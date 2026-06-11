Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России 1

Новинка Vivo Y17s c 50 МП портретной камерой уже в России по сниженной цене 1

Смартфон Vivo Y27 в продаже в России 1

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Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором 1

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Vivo радикально снижает цены на флагманские модели 2

Vivo объявила о старте продаж смартфона Y81 в России 1

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