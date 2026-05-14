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ЦОД Виртуальный ВЦОД vDC Virtual Data Center Виртуальный центр обработки данных Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети)

СОБЫТИЯ

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14.05.2026 Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов

енных сервисов (PaaS) — теперь можно запускать параллельно несколько таких сервисов в рамках одного ВЦОД. Это сокращает время подготовки комплексных виртуальных окружений, включающих несколько

02.04.2025 «Рег.ру» анонсирует новые облачные серверы с выделенными CPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила облачные серверы с выделенным процессором. Теперь пользователи могут арендовать серверы с гарантированными вычислительными мощностями, что исключает влияние других пользователей на производител
22.02.2024 Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy

Облачный провайдер Itglobal.com предоставил облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy, которая специализируется на разработке и внедрении ИИ-решений и преобразует традиционные бизнес-процессы в интеллектуальные автоматизированные

26.06.2023 Виды облачных GPU-серверов

Серверы фиксированной конфигурации Облачные серверы фиксированной конфигурации являются одним из видов облачных GPU-серверов и предлагают заранее определенный набор ресурсов. Как правило, это конкретное количество виртуальных пр
08.06.2023 RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке

Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в

05.06.2023 «Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД

й из самых популярных услуг для предприятий региона является «Виртуальный центр обработки данных» («Виртуальный ЦОД»). На облачной платформе «Ростелеком-ЦОД» корпоративные клиенты и государстве
27.10.2022 «Ростелеком» в Челябинской области предоставил виртуальный ЦОД и организовал облачный Wi-Fi для группы «Магнезит»

твенные процессы предприятия. Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала «Ростелеком», сказал: «”Виртуальный ЦОД” позволяет развернуть или увеличить вычислительные мощности в облаке для разм
14.03.2022 «ТрансТелеКом» подготовил антикризисный пакет ПО для бизнеса

оссийского ПО и позволяют организовать работу клиентов оптимальным образом, снижая риски кибератак. Виртуальный ЦОД Сервис «Виртуальный ЦОД» отличается высоким уровнем надежности и отказ
09.09.2021 «Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД»

«Транстелеком» запускает услугу «Виртуальный ЦОД», которая позволяет клиенту разместить ИТ-инфраструктуру любой сложности в на
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу

«Ростелеком-Солар» организовал криптографическую защиту каналов связи для клиентов услуги «Виртуальный ЦОД». Шифрование данных реализовано на базе сервиса «ГОСТ VPN» с применением обор
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»

се «Ростелекома» и работает в ней через специально развернутую для этих целей сеть VPN. «Переход на виртуальный ЦОД – ответственный и взвешенный шаг. Для компании нашего масштаба, конечно, крит
18.11.2020 «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК

«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный ЦОД» для проекта создания центра управления сетями «Региональной энергетической к
14.05.2020 «Ростелеком» предоставил «Автодории» услугу «Виртуальный ЦОД»

«Ростелеком» предоставил услугу «Виртуальный ЦОД» компании «Автодория» — отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения. «Вычислительные мощности операт
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге

«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-ЦОД» запустили услугу «Виртуальный ЦОД» в Уральском федеральном округе на базе собственного регионального опорного центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге. Опорный ЦОД Екатеринбурга — узел регионального значени
28.10.2019 Выбираем IaaS: операционные системы

рать операционную систему семейства Windows или Linux. Принципиальное отличие вариантов в том, что сервер на Linux будет стоить дешевле аналогичной конфигурации с Windows. Одно из главных преимуществ виртуального ЦОД Rusonyx в том, что клиенты получают возможность гибко настраивать серверы в плане ресурсов, а в случае необходимости — загрузить собственный образ операционной системы. На вирт
28.10.2019 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Ростелеком-Солар» запускает новое комплексное предложение, которое включает в себя управляемые сервисы информационной безопасности Solar MSS и услугу «Виртуальный ЦОД». Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите. Услуга «Виртуальный ЦОД» позволяет клиентам вместо за
16.05.2019 Облачные серверы Reg.ru выходят из беты

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru объявляет о выходе услуги «Облачные серверы» из стадии бета-тестирования. Облачные серверы — это новый формат VPS на виртуализации KVM с почасовой оплатой от 0,27 руб. в час (179 руб. в месяц). Услуга позволяет пр
25.04.2019 Исследование Infowatch: число утечек через незащищенные облачные серверы выросло на 43%

По результатам глобального исследования аналитического центра компании Infowatch, в 2018 г. в мире было зафиксировано в СМИ и других открытых источниках 70 утечек конфиденциальных данных через облачные серверы и другие незащищенные хранилища информации с доступом через интернет. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Более 40% инцидентов в минувшем году произошло из облачных хра
15.02.2019 Сбербанк представил новое решение для корпоративных клиентов «Виртуальный ЦОД»

Облачная платформа Sbercloud представила «Виртуальный ЦОД» — инфраструктурное решение, состоящее из ключевых продуктов для крупного и среднего бизнеса, а также государственных органов и учреждений. Это решение, по мнению разработчика,

06.02.2019 «Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для рекламного агентства Kapibara

«Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для Kapibara, рекламного агентства полного цикла. Специалисты Kapibara самостоятельно управляют размещенными в VDC данными и сервисами, в то время как информационной безопасностью, поддержкой и администрированием обеспечивающей инфраструктуры занимается облачный провайдер. При этом доступность сервисов

19.07.2018 «Ростелеком» предоставил услуги виртуального дата-центра «Трансконтейнеру»

анием для компании, которая управляет парком на более чем 300 тыс. маршрутах в России и за рубежом. Виртуальный ЦОД обеспечил компании создание гибкой, масштабируемой и безопасной ИТ-инфраструк
26.06.2018 «Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды

9,97% доступности данных. «Мегафон» нарастил функциональность своего виртуального ЦОДа Инвестиции в виртуальный ЦОД и сроки их окупаемости не раскрываются. В компании в течение трех лет намерев
14.02.2018 Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

от текущих нагрузок на инфраструктуру.В рамках договора, заказчик получает виртуальный дата-центр (vDC) на облачной платформе Cloud4Y, инфраструктура которой строится на базе решений VMware vS
06.02.2018 DirectumRX представлен на облачной платформе Техносерв Cloud

а и наличие партнерских статусов по ключевым вендорам.Виртуальные дата-центры (или виртуальный ЦОД, VDC) – услуга по предоставлению ИТ-инфраструктуры как сервиса (по модели IaaS) с доступом чер
30.01.2018 Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud»

азных поставщиков – для основной и резервной площадок, на которых размещается архитектура системы. По результатам очередного анализа Directum остановила свой выбор на услуге виртуального дата-центра (VDC) платформы «Техносерв Cloud». В течение двух месяцев компания проводила нагрузочное тестирование работы платформы, по результатам которого отметила ее высокие показатели. Сопутствующими фак
04.12.2017 Техносерв Cloud предоставил Aldo Coppola услуги виртуального ЦОДа

роведения нагрузочного тестирования с ноября 2017 года компания использует вычислительные мощности (VDC, виртуальный дата-центр) и канал связи с интернетом платформы «Техносерв Cloud». Компания
06.09.2017 Сеть «КАРО фильм» обрабатывает online-продажи билетов в облаке «Техносерв Cloud»

оизводительности, надежности и безопасности работы сервиса. В связи с этим «КАРО» приняла решение о размещении своего сайта и сервиса обработки данных online-продаж билетов в виртуальном дата-центре (VDC) облачной платформы «Техносерв Cloud».VDC – это комплексное решение, которое позволяет использовать легко конфигурируемый и масштабируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры (ресур
13.03.2017 Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»

Телеканал Life размещает свой архив в облачном хранилище виртуального ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Медиакомпания арендует емкости программно-определяемой СХД
23.12.2016 «Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти»

отметил руководитель направления филиала в Республике Татарстан «Ростелеком» Вадим Боробов.Услуга «виртуальный ЦОД» является сервисом предоставления в аренду вычислительных мощностей, систем х
21.11.2016 «Ростелеком» представил специальный тариф услуги «Виртуальный ЦОД» через VPN

предлагает своим заказчикам специальные условия подключения VPN вместе с инфраструктурным сервисом «Виртуальный ЦОД». Предложение будет особенно актуально для тех наших клиентов, которые уже ис
21.09.2016 «Акадо Телеком» увеличит мощность виртуального ЦОДа в пять раз

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявил о планах по увеличению к 2018 г. мощности виртуального ЦОДа в пять раз. Как рассказали CNews в компании, это позволит хранить в облаке

22.08.2016 «Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline

Компания Softline предоставила компании «Адамас» услугу «Виртуальный ЦОД» на базе собственного публичного «облака». В результате для заказчика была оперативно развернута преднастроенная ИТ-инфраструктура, что помогло сократить расходы на содержание И
21.07.2016 «Ростелеком» упростил заказ услуги «Виртуальный ЦОД»

Теперь клиентам «Ростелекома» стала доступна возможность упрощенного заказа облачной услуги — «Виртуальный ЦОД». Благодаря этому сервису компании-заказчики могут брать в аренду вычислитель
24.05.2016 «Ростелеком» расширил функционал «Виртуального ЦОДа»

ия своим клиентам, понимая ситуацию постоянного сокращения их ИТ-бюджетов. В результате обновления «Виртуальный ЦОД» поможет большему количеству заказчиков решить задачи размещения информационн
16.05.2016 Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»

Телеканал 360° перевел видеоархив в облачное хранилище виртуального ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». По модели IaaS предоставляется пул СХД объемом 100 ТБ и пл
30.03.2016 «Цеппелин Русланд» расместила тестовые среды в виртуальном ЦОДе «Инфосистем Джет»

лин Русланд» перенесла среды тестирования бизнес-приложений SAP, SharePoint, «1C» и других систем в виртуальный ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Вычислительные мощности предоставляются п
24.03.2016 Максим Березин, руководитель Виртуального дата-центра КРОК: «Уход в облака – верная стратегия»

тичные процессы в облако, используют два наших ЦОДа. Еще одна актуальная задача, которую решает наш виртуальный ЦОД — перенос в Россию персональных данных российских пользователей. Напомню, что
09.03.2016 S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group

Компания Stack Group выступила партнером проекта по переносу корпоративных почтовых сервисов S7 Group в виртуальный дата-центр М1Cloud компании Stack Group, которая предоставила площадку и решение по виртуальной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили в Stack Group. IaaS-решение, которое предложил
09.12.2015 «Инфосистемы Джет» запустили сервис хостинга ИСПДн на базе своего виртуального ЦОДа

а линейку услуг информационной безопасности, предоставляемых на базе собственного виртуального ЦОД (ВЦОД): в рамках ВЦОД доступен сервис «Хостинг ИСПДн в соответствии с требованиями № 15
04.12.2015 «Инфосистемы Джет» - Виртуальный ЦОД – комплексное решение «из одних рук»

отового платья, а ателье индивидуального пошива. CNews: Какие виды услуг оказываются на базе вашего виртуального ЦОДа? Ильдар Абульханов: Мы закрываем потребности клиентов во всех видах облачны

Публикаций - 380, упоминаний - 487

ЦОД Виртуальный и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 73
Ростелеком 10948 65
9594 35
Microsoft Corporation 25775 31
Selectel - Селектел 544 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 28
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 26
Softline - Софтлайн 3743 26
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 26
Крок - Croc 1964 24
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 21
Cloud4Y 311 19
SAP SE 5601 18
Oracle Corporation 7074 18
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 17
Nvidia Corp 4002 15
Intel Corporation 12811 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Google LLC 12690 12
МегаФон 10742 12
Cisco Systems 5372 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
HP Inc. 5883 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
NetApp - Network Appliance 667 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 9
Dell EMC 5180 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 8
Huawei 4677 8
Citrix Systems 868 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
Рунити 114 7
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
О2О Холдинг 61 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
Фаберлик - Faberlic 115 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 16 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Adidas - Адидас 170 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Русагро Группа Компаний 379 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
BookingBoard - БукингБорд 2 2
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 2
Zeppelin Cat - Zeppelin Russland - Цеппелин Русланд 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Ак Барс Банк 283 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Федеральное казначейство России 1949 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Парк Зарядье 49 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 300
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 233
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 223
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 205
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 202
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 156
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 121
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 95
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 92
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 84
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 74
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 72
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 65
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 65
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 62
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 54
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 53
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 52
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 49
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 43
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 42
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 37
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 36
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 35
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 33
Apple iPhone 6 4861 39
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 30
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 25
Microsoft Azure 1526 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Microsoft Windows 16882 20
Linux OS 11533 17
Broadcom - VMware vSphere 614 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 14
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 13
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 12
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 12
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 9
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 8
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 7
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Google Android 15244 7
Nvidia Tesla GPU 198 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Microsoft Office 365 1042 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 6
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 6
Ростелеком - Новая телефония 16 6
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 6
Google Cloud Platform - GCP 383 6
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 6
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 6
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 5
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 5
Дергилёв Никита 44 14
Обухов Александр 77 8
Березин Максим 144 7
Заединов Руслан 47 6
Мартынов Евгений 42 6
Колбин Евгений 87 6
Блинов Михаил 73 6
Зотов Андрей 37 5
Наумов Сергей 42 5
Осеевский Михаил 350 5
Вайнер Всеволод 26 4
Анохин Сергей 121 4
Захаренко Максим 57 4
Василенко Александр 99 4
Сорокоумов Александр 19 4
Другалев Станислав 10 4
Сорокин Дмитрий 64 4
Гаврилов Евгений 55 4
Исхизова Александра 100 4
Сотин Денис 216 3
Ермаков Валерий 140 3
Захаров Павел 60 3
Аникин Леонид 61 3
Меньшов Кирилл 139 3
Корнеев Сергей 84 3
Подрябинников Алексей 20 3
Тугов Александр 25 3
Анисимов Константин 45 3
Сергеев Михаил 115 3
Николаев Алексей 21 3
Самоукин Сергей 20 3
Кондарев Сергей 14 3
Севастьянов Алексей 25 3
Рыжков Сергей 22 3
Бойко Елена 152 2
Михалев Евгений 98 2
Нестеров Алексей 175 2
Богачев Игорь 183 2
Кириенко Владимир 148 2
Свиридов Владимир 28 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 246
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Европа 24964 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Казахстан - Республика 6048 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Сингапур - Республика 1953 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 4
Нидерланды - Амстердам 630 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 110 3
Бразилия - Сан-Паулу 182 3
Беларусь - Могилевская область 23 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 3
Япония 13807 3
Канада 5082 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 92
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 81
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 78
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Аренда 2687 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 39
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 18
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 10
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
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Bloomberg 1627 1
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Gartner - Гартнер 3658 16
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