DataOps Data Operations Конвейер обработки данных
DataOps (DATA Operations) - это современный подход к управлению данными, объединяющий в себе принципы DevOps и сферу аналитики данных. Этот метод позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы сбора, обработки, хранения и анализа информации, уменьшая время на ее подготовку и повышая качество прогнозов.
DataOps и организации, системы, технологии, персоны:
|CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
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