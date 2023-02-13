Платформа хранения и обработки данных ITS Data Processing Platform (ITS DPP) компании ITSumma построена на базе компонентов с открытым исходным кодом — Apache Spark, Apache Hadoop, Apache Kafka, Greenplum. Для потоковых ETL-процессов используется Spark, для пакетной обработки данных — Airflow, для построения витрин –– ClickHouse, а для аналитики –– Superset и Redash. ITS Data Processing Platform можно развернуть в рамках проекта или же использовать как часть подсистемы проектов по автоматизации, созданию интеллектуальных систем и систем мониторинга.