ITSumma ITS Сумма АйТи

ITSumma - ITS - Сумма АйТи

ITSumma – российский поставщик услуг по созданию и техническому сопровождению ИТ-инфраструктур по модели on premise и/или с использованием облачных сервисов. Специализируется на создании SRE-экосистем, внедрении DevOps-инструментов, предоставлении услуг DataOps\MLops и услуг поддержки информационных систем в режиме 24/7.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 003 751 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 003 751 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

19.12.2025 «Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel 3
20.03.2024 Новая версия опенсорсного коннектора Spark-Greenlum от ITSumma стала быстрее в 20 раз 1
08.02.2024 ITSumma в 18 раз увеличила пропускную способность интернет-магазина Ekonika 1
13.03.2023 Доступно новое российское программное решение для управление отпусками на предприятиях малого и среднего бизнеса 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1
19.10.2022 Selectel и ITSumma запускают Платформу обработки данных 1
18.10.2022 Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных» 1
06.10.2022 ITSumma и Yandex Cloud предложат российскому рынку совместные решения на базе облачных технологий 1
26.09.2022 «T1 Cloud» стал партнером ITSumma 1
11.07.2022 Cloud объявил о партнёрстве с ITSumma 2
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1
08.07.2015 Проведено нагрузочное тестирование платформы «1С-Битрикс: Энтерпрайз» 1
17.02.2015 «1С-Битрикс» обзавелась партнерами с компетенцией «Системное администрирование» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

ITSumma и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 442 4
1С-Битрикс - Bitrix 622 2
Yandex - Яндекс 8472 2
9018 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 2
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 19 1
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 40 1
Fortinet 406 1
Neoflex - Неофлекс 244 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 35 1
АйТи 1440 1
Moxa - Моха 34 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 52 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 9 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 433 1
Иннополис Сити АО 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 9
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5937 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 4
DevOps - Development и Operations 1074 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 3
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 99 3
Композитные приложения - Составные приложения - Composite applications 30 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1007 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12015 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2112 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 484 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 685 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 2
SRE - Site Reliability Engineering 54 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3062 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1165 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 307 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 3
Apache Superset 23 2
Apache Hadoop 447 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 210 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 203 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apache Airflow 62 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 2
Redash 4 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 631 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 614 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 41 1
Баранов Антон 9 7
Потапов Евгений 2 2
Тугов Александр 16 2
Черепанов Валерий 5 1
Усачева Мария 3 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Леньшин Денис 1 1
Понаморевский Алексей 1 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Зотов Андрей 36 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Демидов Александр 20 1
Крылов Андрей 26 1
Емельянов Сергей 6 1
Тихонов Илья 2 1
Рябинков Артем 19 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
Минуллина Талия 3 1
Вечерский Александр 3 1
Лавренюк Алексей 1 1
Смирнов Денис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4254 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 235 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 1
VAD - Value Added Distribution 134 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
