Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
СФО
Новосибирск

Россия - СФО - Новосибирск

21.10.2021 Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам 1
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 4
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
10.09.2021 МТС построила сети фиксированной связи в дачных пригородах Новосибирска 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
18.08.2021 5 факторов, которые ускорят ваше облако 1
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 4
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 3
03.08.2021 «Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг ЦОД по версии CNews 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 2
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 2
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 1
08.07.2021 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году 1
05.07.2021 МТС купила дата-центр GreenBushDC в Зеленограде 1
05.07.2021 Портал поставщиков начал автоматически определять регион пользователя 1

Публикаций - 1992, упоминаний - 2655

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 201
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 189
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 119
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 108
Microsoft Corporation 11253 96
Yandex - Яндекс 4107 77
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 61
3806 60
SAP SE 3230 49
Ростелеком Сибирьтелеком 317 42
Oracle Corporation 3389 42
IBM 3586 41
Cisco Systems 2074 40
Ростех - Ростехнологии 2230 39
Синтерра - Synterra 575 39
Yota - Скартел 623 38
VK - Mail.ru Group 2492 37
Samsung Electronics 5759 36
Softline - Софтлайн 1482 35
Huawei 2736 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 34
NVision Group - Энвижн Груп 548 34
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 31
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 30
Intel Corporation 4234 30
VMware 1832 27
Apple Inc - Эппл Рус 7761 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 26
HP Inc. 2959 25
Google LLC 7210 22
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 22
Крок 1223 22
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 21
Золотая Корона 281 20
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 20
Скай Линк - Skylink 514 19
Orange S.A. 453 18
Астерос - Asteros 531 18
АйТи 755 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 92
Почта России ПАО 1580 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 35
Связной ГК 887 29
РЖД - Российские железные дороги 1083 28
Альфа-Банк 1128 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 24
Евросеть 897 24
Visa International 1347 20
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 18
ВТБ24 583 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 15
HeadHunter Group - HH Group 336 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 13
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 13
Яндекс.Такси 271 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 11
Газпром ПАО 525 11
РВК - Российская венчурная компания 476 10
Qiwi 783 10
Цифроград 58 9
Uber 257 9
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Uber Technologies 258 9
Аэрофлот 493 8
Техносила 153 8
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 8
Уралсиб Банк 390 8
О2О Delivery club 153 8
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 8
Ситимобил - Служба такси 113 7
S7 Airlines 80 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 7
Роснефть НК 367 7
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 80 7
Магнит - Сеть магазинов 269 7
Русский стандарт Банк 303 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 99
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 24
Президент Российской Федерации 1443 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 23
Правительство РФ 2210 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 19
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 18
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 11
Роснано 456 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 9
Правительство Москвы 654 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 8
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Федеральное казначейство России 766 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Руссофт - Russoft 254 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 5
Единая Россия - Политическая партия 176 3
Linux Foundation 157 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 273 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Союз машиностроителей России 26 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 185
3G - Стандарт мобильной связи 3762 102
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 99
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 58
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 53
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 28
Big Data - Большие данные 1136 27
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 27
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 26
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 22
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 20
ИТ-аутсорсинг 674 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 19
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 16
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 16
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 16
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 14
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 489 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 14
Google Android 10752 80
Apple iOS 5742 63
Microsoft Windows 10 6707 41
Superjob 172 39
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 28
Linux OS 4296 26
Google Play - Google Store - Android Market 2515 25
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 23
Apple - App Store 2199 21
Java - Язык программирования 1186 20
Apple iPad 3263 19
Microsoft Azure 1171 18
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 17
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
МТС Cloud - CloudMTS 125 16
Apple Pay 385 15
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 13
Samsung Pay 238 11
Яндекс.Карты и Транспорт 293 11
Microsoft Skype 1480 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 11
Apple iPhone 5 710 10
C++ - Язык программирования 284 10
Microsoft Office 1959 10
МТС 3G-сеть 86 10
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 998 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 10
Symbian OS 782 9
Microsoft Azure Stack 56 9
Google Pay - Google Android Pay 297 9
Яндекс.Маркет 439 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 9
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 9
МТС ЦОД 12 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
Microsoft SQL Server 799 8
Путин Владимир 1831 28
Соловенчук Александр 44 28
Медведев Дмитрий 1434 14
Никифоров Николай 1126 12
Калинин Денис 63 10
Иванов Олег 124 9
Соловьев Александр 61 9
Каплунов Павел 29 9
Щеголев Игорь 676 9
Ушацкий Андрей 101 9
Свердлов Денис 163 8
Белоусов Сергей 217 8
Ухлинов Леонид 48 8
Дюбанов Анатолий 86 8
Ротенберг Аркадий 42 7
Ротенберг Игорь 35 7
Орловский Виктор 229 7
Слизень Виталий 143 7
Воробьев Михаил 44 7
Нащекин Алексей 111 6
Кудрявцев Максим 37 6
Шилов Сергей 61 6
Греф Герман 205 6
Скатин Алексей 33 6
Мотовилов Олег 58 6
Самойлов Юрий 55 6
Страшнов Дмитрий 109 6
Гурко Александр 129 6
Евраев Михаил 222 5
Мельников Александр 63 5
Бызов Дмитрий 31 5
Прянишников Николай 210 5
Травников Андрей 6 5
Сысоев Александр 18 5
Сморгонский Анатолий 37 5
Солонин Спартак 25 5
Массух Илья 192 5
Кальмуцкий Олег 8 5
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 5
Смирнов Алексей 142 5
Россия - Российская федерация - РФ 57914 1174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1099
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 920
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 721
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 488
Россия - ПФО - Самара 1309 435
Россия - ПФО - Казань 1529 396
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 380
Россия - Краснодар 1043 371
Россия - Красноярск 856 288
Россия - Омск 637 277
Россия - Челябинск 782 256
Россия - Владивосток 869 240
Россия - Уфа 650 232
Россия - Хабаровск 626 200
Россия - Сибирь 884 198
Россия - Пермь 750 194
Россия - Воронеж 695 194
Россия - Новосибирская область 824 178
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 176
Россия - Волгоград 548 173
Россия - Томск 456 170
Россия - Сочи 914 140
Россия - Иркутск 473 139
Россия - Кемерово 314 138
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 138
Россия - Барнаул 365 131
Россия - Тюмень 502 131
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 107
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 101
Россия - Саратов 414 101
Россия - Ярославль 409 93
Россия - Калининград 680 91
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 89
Казахстан - Республика 2665 86
Украина 3431 83
Россия - Республика Алтай 694 78
Россия - Новокузнецк 177 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 73
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 75
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 58
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 57
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 17
Русский язык 1006 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 12
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 9
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Информационное общество - Государственная программа 282 7
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 6
Образование в России 352 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 162 5
Великая Отечественная война 124 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 106 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 4
Торговля розничная 77 4
Всероссийский тотальный диктант 4 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 320 4
НКО - Некоммерческая организация 91 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 20
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 10
Forbes - Форбс 442 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
Прайм - Агентство экономической информации 530 4
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
РИА Новости 654 4
Ведомости 259 4
Россия 24 - телеканал 86 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 3
НГС - Новости Новосибирска 3 3
N+1 - Издание 94 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Комсомольская Правда - Газета 23 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
Wired - Издание 121 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Bloomberg 786 2
Секрет фирмы 13 1
Российская газета 92 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
ZDnet 388 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 49 1
Радио России - радиостанция 31 1
Юность - радиостанция 15 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Vogue 13 1
Cosmopolitan 17 1
КоммерсантЪ-Сибирь 1 1
Фонтанка 13 1
Россия К - телеканал 9 1
Авторадио 11 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
The Wall Street Journal 710 1
CNews Analytics 1996 38
IDC - International Data Corporation 2743 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 13
Gartner 2201 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 7
Juniper Research 279 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
Fortune Global 500 163 3
AC&M Consulting 61 3
TelecomDaily ИАА 112 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
The Economist Intelligence Unit 30 2
Медиалогия 37 2
Samsung Research 10 2
CNews Mobile - рейтинг 10 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
Интерфакс-100 11 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
Kelly Services 16 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
GSMA Intelligence 5 1
Current Analysis 10 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
Discovery Research Group 14 1
CNews Fast рейтинг 31 1
Frost & Sullivan 102 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
Microsoft Research 94 1
SimilarWeb 24 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Forrester Research 388 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 28
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 26
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 16
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 13
Академгородок Новосибирск 29 13
РАН - Российская академия наук 317 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 12
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 11
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 10
Сириус - Образовательный центр 85 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 8
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 8
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 6
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 5
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 5
Samsung Исследовательский центр 6 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 4
ТГУ - Томский государственный университет 64 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 4
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 3
ТПУ - Томский политехнический университет 48 3
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 3
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 3
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 3
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 230 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 10
Олимпийские игры - Olympic Games 303 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
Технопром - форум технологического развития 6 5
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 4
Криптонит Startup Challenge 13 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 4
Docflow 61 3
Microsoft Imagine Cup 47 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 292 2
Городские технологии - выставка-форум 4 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Global mobileGov Awards 5 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
SAP World Tour 2 1
100+ Forum Russia 2 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Финансовая элита России - премия 2 1
Хрустальная пирамида 1 1
Effie Awards 3 1
Huawei Honor Cup 11 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
MeYou 3 1
SAP Quality Awards 6 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772451, в очереди разбора - 676133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще