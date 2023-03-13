Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 113466
ИКТ 9224
Организации 7242
Ведомства 1368
Ассоциации 733
Технологии 3066
Системы 19540
Персоны 44660
География 1785
Статьи 1317
Пресса 938
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1804
Мероприятия 814

Открытые данные Open data Информационная открытость



13.03.2023 В Москве усовершенствовали Портал открытых данных
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет
08.09.2020 «Домклик» от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости
20.01.2020 Открытые данные
02.06.2016 На московском портале открытых данных появился гид по летнему отдыху в городе
02.06.2016 Родители смогут проверить безопасность аттракционов на портале открытых данных Москвы
30.05.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по родникам
19.05.2016 На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов
26.04.2016 На портале открытых данных Москвы обновлена информация о велопарковках и велодорожках
01.04.2016 Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г.
03.03.2016 Столичный портал открытых данных подскажет ближайший цветочный магазин к 8 марта
29.02.2016 Москвичам покажут, куда смотрят видеокамеры во дворах
17.02.2016 На столичном портале открытых данных опубликована карта праздничных салютов в честь 23 февраля
03.02.2016 На московском портале открытых данных опубликован официальный график закрытия роддомов на мойку
03.02.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам
13.01.2016 Москвичи смогут проверить застройщика на портале открытых данных
25.12.2015 Карта площадок для запуска новогодних фейерверков опубликована на московском портале открытых данных
14.12.2015 На столичном портале открытых данных появился гид по зимним активностям
11.12.2015 На саммите «Открытые данные - 2015» обсудили мировой опыт и российские реалии
11.12.2015 Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ»
10.12.2015 На портале открытых данных москвичи могут проверить легальность выдачи медсправок
30.11.2015 10 декабря откроется Общероссийский саммит «Открытые данные — 2015»
30.11.2015 Разработаны перечни наборов открытых данных, которые рекомендуется публиковать госорганам
10.11.2015 Столичный портал открытых данных покажет эффективность управляющих компаний
21.10.2015 Карта обувных магазинов появилась на портале открытых данных Москвы
16.10.2015 Портал открытых данных Москвы опубликовал список всех спортивных магазинов столицы
13.10.2015 На московском портале открытых данных опубликована информация о продовольственных магазинах
13.10.2015 На карте Портала открытых данных Москвы размещены все цветочные магазины столицы
12.10.2015 Датасеты на московском портале открытых данных получили рейтинг полезности
06.10.2015 Портал открытых данных Правительства Москвы публикует рейтинг управляющих организаций столицы
29.09.2015 Портал открытых данных Москвы опубликовал график приема горожан столичными департаментами
24.09.2015 На московском портале открытых данных опубликована официальная информация о салонах красоты
23.09.2015 Ведомства раскрывают информацию в формате открытых данных с опережением графика
22.09.2015 Все столичные столовые нанесли на карту Портала открытых данных
17.09.2015 Электронная карта детских и семейных кафе появилась на портале открытых данных Москвы
15.09.2015 На карту Портала открытых данных добавили все столичные бани
15.09.2015 Открылся прием заявок на Всероссийский конкурс для ИТ-разработчиков «Открытые данные Российской Федерации»
14.09.2015 Мэрия Москвы опубликовала на портале открытых данных информацию о более 10 тыс. кафе и ресторанов
18.08.2015 Столичный портал открытых данных расширил состав электронного путеводителя по летним местам отдыха
10.08.2015 Столичный портал открытых данных опубликовал карту автовокзалов

Публикаций - 540, упоминаний - 645

Открытые данные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23576 33
Yandex - Яндекс 5754 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 25
Google LLC 10994 22
Прогноз 1664 17
VK - Mail.ru Group 3213 16
IBM - International Business Machines Corp 9213 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 11
7060 11
Apple Inc 11253 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 10
1С-ИжТиСи 6375 10
Oracle Corporation 6332 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2720 9
Meta Platforms - Facebook 4346 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1817 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4197 9
InfoWatch - Инфовотч 927 8
Крок - Croc 1715 8
Telegram Group 1089 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 7
Цифра ГК 2164 7
Сбер - Цифровая Платформа 442 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1075 7
Барс груп 519 7
Samsung Electronics 9768 6
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 316 6
Amazon Inc - Amazon.com 2813 6
Rambler Group - Рамблер ГК 855 6
Huawei 3530 6
Новые облачные технологии (НОТ) 406 5
NVision Group - Энвижн Груп 669 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 5
Intel Corporation 11692 5
Yahoo! 3690 5
SAP SE 4902 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 957 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 20
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 10
Почта России ПАО 2006 8
Лента - Сеть розничной торговли 1721 8
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 31 8
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 204 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 305 5
Россети Ленэнерго 2359 5
РВК - Российская венчурная компания 538 5
Альфа-Банк 1607 5
Газпром ПАО 1163 4
РЖД - Российские железные дороги 1638 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 898 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 4
Региональные энергетические сети 3 3
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго 4 3
RuCom 4 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
X5 Group 826 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 125 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 341 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 5 2
Российские коммунальные системы - РКС 12 2
Связной ГК 1341 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 2
Татнефть 207 2
Bright Capital 14 2
X5 Group - Перекрёсток 454 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 148
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 103
Правительство Москвы 2006 91
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 90
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 36
Президент Российской Федерации 3741 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 26
Федеральное казначейство России 1558 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 17
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1046 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 10
Судебная власть - Judicial power 2111 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 9
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1564 8
Администрация Президента РФ 983 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 7
World Bank Group - Всемирный банк 298 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 7
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы 16 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
Sunlight Foundation 4 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ASF - Apache Software Foundation 105 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
ППР - Пиратская партия России 7 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
World Wide Web Foundation 6 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 282
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 175
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12190 67
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9192 58
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10925 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 52
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9188 50
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8267 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5167 49
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13198 47
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9016 47
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2992 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5521 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 41
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 160 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8301 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8197 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20156 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7844 30
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5946 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13625 30
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3004 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3454 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8358 27
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4346 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9585 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 25
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 25
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11011 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25270 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4294 22
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2514 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 87
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 71 54
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2927 50
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 594 41
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1064 31
Google Android 12648 20
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 195 19
Apple iOS 6863 18
Microsoft Windows 14509 13
Microsoft Windows 2000 12709 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6586 11
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 272 10
Правительство Москвы - Наш город 82 10
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 201 9
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 470 9
Microsoft Office 3458 8
Google Play - Google Store - Android Market 2963 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 332 8
Apple - App Store 2622 8
Linux OS 8326 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1771 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1083 7
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 213 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 726 7
Электронный дневник - Цифровой дневник 131 6
Google Chrome - браузер 1405 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 212 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 6
Apple iPhone 6 6201 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 783 6
Google Maps - Карты Google 777 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 886 6
Microsoft Office Excel 947 5
Правительство Москвы - Активный гражданин 74 5
Microsoft SQL Server 1481 5
Apple iPad 3747 5
Медведев Дмитрий 1631 31
Путин Владимир 2750 24
Бегтин Иван 56 23
Ермолаев Артем 361 14
Абызов Михаил 66 14
Никифоров Николай 1172 11
Кудрин Алексей 108 8
Собянин Сергей 246 7
Щеголев Игорь 691 6
Евраев Михаил 242 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
Рудычева Наталья 91 5
Лысенко Эдуард 272 5
Носков Константин 230 4
Белозеров Андрей 36 4
Попов Алексей 330 4
Храмцовская Наталья 46 4
Козырев Алексей 288 4
Орловский Виктор 350 4
Пушкин Василий 11 4
Сурков Владислав 73 4
Гуральников Сергей 164 4
Контрабаев Артур 68 3
Чукарин Алексей 57 3
Кузнецов Кирилл 16 3
Рубанов Владимир 73 3
Касперская Наталья 273 3
Свердлов Денис 185 3
Юргелас Мария 41 3
Дуров Павел 252 3
Богомолов Андрей 21 3
Свириденко Андрей 96 3
Елистратов Николай 90 3
Солодовников Денис 94 3
Набиуллина Эльвира 78 3
Балуев Евгений 31 3
Авербах Владимир 126 3
Сапельников Сергей 109 3
Скляр Алексей 52 3
Пак Олег 101 3
Россия - РФ - Российская федерация 123902 288
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 181
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 30
Европа 21356 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 960 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 15
Земля - планета Солнечной системы 9718 14
Казахстан - Республика 4876 13
Беларусь - Белоруссия 4335 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2035 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1160 10
Украина 7304 10
Россия - ЦФО - Тульская область 1066 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1403 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 628 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 676 10
США - Нью-Йорк 2811 10
Россия - УФО - Тюменская область 963 9
Великобритания - Лондон 2371 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1002 7
Россия - СФО - Новосибирск 3740 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2389 7
Россия - УФО - Свердловская область 1186 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 778 7
Россия - СФО - Омская область 571 7
Германия - Федеративная Республика 12083 7
Россия - ЮФО - Астраханская область 582 7
Сингапур - Республика 1774 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 528 7
Россия - ПФО - Саратовская область 608 6
Россия - ЮФО - Севастополь 494 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 515 6
Индия - Республика 5094 6
Россия - ДФО - Амурская область 553 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 287
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 121
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 102
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 93
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 73
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 56
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5229 51
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6246 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 49
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6376 48
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 43
Информационное общество - Государственная программа 1298 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3181 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 35
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2729 31
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3432 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5485 28
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3938 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2702 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 5201 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4149 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 25
Паспорт - Паспортные данные 2110 24
Физическое лицо - Физлицо 3156 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4466 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4219 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4285 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4870 22
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 889 21
Федеральное законодательство 1613 21
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1665 20
Энергетика - Energy - Energetically 4332 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4450 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4668 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4196 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5272 16
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3730 16
TAdviser - Центр выбора технологий 307 8
РОИ - Российская общественная инициатива 77 7
Госрасходы - портал 61 6
91Mobiles 1703 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1263 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 3
Bloomberg 1117 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews - ZOOM.CNews 1758 2
The Guardian - Британская газета 341 2
РосПравосудие 11 2
Ведомости 573 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1184 2
Wikipedia - Википедия 442 2
Forbes - Форбс 638 2
9to5Google 85 1
9to5Mac 149 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 1
ZDnet 596 1
Telegraph 208 1
VentureBeat 90 1
Fortune 208 1
Sports.ru 25 1
AP - Associated Press 1994 1
Sputnik 57 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 75 1
Открытые системы ИД 173 1
The Economist 44 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 9 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 1
The Verge - Издание 505 1
The Register 1413 1
РИА Новости 808 1
The Washington Post 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 20
Gartner - Гартнер 3483 12
IDC - International Data Corporation 4854 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 6
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 3
comScore 394 3
CNews Мишень ОФД 4 2
Forrester Research 812 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
CNews Tenders 16 1
Fortune Global 100 139 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 1
Aberdeen Group 48 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 1
Fortune Global 1000 50 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Data61 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 4
РАН - Российская академия наук 1807 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 2
Академгородок Новосибирск 103 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 216 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 35 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 82 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 165 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 667 2
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 12 1
ТГУ - Томский государственный университет 118 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 8 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
Yale University - Йельский университет 118 1
ИИИ - Институт исследований интернета 47 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 37 1
TED Talks 37 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 23 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 93 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 112 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 36
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1745 11
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 4
CNews AWARDS - награда 412 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 3
День молодёжи - 27 июня 693 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
ЭОС Осенний документооборот 22 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2090 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Высокие технологии XXI века 78 1
World Smart City Awards 1 1
AI Russia Awards 4 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Единый день голосования 91 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 14 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
CNews Большие данные 4 1
Роснано Школьная лига 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще