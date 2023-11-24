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Google Android 11 Android Red Velvet Cake

Google Android 11 - Android Red Velvet Cake

СОБЫТИЯ

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24.11.2023 ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11

ийском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. U300 - стационарный RFID-считыватель на чипе Impinj E710/R2000. Операционная система Android 11 и четырехъядерный процессор 2,0 ГГц обеспечивают высокую скорость обработки данных. Набор интерфейсов (RS232, RJ45, HDMI, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, 2.4G и Bluetooth 4.0), поддержка ист
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11

предусмотрен. Выбор не влияет на цвет лицевой панели – она во всех случаях черная. Несмотря на невысокую стоимость, новый 5765L Clever, в отличие от многих конкурентов, поставляется с полноценной ОС Android 11 – урезанной версии Android Go здесь нет. Смартфон укомплектован всеми сервисами Google, включая магазин Play, почтовый клиент Gmail и видеосервис YouTube. Ограничений в их работе, в

24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11

Vivo объявила о результатах обновления смартфонов компании до Android 11: новую версию ОС получили X50 Pro, X50 и V20 SE. В течении 2021 г. обновления получат модели vivo V17, V17 Neo, Y19 и Y11, Y12, V15 Pro и V15. Android 11 – это новая операцион
06.11.2020 Популярные смартфоны Vivo получат Android 11

Vivo объявляет об обновлении смартфонов компании до новой операционной системы Android 11. Одни из первых устройств будут обновлены V20 SE, X50 Pro, Y12s и X50. В рамках второго этапа обновление получит модель Vivo V17, которая вышла в продажу с декабря 2019 года. Смартфо
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

оверяли «тяжелые» тестовые презентации, веб-сайты со сложной версткой и таблицы с огромным количеством вкладок и данных. Нареканий не возникло. Как мы уже говорили, vivo V20 — первый смартфон на базе Android 11. Поверх установлена фирменная оболочка Funtouch 11. Она весьма ненавязчива, позволяет кастомизировать интерфейс и обеспечивает набор предустановленных приложений, необходимых для раб
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото

ж новой модели смартфона V20. Vivo V20 – первого в мире устройства с 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам. Смартфон, работающий под управлением новейшей версии операционной системы Android 11, поступает в продажу 23 октября 2020 г. в цветах «Таинственная полночь» и «Красочный закат» по цене 29990 руб. С первого дня продаж модель можно приобрести по специальной цене 26990

09.09.2020 Вышла ОС Android 11. Что в ней нового?

Релиз Android 11 Корпорация Google начала распространения финальной сборки открытой операционной си
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Android 11: что нового? В этом году ОС Android 11 обещает стать более дружелюбной к пользователям. Например, обмениваться сообщениями будет проще и удобнее. Новая функция Bubble позволяет вести переписку, не закрывая текущего прилож
02.06.2020 Грандиозная утечка Google: рассекречен Android 11. Что нового в нем появилось

«Случайная» утечка Компания Google допустила утечку новой бета-версии мобильной ОС Android 11 – доступ к ней получили некоторые пользователи. Как пишет ресурс 9to5Google, An
20.02.2020 Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео

Свежий Android Компания Google начала распространение первой бета-версии ОС Android 11 для разработчиков (Developer Preview). Это ранняя модификация операционной системы

Публикаций - 227, упоминаний - 233

Google Android 11 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 75
Xiaomi - Сяоми 2232 52
Apple Inc 13156 52
Samsung Electronics 11065 47
ONYX International 158 34
МакЦентр - MacCentre 171 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
Qualcomm Technologies 1974 28
HMD Global - Nokia 144 24
Huawei 4677 22
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 21
MediaTek - Ralink 595 20
BBK OPPO Electronics 484 17
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 17
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 16
BBK OnePlus 298 13
Nokia MobileShop 21 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 10
Digma 251 7
PalmStore 16 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 6
Lenovo Group 2447 6
ZTE Corporation 800 6
BBK Electronics Corp 332 6
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 5
Chainway Information Technology 27 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 5
Samsung - Harman - JBL 243 4
ОКТРОН - OCTRON 28 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Zebra Technologies 158 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Carl Zeiss AG 307 6
TÜV Rheinland Group 181 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Связной ГК 1401 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Почта России ПАО 2370 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Faraday Future - FF 15 2
Альфа-Банк 1979 2
Hyundai Motor Company 436 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
ФосАгро 176 1
Ford 435 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
SoftBank Group 284 1
LEGO 260 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
BlackRock 42 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Blue Origin 29 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Композит 99 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Chevrolet 42 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Harley-Davidson 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 168
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 149
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 133
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 132
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 125
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 119
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 116
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 111
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 106
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 100
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 86
Наушники - Headphones 4479 84
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 78
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 73
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 72
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 68
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 67
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 58
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 57
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 57
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 57
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 54
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 54
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 54
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 53
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 50
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 50
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 45
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 40
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 39
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 34
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 34
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 33
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 33
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 33
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 235 32
Google Android 15244 141
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 59
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 52
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 40
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 37
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 37
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 36
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 36
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 35
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Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 29
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 26
ONYX MOON Light 52 23
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 22
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 20
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 19
ONYX SNOW Field 56 18
Samsung Galaxy Note 702 18
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 17
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 17
Apple iOS 8583 17
Samsung One UI 90 17
Много приложений - RuStore - Рустор 628 16
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 16
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 15
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 15
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 15
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 15
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 44 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Apple iPad 4012 14
Samsung Galaxy 1035 14
BBK Realme UI 70 13
Apple iPhone 13 193 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 12
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Apple iPhone 12 243 11
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Европа 24964 17
Китай - Тайвань 4245 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
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