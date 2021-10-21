Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Новосибирск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1992, упоминаний - 2655
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 28
|Соловенчук Александр 44 28
|Медведев Дмитрий 1434 14
|Никифоров Николай 1126 12
|Калинин Денис 63 10
|Иванов Олег 124 9
|Соловьев Александр 61 9
|Каплунов Павел 29 9
|Щеголев Игорь 676 9
|Ушацкий Андрей 101 9
|Свердлов Денис 163 8
|Белоусов Сергей 217 8
|Ухлинов Леонид 48 8
|Дюбанов Анатолий 86 8
|Ротенберг Аркадий 42 7
|Ротенберг Игорь 35 7
|Орловский Виктор 229 7
|Слизень Виталий 143 7
|Воробьев Михаил 44 7
|Нащекин Алексей 111 6
|Кудрявцев Максим 37 6
|Шилов Сергей 61 6
|Греф Герман 205 6
|Скатин Алексей 33 6
|Мотовилов Олег 58 6
|Самойлов Юрий 55 6
|Страшнов Дмитрий 109 6
|Гурко Александр 129 6
|Евраев Михаил 222 5
|Мельников Александр 63 5
|Бызов Дмитрий 31 5
|Прянишников Николай 210 5
|Травников Андрей 6 5
|Сысоев Александр 18 5
|Сморгонский Анатолий 37 5
|Солонин Спартак 25 5
|Массух Илья 192 5
|Кальмуцкий Олег 8 5
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 5
|Смирнов Алексей 142 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772451, в очереди разбора - 676133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772451, в очереди разбора - 676133.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru