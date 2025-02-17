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DataOps Data Operations Конвейер обработки данных


DataOps (DATA Operations) - это современный подход к управлению данными, объединяющий в себе принципы DevOps и сферу аналитики данных. Этот метод позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы сбора, обработки, хранения и анализа информации, уменьшая время на ее подготовку и повышая качество прогнозов.


17.02.2025 Открыта регистрация на конференцию Data Fusion 2025 1
30.09.2024 Т1 ИИ: процессный подход к разработке хранилищ данных повышает скорость создания аналитических продуктов 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
20.06.2024 DataOps Platform стала победителем премии CNews в номинации «Инновация года» 1
17.06.2024 Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее 1
14.03.2024 МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
08.06.2023 Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть 2
13.03.2023 Доступно новое российское программное решение для управление отпусками на предприятиях малого и среднего бизнеса 1
27.02.2023 МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1
19.10.2022 Selectel и ITSumma запускают Платформу обработки данных 1
18.10.2022 Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных» 1
06.10.2022 ITSumma и Yandex Cloud предложат российскому рынку совместные решения на базе облачных технологий 1
26.09.2022 «T1 Cloud» стал партнером ITSumma 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
11.07.2022 Cloud объявил о партнёрстве с ITSumma 1
31.01.2022 Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей 1
30.12.2021 Дмитрий Бражников -

Трендом прошедшего года стали корпоративные платформенные решения для периферийных вычислений

 1
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей 1
19.08.2021 Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite 1
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
11.05.2021 Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra 2
08.05.2021 Иван Окопный -

BI-инструменты стали доступнее из-за повышения разнообразия и интенсивности возникновения данных

 1
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1
15.07.2020 Отчет Seagate: 68% корпоративных данных никак не используются 1
15.06.2020 Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля 3
08.06.2020 Как переплыть озеро данных и не утонуть 1
31.03.2020 Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog 1
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 1
14.01.2020 Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд 1
15.10.2019 Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada 1
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ 1
17.09.2019 Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights 1
12.09.2019 10 технологий, способных кардинально изменить бизнес уже в 2020 г. 1
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho 1

Публикаций - 38, упоминаний - 42

DataOps и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 12
Hitachi - Хитачи 1465 12
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 3
Pentaho 59 3
Selectel - Селектел 390 3
SAP SE 5280 2
SAS Institute 974 2
Waterline Data 2 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Microsoft Corporation 24662 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
ThoughtSpot 7 2
Broadcom - VMware - Greenplum 98 2
Diasoft - Диасофт 882 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Seagate Technology 741 1
Snowflake 17 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
HPE Aruba Networks 88 1
Salesforce.com 427 1
ICL ГК 384 1
Infor - infor business AG 240 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Tibco Software 81 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
Accenture plc 682 1
Yandex - Яндекс 7410 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Alibaba Group 424 1
NBCom Group - iPort - Портативная техника 11 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Cloudera 58 1
MapR 10 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Oracle Corporation 6705 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
BP - British Petroleum 182 1
British Airways - British Midland International 126 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Альфа-Банк 1777 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 22 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 77 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Почта России ПАО 2119 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Газпром нефть 622 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 1
Газпром ПАО 1345 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Федеральное казначейство России 1783 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 16
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2144 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 12
DevOps - Development и Operations 875 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8602 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 5
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 4
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 735 4
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Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 627 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 267 3
Data Governance - Руководство данными 124 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4738 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20864 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 3
Hitachi Lumada 26 8
Apache Hadoop 430 4
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 74 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 3
Apple iPhone 6 4862 3
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 3
Apache Airflow 44 3
МТС DataOps Platform 6 3
Apache Superset 17 3
Google Cloud Platform - GCP 310 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 2
Hitachi Ops Center 18 2
SAS ModelOps 13 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 2
МТС - The Platform - МТС Ocean 14 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1270 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 199 2
Redash 4 2
Microsoft Azure 1410 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
IDC MarketScape 18 1
Amazon Kinesis 3 1
IBM IGC - IBM Information Governance Catalog 1 1
Google Duplex 2 1
Hitachi HCP for Cloud Scale 2 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 14 1
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 15 1
Hitachi GAD - Hitachi Global-Active Device 1 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Microsoft Office Excel 1201 1
HPE GreenLake 53 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
NVision Барьер 653 1
Neoflex Active Archive 7 1
Баранов Антон 9 7
Surak Brad - Сурак Брэд 5 4
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 6 4
Окопный Иван 6 2
Тугов Александр 14 2
Глазков Александр 138 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
Baker Scott - Бейкер Скотт 3 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Нугманов Андрей 8 1
Potnis Amita - Потнис Амита 3 1
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 1
Бражников Дмитрий 2 1
Усачева Мария 1 1
Зотов Андрей 33 1
Gorelik Alex - Горелик Алекс 1 1
Николаев Павел 4 1
Юмашев Андрей 2 1
Смирнов Денис 24 1
Воронин Павел 139 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Касперская Наталья 292 1
Старов Дмитрий 5 1
Маркелов Никита 11 1
Ломака Сергей 5 1
Петров Илья 9 1
Сентябрев Евгений 13 1
Саратовский Николай 25 1
Дубенский Вячеслав 7 1
Бурилин Александр 1 1
Шабанин Игорь 10 1
Кантор Виктор 19 1
Рудычева Наталья 95 1
Генцис Александр 19 1
Волынкин Илья 3 1
Оржевская Наталия 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 2
Беларусь - Белоруссия 5692 2
Европа 21802 1
Япония 13304 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Казахстан - Республика 5552 1
Венгрия 813 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Армения - Республика 2291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 3
Энергетика - Energy - Energetically 5107 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 261 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1952 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5159 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1553 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1208 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 1
Аудит - аудиторский услуги 2682 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 1
Айсберг - Eisberg 178 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Visionary - Визионер - Визионерство 110 1
The Register - The Register Hardware 1567 1
IDC - International Data Corporation 4911 6
Gartner - Гартнер 3560 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
CNews Инновация года - награда 111 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Markets&Markets Research 112 1
Allied Market Research 21 1
Fortune Global 1000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 103 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 99 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Всероссийский тотальный диктант 10 1
Diasoft Special Conf 5 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

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