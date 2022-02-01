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Google Android 11 Android Red Velvet Cake

Google Android 11 - Android Red Velvet Cake


01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11
06.11.2020 Популярные смартфоны Vivo получат Android 11
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
09.09.2020 Вышла ОС Android 11. Что в ней нового?
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд
02.06.2020 Грандиозная утечка Google: рассекречен Android 11. Что нового в нем появилось
20.02.2020 Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео

Публикаций - 173, упоминаний - 179

Google Android 11 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10932 63
Xiaomi 1292 50
Samsung Electronics 9723 45
Apple Inc 11184 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 28
HMD Global - Nokia 130 24
Qualcomm Technologies 1700 23
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 215 20
Huawei 3500 18
BBK OPPO Electronics 324 17
MediaTek 445 17
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 57 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 17
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 241 15
Nokia MobileShop 21 13
BBK OnePlus 174 11
ONYX International 118 10
МакЦентр - MacCentre 135 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 359 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 8
123 солюшнс 619 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 73 6
ZTE Corporation 721 6
BBK Electronics Corp 280 6
Yandex - Яндекс 5661 5
Lenovo Group 2168 5
PalmStore 12 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 4
Intel Corporation 11664 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 4
Sony 6481 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 349 4
Meta Platforms - Facebook 4337 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 678 4
Infinix Mobile - Infinix Mobility 33 4
Transsion Holdings 33 3
TCL Corporation - TCL Electronics 169 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 3
Microsoft Corporation 23484 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 10
Carl Zeiss 299 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 6
AliExpress 380 5
Россети Ленэнерго 2348 5
Связной ГК 1335 4
TÜV Rheinland Group 94 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 4
Asahi Glass 42 3
AliExpress Tmall 73 3
Почта России ПАО 1988 2
AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия 27 2
Точка 3795 2
101Hotels.com 703 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 2
Альфа-Банк 1596 2
Градиент 82 1
А101 Группа Компаний 41 1
Композит 84 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 62 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 139 1
BlackRock 25 1
Blue Origin 17 1
Vimeo - Видеохостинг 66 1
Virgin Galactic 34 1
LEGO 219 1
SoftBank Group 247 1
JD.com - Jingdong Mall 83 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 1
Лента - Сеть розничной торговли 1697 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 64 1
ПСБ - Промсвязьбанк 733 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 1
BMW Group 412 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 38
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 97 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 1
Правительство Москвы 1989 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 55 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 689 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 6
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 148
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 116
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 110
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 91
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 91
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 91
USB Type-C - USB-C - USB 3 1406 81
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 80
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 78
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6714 76
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 74
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 73
5G - пятое поколение мобильной связи 3438 65
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 60
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2941 58
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2163 56
Наушники - Headphones 3504 56
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 55
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1738 53
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2563 51
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 51
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3918 49
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 45
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4282 44
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1844 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 43
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5989 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11282 40
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5692 35
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2605 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 33
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 31
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1801 31
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 513 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9706 30
Автофокус - Автофокусировка 2229 29
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1068 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 26
Google Android 12534 106
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 47
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 46
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 554 40
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 36
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 202 36
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 228 28
Google Android 12 - Android Snow Cone 83 28
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 116 26
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 26
Google Play - Google Store - Android Market 2930 24
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 273 23
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 374 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 20
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 218 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 18
Samsung Galaxy Note 684 17
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 269 16
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 16
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 112 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 15
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 179 15
Samsung One UI 52 15
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 15
Samsung Galaxy 953 14
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 21 14
Apple iOS 6788 14
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 176 14
Google YouTube - Видеохостинг 2425 13
Apple iPhone 13 102 13
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E-Ink Carta - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 403 11
Google Lens - Google Объектив 52 11
Apple iPhone 12 173 11
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 11
BBK Realme UI 25 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 723 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 222 10
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 89 10
Apple iPad 3736 10
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 36 9
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 2
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 2
Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 2
Мельникова Анастасия 245 1
Дуров Павел 249 1
Floyd George - Флойд Джордж 7 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Торчинский Евгений 1 1
Иванов Владислав 8 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 1
Работенко Павел 4 1
Пузанов Владимир 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 122676 130
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 49
Индия - Республика 5067 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 16
Европа 21298 16
Солнце - звезда Солнечной системы 4904 15
Китай - Тайвань 3735 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 8
Африка - Африканский регион 3267 6
Европа Северная - Скандинавия 516 5
Финляндия - Финляндская Республика 3467 5
Южная Корея - Республика 6282 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 5
Германия - Федеративная Республика 12008 4
Франция - Французская Республика 7084 4
Сингапур - Республика 1626 4
Япония 12876 4
Ближний Восток 2647 3
Беларусь - Белоруссия 4247 3
Азия - Азиатский регион 4657 3
Испания - Королевство 3600 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1622 3
Америка Южная 712 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 3
Испания - Каталония - Барселона 716 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 2
Финляндия - Эспоо 12 2
Америка Латинская 1683 2
Польша - Республика 1773 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 654 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1789 2
Нидерланды 3302 2
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 352 2
Земля - планета Солнечной системы 9699 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2488 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2365 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 74
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 16
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4415 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 6
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 74 6
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5216 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6027 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 5
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание 233 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 4
Английский язык 6156 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1902 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5660 4
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 824 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3410 3
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1486 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41635 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1145 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1139 3
Сон - Somnus 366 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1404 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 823 3
Философия - Philosophy 401 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3128 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 467 2
Металлы - Серебро - Silver 680 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 690 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 607 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 489 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4995 2
Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 489 2
GizmoChina 97 11
GSM Arena 66 7
9to5Google 44 6
91Mobiles 1695 5
Android Authority 38 4
GizChina - Издание 52 3
The Verge - Издание 500 3
SamMobile 46 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
Ars Technica 380 1
Liliputing 37 1
WABetaInfo 7 1
NDTV.com 3 1
BleepingComputer - Издание 200 1
NotebookCheck 8 1
Hacker News 22 1
DxOMark - Издание 36 1
WinFuture 13 1
AndroidEngTeam 1 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
WCCFTech - Издание 41 1
Ведомости 539 1
Tom’s Hardware 177 1
Bloomberg 1109 1
Reddit 243 1
Wikipedia - Википедия 440 1
500 Startups 14322 12
Counterpoint Research 73 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2115 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 1
JD.com 618 Shopping Festival 72 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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