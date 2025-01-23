Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166511
ИКТ 12993
Организации 10198
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24923
Персоны 70626
География 2718
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

BBK OnePlus Nord Серия смартфонов



23.01.2025 Безобидный аксессуар для ПК едва не спалил квартиру владельца 1
15.07.2024 На AliExpress стартовала продажа глобальной версии OnePlus Nord CE 4 Lite 2
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
27.06.2023 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
06.06.2023 OnePlus вернула себе умение делать дешевые мощные смартфоны. Выпущен Nord N30 5G с большой батареей и продвинутой камерой 1
26.05.2023 Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse 4
25.04.2023 Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке 1
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео 1
20.05.2022 OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео 3
09.11.2021 Смартфон знаменитой компании едва не убил владельца и оставил ему жуткие увечья 2
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
02.08.2021 Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу 2
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 3
18.09.2020 У человечества кончились деньги на дорогие смартфоны. Весь мир переходит на дешевые 1
03.09.2020 Зачем OnePlus готовит бюджетный смартфон и что о нем известно? 1
24.08.2020 В самых дорогих смартфонах и планшетах Samsung позеленели экраны. Перезагрузка и сброс настроек не помогают 1
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео 3

Публикаций - 17, упоминаний - 29

BBK OnePlus Nord и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OnePlus 216 13
Qualcomm Technologies 1824 8
Apple Inc 12103 7
Samsung Electronics 10262 6
Xiaomi 1733 4
MediaTek - Ralink 527 4
Huawei 3935 3
BBK OPPO Electronics 384 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Google LLC 11780 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 2
X Corp - Twitter 2845 2
BBK Electronics Corp 313 2
BBK vivo iQOO 16 2
Ланит - diHouse - Дихаус 189 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Lenovo Motorola 3501 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Blizzard Entertainment 328 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Victor Hasselblad AB 52 1
Intel Corporation 12197 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4749 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24145 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9604 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9282 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2187 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7880 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7299 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 8
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1200 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2122 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2478 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1900 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2956 6
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 757 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4759 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2079 5
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 690 5
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2349 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7578 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2179 4
Наушники - Headphones 4005 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 4
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1403 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 550 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3464 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6042 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1186 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2787 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10764 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 998 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24466 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13386 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15879 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1557 10
BBK OnePlus Oxygen OS 46 8
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 787 5
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 4
Samsung Galaxy Note 695 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2749 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 4
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4973 4
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 3
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
Google Android 13997 3
AMD ARM Cortex X - Серия микропроцессоров 32 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 2
Apple iPhone 11 253 2
Honor 9 - Серия смартфонов 41 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 2
Apple iPhone 13 143 2
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 33 2
Qualcomm Snapdragon X 87 2
BBK Realme GT 27 2
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 39 2
Apple iPhone 14 130 2
Honor Magic 53 2
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 19 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 189 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Srivastava Sangeetika - Сривастава Сангитика 2 1
Kumar Ashok - Кумар Ашок 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144302 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52116 7
Индия - Bharat 5447 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Европа 21771 4
Южная Корея - Республика 6650 2
Азия - Азиатский регион 5531 1
Япония 13287 1
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Ближний Восток 2944 1
Америка Латинская 1813 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
США - Калифорния 4626 1
Америка - Американский регион 2162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24094 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51039 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Avalanche - множественное значение 16 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4951 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5417 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1650 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
GizmoChina 134 3
SamMobile 51 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 27 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
Counterpoint Research 89 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще