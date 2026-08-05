Россия - СФО - Новосибирск

«МегаФон» обновил «телеком-ландшафт» на территории 10 новосибирских поселений для жителей сразу десяти сёл Новосибирской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования цифровые улучшения затронули населенные пункты в Искитимском, Черепановском, Коченевском, Карасукском, Новосибирском, Мошковском, Краснозерском и Венгеровском районах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Специалисты установили дополнительное оборудование, работающее в средне

Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак в Сибири нил шестое место среди федеральных округов России по количеству DDoS-атак, однако здесь фиксировали одни из самых серьезных инцидентов. Наибольшее количество атак пришлось на организации Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей компании из сфер информационных технологий, ретейла, а в Республике Алтай — организации индустрии гостеприим

«МегаФон» обеспечил городское качество связи для таунхаусов под Новосибирском уально в зимний период: от надёжности таких систем напрямую зависит безопасность дома и близких. «В Новосибирске растет число семей, которые выбирают жизнь за городом. По разным данным, новосиб

Сибирский «привет» из будущего: в Новосибирске появился первый робот-консьерж В жилом комплексе комфорт-класса «Салют» в Ленинском районе Новосибирска застройщик ГК Sky Group представил первого в Зауралье робота-консьержа по имени «Тино». Он уже начал свою работу в холле комплекса. Об этом CNews сообщили представители ГК Sky Grou

Жители Новосибирска смогут рассказать о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент» в мессенджере «Макс» Кикшеринг «Юрент» (входит в группу МТС) запустил чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» для жителей Новосибирска в мессенджере «Макс». С его помощью можно будет рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходн

Присвоившие российскую технологию производители нанотрубок для электроники заплатят по суду больше 9 миллиардов одолжила компания «Универсальные добавки», зарегистрированная в конце 2023 г., позже производство в Новосибирске остановилось. Нанотрубки — это разновидность наноматериалов. Они представляют со

MWS Cloud запустит новые зоны доступности в Москве и Новосибирске MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»; MWS) планирует до конца 2026 г. запустить две новые зоны доступности MWS Cloud Platform: в Москве и Новосибирске. Об этом CNews сообщил представитель компании. MWS Cloud продолжает расширять географию облачной платформы. Новая зона доступности в Москве станет уже третьей в столице и позволит

Еще 7000 жителей Заельцовского района получили сверхскоростной интернет от МТС МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате строительства нового оборудования еще около 3000 семей, проживающи

МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских дачников МТС улучшила покрытие мобильной связи в 20 дачных сообществах Новосибирска. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудован

«МегаФон»: новосибирцы стали усерднее изучать китайский язык аимного безвизового режима повлияло на интерес жителей Новосибирской области к китайскому языку. Выяснилось, что трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос в регионе более чем в 6 раз. Таким образом новосибирцы оказались самыми заинтересованными в китайской культуре среди сибиряков. Согласно статистике, в марте этого года новосибирцы сгенерировали на платформах для изучения китайско

Мошенники чаще всего «ловят» новосибирцев на предложении дополнительного дохода ем. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Их главная цель — пожилые люди старше 65 лет, в Новосибирске мошенники чаще звонили женщинам этого возраста. Новосибирская область оказалась на пятое месте по числу звонков с многоступенчатыми схемами обмана в целом по стране и на первое мес

МТС прокачала связь в Ленинском районе Новосибирска МТС улучшила мобильную связь в Ленинском районе Новосибирска. В результате монтажа новых и обновлении текущих телекоммуникационных объектов улучшилось качество связи и увеличилась емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специ

Две компании по производству нанотрубок для электроники, конфискованные у люксембургской OCSiAL, переданы «Роснано» ООО «Плазмокатализ» (до 2023 г. — «Оксиал.ру») и ООО «Универсальные добавки», зарегистрированные в Новосибирске, в которых было сосредоточено производство графеновых нанотрубок (используются в

«Мажордом» внедрят в новом проекте VIRA в Новосибирске ИT-компания «Философт» объявила о начале сотрудничества с застройщиком VIRA из Новосибирска. В рамках партнерства экосистема «Мажордом» будет внедрена в проект для реализации умного дома в новом жилом комплексе «Сподвижники». Об этом CNews сообщили представители компании

«МегаФон» улучшил связь в садоводческих обществах под Новосибирском ернизацию действующих базовых станций на территории нескольких садоводческих обществ вблизи города. Новосибирцы готовятся к новому дачному сезону. Отправляясь за город садоводам важно оставатьс

Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Новосибирске тковременной аренды электросамокатов) «Юрент» (входит в группу компаний МТС) запустил новый сезон в Новосибирске. Жителям и гостям города будут доступны самокаты модели «Юрент 2.0». Это самокат

Больше трети смартфонов в Новосибирске поддерживают 5G Компания МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 37% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G*. Показатель в Новосибирске соответствует общероссийскому — здесь 34% смартфонов поддерживают самый современный стандарт. Об этом CNews сообщили представители МТС. По мере обновления парка устройств доля 5G с

Новосибирцы стали в семь раз чаще использовать ИИ на рабочих созвонах по сравнению с прошлым годом количество встреч новосибирцев на платформе выросло в 2,5 раза. Также новосибирцы стали в семь раз больше применять функции платформы на основе искусственного инте

Жители Новосибирска с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью енные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе и в Новосибирске. Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый — слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и перейти

В спальных районах Новосибирска «МегаФон» укрепил сеть Жители спальных районов Новосибирска получили стабильный и быстрый интернет «МегаФона». Инженеры оператора провели работы, за счет которых еще больше абонентов ЖК «Аквамарин» и Южно-Чемского жилмассива могут пользоват

На терминале ГК «ФинИнвест» в Новосибирске заработали краны на дистанционном управлении с помощью системы Solvo.TOS т задания технике и контролирует их выполнение. Об этом CNews сообщили представители «Солво». Транспортно-логистический центр «Сибирский» в составе ГК «ФинИнвест» – крупный железнодорожный терминал в Новосибирске, специализирующийся на перевалке контейнерных грузов. Он может обрабатывать до 10 пар контейнерных поездов в сутки, а пропускная способность объекта к 2026 г. достигла 600 тыс. TEU

МТС прокачала мобильный интернет в Кировском районе Новосибирска Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Кировском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и обновлению существующего телеком-оборудования

МТС разогнала мобильный интернет в самом научном районе Новосибирска Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Советском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и апгрейду существующего телеком-оборудования ма

«МегаФон» улучшил качество связи в историческом центре Новосибирска рнизируем действующую. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, «МегаФон» лидирует в Новосибирске по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в городе составила

Новосибирские зумеры полюбили ретро-айфоны МТС проанализировала ретро-смартфоны, зарегистрированные в собственной мобильной сети. За последний год в России заметно вырос интерес к старым моделям iPhone, преимущественно у зумеров. Новосибирск вошел в топ регионов, жители которых чаще всего пользуются старыми моделями смартфонов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Ретро-смартфоны предпочитают также в Москве, Санкт-

Еще 10 тыс. жителей Кировского района Новосибирска получили гигабитный интернет от МТС МТС сообщает о развитии сети высокоскоростного домашнего интернета в Новосибирске. В результате модернизации оборудования и строительства новой сетевой инфраструк

МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников завода «Балтика-Новосибирск» е в них сотрудники теперь обеспечены бейджами системы позиционирования. Этот бейдж фиксирует положение человека в помещении, что позволяет исключить риск опасных ситуаций в замкнутом пространстве. «В Новосибирске много промышленных предприятий разных отраслей. Сегодня безопасность сотрудников — необходимое условие труда, оно имеет первостепенное значение для новосибирского бизнеса. Поэтому

Новосибирская область стала самым цифровым регионом в восточной части страны прос сибирских компаний на вычислительные ресурсы, MWS Cloud увеличила емкость своего дата-центра в Новосибирске более чем в три раза. Новосибирский бизнес также стал одним из лидеров по инвест

МТС добавила скоростей самому старому лесу в Новосибирске у. Благодаря обновлению оборудования максимально возможная скорость в этой зеленой зоне увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Инюшенский бор — самое старое лесное насаждение в Новосибирске. Это реликтовый лес, сохранивший свой первозданный облик. Гуляя здесь, можно забыть, что бор расположен в черте города, и насладиться по-настоящему лесной атмосферой. Зимой здесь к

Curator открыла центр фильтрации трафика в Новосибирске Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщила об открытии центра фильтрации трафика в Новосибирске. Этот центр стал 21 точкой в инфраструктуре Curator, обеспечивающей защиту от DDoS-атак и ботов. Новосибирская площадка запущена в рамках улучшения покрытия по России и ориентирова

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки данных. Процесс продолжается, ожидается дополнительный перенос примерно 8-10 % данных, остающихся в Новосибирске. Также уже перенесено и смонтировано 75% единиц оборудования (60% серверов, 70%

Новосибирские компании стали чаще общаться в онлайне в 2,5 раза больше деловых встреч и вебинаров с помощью платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество онлайн-встреч и вебинаров новосибирцев за год выросло на 147%. При этом пользователи все чаще прибегают к помощи инструментов искусственного интеллекта. Так, в 2025 г. функцией саммаризации стали пользоваться в 11 раз ч

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов рситет в рейтинге лучших ИT-вузов. Выпускники Иннополиса в среднем зарабатывают 250 тыс. руб. в месяц, КФУ — 240 тыс. (пятое и шестое места соответственно). Такие региональные центры ИT-обучения, как Новосибирск, Екатеринбург и Томск, набрали по 2% голосов. В зарплатном рейтинге SuperJob Новосибирский национальный исследовательский государственный университет находится на седьмое месте со с

МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских лыжников и сноубордистов МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирске. Специалисты включили новое-телеком оборудование в Октябрьском районе. Благодаря этому скорость мобильного интернета на территории горнолыжного комплекса «Иня» выросла на 30%. Об э

Мемы и сленг в рабочих переписках бесят новосибирцев больше, чем опоздания на онлайн-встречи процессе коммуникаций. Самыми нервирующими проблемами стали недостаточная вовлечённость и курение. Об этом CNews сообщили представители МТС. Согласно исследованию «МТС Линк», большинство работников в Новосибирске и Сибири — более 70% — довольны тем, как у них налажено рабочее общение. Однако 40% принявших участие в опросе отметили, что из-за отсутствия правил взаимодействия возникают сложно

2ГИС начал показывать время до смены сигналов светофоров в регионах — первым подключен Новосибирск в декабре 2025 г. геосервис расширил покрытие этой функции: теперь сигналы светофоров доступны и в Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. В Новосибирске данные от инте

МТС прокачала мобильный интернет вдоль железной дороги в сторону Барнаула обеспечила премиальное покрытие LTE вдоль всего Чуйского тракта — автодороги, которая начинается в Новосибирске и идет до самой границы с Монголией», — сказал директор МТС в Новосибирской обла

Читали фэнтези и смотрели кино с Прилучным: как развлекались жители Новосибирска в уходящем году тавители МТС. По данным билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud самым посещаемым мероприятием в Новосибирске стал концерт Xolidayboy в Сибирь-Арене. Большой интерес сибиряки проявили к выст

В Новосибирске из-за холодов вырос спрос на паурбанки 25 г. Наибольший рост продаж отмечен в федеральных округах со снегопадами — Сибирский ФО (+52,1%), Северо-Западный ФО (+24,5%), и Дальневосточный ФО (+8,6%). Об этом CNews сообщили представители МТС. Новосибирск попал в топ-5 городов, где резко увеличился спрос на внешние аккумуляторы. Вместе со столицей Сибири в топе оказались Москва, Санкт-Петербург, Омск и Магадан. По мнению аналитиков М