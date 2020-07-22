OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео

OnePlus, начавшая с выпуска недорогих мощных смартфонов и постепенно пришедшая к производству очень дорогих моделей, вернулась к истокам и показала доступный смартфон Nord. Аппарату достались многие характеристики современных флагманов, а снизить цену удалось, в первую очередь, за счет установки не самого дорогого, но достаточно мощного процессора. В итоге Nord стоит дешевле 400 евро.



Настоящая OnePlus вернулась

Компания OnePlus провела показ новейшего смартфона Nord, ставшего самым доступным в ее линейке 2020 г. С его появлением OnePlus вернулась к тому, с чего начинала – к выпуску дешевых устройств, способных тягаться с более дорогими конкурентами. Свои первые смартфоны она называла «убийцами флагманов» именно по этой причине – при более низкой стоимости они не уступали продукции топовых брендов. Цены на смартфоны начали расти с модели OnePus 6, вышедшей в мае 2018 г., а линейка OnePlus 8 образца 2020 г. догнала по цене топовые модели Samsung.

OnePlus не стала превращать Nord в очередной флагман. Это представитель среднего сегмента, но, в основном, с точки зрения модели используемого в нем процессора. Первыми регионами, в которых OnePlus Nord поступит в продажу, станут Индия и Китай – релиз смартфона запланирован на 4 августа 2020 г. На сайте компании приобрести этот аппарат можно будет с 31 июля 2020 г.

По внешним признакам OnePlus Nord за 400 евро неотличим от флагманов за 800 евро

Для Nord разработчики предусмотрели два цвета корпуса (темно-серый и голубой) и две комплектации, притом даже в базовой установлены накопитель на 128 ГБ и модуль оперативной памяти объемом 8 ГБ. Ее стоимость составляет 400 евро (32,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 июля 2020 г.), а за 500 евро (40,6 тыс. руб.) можно приобрести версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Других различий между модификациями нет, и они обе поддерживают сотовые сети пятого поколения.

Для сравнения, самый флагманский смартфон OnePlus 2020 модельного года, получивший название OnePlus 8 Pro, в Европе оценивается минимум в 900 евро (73,1 тыс. руб.). Также есть флагман попроще, OnePlus 8, но и он стоит дороже на фоне Nord – не меньше 700 евро (56,9 тыс. руб.).

Флагманские камеры и экран лучше, чем у iPhone

В новом Nord OnePlus использовала панель Fluid AMOLED с овальной формы вырезом под двойную фронтальную камеру в левом верхнем углу. Главная отличительная характеристика дисплея – частота обновления 90 Гц, пока встречающаяся далеко не в каждом смартфоне дешевле 35 тыс. руб. К тому же, даже во флагманском iPhone 11 Pro max используется 60-герцевая панель. Поверх дисплея установлено высокопрочное стекло Gorilla Glass 5.

Две комплектации, два цвета корпуса

Экран OnePlus Nord располагает диагональю 6,44 дюйма при соотношении сторон 20:9 и стандартным для смартфона среднего класса разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек. Упомянутая селфи-камера состоит из основного модуля Sony IMX616 с разрешением 32 Мп, широкоугольной оптикой, электронной стабилизацией и диафрагмой f/2,45 и дополнительного сверхширокоугольника 8 Мп (угол обзора 105 градусов, диафрагма f/2,45).

Для тыльной камеры OnePlus не стала придумывать оригинальный дизайн и просто расположила модули в количестве четырех один под другим. Главный среди них – это 48-мегапиксельный Sony IMX586 (f/1,75, оптическая и электронная стабилизации, запись видео 4К на 30 кадрах в секунду). Он дополнен сверхширокоугольным сенсором 8 Мп (119 градусов, f/2,25), модулем макросъемки с разрешением 2 Мп (f/2,4) и 5-мегапиксельной ToF-камерой с диафрагмой f/2,4.

Сканера отпечатков пальцев рядом с тыльной камерой в данном смартфоне нет – OnePlus интегрировала его в дисплей.

Почти флагманский процессор

Почти единственное, что отличает Nord от флагманов – это его процессор Snapdragon 765G, который его производитель, компания Qualcomm, относит к среднему сегменту. Это 7-нанометровый чип с восемью ядрами Kryo 475 на частоте до 2,4 ГГц, видеокартой Adreno 620, 5G-модемом и модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц). Ядра в процессоре разделены на три сегмента: одно производительное ядро 2,4 ГГц, одно 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер с частотой 1,8 ГГц.

Обзор OnePlus Nord

Что касается модулей памяти, то в Nord используются оперативная память LPDDR4 и встроенный накопитель UFS 2.1. Это еще одно отличие смартфона от флагманов 2020 г., в большинстве из которых установлены более скоростные и современные модули LPDDR5 и UFS 3.0.

Еще одно отличие кроется в материалах корпуса. Смартфон получил пластиковую оболочку и пластиковое же шасси – металла или стекла в нем нет.

Аккумулятор и прошивка

OnePlus Nord поставляется со встроенной батареей на 4115 мАч, дополненной поддержкой 30-ваттной ускоренной зарядки Warp Charge (5В, 6А) по USB-C. Время до полного заряда производитель не уточнил, как и наличие беспроводной зарядки.

Комплект поставки Nord вполне стандартный для 2020 года

Список возможностей смартфона, который весит 184 грамма при размерах 158x73х8 мм, включает два слота под SIM-карты, NFC-чип для бесконтактной оплаты и ресиверы GPS и ГЛОНАСС. Все «железо» Nord управляется ОС Android 10 с фирменной оболочкой OxygenOS 10.5. Комплект поставки включает зарядное устройство, кабель USB-C и прозрачный силиконовый чехол.