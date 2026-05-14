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ЦОД Виртуальный ВЦОД vDC Virtual Data Center Виртуальный центр обработки данных Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.05.2026
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Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов
енных сервисов (PaaS) — теперь можно запускать параллельно несколько таких сервисов в рамках одного ВЦОД. Это сокращает время подготовки комплексных виртуальных окружений, включающих несколько
|02.04.2025
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«Рег.ру» анонсирует новые облачные серверы с выделенными CPU
Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила облачные серверы с выделенным процессором. Теперь пользователи могут арендовать серверы с гарантированными вычислительными мощностями, что исключает влияние других пользователей на производител
|22.02.2024
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Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy
Облачный провайдер Itglobal.com предоставил облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy, которая специализируется на разработке и внедрении ИИ-решений и преобразует традиционные бизнес-процессы в интеллектуальные автоматизированные
|26.06.2023
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Виды облачных GPU-серверов
Серверы фиксированной конфигурации Облачные серверы фиксированной конфигурации являются одним из видов облачных GPU-серверов и предлагают заранее определенный набор ресурсов. Как правило, это конкретное количество виртуальных пр
|08.06.2023
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RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке
Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в
|05.06.2023
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«Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД
й из самых популярных услуг для предприятий региона является «Виртуальный центр обработки данных» («Виртуальный ЦОД»). На облачной платформе «Ростелеком-ЦОД» корпоративные клиенты и государстве
|27.10.2022
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«Ростелеком» в Челябинской области предоставил виртуальный ЦОД и организовал облачный Wi-Fi для группы «Магнезит»
твенные процессы предприятия. Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала «Ростелеком», сказал: «”Виртуальный ЦОД” позволяет развернуть или увеличить вычислительные мощности в облаке для разм
|14.03.2022
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«ТрансТелеКом» подготовил антикризисный пакет ПО для бизнеса
оссийского ПО и позволяют организовать работу клиентов оптимальным образом, снижая риски кибератак. Виртуальный ЦОД Сервис «Виртуальный ЦОД» отличается высоким уровнем надежности и отказ
|09.09.2021
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«Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД»
«Транстелеком» запускает услугу «Виртуальный ЦОД», которая позволяет клиенту разместить ИТ-инфраструктуру любой сложности в на
|09.03.2021
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Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу
«Ростелеком-Солар» организовал криптографическую защиту каналов связи для клиентов услуги «Виртуальный ЦОД». Шифрование данных реализовано на базе сервиса «ГОСТ VPN» с применением обор
|19.11.2020
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«Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»
се «Ростелекома» и работает в ней через специально развернутую для этих целей сеть VPN. «Переход на виртуальный ЦОД – ответственный и взвешенный шаг. Для компании нашего масштаба, конечно, крит
|18.11.2020
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«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК
«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный ЦОД» для проекта создания центра управления сетями «Региональной энергетической к
|14.05.2020
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«Ростелеком» предоставил «Автодории» услугу «Виртуальный ЦОД»
«Ростелеком» предоставил услугу «Виртуальный ЦОД» компании «Автодория» — отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения. «Вычислительные мощности операт
|13.02.2020
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«Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге
«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-ЦОД» запустили услугу «Виртуальный ЦОД» в Уральском федеральном округе на базе собственного регионального опорного центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге. Опорный ЦОД Екатеринбурга — узел регионального значени
|28.10.2019
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Выбираем IaaS: операционные системы
рать операционную систему семейства Windows или Linux. Принципиальное отличие вариантов в том, что сервер на Linux будет стоить дешевле аналогичной конфигурации с Windows. Одно из главных преимуществ виртуального ЦОД Rusonyx в том, что клиенты получают возможность гибко настраивать серверы в плане ресурсов, а в случае необходимости — загрузить собственный образ операционной системы. На вирт
|28.10.2019
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«Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз
«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Ростелеком-Солар» запускает новое комплексное предложение, которое включает в себя управляемые сервисы информационной безопасности Solar MSS и услугу «Виртуальный ЦОД». Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите. Услуга «Виртуальный ЦОД» позволяет клиентам вместо за
|16.05.2019
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Облачные серверы Reg.ru выходят из беты
Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru объявляет о выходе услуги «Облачные серверы» из стадии бета-тестирования. Облачные серверы — это новый формат VPS на виртуализации KVM с почасовой оплатой от 0,27 руб. в час (179 руб. в месяц). Услуга позволяет пр
|25.04.2019
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Исследование Infowatch: число утечек через незащищенные облачные серверы выросло на 43%
По результатам глобального исследования аналитического центра компании Infowatch, в 2018 г. в мире было зафиксировано в СМИ и других открытых источниках 70 утечек конфиденциальных данных через облачные серверы и другие незащищенные хранилища информации с доступом через интернет. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Более 40% инцидентов в минувшем году произошло из облачных хра
|15.02.2019
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Сбербанк представил новое решение для корпоративных клиентов «Виртуальный ЦОД»
Облачная платформа Sbercloud представила «Виртуальный ЦОД» — инфраструктурное решение, состоящее из ключевых продуктов для крупного и среднего бизнеса, а также государственных органов и учреждений. Это решение, по мнению разработчика,
|06.02.2019
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«Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для рекламного агентства Kapibara
«Техносерв Cloud» развернул виртуальный дата-центр для Kapibara, рекламного агентства полного цикла. Специалисты Kapibara самостоятельно управляют размещенными в VDC данными и сервисами, в то время как информационной безопасностью, поддержкой и администрированием обеспечивающей инфраструктуры занимается облачный провайдер. При этом доступность сервисов
|19.07.2018
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«Ростелеком» предоставил услуги виртуального дата-центра «Трансконтейнеру»
анием для компании, которая управляет парком на более чем 300 тыс. маршрутах в России и за рубежом. Виртуальный ЦОД обеспечил компании создание гибкой, масштабируемой и безопасной ИТ-инфраструк
|26.06.2018
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«Мегафон» добавил резервирование и техподдержку в свой облачный ЦОД, чтобы заработать миллиарды
9,97% доступности данных. «Мегафон» нарастил функциональность своего виртуального ЦОДа Инвестиции в виртуальный ЦОД и сроки их окупаемости не раскрываются. В компании в течение трех лет намерев
|14.02.2018
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Cloud4Y предоставит виртуальный ЦОД для ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
от текущих нагрузок на инфраструктуру.В рамках договора, заказчик получает виртуальный дата-центр (vDC) на облачной платформе Cloud4Y, инфраструктура которой строится на базе решений VMware vS
|06.02.2018
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DirectumRX представлен на облачной платформе Техносерв Cloud
а и наличие партнерских статусов по ключевым вендорам.Виртуальные дата-центры (или виртуальный ЦОД, VDC) – услуга по предоставлению ИТ-инфраструктуры как сервиса (по модели IaaS) с доступом чер
|30.01.2018
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Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud»
азных поставщиков – для основной и резервной площадок, на которых размещается архитектура системы. По результатам очередного анализа Directum остановила свой выбор на услуге виртуального дата-центра (VDC) платформы «Техносерв Cloud». В течение двух месяцев компания проводила нагрузочное тестирование работы платформы, по результатам которого отметила ее высокие показатели. Сопутствующими фак
|04.12.2017
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Техносерв Cloud предоставил Aldo Coppola услуги виртуального ЦОДа
роведения нагрузочного тестирования с ноября 2017 года компания использует вычислительные мощности (VDC, виртуальный дата-центр) и канал связи с интернетом платформы «Техносерв Cloud». Компания
|06.09.2017
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Сеть «КАРО фильм» обрабатывает online-продажи билетов в облаке «Техносерв Cloud»
оизводительности, надежности и безопасности работы сервиса. В связи с этим «КАРО» приняла решение о размещении своего сайта и сервиса обработки данных online-продаж билетов в виртуальном дата-центре (VDC) облачной платформы «Техносерв Cloud».VDC – это комплексное решение, которое позволяет использовать легко конфигурируемый и масштабируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры (ресур
|13.03.2017
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Телеканал Life хранит свой контент в виртуальном ЦОД «Инфосистем Джет»
Телеканал Life размещает свой архив в облачном хранилище виртуального ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Медиакомпания арендует емкости программно-определяемой СХД
|23.12.2016
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«Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти»
отметил руководитель направления филиала в Республике Татарстан «Ростелеком» Вадим Боробов.Услуга «виртуальный ЦОД» является сервисом предоставления в аренду вычислительных мощностей, систем х
|21.11.2016
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«Ростелеком» представил специальный тариф услуги «Виртуальный ЦОД» через VPN
предлагает своим заказчикам специальные условия подключения VPN вместе с инфраструктурным сервисом «Виртуальный ЦОД». Предложение будет особенно актуально для тех наших клиентов, которые уже ис
|21.09.2016
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«Акадо Телеком» увеличит мощность виртуального ЦОДа в пять раз
«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») объявил о планах по увеличению к 2018 г. мощности виртуального ЦОДа в пять раз. Как рассказали CNews в компании, это позволит хранить в облаке
|22.08.2016
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«Адамас» сократила расходы на ИТ с помощью «Виртуального ЦОДа» Softline
Компания Softline предоставила компании «Адамас» услугу «Виртуальный ЦОД» на базе собственного публичного «облака». В результате для заказчика была оперативно развернута преднастроенная ИТ-инфраструктура, что помогло сократить расходы на содержание И
|21.07.2016
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«Ростелеком» упростил заказ услуги «Виртуальный ЦОД»
Теперь клиентам «Ростелекома» стала доступна возможность упрощенного заказа облачной услуги — «Виртуальный ЦОД». Благодаря этому сервису компании-заказчики могут брать в аренду вычислитель
|24.05.2016
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«Ростелеком» расширил функционал «Виртуального ЦОДа»
ия своим клиентам, понимая ситуацию постоянного сокращения их ИТ-бюджетов. В результате обновления «Виртуальный ЦОД» поможет большему количеству заказчиков решить задачи размещения информационн
|16.05.2016
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Телеканал 360° хранит свой видеоконтент в виртуальном ЦОД компании «Инфосистемы Джет»
Телеканал 360° перевел видеоархив в облачное хранилище виртуального ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». По модели IaaS предоставляется пул СХД объемом 100 ТБ и пл
|30.03.2016
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«Цеппелин Русланд» расместила тестовые среды в виртуальном ЦОДе «Инфосистем Джет»
лин Русланд» перенесла среды тестирования бизнес-приложений SAP, SharePoint, «1C» и других систем в виртуальный ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Вычислительные мощности предоставляются п
|24.03.2016
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Максим Березин, руководитель Виртуального дата-центра КРОК: «Уход в облака – верная стратегия»
тичные процессы в облако, используют два наших ЦОДа. Еще одна актуальная задача, которую решает наш виртуальный ЦОД — перенос в Россию персональных данных российских пользователей. Напомню, что
|09.03.2016
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S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group
Компания Stack Group выступила партнером проекта по переносу корпоративных почтовых сервисов S7 Group в виртуальный дата-центр М1Cloud компании Stack Group, которая предоставила площадку и решение по виртуальной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили в Stack Group. IaaS-решение, которое предложил
|09.12.2015
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«Инфосистемы Джет» запустили сервис хостинга ИСПДн на базе своего виртуального ЦОДа
а линейку услуг информационной безопасности, предоставляемых на базе собственного виртуального ЦОД (ВЦОД): в рамках ВЦОД доступен сервис «Хостинг ИСПДн в соответствии с требованиями № 15
|04.12.2015
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«Инфосистемы Джет» - Виртуальный ЦОД – комплексное решение «из одних рук»
отового платья, а ателье индивидуального пошива. CNews: Какие виды услуг оказываются на базе вашего виртуального ЦОДа? Ильдар Абульханов: Мы закрываем потребности клиентов во всех видах облачны
ЦОД Виртуальный и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергилёв Никита 44 14
|Обухов Александр 77 8
|Березин Максим 144 7
|Заединов Руслан 47 6
|Мартынов Евгений 42 6
|Колбин Евгений 87 6
|Блинов Михаил 73 6
|Зотов Андрей 37 5
|Наумов Сергей 42 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Вайнер Всеволод 26 4
|Анохин Сергей 121 4
|Захаренко Максим 57 4
|Василенко Александр 99 4
|Сорокоумов Александр 19 4
|Другалев Станислав 10 4
|Сорокин Дмитрий 64 4
|Гаврилов Евгений 55 4
|Исхизова Александра 100 4
|Сотин Денис 216 3
|Ермаков Валерий 140 3
|Захаров Павел 60 3
|Аникин Леонид 61 3
|Меньшов Кирилл 139 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Подрябинников Алексей 20 3
|Тугов Александр 25 3
|Анисимов Константин 45 3
|Сергеев Михаил 115 3
|Николаев Алексей 21 3
|Самоукин Сергей 20 3
|Кондарев Сергей 14 3
|Севастьянов Алексей 25 3
|Рыжков Сергей 22 3
|Бойко Елена 152 2
|Михалев Евгений 98 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Богачев Игорь 183 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Свиридов Владимир 28 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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