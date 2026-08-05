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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Новосибирск

Россия - СФО - Новосибирск

Василий Викулов "Новогодний Новосибирск" (1943) Василий Викулов "Новогодний Новосибирск" (1943)
"Новосибирск", Художник Николай Грицюк, 1960 год. "Новосибирск", Художник Николай Грицюк, 1960 год.
Михаил Казаковцев "Вокзал Новосибирск" (б/д) Михаил Казаковцев "Вокзал Новосибирск" (б/д)
Михаил Казаковцев "Вокзал Новосибирск" (2015) Михаил Казаковцев "Вокзал Новосибирск" (2015)
Михаил Казаковцев "Новосибирск. Тридцатые" (б/д) Михаил Казаковцев "Новосибирск. Тридцатые" (б/д)
Василий Викулов "Новогодний Новосибирск" (1943)

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «МегаФон» обновил «телеком-ландшафт» на территории 10 новосибирских поселений

для жителей сразу десяти сёл Новосибирской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования цифровые улучшения затронули населенные пункты в Искитимском, Черепановском, Коченевском, Карасукском, Новосибирском, Мошковском, Краснозерском и Венгеровском районах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Специалисты установили дополнительное оборудование, работающее в средне
03.08.2026 Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак в Сибири

нил шестое место среди федеральных округов России по количеству DDoS-атак, однако здесь фиксировали одни из самых серьезных инцидентов. Наибольшее количество атак пришлось на организации Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей компании из сфер информационных технологий, ретейла, а в Республике Алтай — организации индустрии гостеприим
20.07.2026 «МегаФон» обеспечил городское качество связи для таунхаусов под Новосибирском

уально в зимний период: от надёжности таких систем напрямую зависит безопасность дома и близких. «В Новосибирске растет число семей, которые выбирают жизнь за городом. По разным данным, новосиб
16.06.2026 Сибирский «привет» из будущего: в Новосибирске появился первый робот-консьерж

В жилом комплексе комфорт-класса «Салют» в Ленинском районе Новосибирска застройщик ГК Sky Group представил первого в Зауралье робота-консьержа по имени «Тино». Он уже начал свою работу в холле комплекса. Об этом CNews сообщили представители ГК Sky Grou
08.06.2026 Жители Новосибирска смогут рассказать о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент» в мессенджере «Макс»

Кикшеринг «Юрент» (входит в группу МТС) запустил чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» для жителей Новосибирска в мессенджере «Макс». С его помощью можно будет рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходн
03.06.2026 Присвоившие российскую технологию производители нанотрубок для электроники заплатят по суду больше 9 миллиардов

одолжила компания «Универсальные добавки», зарегистрированная в конце 2023 г., позже производство в Новосибирске остановилось. Нанотрубки — это разновидность наноматериалов. Они представляют со
25.05.2026 MWS Cloud запустит новые зоны доступности в Москве и Новосибирске

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»; MWS) планирует до конца 2026 г. запустить две новые зоны доступности MWS Cloud Platform: в Москве и Новосибирске. Об этом CNews сообщил представитель компании. MWS Cloud продолжает расширять географию облачной платформы. Новая зона доступности в Москве станет уже третьей в столице и позволит

21.05.2026 Еще 7000 жителей Заельцовского района получили сверхскоростной интернет от МТС

МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате строительства нового оборудования еще около 3000 семей, проживающи
07.05.2026 МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских дачников

МТС улучшила покрытие мобильной связи в 20 дачных сообществах Новосибирска. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудован
20.04.2026 «МегаФон»: новосибирцы стали усерднее изучать китайский язык

аимного безвизового режима повлияло на интерес жителей Новосибирской области к китайскому языку. Выяснилось, что трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос в регионе более чем в 6 раз. Таким образом новосибирцы оказались самыми заинтересованными в китайской культуре среди сибиряков. Согласно статистике, в марте этого года новосибирцы сгенерировали на платформах для изучения китайско
17.04.2026 Мошенники чаще всего «ловят» новосибирцев на предложении дополнительного дохода

ем. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет, в Новосибирске мошенники чаще звонили женщинам этого возраста. Новосибирская область оказалась на пятое месте по числу звонков с многоступенчатыми схемами обмана в целом по стране и на первое мес
16.04.2026 МТС прокачала связь в Ленинском районе Новосибирска

МТС улучшила мобильную связь в Ленинском районе Новосибирска. В результате монтажа новых и обновлении текущих телекоммуникационных объектов улучшилось качество связи и увеличилась емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специ
13.04.2026 Две компании по производству нанотрубок для электроники, конфискованные у люксембургской OCSiAL, переданы «Роснано»

ООО «Плазмокатализ» (до 2023 г. — «Оксиал.ру») и ООО «Универсальные добавки», зарегистрированные в Новосибирске, в которых было сосредоточено производство графеновых нанотрубок (используются в
10.04.2026 «Мажордом» внедрят в новом проекте VIRA в Новосибирске

ИT-компания «Философт» объявила о начале сотрудничества с застройщиком VIRA из Новосибирска. В рамках партнерства экосистема «Мажордом» будет внедрена в проект для реализации умного дома в новом жилом комплексе «Сподвижники». Об этом CNews сообщили представители компании

01.04.2026 «МегаФон» улучшил связь в садоводческих обществах под Новосибирском

ернизацию действующих базовых станций на территории нескольких садоводческих обществ вблизи города. Новосибирцы готовятся к новому дачному сезону. Отправляясь за город садоводам важно оставатьс
01.04.2026 Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Новосибирске

тковременной аренды электросамокатов) «Юрент» (входит в группу компаний МТС) запустил новый сезон в Новосибирске. Жителям и гостям города будут доступны самокаты модели «Юрент 2.0». Это самокат
26.03.2026 Больше трети смартфонов в Новосибирске поддерживают 5G

Компания МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 37% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G*. Показатель в Новосибирске соответствует общероссийскому — здесь 34% смартфонов поддерживают самый современный стандарт. Об этом CNews сообщили представители МТС. По мере обновления парка устройств доля 5G с
19.03.2026 Новосибирцы стали в семь раз чаще использовать ИИ на рабочих созвонах

по сравнению с прошлым годом количество встреч новосибирцев на платформе выросло в 2,5 раза. Также новосибирцы стали в семь раз больше применять функции платформы на основе искусственного инте
17.03.2026 Жители Новосибирска с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

енные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе и в Новосибирске. Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый — слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и перейти

17.03.2026 В спальных районах Новосибирска «МегаФон» укрепил сеть

Жители спальных районов Новосибирска получили стабильный и быстрый интернет «МегаФона». Инженеры оператора провели работы, за счет которых еще больше абонентов ЖК «Аквамарин» и Южно-Чемского жилмассива могут пользоват
12.03.2026 На терминале ГК «ФинИнвест» в Новосибирске заработали краны на дистанционном управлении с помощью системы Solvo.TOS

т задания технике и контролирует их выполнение. Об этом CNews сообщили представители «Солво». Транспортно-логистический центр «Сибирский» в составе ГК «ФинИнвест» – крупный железнодорожный терминал в Новосибирске, специализирующийся на перевалке контейнерных грузов. Он может обрабатывать до 10 пар контейнерных поездов в сутки, а пропускная способность объекта к 2026 г. достигла 600 тыс. TEU
12.03.2026 МТС прокачала мобильный интернет в Кировском районе Новосибирска

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Кировском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и обновлению существующего телеком-оборудования

06.03.2026 МТС разогнала мобильный интернет в самом научном районе Новосибирска

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Советском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и апгрейду существующего телеком-оборудования ма
24.02.2026 «МегаФон» улучшил качество связи в историческом центре Новосибирска

рнизируем действующую. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, «МегаФон» лидирует в Новосибирске по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в городе составила
20.02.2026 Новосибирские зумеры полюбили ретро-айфоны

МТС проанализировала ретро-смартфоны, зарегистрированные в собственной мобильной сети. За последний год в России заметно вырос интерес к старым моделям iPhone, преимущественно у зумеров. Новосибирск вошел в топ регионов, жители которых чаще всего пользуются старыми моделями смартфонов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ретро-смартфоны предпочитают также в Москве, Санкт-
19.02.2026 Еще 10 тыс. жителей Кировского района Новосибирска получили гигабитный интернет от МТС

МТС сообщает о развитии сети высокоскоростного домашнего интернета в Новосибирске. В результате модернизации оборудования и строительства новой сетевой инфраструк
12.02.2026 МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников завода «Балтика-Новосибирск»

е в них сотрудники теперь обеспечены бейджами системы позиционирования. Этот бейдж фиксирует положение человека в помещении, что позволяет исключить риск опасных ситуаций в замкнутом пространстве. «В Новосибирске много промышленных предприятий разных отраслей. Сегодня безопасность сотрудников — необходимое условие труда, оно имеет первостепенное значение для новосибирского бизнеса. Поэтому

11.02.2026 Новосибирская область стала самым цифровым регионом в восточной части страны

прос сибирских компаний на вычислительные ресурсы, MWS Cloud увеличила емкость своего дата-центра в Новосибирске более чем в три раза. Новосибирский бизнес также стал одним из лидеров по инвест
28.01.2026 МТС добавила скоростей самому старому лесу в Новосибирске

у. Благодаря обновлению оборудования максимально возможная скорость в этой зеленой зоне увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Инюшенский бор — самое старое лесное насаждение в Новосибирске. Это реликтовый лес, сохранивший свой первозданный облик. Гуляя здесь, можно забыть, что бор расположен в черте города, и насладиться по-настоящему лесной атмосферой. Зимой здесь к
26.01.2026 Curator открыла центр фильтрации трафика в Новосибирске

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщила об открытии центра фильтрации трафика в Новосибирске. Этот центр стал 21 точкой в инфраструктуре Curator, обеспечивающей защиту от DDoS-атак и ботов. Новосибирская площадка запущена в рамках улучшения покрытия по России и ориентирова
23.01.2026 СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

данных. Процесс продолжается, ожидается дополнительный перенос примерно 8-10 % данных, остающихся в Новосибирске. Также уже перенесено и смонтировано 75% единиц оборудования (60% серверов, 70%

16.01.2026 Новосибирские компании стали чаще общаться в онлайне

в 2,5 раза больше деловых встреч и вебинаров с помощью платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество онлайн-встреч и вебинаров новосибирцев за год выросло на 147%. При этом пользователи все чаще прибегают к помощи инструментов искусственного интеллекта. Так, в 2025 г. функцией саммаризации стали пользоваться в 11 раз ч
29.12.2025 Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов

рситет в рейтинге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно). Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со с
25.12.2025 МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских лыжников и сноубордистов

МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирске. Специалисты включили новое-телеком оборудование в Октябрьском районе. Благодаря этому скорость мобильного интернета на территории горнолыжного комплекса «Иня» выросла на 30%. Об э
23.12.2025 Мемы и сленг в рабочих переписках бесят новосибирцев больше, чем опоздания на онлайн-встречи

процессе коммуникаций. Самыми нервирующими проблемами стали недостаточная вовлечённость и курение. Об этом CNews сообщили представители МТС. Согласно исследованию «МТС Линк», большинство работников в Новосибирске и Сибири — более 70% — довольны тем, как у них налажено рабочее общение. Однако 40% принявших участие в опросе отметили, что из-за отсутствия правил взаимодействия возникают сложно
17.12.2025 2ГИС начал показывать время до смены сигналов светофоров в регионах — первым подключен Новосибирск

в декабре 2025 г. геосервис расширил покрытие этой функции: теперь сигналы светофоров доступны и в Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. В Новосибирске данные от инте
16.12.2025 МТС прокачала мобильный интернет вдоль железной дороги в сторону Барнаула

обеспечила премиальное покрытие LTE вдоль всего Чуйского тракта — автодороги, которая начинается в Новосибирске и идет до самой границы с Монголией», — сказал директор МТС в Новосибирской обла
15.12.2025 Читали фэнтези и смотрели кино с Прилучным: как развлекались жители Новосибирска в уходящем году

тавители МТС. По данным билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud самым посещаемым мероприятием в Новосибирске стал концерт Xolidayboy в Сибирь-Арене. Большой интерес сибиряки проявили к выст
12.12.2025 В Новосибирске из-за холодов вырос спрос на паурбанки

25 г. Наибольший рост продаж отмечен в федеральных округах со снегопадами — Сибирский ФО (+52,1%), Северо-Западный ФО (+24,5%), и Дальневосточный ФО (+8,6%). Об этом CNews сообщили представители МТС. Новосибирск попал в топ-5 городов, где резко увеличился спрос на внешние аккумуляторы. Вместе со столицей Сибири в топе оказались Москва, Санкт-Петербург, Омск и Магадан. По мнению аналитиков М
04.12.2025 Новосибирцы активно покупали бюджетные беспроводные наушники в «черную пятницу»

ектроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 11 по 30 ноября россияне приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. Новосибирцы в трехнедельный период скидок скупали этот гаджет почти в полтора раза активнее, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители Наибольший спрос пришелся на беспр

Публикаций - 4876, упоминаний - 5991

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 565
Ростелеком 10948 360
МегаФон 10742 283
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 217
Yandex - Яндекс 9216 200
Microsoft Corporation 25775 189
9594 172
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 133
Intel Corporation 12811 123
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 97
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 96
Oracle Corporation 7074 93
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 91
IBM - International Business Machines Corp 9699 90
Cisco Systems 5372 86
Samsung Electronics 11064 85
Apple Inc 13154 82
SAP SE 5601 81
Huawei 4676 81
Softline - Софтлайн 3743 80
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 77
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 76
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 76
HP Inc. 5883 68
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 67
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 65
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 62
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 59
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 59
A4tech 107 59
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 55
Google LLC 12688 48
VK - Mail.ru Group 3602 46
Siemens AG - Siemens Group 2673 44
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 43
ЦФТ - Золотая Корона 362 43
Broadcom - VMware 2610 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 42
NVision Group - Энвижн Груп 699 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 168
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 83
Почта России ПАО 2370 74
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 59
Superjob - Суперджоб 858 58
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 57
Связной ГК 1401 49
РЖД - Российские железные дороги 2096 48
Евросеть 1421 43
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 41
Альфа-Банк 1979 37
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 33
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 32
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 31
Газпром ПАО 1493 31
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 30
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 29
Visa International 1993 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
Россети Ленэнерго 1699 27
МТС Трэвел - MTS Travel 292 27
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Яндекс.Лавка 315 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 23
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 21
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 21
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 21
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 21
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 20
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
НСПК - Национальная система платежных карт 948 18
X5 Group - Перекрёсток 640 18
ВТБ - ВТБ24 671 18
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 17
Наукоград - технопарк 156 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 249
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 109
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 98
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 96
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 69
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 68
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 65
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 58
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 53
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 52
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 46
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 43
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 36
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 35
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 30
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 30
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 28
Судебная власть - Judicial power 2500 25
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 23
Федеральное казначейство России 1949 23
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 22
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 120
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 32
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 10
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
Единая Россия - Политическая партия 321 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 6
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Союз пенсионеров России 9 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 960
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 611
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 553
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 457
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 457
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 439
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 424
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 423
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 413
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 377
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 357
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 336
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 297
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 279
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 272
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 269
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 266
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 265
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 262
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 254
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 254
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 240
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 239
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 214
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 214
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 204
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 200
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 191
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 190
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 188
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 183
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 169
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 166
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 165
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 164
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 163
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 163
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 162
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 155
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 152
Google Android 15243 156
Apple iOS 8583 126
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 103
Microsoft Windows 16882 86
Linux OS 11533 83
Microsoft Windows 2000 8678 83
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 58
Apple iPhone 6 4861 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 49
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 49
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 47
Oracle Java - язык программирования 3469 46
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 43
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 35
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 35
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 34
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 33
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 32
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 31
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 31
Apple - App Store 3109 31
Microsoft Office 4170 30
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 30
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 28
Microsoft Dynamics 1197 28
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 27
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 26
A4tech Bloody - игровая периферия 81 26
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 25
Microsoft Azure 1526 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
Apple iPad 4011 24
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 22
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 21
МТС Big Data 324 21
C/C++ - Язык программирования 894 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Пахомов Александр 140 84
Путин Владимир 3454 74
Соловенчук Александр 156 52
Виноградов Дмитрий 74 41
Трофимчук Денис 55 30
Рейман Леонид 1065 28
Расколов Сергей 43 28
Медведев Дмитрий 1665 22
Оловянников Дмитрий 78 20
Куприянов Юрий 22 19
Гоков Дмитрий 33 18
Цукарь Сергей 38 16
Греф Герман 485 15
Никифоров Николай 1138 15
Дюбанов Анатолий 95 15
Степанюк Михаил 81 15
Цаплин Никита 87 15
Щеголев Игорь 699 14
Травников Андрей 19 14
Орловский Виктор 408 13
Иванов Сергей 405 13
Слизень Виталий 244 13
Соловьев Александр 120 13
Фоменко Олег 23 12
Федорук Михаил 17 12
Самойлов Юрий 75 11
Кудрявцев Максим 43 11
Калинин Денис 70 11
Беленький Валерий 32 11
Люлько Александр 18 11
Белоусов Сергей 254 11
Шадаев Максут 1210 10
Макаров Валентин 251 10
Шалманов Сергей 202 10
Арендаренко Андрей 11 10
Мишустин Михаил 787 9
Чернышенко Дмитрий 581 9
Иванов Олег 153 9
Каплунов Павел 46 9
Ушацкий Андрей 105 9
Россия - РФ - Российская федерация 166167 3409
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2701
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2256
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1626
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1106
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 918
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 898
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 868
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 768
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 635
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 620
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 581
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 518
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 511
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 481
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 458
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 429
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 396
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 396
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 370
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 350
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 327
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 323
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 311
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 296
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 286
Европа 24964 277
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 253
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 251
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 245
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 243
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 240
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Беларусь - Белоруссия 6289 210
Казахстан - Республика 6048 201
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 190
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1061
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 863
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 102
IDC - International Data Corporation 4975 47
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 35
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 20
Gartner - Гартнер 3658 17
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 10
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 10
Рустелеком ТК 305 9
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
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BCG - Boston Consulting Group 117 6
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Forrester Research 834 5
Gartner - Dataquest 353 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Samsung Research 20 3
НМГ - Медиалогия 37 3
CNews Мишень 186 3
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Российский рынок ERP 24 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Fortune Global 500 295 3
Интерфакс - Финмаркет 26 2
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