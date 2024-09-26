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Открытые данные Open data Информационная открытость

 

Юлия Носенко, Директор по развитию открытых данных и экосистем, Ассоциация ФинТех "Open Finance и Open Data в России" конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2023" 12.09.2023, Москва

СОБЫТИЯ

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26.09.2024 Российские IT-лидеры и исследователи станут хэдлайнерами форума «Открытые данные»

ерситет. Он посвящен взаимодействию университетского сообщества и бизнеса в области сбора и анализа открытых данных. Участники форума «Открытые данные — 2024» обсудят вызовы в сфере финтеха, пе
03.09.2024 «Диасофт» автоматизирует ведение и хранение открытых данных регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг

Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Ведение и хранение открытых данных» на базе блокчейн-платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг и обеспечивает надежное ведение и хранение открытых
10.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные»

ельские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования. Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Универси
03.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные»

ельские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования. Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Универси
24.03.2023 Закрылся российский портал открытых госданных

Меньше открытости Минэкономразвития закрыло портал открытых данных, на что первым обратил внимание «Коммерсант». Как пояснили изданию пре
13.03.2023 В Москве усовершенствовали Портал открытых данных

Новый портал В Москве в режиме бета-тестирования заработал усовершенствованный Портал открытых данных. Разработчики обновили дизайн и оптимизировали внутреннюю архитектуру

14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет

оличество второстепенных проблем, которые возникают в связи с тем, что во многих регионах закрывают портал открытых данных, а также сама информация представлена в разном формате, и многие данны
08.09.2020 «Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости

«Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости. Информационный проект «Открытые данные» отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Доступ к се
20.01.2020 Открытые данные

оторые публикует (или должно публиковать) правительство для демонстрации открытости своей работы. В Хартии открытых данных G8, которую Россия вместе с другими странами «Большой восьмерки» подпи
02.06.2016 На московском портале открытых данных появился гид по летнему отдыху в городе

тивностей опубликован на странице data.mos.ru/leto. Любителям активного отдыха на вкладке «Объекты» портал открытых данных предлагает 13 различных датасетов — от перечня пунктов спортивного инв
02.06.2016 Родители смогут проверить безопасность аттракционов на портале открытых данных Москвы

го развлекательных комплексов в Зеленограде — на Центральной площади расположено семь аттракционов. Портал открытых данных запущен в 2013 г. С момента запуска было опубликовано более 560 наборо
30.05.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по родникам

ны в виде таблицы и на карте. В карточке каждого объекта есть подробное описание, как найти родник. Портал открытых данных запущен в 2013 г. С момента запуска было опубликовано более 560 наборо
25.05.2016 «Облако De Novo» обеспечивает доступность информации на портале data.gov.ua

о вопросам электронного правительства Украины. В рамках этого сотрудничества Единый государственный портал открытых данных data.gov.ua размещен в «Облаке De Novo». Об этом CNews сообщили в De N
19.05.2016 На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов

Около 100 новых наборов данных опубликовано на портале Открытых данных data.egov.kz с начала текущего месяца. Размещенная информация предоставлена р
26.04.2016 На портале открытых данных Москвы обновлена информация о велопарковках и велодорожках

таемых форматах и могут использоваться сторонними разработчиками для создания собственных сервисов. Портал открытых данных начал работу в 2013 г. С момента запуска было опубликовано более 560 н
01.04.2016 Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г.

Первый рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г. представлен 31 марта на заседании Совета по открытым данным под пр
03.03.2016 Столичный портал открытых данных подскажет ближайший цветочный магазин к 8 марта

чки и режим ее работы, а также посмотреть, является ли магазин сетевым и как с ним можно связаться. Портал открытых данных также будет полезен тем, кто еще не успел приобрести подарки к 8 марта
29.02.2016 Москвичам покажут, куда смотрят видеокамеры во дворах

йшем будущем на портале открытых данных также появится актуализированный перечень подъездных камер. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
17.02.2016 На столичном портале открытых данных опубликована карта праздничных салютов в честь 23 февраля

скаться с Лужнецкой набережной. На интерактивной карте указаны адресные ориентиры для каждой точки. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
04.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек

Предпочтения покупателей книжных магазинов и посетителей московских библиотек по итогам 2015 г. разошлись, следует из опубликованного на портале открытых данных рейтинга книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек. Сведения предоставлены Департаментом культуры города Москвы. Возглавил «библиотечный» рейти
03.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован официальный график закрытия роддомов на мойку

консультации, а в родительских форумах зачастую публиковалась непроверенная и ошибочная информация. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
03.02.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам

лены в виде таблицы, а также на карте Москвы. Для разработчиков данные доступны в формате .geojson. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
02.02.2016 На столичном портале открытых данных опубликован «белый» список вузов, гарантирующих право студентов на получение социальной карты

На портале открытых данных (data.mos.ru) опубликована информация о вузах Москвы, которые гарантируют обучающимся бесплатное оформление социальной карты студента. Эти учебные заведения своевременно
13.01.2016 Москвичи смогут проверить застройщика на портале открытых данных

и, в том числе получение разрешения на строительство и подача отчетности по долевому строительству. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. В настоящее время там опубликовано более
25.12.2015 Карта площадок для запуска новогодних фейерверков опубликована на московском портале открытых данных

их городских площадках — катках, трассах, снежных городках, местах для зимнего купания и так далее. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. В настоящее время там опубликовано более
14.12.2015 На столичном портале открытых данных появился гид по зимним активностям

ым базам, горнолыжным спускам, ледовым каткам, выставкам ледяных скульптур, трассам для снегоходов. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
11.12.2015 На саммите «Открытые данные - 2015» обсудили мировой опыт и российские реалии

льство». Наша новая инициатива как раз является примером такой системы. У нас, как и в России, есть портал открытых данных, на котором можно найти различную общественно полезную информацию. Рос
11.12.2015 Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ»

не раскрыты, и здесь важно ориентироваться на запрос со стороны бизнеса и общества. Так, на единый портал открытых данных поступил уже 141 запрос на раскрытие определённых наборов информации,

10.12.2015 На портале открытых данных москвичи могут проверить легальность выдачи медсправок

ртизу профпригодности. Для сторонних разработчиков набор данных доступен в машиночитаемых форматах. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
30.11.2015 10 декабря откроется Общероссийский саммит «Открытые данные — 2015»

т Общероссийский саммит «Открытые данные — 2015». Мероприятие посвящено новым достижениям в области открытых данных, проводится при поддержке Министерства экономического развития, Министерства

30.11.2015 Впервые вся информация о столичных госучреждениях опубликована в едином реестре

икацией в обязательном порядке сверялась с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
30.11.2015 Разработаны перечни наборов открытых данных, которые рекомендуется публиковать госорганам

общил заместитель директора Аналитического центра при правительстве РФ Василий Пушкин, с 2014 г. на портал открытых данных РФ поступило около 230 запросов, из них 160 удовлетворяли всем требова
10.11.2015 Столичный портал открытых данных покажет эффективность управляющих компаний

На портале открытых данных правительства Москвы data.mos.ru опубликована информация о нарушениях, выявле
21.10.2015 Карта обувных магазинов появилась на портале открытых данных Москвы

Все обувные магазины столицы нанесли на электронную карту портала открытых данных Правительства Москвы. Из 1695 мест, где москвичи и гости столицы могут приобр
16.10.2015 Портал открытых данных Москвы опубликовал список всех спортивных магазинов столицы

Портал открытых данных Правительства Москвы впервые опубликовал на своих страницах список всех спорт
13.10.2015 На московском портале открытых данных опубликована информация о продовольственных магазинах

жения «Электронный Атлас», которое доступно для трех самых популярных платформ – Android, iOS и WP. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
13.10.2015 На карте Портала открытых данных Москвы размещены все цветочные магазины столицы

Портал открытых данных Правительства Москвы впервые публикует на своих страницах подробную информаци
12.10.2015 Датасеты на московском портале открытых данных получили рейтинг полезности

ти, чтобы определить, какой именно информации и возможностей не хватает их потенциальной аудитории. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
06.10.2015 Портал открытых данных Правительства Москвы публикует рейтинг управляющих организаций столицы

няли управляющие компании, работающие в Центральном административном округе столицы. С рейтингом на Портале открытых данных Правительства Москвы может ознакомиться любой желающий – данные предс
29.09.2015 Портал открытых данных Москвы опубликовал график приема горожан столичными департаментами

На Портале открытых данных Правительства Москвы жители города теперь могут найти данные по графику их пр

Публикаций - 719, упоминаний - 907

Открытые данные и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 49
Ростелеком 10948 40
Yandex - Яндекс 9215 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 39
Google LLC 12688 29
9594 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Telegram Group 2940 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Oracle Corporation 7074 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
МегаФон 10742 12
Apple Inc 13154 12
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 11
SAP SE 5601 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Softline - Софтлайн 3743 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Крок - Croc 1964 10
Diasoft - Диасофт 1144 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
X Corp - Twitter 2938 9
Intel Corporation 12811 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
БАРС Груп 579 8
Huawei 4675 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 7
Samsung Electronics 11064 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Альфа-Банк 1979 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 10
Почта России ПАО 2370 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 7
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 6
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
Газпром ПАО 1493 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
АльфаСтрахование СГ 394 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Совкомбанк ПАО 316 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Ингосстрах СПАО 478 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 131
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 113
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 105
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 103
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 83
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 60
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 41
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 35
Федеральное казначейство России 1949 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 25
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Судебная власть - Judicial power 2500 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 2
Sunlight Foundation 4 2
ГосИнформСистемы 160 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 276
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 136
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 134
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 108
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 104
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 88
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 85
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 81
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 74
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 74
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 70
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 66
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 65
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 58
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 53
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 52
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 49
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 47
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 39
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 39
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 38
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 38
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 36
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 35
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 115
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 70
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 67
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 48
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 40
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 30
Google Android 15243 23
Apple iOS 8583 21
Microsoft Windows 16882 20
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 17
Linux OS 11533 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 13
Правительство Москвы - Наш город 110 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
Microsoft Office 4170 11
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 10
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple - App Store 3109 10
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 8
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы - ЕГИП - Единое геоинформационное пространство Москвы 21 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 8
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 7
Kaspersky Security Network - KSN 104 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 7
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 7
Медведев Дмитрий 1665 35
Путин Владимир 3454 27
Бегтин Иван 61 23
Ермолаев Артем 379 17
Абызов Михаил 69 14
Касперский Евгений 337 14
Никифоров Николай 1138 13
Собянин Сергей 538 9
Кудрин Алексей 125 8
Щеголев Игорь 699 8
Орловский Виктор 408 8
Лысенко Эдуард 317 6
Евраев Михаил 266 6
Носенко Юлия 7 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Карпов Иван 79 5
Козырев Алексей 328 5
Григоренко Дмитрий 249 5
Полякова Екатерина 6 5
Тараторин Александр 58 5
Рудычева Наталья 95 5
Тятенкова Елена 26 5
Дубровская Анна 21 5
Клековкин Сергей 5 5
Бессараб Андрей 5 5
Демидов Сергей 129 5
Мишустин Михаил 787 4
Пак Олег 112 4
Дуров Павел 329 4
Андрианов Павел 86 4
Набиуллина Эльвира 123 4
Авербах Владимир 127 4
Сурков Владислав 73 4
Попов Алексей 339 4
Белозеров Андрей 36 4
Контрабаев Артур 70 4
Гуральников Сергей 164 4
Пушкин Василий 11 4
Валяева Елизавета 72 4
Храмцовская Наталья 48 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 488
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 256
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 90
Европа 24963 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Казахстан - Республика 6047 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 18
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 18
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 15
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 14
Швейцария - Цюрих 279 13
Украина 7928 12
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 12
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 12
Россия - УФО - Тюменская область 1365 12
Россия - СФО - Омская область 789 12
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 12
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
США - Нью-Йорк 3180 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Россия - УФО - Челябинская область 1512 11
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 11
Сингапур - Республика 1953 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 447
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 191
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 174
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 135
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 107
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 61
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 58
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 46
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 40
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 37
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 32
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
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Госрасходы - портал 70 7
NYT - The New York Times 1100 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Bloomberg 1627 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
РИА Новости 1033 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Crunchbase 74 2
The Washington Post 350 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Автокод (портал) 40 2
РосПравосудие 11 2
Сердитый Гражданин 10 2
ZDnet 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
VentureBeat 90 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
Gartner - Гартнер 3658 17
IDC - International Data Corporation 4975 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CNews Мишень ОФД 6 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
comScore 379 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Forrester Research 834 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
INFOLine-Аналитика 78 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
SimilarWeb 62 1
Microsoft Research 144 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Data61 3 1
AV-Comparatives 28 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Ventana Research 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Tenders 18 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
Aberdeen Group 53 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - AMR Research 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
ТГУ - Томский государственный университет 233 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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