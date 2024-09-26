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Открытые данные Open data Информационная открытость
Юлия Носенко, Директор по развитию открытых данных и экосистем, Ассоциация ФинТех "Open Finance и Open Data в России" конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2023" 12.09.2023, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.09.2024
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Российские IT-лидеры и исследователи станут хэдлайнерами форума «Открытые данные»
ерситет. Он посвящен взаимодействию университетского сообщества и бизнеса в области сбора и анализа открытых данных. Участники форума «Открытые данные — 2024» обсудят вызовы в сфере финтеха, пе
|03.09.2024
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«Диасофт» автоматизирует ведение и хранение открытых данных регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг
Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Ведение и хранение открытых данных» на базе блокчейн-платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг и обеспечивает надежное ведение и хранение открытых
|10.10.2023
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69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные»
ельские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования. Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Универси
|03.10.2023
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69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные»
ельские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования. Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Универси
|24.03.2023
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Закрылся российский портал открытых госданных
Меньше открытости Минэкономразвития закрыло портал открытых данных, на что первым обратил внимание «Коммерсант». Как пояснили изданию пре
|13.03.2023
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В Москве усовершенствовали Портал открытых данных
Новый портал В Москве в режиме бета-тестирования заработал усовершенствованный Портал открытых данных. Разработчики обновили дизайн и оптимизировали внутреннюю архитектуру
|14.07.2021
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Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет
оличество второстепенных проблем, которые возникают в связи с тем, что во многих регионах закрывают портал открытых данных, а также сама информация представлена в разном формате, и многие данны
|08.09.2020
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«Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости
«Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости. Информационный проект «Открытые данные» отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Доступ к се
|20.01.2020
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Открытые данные
оторые публикует (или должно публиковать) правительство для демонстрации открытости своей работы. В Хартии открытых данных G8, которую Россия вместе с другими странами «Большой восьмерки» подпи
|02.06.2016
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На московском портале открытых данных появился гид по летнему отдыху в городе
тивностей опубликован на странице data.mos.ru/leto. Любителям активного отдыха на вкладке «Объекты» портал открытых данных предлагает 13 различных датасетов — от перечня пунктов спортивного инв
|02.06.2016
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Родители смогут проверить безопасность аттракционов на портале открытых данных Москвы
го развлекательных комплексов в Зеленограде — на Центральной площади расположено семь аттракционов. Портал открытых данных запущен в 2013 г. С момента запуска было опубликовано более 560 наборо
|30.05.2016
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На столичном портале открытых данных появился путеводитель по родникам
ны в виде таблицы и на карте. В карточке каждого объекта есть подробное описание, как найти родник. Портал открытых данных запущен в 2013 г. С момента запуска было опубликовано более 560 наборо
|25.05.2016
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«Облако De Novo» обеспечивает доступность информации на портале data.gov.ua
о вопросам электронного правительства Украины. В рамках этого сотрудничества Единый государственный портал открытых данных data.gov.ua размещен в «Облаке De Novo». Об этом CNews сообщили в De N
|19.05.2016
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На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов
Около 100 новых наборов данных опубликовано на портале Открытых данных data.egov.kz с начала текущего месяца. Размещенная информация предоставлена р
|26.04.2016
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На портале открытых данных Москвы обновлена информация о велопарковках и велодорожках
таемых форматах и могут использоваться сторонними разработчиками для создания собственных сервисов. Портал открытых данных начал работу в 2013 г. С момента запуска было опубликовано более 560 н
|01.04.2016
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Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г.
Первый рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г. представлен 31 марта на заседании Совета по открытым данным под пр
|03.03.2016
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Столичный портал открытых данных подскажет ближайший цветочный магазин к 8 марта
чки и режим ее работы, а также посмотреть, является ли магазин сетевым и как с ним можно связаться. Портал открытых данных также будет полезен тем, кто еще не успел приобрести подарки к 8 марта
|29.02.2016
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Москвичам покажут, куда смотрят видеокамеры во дворах
йшем будущем на портале открытых данных также появится актуализированный перечень подъездных камер. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
|17.02.2016
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На столичном портале открытых данных опубликована карта праздничных салютов в честь 23 февраля
скаться с Лужнецкой набережной. На интерактивной карте указаны адресные ориентиры для каждой точки. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
|04.02.2016
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На московском портале открытых данных опубликован рейтинг книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек
Предпочтения покупателей книжных магазинов и посетителей московских библиотек по итогам 2015 г. разошлись, следует из опубликованного на портале открытых данных рейтинга книг, которые пользовались наибольшим спросом у читателей библиотек. Сведения предоставлены Департаментом культуры города Москвы. Возглавил «библиотечный» рейти
|03.02.2016
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На московском портале открытых данных опубликован официальный график закрытия роддомов на мойку
консультации, а в родительских форумах зачастую публиковалась непроверенная и ошибочная информация. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
|03.02.2016
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На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам
лены в виде таблицы, а также на карте Москвы. Для разработчиков данные доступны в формате .geojson. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. Он располагает более чем 560 наборами да
|02.02.2016
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На столичном портале открытых данных опубликован «белый» список вузов, гарантирующих право студентов на получение социальной карты
На портале открытых данных (data.mos.ru) опубликована информация о вузах Москвы, которые гарантируют обучающимся бесплатное оформление социальной карты студента. Эти учебные заведения своевременно
|13.01.2016
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Москвичи смогут проверить застройщика на портале открытых данных
и, в том числе получение разрешения на строительство и подача отчетности по долевому строительству. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. В настоящее время там опубликовано более
|25.12.2015
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Карта площадок для запуска новогодних фейерверков опубликована на московском портале открытых данных
их городских площадках — катках, трассах, снежных городках, местах для зимнего купания и так далее. Портал открытых данных data.mos.ru запущен в 2013 г. В настоящее время там опубликовано более
|14.12.2015
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На столичном портале открытых данных появился гид по зимним активностям
ым базам, горнолыжным спускам, ледовым каткам, выставкам ледяных скульптур, трассам для снегоходов. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
|11.12.2015
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На саммите «Открытые данные - 2015» обсудили мировой опыт и российские реалии
льство». Наша новая инициатива как раз является примером такой системы. У нас, как и в России, есть портал открытых данных, на котором можно найти различную общественно полезную информацию. Рос
|11.12.2015
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Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ»
не раскрыты, и здесь важно ориентироваться на запрос со стороны бизнеса и общества. Так, на единый портал открытых данных поступил уже 141 запрос на раскрытие определённых наборов информации,
|10.12.2015
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На портале открытых данных москвичи могут проверить легальность выдачи медсправок
ртизу профпригодности. Для сторонних разработчиков набор данных доступен в машиночитаемых форматах. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
|30.11.2015
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10 декабря откроется Общероссийский саммит «Открытые данные — 2015»
т Общероссийский саммит «Открытые данные — 2015». Мероприятие посвящено новым достижениям в области открытых данных, проводится при поддержке Министерства экономического развития, Министерства
|30.11.2015
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Впервые вся информация о столичных госучреждениях опубликована в едином реестре
икацией в обязательном порядке сверялась с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
|30.11.2015
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Разработаны перечни наборов открытых данных, которые рекомендуется публиковать госорганам
общил заместитель директора Аналитического центра при правительстве РФ Василий Пушкин, с 2014 г. на портал открытых данных РФ поступило около 230 запросов, из них 160 удовлетворяли всем требова
|10.11.2015
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Столичный портал открытых данных покажет эффективность управляющих компаний
На портале открытых данных правительства Москвы data.mos.ru опубликована информация о нарушениях, выявле
|21.10.2015
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Карта обувных магазинов появилась на портале открытых данных Москвы
Все обувные магазины столицы нанесли на электронную карту портала открытых данных Правительства Москвы. Из 1695 мест, где москвичи и гости столицы могут приобр
|16.10.2015
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Портал открытых данных Москвы опубликовал список всех спортивных магазинов столицы
Портал открытых данных Правительства Москвы впервые опубликовал на своих страницах список всех спорт
|13.10.2015
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На московском портале открытых данных опубликована информация о продовольственных магазинах
жения «Электронный Атлас», которое доступно для трех самых популярных платформ – Android, iOS и WP. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
|13.10.2015
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На карте Портала открытых данных Москвы размещены все цветочные магазины столицы
Портал открытых данных Правительства Москвы впервые публикует на своих страницах подробную информаци
|12.10.2015
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Датасеты на московском портале открытых данных получили рейтинг полезности
ти, чтобы определить, какой именно информации и возможностей не хватает их потенциальной аудитории. Портал открытых данных Правительства Москвы data.mos.ru был запущен в 2013 г. В настоящее вре
|06.10.2015
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Портал открытых данных Правительства Москвы публикует рейтинг управляющих организаций столицы
няли управляющие компании, работающие в Центральном административном округе столицы. С рейтингом на Портале открытых данных Правительства Москвы может ознакомиться любой желающий – данные предс
|29.09.2015
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Портал открытых данных Москвы опубликовал график приема горожан столичными департаментами
На Портале открытых данных Правительства Москвы жители города теперь могут найти данные по графику их пр
Открытые данные и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 35
|Путин Владимир 3454 27
|Бегтин Иван 61 23
|Ермолаев Артем 379 17
|Абызов Михаил 69 14
|Касперский Евгений 337 14
|Никифоров Николай 1138 13
|Собянин Сергей 538 9
|Кудрин Алексей 125 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Орловский Виктор 408 8
|Лысенко Эдуард 317 6
|Евраев Михаил 266 6
|Носенко Юлия 7 6
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
|Карпов Иван 79 5
|Козырев Алексей 328 5
|Григоренко Дмитрий 249 5
|Полякова Екатерина 6 5
|Тараторин Александр 58 5
|Рудычева Наталья 95 5
|Тятенкова Елена 26 5
|Дубровская Анна 21 5
|Клековкин Сергей 5 5
|Бессараб Андрей 5 5
|Демидов Сергей 129 5
|Мишустин Михаил 787 4
|Пак Олег 112 4
|Дуров Павел 329 4
|Андрианов Павел 86 4
|Набиуллина Эльвира 123 4
|Авербах Владимир 127 4
|Сурков Владислав 73 4
|Попов Алексей 339 4
|Белозеров Андрей 36 4
|Контрабаев Артур 70 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Пушкин Василий 11 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Храмцовская Наталья 48 4
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