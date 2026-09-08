Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200814
ИКТ 15531
Организации 11824
Ведомства 1511
Ассоциации 1121
Технологии 3594
Системы 27082
Персоны 87738
География 3128
Статьи 1587
Пресса 1337
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2842
Мероприятия 894

SAS SHAP SAS Shapley Additive exPlanations

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.09.2026 В платформу Webiomed встроен сервис андеррайтинга для медицинского страхования 1
26.05.2020 Александр Ефимов, SAS -

Новые цифровые компании изначально строят бизнес-стратегию вокруг аналитики

 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SAS SHAP и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1085 1
McKinsey & Company Int 296 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
АгроТерра 15 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8950 1
РЖД - Российские железные дороги 2103 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 1
Лента - Утконос 180 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 603 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1026 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6585 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7770 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8715 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 142 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1317 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16465 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 533 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6084 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 324 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4895 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10260 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6640 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 723 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3851 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26578 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4907 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1711 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23207 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4987 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24578 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13114 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 602 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14355 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9598 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 517 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5695 1
DevOps - Development и Operations 1259 1
SAS Data for Good 5 1
SAS ModelOps 13 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 47 1
Ефимов Александр 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6581 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2142 1
Экономический эффект 1372 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3066 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11418 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1237 1
Паспорт - Паспортные данные 2875 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9105 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27486 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12381 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
Forrester Research 835 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще