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Всероссийский тотальный диктант

Всероссийский тотальный диктант
  • Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2021 году событие охватило 123 страны, объединив более 675 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Помимо Тотального диктанта фонд «Тотальный диктант» реализует образовательные и просветительские инициативы: очные и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветительские мероприятия в городах РФ и за рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной литературы и т. д.
  • Всероссийский цифровой диктант

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Всероссийский диктант «Россия — дом народов» впервые пройдет в онлайн-формате в энциклопедии «Рувики» 1
29.05.2025 «Тотальный диктант» и компания CyberFirst начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности 2
10.05.2023 Перезагрузка по-тотальному: как команда Wone IT обеспечила бесперебойную работу всемирного проекта «Тотальный диктант» 3
06.10.2022 ITSumma и Yandex Cloud предложат российскому рынку совместные решения на базе облачных технологий 2
22.11.2021 Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее? 1
10.11.2021 Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса» 1
17.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Алисы 1
11.04.2019 «ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта» 1
01.07.2016 Abbyy FlexiCapture ускорил обработку данных участников акции «Тотальный Диктант» 3
21.04.2015 Интернет-аудитория «Тотального диктанта» выросла в 5 раз 2
19.03.2015 ТТК приглашает написать «Тотальный диктант» онлайн 2
11.05.2007 В Сибири ведут борьбу с лингвистическим одичанием России 4

Публикаций - 12, упоминаний - 23

Всероссийский тотальный диктант и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9296 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2151 2
Google LLC 12746 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
Яндекс - Фонд Сегаловича 3 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 14 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 1
CyberFirst - СайберФёст 5 1
Huawei 4689 1
Xiaomi - Сяоми 2260 1
Apple Inc 13225 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
Philips 2100 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5013 1
1С-Битрикс - Bitrix 677 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 1
i-Free Just AI 78 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8942 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 300 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4040 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13218 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54312 3
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