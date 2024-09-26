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«Диасофт» автоматизирует ведение и хранение открытых данных регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг Компания «Диасофт» разработала новый продукт «Ведение и хранение открытых данных» на базе блокчейн-платформы Digital Q.BlockChain. Продукт предназначен для регистраторов и депозитариев рынка ценных бумаг и обеспечивает надежное ведение и хранение открытых

69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» ельские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования. Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Универси

69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» ельские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования. Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Универси

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«Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости «Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости. Информационный проект «Открытые данные» отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Доступ к се

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