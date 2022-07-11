Cloud объявил о партнёрстве с ITSumma

Российский облачный провайдер Cloud объявил о заключении партнёрского соглашения с ITSumma. Компании рассчитывают на существенный рост числа проектов, связанных с обработкой больших данных, в их общем портфеле.

«Многие российские предприятия развивают внутри подразделения аналитики. Для них требуется инфраструктура хранения и обработки данных. Но выбор продуктов на ИТ-рынке сейчас ограничен. Поэтому владельцы среднего и крупного бизнеса ищут надежных подрядчиков, которые могут поделиться своей экспертизой в области создания таких инфраструктур с использованием российских разработок или альтернатив с открытым исходным кодом. Видя повышающийся спрос на услуги построения ИТ-инфраструктур и внедрения DevOps-процессов, мы приняли решение формализовать отношения с компанией ITSumma, с которой уже неоднократно сотрудничали, заключив официальное партнёрское соглашение», — сказал Андрей Зотов, управляющий директор Cloud.

Что дает партнёрство клиентам Cloud: услуги по управлению инфраструктурой, DevOps-, DataOps- и MLOps-сопровождению, системному администрированию; экономию времени: сразу после того, как клиент развернет облачную инфраструктуру, он сможет получить услуги по техническому сопровождению своих проектов под ключ; экономию денег: инженеры ITSumma подскажут, как наиболее эффективно использовать сервисы Cloud, чтобы не допустить перерасход бюджета; экономию трудозатрат: клиенты Cloud смогут получить исчерпывающие консультации по наиболее оптимальным способам построения своей инфраструктуры на базе сервисов Cloud.

«Благодаря нашему официальному партнерству клиенты Cloud всегда смогут обратиться напрямую к команде сертифицированных DevOps-инженеров ITSumma, которые в деталях знают все особенности сервисов Cloud. Мы можем как помочь с переносом существующей инфраструктуры заказчика на мощности Cloud, так и правильно спроектировать надежную и отказоустойчивую инфраструктуру на базе сервисов Cloud. Ну, а наши заказчики теперь смогут приобрести необходимые облачные мощности непосредственно при обращении к ITSumma», — сказал директор по развитию бизнеса ITSumma Антон Баранов.

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Cloud — облачный провайдер услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS для физлиц, стартапов, малого, среднего, крупного бизнеса, государственных учреждений и корпораций. К их услугам 60+ облачных сервисов, виртуальный ЦОД, платформа для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

ITSumma — российский поставщик услуг по созданию и техническому сопровождению ИТ-инфраструктур по модели on premise и/или с использованием облачных сервисов. Специализируется на внедрении DevOps-инструментов, предоставлению услуг DataOps и услуг поддержки информационных систем в режиме 24/7.