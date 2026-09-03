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Всероссийский тотальный диктант
- Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2021 году событие охватило 123 страны, объединив более 675 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Помимо Тотального диктанта фонд «Тотальный диктант» реализует образовательные и просветительские инициативы: очные и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветительские мероприятия в городах РФ и за рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной литературы и т. д.
- Всероссийский цифровой диктант
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 23
Всероссийский тотальный диктант и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
|Ребковец Ольга 5 2
|Семенова Татьяна 5 2
|Беляков Вячеслав 2 2
|Заикин Егор 3 2
|Водолазкин Евгений 7 1
|Синицына Жанна 1 1
|Баранов Александр 19 1
|Баранов Антон 10 1
|Быков Василий 1 1
|Усачева Мария 3 1
|Познер Владимир 8 1
|Белан Виктор - Билан Дима 7 1
|Кошкарёва Наталья 1 1
|Бунина Елена 35 1
|Волков Владимир 70 1
|Сегалович Илья 41 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.