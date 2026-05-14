Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов енных сервисов (PaaS) — теперь можно запускать параллельно несколько таких сервисов в рамках одного ВЦОД. Это сокращает время подготовки комплексных виртуальных окружений, включающих несколько

«Рег.ру» анонсирует новые облачные серверы с выделенными CPU Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила облачные серверы с выделенным процессором. Теперь пользователи могут арендовать серверы с гарантированными вычислительными мощностями, что исключает влияние других пользователей на производител

Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy Облачный провайдер Itglobal.com предоставил облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy, которая специализируется на разработке и внедрении ИИ-решений и преобразует традиционные бизнес-процессы в интеллектуальные автоматизированные

Виды облачных GPU-серверов Серверы фиксированной конфигурации Облачные серверы фиксированной конфигурации являются одним из видов облачных GPU-серверов и предлагают заранее определенный набор ресурсов. Как правило, это конкретное количество виртуальных пр

RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в

«Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД й из самых популярных услуг для предприятий региона является «Виртуальный центр обработки данных» («Виртуальный ЦОД»). На облачной платформе «Ростелеком-ЦОД» корпоративные клиенты и государстве

«Ростелеком» в Челябинской области предоставил виртуальный ЦОД и организовал облачный Wi-Fi для группы «Магнезит» твенные процессы предприятия. Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала «Ростелеком», сказал: «”Виртуальный ЦОД” позволяет развернуть или увеличить вычислительные мощности в облаке для разм

«ТрансТелеКом» подготовил антикризисный пакет ПО для бизнеса оссийского ПО и позволяют организовать работу клиентов оптимальным образом, снижая риски кибератак. Виртуальный ЦОД Сервис «Виртуальный ЦОД» отличается высоким уровнем надежности и отказ

«Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД» «Транстелеком» запускает услугу «Виртуальный ЦОД», которая позволяет клиенту разместить ИТ-инфраструктуру любой сложности в на

Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу «Ростелеком-Солар» организовал криптографическую защиту каналов связи для клиентов услуги «Виртуальный ЦОД». Шифрование данных реализовано на базе сервиса «ГОСТ VPN» с применением обор

«Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» се «Ростелекома» и работает в ней через специально развернутую для этих целей сеть VPN. «Переход на виртуальный ЦОД – ответственный и взвешенный шаг. Для компании нашего масштаба, конечно, крит

«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК «Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный ЦОД» для проекта создания центра управления сетями «Региональной энергетической к

«Ростелеком» предоставил «Автодории» услугу «Виртуальный ЦОД» «Ростелеком» предоставил услугу «Виртуальный ЦОД» компании «Автодория» — отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения. «Вычислительные мощности операт

«Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге «Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-ЦОД» запустили услугу «Виртуальный ЦОД» в Уральском федеральном округе на базе собственного регионального опорного центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге. Опорный ЦОД Екатеринбурга — узел регионального значени

Выбираем IaaS: операционные системы рать операционную систему семейства Windows или Linux. Принципиальное отличие вариантов в том, что сервер на Linux будет стоить дешевле аналогичной конфигурации с Windows. Одно из главных преимуществ виртуального ЦОД Rusonyx в том, что клиенты получают возможность гибко настраивать серверы в плане ресурсов, а в случае необходимости — загрузить собственный образ операционной системы. На вирт

«Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Ростелеком-Солар» запускает новое комплексное предложение, которое включает в себя управляемые сервисы информационной безопасности Solar MSS и услугу «Виртуальный ЦОД». Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите. Услуга «Виртуальный ЦОД» позволяет клиентам вместо за

Облачные серверы Reg.ru выходят из беты Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru объявляет о выходе услуги «Облачные серверы» из стадии бета-тестирования. Облачные серверы — это новый формат VPS на виртуализации KVM с почасовой оплатой от 0,27 руб. в час (179 руб. в месяц). Услуга позволяет пр

Исследование Infowatch: число утечек через незащищенные облачные серверы выросло на 43% По результатам глобального исследования аналитического центра компании Infowatch, в 2018 г. в мире было зафиксировано в СМИ и других открытых источниках 70 утечек конфиденциальных данных через облачные серверы и другие незащищенные хранилища информации с доступом через интернет. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Более 40% инцидентов в минувшем году произошло из облачных хра

Сбербанк представил новое решение для корпоративных клиентов «Виртуальный ЦОД» Облачная платформа Sbercloud представила «Виртуальный ЦОД» — инфраструктурное решение, состоящее из ключевых продуктов для крупного и среднего бизнеса, а также государственных органов и учреждений. Это решение, по мнению разработчика,

«Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для рекламного агентства Kapibara «Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для Kapibara, рекламного агентства полного цикла. Специалисты Kapibara самостоятельно управляют размещенными в VDC данными и сервисами, в то время как информационной безопасностью, поддержкой и администрированием обеспечивающей инфраструктуры занимается облачный провайдер. При этом доступность сервисов

«Ростелеком» предоставил услуги виртуального дата-центра «Трансконтейнеру» анием для компании, которая управляет парком на более чем 300 тыс. маршрутах в России и за рубежом. Виртуальный ЦОД обеспечил компании создание гибкой, масштабируемой и безопасной ИТ-инфраструк

«Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды 9,97% доступности данных. «Мегафон» нарастил функциональность своего виртуального ЦОДа Инвестиции в виртуальный ЦОД и сроки их окупаемости не раскрываются. В компании в течение трех лет намерев

Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора от текущих нагрузок на инфраструктуру.В рамках договора, заказчик получает виртуальный дата-центр (vDC) на облачной платформе Cloud4Y, инфраструктура которой строится на базе решений VMware vS

DirectumRX представлен на облачной платформе Техносерв Cloud а и наличие партнерских статусов по ключевым вендорам.Виртуальные дата-центры (или виртуальный ЦОД, VDC) – услуга по предоставлению ИТ-инфраструктуры как сервиса (по модели IaaS) с доступом чер

Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud» азных поставщиков – для основной и резервной площадок, на которых размещается архитектура системы. По результатам очередного анализа Directum остановила свой выбор на услуге виртуального дата-центра (VDC) платформы «Техносерв Cloud». В течение двух месяцев компания проводила нагрузочное тестирование работы платформы, по результатам которого отметила ее высокие показатели. Сопутствующими фак

Техносерв Cloud предоставил Aldo Coppola услуги виртуального ЦОДа роведения нагрузочного тестирования с ноября 2017 года компания использует вычислительные мощности (VDC, виртуальный дата-центр) и канал связи с интернетом платформы «Техносерв Cloud». Компания

Сеть «КАРО фильм» обрабатывает online-продажи билетов в облаке «Техносерв Cloud» оизводительности, надежности и безопасности работы сервиса. В связи с этим «КАРО» приняла решение о размещении своего сайта и сервиса обработки данных online-продаж билетов в виртуальном дата-центре (VDC) облачной платформы «Техносерв Cloud».VDC – это комплексное решение, которое позволяет использовать легко конфигурируемый и масштабируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры (ресур

Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет» Телеканал Life размещает свой архив в облачном хранилище виртуального ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Медиакомпания арендует емкости программно-определяемой СХД

«Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти» отметил руководитель направления филиала в Республике Татарстан «Ростелеком» Вадим Боробов.Услуга «виртуальный ЦОД» является сервисом предоставления в аренду вычислительных мощностей, систем х

«Ростелеком» представил специальный тариф услуги «Виртуальный ЦОД» через VPN предлагает своим заказчикам специальные условия подключения VPN вместе с инфраструктурным сервисом «Виртуальный ЦОД». Предложение будет особенно актуально для тех наших клиентов, которые уже ис

«Акадо Телеком» увеличит мощность виртуального ЦОДа в пять раз «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявил о планах по увеличению к 2018 г. мощности виртуального ЦОДа в пять раз. Как рассказали CNews в компании, это позволит хранить в облаке

«Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline Компания Softline предоставила компании «Адамас» услугу «Виртуальный ЦОД» на базе собственного публичного «облака». В результате для заказчика была оперативно развернута преднастроенная ИТ-инфраструктура, что помогло сократить расходы на содержание И

«Ростелеком» упростил заказ услуги «Виртуальный ЦОД» Теперь клиентам «Ростелекома» стала доступна возможность упрощенного заказа облачной услуги — «Виртуальный ЦОД». Благодаря этому сервису компании-заказчики могут брать в аренду вычислитель

«Ростелеком» расширил функционал «Виртуального ЦОДа» ия своим клиентам, понимая ситуацию постоянного сокращения их ИТ-бюджетов. В результате обновления «Виртуальный ЦОД» поможет большему количеству заказчиков решить задачи размещения информационн

Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет» Телеканал 360° перевел видеоархив в облачное хранилище виртуального ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». По модели IaaS предоставляется пул СХД объемом 100 ТБ и пл

«Цеппелин Русланд» расместила тестовые среды в виртуальном ЦОДе «Инфосистем Джет» лин Русланд» перенесла среды тестирования бизнес-приложений SAP, SharePoint, «1C» и других систем в виртуальный ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Вычислительные мощности предоставляются п

Максим Березин, руководитель Виртуального дата-центра КРОК: «Уход в облака – верная стратегия» тичные процессы в облако, используют два наших ЦОДа. Еще одна актуальная задача, которую решает наш виртуальный ЦОД — перенос в Россию персональных данных российских пользователей. Напомню, что

S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group Компания Stack Group выступила партнером проекта по переносу корпоративных почтовых сервисов S7 Group в виртуальный дата-центр М1Cloud компании Stack Group, которая предоставила площадку и решение по виртуальной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили в Stack Group. IaaS-решение, которое предложил

«Инфосистемы Джет» запустили сервис хостинга ИСПДн на базе своего виртуального ЦОДа а линейку услуг информационной безопасности, предоставляемых на базе собственного виртуального ЦОД (ВЦОД): в рамках ВЦОД доступен сервис «Хостинг ИСПДн в соответствии с требованиями № 15