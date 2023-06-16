Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

9to5Google


СОБЫТИЯ


16.06.2023 Некому позвонить. В смартфонах Samsung самоудаляются все контакты. Решение нетривиальное

Google все сломал Владельцы смартфонов Google Pixel стали массово жаловаться на исчезновение всех контактов из записной книжки, пишет профильный ресурс 9to5Google. Существует вероятность, что проблема могла затронуть устройства и других брендов, но от них нарекания на момент выпуска материала не поступали. В числе пострадавших есть и пользоват
16.11.2021 Японский производитель тостеров выпустил неожиданно технологичный Android-смартфон по цене iPhone

Японский мини-смартфон по цене iPhone Компания Balmuda, японский производитель бытовой техники, анонсировала смартфон Balmuda Phone, пишет 9to5Google. Мобильник оказался компактнее крошечного Apple iPhone 13 mini и получил дизайн в стиле ранних флагманских смартфонов компании Samsung. Своим миниатюрным габаритам японский Balmuda P
05.02.2021 Google готовит к выпуску Android 12. Что в нем нового?

Грядет новый Android Компания Google, по данным 9to5Google, в ближайшие несколько дней может начать распространение первой бета-версии мобильной ОС Android 12 для разработчиков. На это указывают два фактора: первая бета Android 11 вышла ровн
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены

я месяца и дня. На старте продаж его стоимость составит ровно 50 тыс. руб. или около $765 по курсу на 25 февраля 2019 г. Для сравнения, рекомендуемая стоимость смартфона в Китае – $700, по информации 9to5Google.com. Напомним также, что 20 февраля состоялся анонс Xiaomi Mi 9 по цене в Китае от $445 (29 тыс. руб.) и линейки смартфонов Samsung Galaxy S10, младший из которых, S10e оценен в Росс
14.10.2014 Microsoft официально объяснила, куда делась Windows 9

ние и был сделан компанией сознательно — объяснил на конференции Dreamforce в Сан-Франциско Тони Профет (Tony Prophet), глава по маркетингу Windows. Профет намекнул, что, фактически, название Windows 9 могло бы получить обновление Windows 8.1, но в Microsoft не хотели, чтобы Windows 9 ассоциировалась с непопулярной Windows 8. «Она (Windows 9 — прим. CNews) пришла и ушла», — за
15.08.2007 Софт для смартфонов: джентльменский набор

По статистике продаж смартфонов более половины рынка принадлежит фирме Nokia, работающих под управлением операционной системы Symbian OS 9.1, а в целом, в мире продано более 100 миллионов Symbian-устройств. Зайдите в любой салон связи, и вы увидите как минимум десяток смартфонов Nokia в различных ценовых диапазонах. Покупая любо
29.06.2006 Ноутбук изнутри - из чего состоит мобильный компьютер

же и при одинаковом диаметре пластин винчестеры могут отличаться толщиной, 19- и 16-милимметровые уже не выпускаются (но их можно встретить в старых ноутбуках), больше в ходу модели с толщиной 12 и 8-9,5 мм. [pagebreak] Гонка «шпинделей» Раз уж мы завели речь о жестких дисках, то нельзя обойти стороной наиболее распространенную классификацию ноутбуков по числу «шпинделей» (другими словами,


Публикаций - 58, упоминаний - 59

9to5Google и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12318 55
Samsung Electronics 10685 18
Apple Inc 12712 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 11
Microsoft Corporation 25310 11
Xiaomi 2016 11
Ростелеком 10386 10
Huawei 4270 9
Intel Corporation 12569 7
Siemens AG - Siemens Group 2633 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3146 4
SAP SE 5453 4
X Corp - Twitter 2913 4
Yandex - Яндекс 8554 4
IBM - International Business Machines Corp 9563 4
GitHub 984 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 4
Sony 6639 4
BBK OnePlus 263 3
МегаФон 10034 3
Dell EMC 5102 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 3
Lenovo Group 2371 3
Meta Platforms - Facebook 4546 3
Dell Technologies - Dell Computer 2161 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 3
AMD - Advanced Micro Devices 4487 3
HTC Corporation 1506 3
Honeywell 294 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 3
Digital Brainware 2 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 2
Nvidia Corp 3762 2
Nikon 635 2
Escher Technologies 7 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 2
Сенсорные Системы 73 2
Huawei Mobile Services 73 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 833 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5304 2
РЖД - Российские железные дороги 2015 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
РВК - Российская венчурная компания 558 3
Газпром ПАО 1424 3
ГПБ - Газпромбанк 1184 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 3
Газпром нефть 675 3
Carl Zeiss AG 304 3
Сконтел 11 2
Сургутнефтегаз - СНГ 280 2
Новатэк Новафининвест 57 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 2
Северсталь ПАО - Severstal 569 2
Роснефть НК - нефтяная компания 531 2
Татнефть 239 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
Транснефть 324 2
SoftBank Group 272 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
Getty Images 29 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 43 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 30 1
Новый век 27 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2731 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
РНФ - Российский научный фонд 150 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 89 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 50 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 5
Национальная квантовая лаборатория 9 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 2
Apache Software Foundation - ASF 222 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 51 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73644 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 18
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1203 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13035 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10240 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18531 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31923 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 10
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7698 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7654 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 9
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 9
9-мм пистолет Макарова 6 42
Google Android 14776 38
Apple iOS 8302 15
Google Chrome - браузер 1655 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 11
Microsoft Windows 16407 11
Google YouTube - Видеохостинг 2909 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 7
Linux OS 10986 7
Microsoft Windows 10 1897 7
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 221 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 6
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1631 6
StatCounter 456 6
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 6
Google Cloud Services 233 5
Samsung Galaxy 997 5
Google Android Package Kit - APK 233 5
Apple iPhone 6 4861 5
Google Fuchsia OS 22 5
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 50 4
Google Armadillo 15 4
Google Flutter 61 4
Apple iPad 3943 4
Apple macOS 2274 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 4
Intel x86 - архитектура процессора 1991 4
Oracle Java - язык программирования 3341 4
JavaScript - JS - язык программирования 1339 4
Mozilla Firefox - браузер 1920 4
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 408 4
Google Dart 62 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 3
Xiaomi HyperOS 63 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 620 3
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
Ксенин Алекс 311 2
Перов Евгений 97 2
Brin Sergey - Сергей Брин 192 2
Ушацкий Андрей 105 1
Белов Виктор 58 1
Котельников Владимир 2 1
Юмашев Дмитрий 4 1
Ерохин Сергей 33 1
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 3 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 7 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Серебрянникова Анна 7 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 1
Демидов Михаил 133 1
Верховод Андрей 22 1
Генина Надежда 6 1
Prophet Tony - Профет Тони 5 1
Темнов Дмитрий 7 1
Ross Ivy - Росс Айви 4 1
Неверов Максим 4 1
Суслова Дарья 2 1
Parviz Babak - Парвиз Бабак 7 1
Руссаковский Артем 2 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Geiselbrecht Travis - Гейселбрехт Тревис 5 1
Wong Adrian - Вонг Адриан 3 1
Гуменюк Максим 1 1
Keats Jason - Китс Джейсон 3 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Акимов Максим 192 1
Мишустин Михаил 749 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 15
Европа 24669 7
Южная Корея - Республика 6873 7
Германия - Федеративная Республика 12953 6
Япония 13562 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 3
Индия - Bharat 5719 3
Китай - Тайвань 4141 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 2
Земля - планета Солнечной системы 10685 2
Азия - Азиатский регион 5756 2
Канада 4992 2
США - Нью-Йорк 3154 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Франция - Французская Республика 7991 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 2
Испания - Королевство 3767 2
Египет - Арабская Республика 1049 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 811 1
Куба - Республика 395 1
США - Торонто 271 1
Великобритания - Кембридж 261 1
США - Массачусетс 514 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Казахстан - Южный Казахстан - Алматинская область 14 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 66 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
Казахстан - Республика 5830 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1095 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Ирландия - Республика 1027 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 18
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 17
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 6
Английский язык 6883 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 4
9to5Mac 70 44
Reddit 363 4
Bloomberg 1552 4
The Verge - Издание 597 3
Ars Technica 436 2
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 2
Android Authority 54 2
Tom’s Hardware 529 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 2
GizChina - Издание 81 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
SlashGear 134 1
The Information 72 1
SamMobile 56 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Killed by Google 2 1
GizmoChina 155 1
GigaOM 71 1
Independent 111 1
Криптомужик - telegram-канал 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 227 1
NYT - The New York Times 1090 1
BleepingComputer - Издание 423 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
AnandTech 73 1
Wired - Издание 271 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 8
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Counterpoint Research 98 1
Tractica 7 1
Strategy Analytics 284 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3616 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 131 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 81 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 23 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
РАН - Российская академия наук 2031 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 2
Microsoft Build - конференция 37 1
Samsung Unpacked 33 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415421, в очереди разбора - 727392.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще