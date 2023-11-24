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Google Android 11 Android Red Velvet Cake
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.11.2023
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ОКТРОН объявляет о старте продаж нового стационарного UHF RFID-считывателя от Chainway на ОС Android 11
ийском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. U300 - стационарный RFID-считыватель на чипе Impinj E710/R2000. Операционная система Android 11 и четырехъядерный процессор 2,0 ГГц обеспечивают высокую скорость обработки данных. Набор интерфейсов (RS232, RJ45, HDMI, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, 2.4G и Bluetooth 4.0), поддержка ист
|01.02.2022
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Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11
предусмотрен. Выбор не влияет на цвет лицевой панели – она во всех случаях черная. Несмотря на невысокую стоимость, новый 5765L Clever, в отличие от многих конкурентов, поставляется с полноценной ОС Android 11 – урезанной версии Android Go здесь нет. Смартфон укомплектован всеми сервисами Google, включая магазин Play, почтовый клиент Gmail и видеосервис YouTube. Ограничений в их работе, в
|24.02.2021
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Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11
Vivo объявила о результатах обновления смартфонов компании до Android 11: новую версию ОС получили X50 Pro, X50 и V20 SE. В течении 2021 г. обновления получат модели vivo V17, V17 Neo, Y19 и Y11, Y12, V15 Pro и V15. Android 11 – это новая операцион
|06.11.2020
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Популярные смартфоны Vivo получат Android 11
Vivo объявляет об обновлении смартфонов компании до новой операционной системы Android 11. Одни из первых устройств будут обновлены V20 SE, X50 Pro, Y12s и X50. В рамках второго этапа обновление получит модель Vivo V17, которая вышла в продажу с декабря 2019 года. Смартфо
|29.10.2020
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Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11
оверяли «тяжелые» тестовые презентации, веб-сайты со сложной версткой и таблицы с огромным количеством вкладок и данных. Нареканий не возникло. Как мы уже говорили, vivo V20 — первый смартфон на базе Android 11. Поверх установлена фирменная оболочка Funtouch 11. Она весьма ненавязчива, позволяет кастомизировать интерфейс и обеспечивает набор предустановленных приложений, необходимых для раб
|22.10.2020
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Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
ж новой модели смартфона V20. Vivo V20 – первого в мире устройства с 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам. Смартфон, работающий под управлением новейшей версии операционной системы Android 11, поступает в продажу 23 октября 2020 г. в цветах «Таинственная полночь» и «Красочный закат» по цене 29990 руб. С первого дня продаж модель можно приобрести по специальной цене 26990
|09.09.2020
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Вышла ОС Android 11. Что в ней нового?
Релиз Android 11 Корпорация Google начала распространения финальной сборки открытой операционной си
|26.08.2020
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Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд
Android 11: что нового? В этом году ОС Android 11 обещает стать более дружелюбной к пользователям. Например, обмениваться сообщениями будет проще и удобнее. Новая функция Bubble позволяет вести переписку, не закрывая текущего прилож
|02.06.2020
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Грандиозная утечка Google: рассекречен Android 11. Что нового в нем появилось
«Случайная» утечка Компания Google допустила утечку новой бета-версии мобильной ОС Android 11 – доступ к ней получили некоторые пользователи. Как пишет ресурс 9to5Google, An
|20.02.2020
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Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео
Свежий Android Компания Google начала распространение первой бета-версии ОС Android 11 для разработчиков (Developer Preview). Это ранняя модификация операционной системы
Google Android 11 и организации, системы, технологии, персоны:
|Counterpoint Research 110 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
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