Google готовит к выпуску Android 12. Что в нем нового?

Google собирается выпустить первую бета-версию ОС Android 12 для разработчиков. Она может выйти в ближайшие несколько недель и порадовать пользователей новыми возможностями кастомизации цветовых тем интерфейса, функцией запуска приложений постукиванием по задней крышке, новым меню многозадачности и целым рядом других улучшений.

Грядет новый Android

Компания Google, по данным 9to5Google, в ближайшие несколько дней может начать распространение первой бета-версии мобильной ОС Android 12 для разработчиков. На это указывают два фактора: первая бета Android 11 вышла ровно год назад, в феврале 2020 г., плюс косвенный намек о скором релизе появился в приложении Android Beta Feedback.

Android Beta Feedback – это приложение, запущенное Google в 2019 г. вместе с бета-версией Android 10 и предназначенное для быстрой отправки отчетов об ошибках или недочетах системы. Как пишет портал GizChina, те пользователи, на чьих смартфонах утилита Android Beta Feedback появилось после установки беты Android 11, и которые не стали его удалять, увидели в нем сообщение о скором выходе обновленной его версии с индексом 2.15-betterbug.external_20201211_RC02. А поскольку релиз стабильной Android 11 состоялся еще в сентябре 2020 г., то этот апдейт для Android Beta Feedback, по данным GizChina, может быть связан именно со скорым появлением беты Android 12.

Нововведений в системе, по предварительным прогнозам, будет очень много, и значительная их часть коснется пользовательского интерфейса и взаимодействия со смартфоном. Не исключено, что многие из них будут недоступны на смартфонах с кастомными прошивками, например, на устройствах Xiaomi с MIUI.

Уведомление об обновлении Android Beta Feedback

Сроки выпуска стабильной версии Android 12 на момент публикации материала установлены не были. Возможно, Google продолжит традицию и начнет ее распространение в III квартале 2021 г. – финальная сборка Android 11 появилась в сентябре 2020 г., а Android 10 - в августе 2019 г.

Кастомизация оболочки

По информации 9to5Google, в Android 12 появятся новые возможности настройки цветовых тем интерфейса. Они позволят выбирать два его оттенка – основной и второстепенный, и после выбора цвет поменяют не только элементы самой системы, но и интерфейсы сторонних приложений.

Android 12 позволит разнообразить вид стандартного интерфейса

Пока неизвестно, как именно Android 12 будет «перекрашивать» программы сторонних разработчиков. Не исключено, что для этого создателям придется сперва добавить в них поддержку этой функции.

Больше пользы от задней крышки

В Android 12 Google может внедрить возможность использования задней панели для тех или иных действий в системе и приложениях путем постукивания по ней. Например, во многих современных Android-смартфонах можно включить экран, дважды постучав по нему пальцем.

Одна из возможных реакций Android на постукивание по задней крышке смартфона

Для задней панели реакций на постукивание в Android 12 может быть больше. С его помощью можно будет отключать будильник или звук входящего вызова, ставить воспроизводимое видео на паузу, запускать Google Assistant, делать скриншот и др.

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Чтобы предотвратить неверное определение ОС касаний к задней панели, жест двойного постукивания, пишет GizChina, сперва потребуется «прописать» в системе, как это делается с отпечатком пальца или фотографией лица для разблокировки. Также пользователь сможет полностью отключить эту функцию.

Улучшенная многозадачность

Google готовит для пользователей Android 12 и другие нововведения, среди которых – упрощенная процедура передачи паролей от сетей Wi-Fi и некий режим гибернации, подробностей о которых пока нет. Также в новой версии платформы появится улучшенное меню многозадачности.

Согласно 9to5Google, Google готовит полностью переработанный режим разделения экрана под названием App Pairs. При просмотре недавно запущенных программ App Pairs позволяет рассматривать любые две из них как одну задачу.

Новый вид меню многозадачности, по версии 9to5Google

Таким образом, пользователь может объединить два приложения, которые он часто использует вместе. Тогда он может легко запустить или вернуться к ним после работы с другими приложениями. Чтобы проиллюстрировать работу функции, специалисты 9to5Google создали макет того, как эта функция может выглядеть.

Дополнительные нововведения

В Android 12 могут быть и другие новые функции, например, возможность создания длинных скриншотов, о которой, как сообщал CNews, стало известно еще в июле 2020 г. Но это новшество будет в диковинку только пользователям смартфонов с чистой Android, без дополнительных оболочек – у той же Xiaomi данная «фишка» присутствует в MIUI с 2019 г.

Супердлинный скриншот

Помимо перечисленного, Google может добавить в Android 12 новые возможности контроля над приложениями, работающими в фоновом режиме, даже если пользователь вручную выгрузил их из оперативной памяти. К тому же есть вероятность появления новых жестов управления. Google, по имеющимся данным, даже открыть доступ ко всем функциям жестового управления в Android для разработчиков сторонних лончеров. На данный момент неизвестно, кого именно это коснется – авторов приложений наподобие Nova Launcher (один из популярнейших лончеров для Android) или же производителей смартфонов, продвигающих собственные оболочки (Xiaomi, Huawei, Samsung и др.).