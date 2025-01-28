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«Деловые Линии»: роботы повышают эффективность сортировки посылок примерно в 1,5 раза

Группа компаний «Деловые Линии» внедрила систему, предназначенную для сортировки посылок весом до 30 кг, в подразделении Новосибирска. Для тестирования были выбраны компактные роботы отечественной разработки. Устройства могут двигаться со скоростью 2 м/с, что в 1,5 раза быстрее ходьбы человека. Новое решение интегрируется в складские процессы благодаря открытому API и обеспечивает высокую скорость сортировки отправлений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

«По итогам тестирования мы выяснили, что роботизация сортировки посылок позволяет нам повысить производительность процесса примерно в 1,5 раза. Также благодаря технологии сокращается трудоемкость операций и снижается себестоимость сортировочных работ. Процесс будет быстрее и эффективнее, и это заметное преимущество, благодаря которому справляться с большим объемом посылок станет гораздо проще», – сообщили представители ГК «Деловые Линии».

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Деловые Линии
«Деловые Линии»: роботы повышают эффективность сортировки посылок примерно в 1,5 раза

В группе компаний добавили, что в течение следующего года планируется масштабирование новой системы сортировки и на другие подразделения перевозчика. В связи с большим вниманием участников рынка к автоматизации складских процессов в планах у «Деловых Линий» также тестирование и других инновационных решений – в частности, робота-манипулятора, робота-транспортировщика и программных продуктов на основе нейросетей.

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