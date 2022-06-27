Получите все материалы CNews по ключевому слову
BBK OnePlus Watch
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|27.06.2022
|Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ 1
|08.04.2022
|Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена 1
|08.09.2020
|OnePlus Watch — почти как у Apple? 1
BBK OnePlus Watch и организации, системы, технологии, персоны:
|BBK OnePlus 252 3
|Samsung Electronics 10605 1
|BBK OPPO Electronics 424 1
|BBK Electronics Corp 324 1
|Индия - Bharat 5676 2
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 551 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18135 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156092 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401966, в очереди разбора - 733153.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.