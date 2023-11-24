Google Android 11 - Android Red Velvet Cake

ийском рынке нового стационарного UHF RFID-считывателя Chainway U300. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН. U300 - стационарный RFID-считыватель на чипе Impinj E710/R2000. Операционная система Android 11 и четырехъядерный процессор 2,0 ГГц обеспечивают высокую скорость обработки данных. Набор интерфейсов (RS232, RJ45, HDMI, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, 2.4G и Bluetooth 4.0), поддержка ист

Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 предусмотрен. Выбор не влияет на цвет лицевой панели – она во всех случаях черная. Несмотря на невысокую стоимость, новый 5765L Clever, в отличие от многих конкурентов, поставляется с полноценной ОС Android 11 – урезанной версии Android Go здесь нет. Смартфон укомплектован всеми сервисами Google, включая магазин Play, почтовый клиент Gmail и видеосервис YouTube. Ограничений в их работе, в