Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

OnePlus, начавшая с выпуска недорогих мощных смартфонов и постепенно пришедшая к производству очень дорогих моделей, вернулась к истокам и показала доступный смартфон Nord. Аппарату достались многие характеристики современных флагманов, а снизить цену удалось, в первую очередь, за счет установки не самого дорогого, но достаточно мощного процессора. В итоге Nord стоит дешевле 400 евро.

Настоящая OnePlus вернулась

Компания OnePlus провела показ новейшего смартфона Nord, ставшего самым доступным в ее линейке 2020 г. С его появлением OnePlus вернулась к тому, с чего начинала – к выпуску дешевых устройств, способных тягаться с более дорогими конкурентами. Свои первые смартфоны она называла «убийцами флагманов» именно по этой причине – при более низкой стоимости они не уступали продукции топовых брендов. Цены на смартфоны начали расти с модели OnePus 6, вышедшей в мае 2018 г., а линейка OnePlus 8 образца 2020 г. догнала по цене топовые модели Samsung.

OnePlus не стала превращать Nord в очередной флагман. Это представитель среднего сегмента, но, в основном, с точки зрения модели используемого в нем процессора. Первыми регионами, в которых OnePlus Nord поступит в продажу, станут Индия и Китай – релиз смартфона запланирован на 4 августа 2020 г. На сайте компании приобрести этот аппарат можно будет с 31 июля 2020 г.

one601.jpg
По внешним признакам OnePlus Nord за 400 евро неотличим от флагманов за 800 евро

Для Nord разработчики предусмотрели два цвета корпуса (темно-серый и голубой) и две комплектации, притом даже в базовой установлены накопитель на 128 ГБ и модуль оперативной памяти объемом 8 ГБ. Ее стоимость составляет 400 евро (32,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 июля 2020 г.), а за 500 евро (40,6 тыс. руб.) можно приобрести версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Других различий между модификациями нет, и они обе поддерживают сотовые сети пятого поколения.

Для сравнения, самый флагманский смартфон OnePlus 2020 модельного года, получивший название OnePlus 8 Pro, в Европе оценивается минимум в 900 евро (73,1 тыс. руб.). Также есть флагман попроще, OnePlus 8, но и он стоит дороже на фоне Nord – не меньше 700 евро (56,9 тыс. руб.).

Флагманские камеры и экран лучше, чем у iPhone

В новом Nord OnePlus использовала панель Fluid AMOLED с овальной формы вырезом под двойную фронтальную камеру в левом верхнем углу. Главная отличительная характеристика дисплея – частота обновления 90 Гц, пока встречающаяся далеко не в каждом смартфоне дешевле 35 тыс. руб. К тому же, даже во флагманском iPhone 11 Pro max используется 60-герцевая панель. Поверх дисплея установлено высокопрочное стекло Gorilla Glass 5.

one602.jpg

Две комплектации, два цвета корпуса

Экран OnePlus Nord располагает диагональю 6,44 дюйма при соотношении сторон 20:9 и стандартным для смартфона среднего класса разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек. Упомянутая селфи-камера состоит из основного модуля Sony IMX616 с разрешением 32 Мп, широкоугольной оптикой, электронной стабилизацией и диафрагмой f/2,45 и дополнительного сверхширокоугольника 8 Мп (угол обзора 105 градусов, диафрагма f/2,45).

Для тыльной камеры OnePlus не стала придумывать оригинальный дизайн и просто расположила модули в количестве четырех один под другим. Главный среди них – это 48-мегапиксельный Sony IMX586 (f/1,75, оптическая и электронная стабилизации, запись видео 4К на 30 кадрах в секунду). Он дополнен сверхширокоугольным сенсором 8 Мп (119 градусов, f/2,25), модулем макросъемки с разрешением 2 Мп (f/2,4) и 5-мегапиксельной ToF-камерой с диафрагмой f/2,4.

Сканера отпечатков пальцев рядом с тыльной камерой в данном смартфоне нет – OnePlus интегрировала его в дисплей.

Почти флагманский процессор

Почти единственное, что отличает Nord от флагманов – это его процессор Snapdragon 765G, который его производитель, компания Qualcomm, относит к среднему сегменту. Это 7-нанометровый чип с восемью ядрами Kryo 475 на частоте до 2,4 ГГц, видеокартой Adreno 620, 5G-модемом и модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц). Ядра в процессоре разделены на три сегмента: одно производительное ядро 2,4 ГГц, одно 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер с частотой 1,8 ГГц.

Обзор OnePlus Nord

Что касается модулей памяти, то в Nord используются оперативная память LPDDR4 и встроенный накопитель UFS 2.1. Это еще одно отличие смартфона от флагманов 2020 г., в большинстве из которых установлены более скоростные и современные модули LPDDR5 и UFS 3.0.

Еще одно отличие кроется в материалах корпуса. Смартфон получил пластиковую оболочку и пластиковое же шасси – металла или стекла в нем нет.

Аккумулятор и прошивка

OnePlus Nord поставляется со встроенной батареей на 4115 мАч, дополненной поддержкой 30-ваттной ускоренной зарядки Warp Charge (5В, 6А) по USB-C. Время до полного заряда производитель не уточнил, как и наличие беспроводной зарядки.

one603.jpg

Комплект поставки Nord вполне стандартный для 2020 года

Список возможностей смартфона, который весит 184 грамма при размерах 158x73х8 мм, включает два слота под SIM-карты, NFC-чип для бесконтактной оплаты и ресиверы GPS и ГЛОНАСС. Все «железо» Nord управляется ОС Android 10 с фирменной оболочкой OxygenOS 10.5. Комплект поставки включает зарядное устройство, кабель USB-C и прозрачный силиконовый чехол.

Другие материалы рубрики

Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд

Pornhub помогает малому бизнесу подняться

«Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса»

Microsoft пишет «новую операционную систему». Какой она будет

«Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана

Intel больше не лидер. Крупнейшим в мире производителем процессоров стала TSMC

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live