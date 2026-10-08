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Redash

Redash

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.10.2026 Selectel запустил набор платформенных облачных сервисов для работы с большими данными 1
23.04.2024 «Инфосистемы Джет» открывает центр компетенций Zabbix 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
05.12.2023 На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Redash и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 562 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1456 1
Salesforce - Tableau Software 128 1
Qlik - QlikTech 177 1
Zabbix SIA - Заббикс 184 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 167 1
ThoughtSpot 7 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 26 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 150 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 14 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2905 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6718 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8794 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 556 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5746 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10859 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3882 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1789 2
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 49 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24774 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13632 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7859 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 470 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6623 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1766 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1328 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10064 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7615 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18371 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22820 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12473 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3408 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7333 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 849 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 1
DevOps - Development и Operations 1281 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1356 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1929 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 747 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6335 1
Apache Superset 28 3
Metabase 12 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 636 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 1
Apache Hadoop 471 1
Google TensorFlow 102 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 271 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 267 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Python PyTorch 69 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 18 1
Google Data Studio 7 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 100 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 99 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 1
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PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 78 1
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Валуев Станислав 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7954 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2523 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3101 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5165 1
VAD - Value Added Distribution 144 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 335 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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