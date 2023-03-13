Индексная книга CNews*
Открытые данные Open data Информационная открытость
Публикаций - 540, упоминаний - 645
Открытые данные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1631 31
|Путин Владимир 2750 24
|Бегтин Иван 56 23
|Ермолаев Артем 361 14
|Абызов Михаил 66 14
|Никифоров Николай 1172 11
|Кудрин Алексей 108 8
|Собянин Сергей 246 7
|Щеголев Игорь 691 6
|Евраев Михаил 242 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
|Рудычева Наталья 91 5
|Лысенко Эдуард 272 5
|Носков Константин 230 4
|Белозеров Андрей 36 4
|Попов Алексей 330 4
|Храмцовская Наталья 46 4
|Козырев Алексей 288 4
|Орловский Виктор 350 4
|Пушкин Василий 11 4
|Сурков Владислав 73 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Контрабаев Артур 68 3
|Чукарин Алексей 57 3
|Кузнецов Кирилл 16 3
|Рубанов Владимир 73 3
|Касперская Наталья 273 3
|Свердлов Денис 185 3
|Юргелас Мария 41 3
|Дуров Павел 252 3
|Богомолов Андрей 21 3
|Свириденко Андрей 96 3
|Елистратов Николай 90 3
|Солодовников Денис 94 3
|Набиуллина Эльвира 78 3
|Балуев Евгений 31 3
|Авербах Владимир 126 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Скляр Алексей 52 3
|Пак Олег 101 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.