Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11

Vivo объявила о результатах обновления смартфонов компании до Android 11: новую версию ОС получили X50 Pro, X50 и V20 SE. В течении 2021 г. обновления получат модели vivo V17, V17 Neo, Y19 и Y11, Y12, V15 Pro и V15.

Android 11 – это новая операционная система компании Google с улучшенным пользовательским интерфейсом; новым способом получения уведомлений, звонков; функцией ночной темы; новыми инструментами безопасности пользовательских данных.

Компания Vivo первой представила на российском рынке смартфон, работающий под управлением Android 11. Vivo V20 – современны смартфон с 44 Мп селфи-камерой с aвтофокусом, 64 Мп основной камерой с функцией ночной съемки и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт поступил в продажу в конце 2020 г.

Фронтальная камера vivo V20 с режимом автофокусировки (AF) позволяет фокусироваться на объекте съемки с расстояния от 15 см, что дает возможность делать четкие селфи вне зависимости от того, держит ли пользователь смартфон в руках или использует для этого селфи-палку. Основная камера на 64 Мп раскрывает мельчайшие детали, четкость которых не ухудшается даже при максимальном увеличении. Вспомогательные камеры помогают делать широкоугольные снимки, фото в режиме супермакро и с эффектом боке. В новом ночном режиме смартфона улучшается стабилизация и повышается экспозиция, что поможет раскрыть ночь во всех ее красках. Созданный по нормам 8-нм техпроцесса, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, используемый в модели, отличается функциональностью, производительностью и низким энергопотреблением. Быстрая зарядка FlashCharge 33 Вт восполнит заряд батареи до 65% за 30 минут.