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BBK OnePlus Серия смартфонов



10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена
12.07.2019 «Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич»
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой
10.07.2018 В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6
17.05.2018 OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото
17.11.2017 Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T
19.07.2017 Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»
21.06.2017 «Убийца флагманов» OnePlus 5 завысил производительность, жульничая на тестах
19.04.2017 Китай выбрал OnePlus 3
08.02.2016 «Убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 2 подешевел
29.10.2015 Выпущен бюджетный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus X в корпусе из керамики
18.09.2015 «Убийца смартфонов-флагманов 2016 года» стал доступен в России
28.07.2015 Выпущен «убийца смартфонов-флагманов» второго поколения
22.05.2015 Рассекречены характеристики нового «убийцы смартфонов-флагманов»

Публикаций - 103, упоминаний - 174

BBK OnePlus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BBK Electronics Corp 396 66
Samsung Electronics 9333 48
Apple Inc 10683 47
Xiaomi 1095 45
Huawei 3222 31
Qualcomm Technologies 1639 24
Google LLC 10352 23
LG Electronics 3372 16
BBK OPPO Electronics 281 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 14
Sony 6145 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 10
Lenovo Group 2077 9
Leica Camera 239 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 8
Twitter 2493 7
HTC Corporation 1428 7
MediaTek 394 6
Lenovo Motorola 3463 6
ZTE Corporation 685 5
BBK vivo 200 4
Microsoft Corporation 22497 4
Intel Corporation 11262 3
BBK Realme 130 3
Micromax - Микромакс системс 77 3
Meizu 152 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 3
Meta Platforms - Facebook 4267 2
LeEco - LeTV 56 2
HMD Global - Nokia 128 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 2
NeXus 266 2
BBK vivo iQOO 7 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 2
SPB Software 49 1
Rouyu Technology 5 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
Carl Zeiss 294 5
Связной ГК 1190 3
Май - Российская торговая компания 416 3
JD.com - Jingdong Mall 64 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
AliExpress 327 1
Royal Dutch Shell - Шелл 184 1
BMW Group 392 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 1
KGI Securities 49 1
Точка 1820 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Президент Российской Федерации 3770 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 76
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 40
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 39
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 30
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 28
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 26
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 24
USB Type-C - USB-C 1192 23
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 22
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 18
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 18
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 18
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 17
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 377 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 14
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 335 13
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 9
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprint-On Display (FOD) - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 811 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 9
Qualcomm QC - Quick Charge - Технология быстрой зарядки 139 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 878 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 8
Google Android смартфоны 793 8
ToF camera - Time-of-flight камера 58 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 7
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 945 6
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 6
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 288 6
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 68
Google Android 11959 46
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 46
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 38
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 35
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 33
BBK OnePlus Oxygen OS 38 28
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 25
Samsung Galaxy S10 - смартфон 166 22
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 21
Samsung Galaxy Note 673 18
Google Android 9 Pie 204 18
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 83 18
Apple iPhone X - Серия смартфонов 224 17
Samsung Galaxy 832 17
Huawei Mate - серия смартфонов 250 16
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 132 16
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 137 15
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 14
Corning Gorilla Glass 595 14
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 13
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 246 12
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 12
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 21 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 192 10
Apple iOS 6422 10
LG G - серия смартфонов 137 10
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 10
BBK OPPO Find X - Серия смартфонов 37 9
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 9
Apple iPhone 6 2649 8
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 224 8
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 8
Apple iPhone 11 176 7
Google Android 8 Oreo 180 7
Apple iPhone 7 261 7
Honor View - серия смартфонов 34 7
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 133 7
LG V - серия смартфонов 43 7
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Исанин Антон 9365 5
Lau Pete - Лау Пит 10 5
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Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 110 1
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Америка Латинская 1413 1
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 56 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
"китайфон" 24 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
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