Индексная книга CNews*
Google Android 11 Android Red Velvet Cake
Публикаций - 173, упоминаний - 179
Google Android 11 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GizmoChina 97 11
|GSM Arena 66 7
|9to5Google 44 6
|91Mobiles 1695 5
|Android Authority 38 4
|GizChina - Издание 52 3
|The Verge - Издание 500 3
|SamMobile 46 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1220 2
|CNews - ZOOM.CNews 1757 1
|Ars Technica 380 1
|Liliputing 37 1
|WABetaInfo 7 1
|NDTV.com 3 1
|BleepingComputer - Издание 200 1
|NotebookCheck 8 1
|Hacker News 22 1
|DxOMark - Издание 36 1
|WinFuture 13 1
|AndroidEngTeam 1 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
|WCCFTech - Издание 41 1
|Ведомости 539 1
|Tom’s Hardware 177 1
|Bloomberg 1109 1
|Reddit 243 1
|Wikipedia - Википедия 440 1
|500 Startups 14322 12
|Counterpoint Research 73 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.