplace 1 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Сбербанк Yoom.shop 2 1
Oracle Active Data Guard 16 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
Деловые Линии: Грузоперевозки 1 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
ELMA BPM 12 1
BIA Technologies Sunrise BPMS 2 1
ELMA RPA 4 1
MasterCard SecureCode 40 1
Microsoft Windows 10 6691 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
Сбер Platform V 5 1
UiPath Studio 2 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
SoftPoint Data Cluster 3 1
Visa Verified By Visa 33 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Яндекс.Маркет 439 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 184 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Microsoft Windows 7 1662 1
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Прохоров Фёдор 78 1
Бахалов Алексей 1 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Парахин Виктор 4 1
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Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
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