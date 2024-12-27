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SAS ModelOps



27.12.2024 Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов 1
15.05.2024 Axenix выводит на рынок систему поддержки принятия решений SmartAx 1
30.01.2024 «Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени 1
16.01.2023 Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
08.09.2022 Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды 1
30.12.2021 Дмитрий Бражников -

Трендом прошедшего года стали корпоративные платформенные решения для периферийных вычислений

 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
31.05.2021 Елена Лукутина -

Бизнес полюбил собственную разработку, но для прорыва нужны внешние ИТ-команды

 1
04.02.2021 Испорченные модели: как за один день потерять весь капитал с помощью искусственного интеллекта 1
20.11.2020 SAS стала лидером ведущих аналитических рейтингов по ИИ 1
26.05.2020 Александр Ефимов, SAS -

Новые цифровые компании изначально строят бизнес-стратегию вокруг аналитики

 1
23.10.2019 SAS выводит модели с открытым исходным кодом за стены лаборатории 1
21.10.2019 SAS повышает эффективность инвестиций в аналитику 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

SAS ModelOps и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 971 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 3
Microsoft Corporation 24625 3
McKinsey & Company Int 248 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
Alibaba Group 422 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Telenor Norway 7 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Ростелеком 9701 1
Salesforce.com 427 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Infor - infor business AG 240 1
Tibco Software 81 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Accenture plc 682 1
ThoughtSpot 7 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ИИ-Технологии 104 1
Google LLC 11775 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Naumen - Наумен 625 1
Oracle Corporation 6688 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Tencent 157 1
Открытые технологии 701 1
Цифра ГК 2426 1
ХайТэк Интеграция 20 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 1
Databorn 3 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
CFS - Connect Financial Services 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Лента - Утконос 177 1
Ренессанс Страхование 160 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Coursera 50 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
BP - British Petroleum 182 1
British Airways - British Midland International 126 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
АгроТерра 6 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
DevOps - Development и Operations 865 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 37 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 1
Data Governance - Руководство данными 117 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 3
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 2
SAS Model Manager 4 2
MLflow 14 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
SAS Open Model Manager 1 1
SAS AST - SAS Automated Sales Tips 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Apache Hadoop 427 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
SAS Data for Good 5 1
Kubeflow 7 1
Baidu 283 1
IDC MarketScape 18 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Apache Airflow 44 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
SAS SHAP - SAS Shapley Additive exPlanations 1 1
GlowByte Advanced Analytics 8 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 5 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Red Hat OpenShift 132 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 1
D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
Нугманов Андрей 8 1
Греф Герман 419 1
Княжев Михаил 4 1
Бражников Дмитрий 2 1
Ефимов Александр 13 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Окопный Иван 6 1
Лукутина Елена 13 1
Кардашин Никита 17 1
Степанова Ирина 16 1
Королев Илья 15 1
Зайцев Михаил 260 1
Глазков Артем 1 1
Суставов Андрей 2 1
Зубков Андрей 3 1
Машчык Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Италия - Милан 161 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Европа 21767 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Нидерланды 3517 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Казахстан - Республика 5525 1
Венгрия 812 1
Канада 4881 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Америка - Американский регион 2160 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Visionary - Визионер - Визионерство 109 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Экономический эффект 1067 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Образование в России 2191 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
IDC - International Data Corporation 4910 6
Gartner - Гартнер 3556 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 3
Forrester Research 821 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
Markets&Markets Research 112 1
Allied Market Research 21 1
Forrester Wave 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Gartner Magic Quadrant Data Science and Machine Learning Platforms 3 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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