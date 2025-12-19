Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITSumma ITS Сумма АйТи
ITSumma – российский поставщик услуг по созданию и техническому сопровождению ИТ-инфраструктур по модели on premise и/или с использованием облачных сервисов. Специализируется на создании SRE-экосистем, внедрении DevOps-инструментов, предоставлении услуг DataOps\MLops и услуг поддержки информационных систем в режиме 24/7.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 1 003 751 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ITSumma и организации, системы, технологии, персоны:
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
|Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 9 1
|Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 433 1
|Иннополис Сити АО 6 1
|Баранов Антон 9 7
|Потапов Евгений 2 2
|Тугов Александр 16 2
|Черепанов Валерий 5 1
|Усачева Мария 3 1
|Дубенский Вячеслав 7 1
|Леньшин Денис 1 1
|Понаморевский Алексей 1 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Зотов Андрей 36 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Демидов Александр 20 1
|Крылов Андрей 26 1
|Емельянов Сергей 6 1
|Тихонов Илья 2 1
|Рябинков Артем 19 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
|Минуллина Талия 3 1
|Вечерский Александр 3 1
|Лавренюк Алексей 1 1
|Смирнов Денис 25 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
|НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.