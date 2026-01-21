Разделы

Баранов Антон


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями 1
13.03.2023 Доступно новое российское программное решение для управление отпусками на предприятиях малого и среднего бизнеса 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1
19.10.2022 Selectel и ITSumma запускают Платформу обработки данных 1
18.10.2022 Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных» 1
06.10.2022 ITSumma и Yandex Cloud предложат российскому рынку совместные решения на базе облачных технологий 1
26.09.2022 «T1 Cloud» стал партнером ITSumma 1
11.07.2022 Cloud объявил о партнёрстве с ITSumma 1
28.03.2017 Как вырастить успешный ИТ-стартап: 5 историй российских разработчиков 1
20.05.2004 "Би Лайн GSM" готовится к запуску в Ижевске 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Баранов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ITSumma - ITS - Сумма АйТи 13 7
Selectel - Селектел 451 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 143 2
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 17 1
Brainy Studio 6 1
ПМТ - Персональные Медиа Технологии - OViVO 6 1
Yandex - Яндекс 8543 1
Microsoft Corporation 25291 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9221 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Galvani Bionics 2 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Lego Education 12 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 45 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 3
DevOps - Development и Operations 1084 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1012 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 361 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
SRE - Site Reliability Engineering 55 2
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 100 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 2
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 53 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 489 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 636 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 391 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 965 1
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 3
Apache Superset 23 2
Apache Hadoop 447 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 217 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 205 2
Apache Airflow 63 2
Galvani Bionix - Myoarm Control System 2 1
Redash 4 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
Google Android 14759 1
Apple iOS 8294 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Microsoft Azure 1468 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 417 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 623 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Microsoft Visual Studio 420 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 430 1
Microsoft Kinect 200 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Тугов Александр 16 2
Чернова Дарья 2 1
Усачева Мария 3 1
Ромин Евгений 2 1
Скакун Николай 1 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Кружинская Дарья 2 1
Антонов Илья 2 1
Огородников Дмитрий 27 1
Бергалиев Тимур 4 1
Смирнов Денис 25 1
Зотов Андрей 36 1
Виласак Александр 1 1
Баранов Андрей 10 1
Андреев Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 1
Беларусь - Белоруссия 6056 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 1
Россия - УФО - Свердловская область 1773 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4309 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Украина 7803 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1662 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1706 1
Россия - УФО - Тюменская область 1273 1
Россия - УФО - Челябинская область 1406 1
Россия - УФО - Курганская область 586 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 224 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 736 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 353 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 495 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Образование в России 2560 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
VAD - Value Added Distribution 134 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Английский язык 6880 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Инди - independent 62 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 232 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 163 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 6 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413765, в очереди разбора - 729909.
Создано именных указателей - 189073.
