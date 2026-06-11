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BBK vivo Y Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.06.2026 Производители переходят на выпуск устаревших смартфонов по моде 10-летней давности 1
21.11.2023 Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России 1
13.11.2023 Новинка Vivo Y17s c 50 МП портретной камерой уже в России по сниженной цене 1
07.09.2023 Смартфон Vivo Y27 в продаже в России 1
21.06.2023 Новая модель Vivo Y36 уже в продаже в России 1
14.06.2023 Vivo представляет смартфон Y36 c 6,64-дюймовым дисплеем и основной камерой 50 МП 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
06.12.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном 1
21.09.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
27.06.2022 Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ 1
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 2
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11 3
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
16.10.2020 9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM 2
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене 2
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 2
17.08.2020 Vivo объявила о начале масштабных скидок 4
13.08.2020 Скоро в школу: новый смартфон Vivo Y1s для всей семьи 2
11.06.2020 Смартфон vivo Y30 выходит на российский рынок. Цена 2
13.02.2020 Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке 1
04.02.2020 Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке 4
31.12.2019 «Связной» начал продавать смартфоны vivo 7
06.12.2019 vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России 1
21.11.2019 vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17 1
15.11.2019 В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена 2
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото 2
27.08.2019 Тройная AI-камера и аккумулятор 5000 мАч: смартфон vivo Y12 приходит в Россию 2
02.07.2019 На российском рынке смартфонов усилилась консолидация лидеров 1
16.05.2019 Vivo радикально снижает цены на флагманские модели 2
22.08.2018 Vivo начала российские продажи смартфонов Y85. Цены 2
10.07.2018 Vivo объявила о старте продаж смартфона Y81 в России 1
17.11.2006 Lenovo выпустила ноутбуки с камерой и сабвуфером 1
14.05.2002 NTT объявила о рекордных убытках и назначении нового президента 1
14.05.2002 NTT: рекордные убытки и новый президент 1
22.04.2002 NTT уволит 17 тыс. служащих 1

Публикаций - 37, упоминаний - 63

BBK vivo Y и организации, системы, технологии, персоны:

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 377 29
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 902 5
Samsung Electronics 10971 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 569 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1158 3
Google LLC 12568 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 3
Qualcomm Technologies 1964 3
Xiaomi 2172 3
MediaTek - Ralink 590 3
NTT Com - NTT Communications 90 2
BBK OnePlus 289 2
Huawei 4481 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
BBK OPPO Electronics 471 2
ZTE Corporation 800 2
Lenovo Motorola 3558 2
Canalys 236 1
Fly 213 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 136 1
Nvidia Corp 3918 1
Motorola Inc 1155 1
itel 34 1
PDD Holdings - Pinduoduo 2 1
Alibaba Group 468 1
Microsoft Corporation 25655 1
Lenovo Group 2417 1
Apple Inc 13031 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 1
Sony 6716 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 767 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2880 3
TÜV Rheinland Group 178 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Связной ГК 1396 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26436 33
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10539 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13138 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10176 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3228 15
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2311 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13426 12
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8420 9
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 787 9
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1197 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 2333 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6426 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2502 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18165 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2484 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3862 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 7
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1384 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3714 6
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 325 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2476 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13360 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2464 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 4
Оповещение и уведомление - Notification 5763 4
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 282 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10527 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1250 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2156 17
BBK vivo Halo Fullview 65 12
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 9
BBK vivo V - Серия смартфонов 54 9
Google Android 15109 8
BBK vivo FlashCharge 23 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 330 5
Google Android 9 - Android Pie 216 5
BBK OPPO A - Серия смартфонов 52 3
BBK vivo Ultra Game Mode 6 3
BBK vivo AI Face Beauty 6 3
BBK vivo Funtouch OS 19 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 429 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 3
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 2
Huawei Y - Серия смартфонов 21 2
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 2
BBK Realme - серия смартфонов 75 2
BBK OnePlus TV 11 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 125 2
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 23 2
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 145 2
BBK OnePlus Watch 6 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 2
Samsung One UI 85 2
Samsung Galaxy 1025 2
Honor - серия смартфонов 244 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 547 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 308 2
Google Android TV 375 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 225 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 226 2
Apple iPhone 6 4861 2
Honor 9 - Серия смартфонов 43 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 2
Huawei nova - Серия смартфона 111 2
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 48 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 44 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 51 1
Уваров Сергей 46 2
Miyazu Junichiro - Миязи Юнихиро 3 2
Wada Norio - Уада Норио 3 2
Гуцериев Михаил 112 1
Go Eric - Го Эрик 2 1
Чайка Владимир 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5443 3
Япония 13737 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 207 2
Китай - Гуандун - Дунгуань 13 2
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 2
Китай - Шэньси - Сиань 42 2
Южная Корея - Республика 6997 2
Индия - Bharat 5820 2
Солнечная система - Solar system 2561 2
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 63 2
Китай - Шанхай 827 2
Китай - Пекин - Beijing 1083 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 574 1
Таиланд - Бангкок 89 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 1
Азия - Азиатский регион 5873 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 7
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 720 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 4
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 259 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6643 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7271 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1896 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6624 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8000 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 347 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6422 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1303 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 1
Латинский алфавит 197 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3917 1
Энергетика - Energy - Energetically 5756 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5445 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1113 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3772 1
AP - Associated Press 2007 3
GSM Arena 78 1
Total Telecom 613 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 237 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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