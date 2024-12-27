SAS ModelOps
SAS ModelOps и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
|Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Греф Герман 419 1
|Княжев Михаил 4 1
|Бражников Дмитрий 2 1
|Ефимов Александр 13 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Окопный Иван 6 1
|Лукутина Елена 13 1
|Кардашин Никита 17 1
|Степанова Ирина 16 1
|Королев Илья 15 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Глазков Артем 1 1
|Суставов Андрей 2 1
|Зубков Андрей 3 1
|Машчык Роман 1 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
|РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
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