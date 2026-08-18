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BBK OnePlus Buds

BBK OnePlus Buds

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.08.2026 Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов 1
28.01.2026 Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM 3
26.05.2023 Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse 2
18.05.2023 Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM 2
08.04.2022 Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

BBK OnePlus Buds и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OnePlus 299 3
Samsung Electronics 11076 1
Qualcomm Technologies 1978 1
Xiaomi - Сяоми 2241 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
BBK Electronics Corp 333 1
Samsung - Harman - JBL 243 1
Google LLC 12715 1
Ланит - diHouse - Дихаус 265 1
Victor Hasselblad AB 57 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 937 1
TÜV Rheinland Group 183 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5674 1
Наушники - Headphones 4491 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26855 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1635 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2540 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1222 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7949 2
AAC - Advanced Audio Coding 479 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8526 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1824 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10756 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13265 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1695 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 527 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 206 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 842 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1156 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13503 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9938 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22766 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3905 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 428 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3946 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10609 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22618 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10385 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4183 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4212 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1195 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5877 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1274 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3597 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2633 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2768 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8798 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 48 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7544 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 79 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 115 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3150 1
Xiaomi Redmi Buds 18 2
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 93 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 2
BBK OnePlus One - смартфон 25 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
BBK Realme Link 14 1
BBK OnePlus Bullets Wireless 1 1
Honor AI Space 9 1
Google Fast Pair 11 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2190 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1216 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 1
Google Android TV 384 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 1
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 1
BBK OnePlus Oxygen OS 51 1
BBK OnePlus TV 11 1
Google Pixel Buds - Наушники 9 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 1
BBK OnePlus Nord - Серия смартфонов 26 1
BBK OPPO Enco - серия беспроводных наушников 9 1
Xiaomi Mi TWS Earbuds 9 1
Anker Soundcore 23 1
BBK Realme Buds Air 38 1
BBK OnePlus Watch 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166568 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19179 2
Индия - Bharat 5879 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 584 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1010 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2435 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21720 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6184 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11705 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4027 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7556 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6776 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
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