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BBK OnePlus Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 Знаменитых «убийц флагманов» ждет бесславный конец. OnePlus повышает цены на свои легендарные мобильники

о вернуть его обратно С тех пор OnePlus называет свои смартфоны «убийцами флагманов», хотя к релизу OnePlus 7 они перестали стоить дешевле конкурентов. Однако с появлением в конце 2025 г. OnePl
24.02.2026 Компактные смартфоны возвращаются. Создатель «убийц флагманов» спасет мир от надоевших «лопат». Опрос

й, по размерам OnePlus 15T вполне может соответствовать им ввиду гораздо более тонких рамок экрана. OnePlus OnePlus 15. Вполне вероятно, 15Т будет выглядеть так же В последние два года все круп
21.01.2026 OnePlus под угрозой гибели. Создателя «убийц флагманов» штормит – бизнес нестабилен, основателя хотят посадить

с передовыми характеристиками. Через несколько лет OnePlus вновь обрела это умение, показав сначала OnePlus 13, а затем и OnePlus 14, которые стоили ощутимо дешевле конкурентов. В 2025 г. вышел
14.01.2026 Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов»

азывала «убийцей флагманов» (The Flagship Killer). На таких устройствах OnePlus и сделала себе имя. OnePlus 1 вышел в 2014 г., а осенью 2025 г. состоялась премьера OnePlus 15 – главного конкуре
13.11.2025 Старт продаж OnePlus 15

OnePlus объявляет о старте продаж нового флагманского смартфона OnePlus 15. Смартфон объединяет высокую скорость, профессиональные камеры, практичный ИИ и уз
27.10.2025 OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi

стеряв весь шарм. Однако в апреле 2025 г. все вернулось на круги своя, когда вышел дешевый и мощный OnePlus 13T. OnePlus 15 появился ему на смену. Сравнение цен OnePlus 15 доступен в пяти верси
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео

(по меркам самой OnePlus) ценовому сегменту. Линейка Nord существует с 2020 г., и это своего рода возвращение OnePlus к истокам, когда в 2014 г. она вышла на рынок с супердешевым передовым смартфоном OnePlus 1. Она называла его «убийцей флагманов». Nord 5 не может похвастаться по-настоящему низкой ценой, но он все же стоит намного дешевле самых топовых моделей других брендов, обладая при эт
24.04.2025 Настоящий «убийца флагманов» вернулся. Анонсирован супермощный и сверхдешевый OnePlus 13T. Опрос

преимущество в виде цены и стали стоить, как аналогичные флагманы других производителей. С выходом OnePlus 13T вернулись и «убийцы флагманов». В минимальной комплектации смартфон несет в себе

01.11.2024 Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone

мых конкурентов от Apple и Samsung, за что OnePlus стала называть их «убийцами флагманов». К релизу OnePlus 7 и OnePlus 8 цены на эти смартфоны почти сравнялись с актуальными на тот момент iPho
28.06.2024 Знаменитые «убийцы флагманов» вернулись. OnePlus выпустила сверхмощный долгоиграющий смартфон почти вдвое дешевле iPhone. Видео

ный на 8 МП (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол обзора 112 градусов, пять линз). Третий сенсор – макро (2 МП, f/2.4, 22 мм, съемка в макро с расстояния 4 см, три линзы). Распаковка Ace 3 Pro Для тыльной камеры в OnePlus Ace 3 Pro заявлены поддержка HDR, 20-кратный зум (цифровой) и запись видео в 4К на 60 кадрах в секунду. Дополнительные спецификации К прочим характеристикам нового смартфона OnePlus отн
31.01.2024 Россияне остались без дешевого «убийцы флагманов». OnePlus насильно превращает свои новейшие смартфоны в России в «кирпичи». Опрос

онков на китайских аппаратах в 2023 г. – компания начала свои эксперименты с прошлогоднего флагмана OnePlus 11. К слову, популярный в России бренд Realme взял с OnePlus пример и тоже внедрил фу
26.05.2023 В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing Phone

ссортимент смартфонов в билайне пополнили четыре интересные новинки — новые Google Pixel 7 и 7 Pro, OnePlus 10T 5G и неординарный Nothing Phone 1. О достоинствах Google Pixel известно давно — э
26.05.2023 «Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus

агали топовыми характеристиками, но стоили намного дешевле конкурентов от других вендоров. К релизу OnePlus 7 смартфоны сохранили мощную электронику, но окончательно лишились привлекательной це
26.05.2023 Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse

us была основана в 2013 г., является частью холдинга BBK Electronics. Модели смартфонов OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G и наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Bu
13.02.2023 OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников»

зователи многочисленных русскоязычных ресурсов. Также редакция CNews обнаружила упоминания о проблеме на портале XDA Developers и на официальном форуме OnePlus. Фото: OnePlus Community Все началось с OnePlus 11 Больше всего жалоб поступает от владельцев новейшего флагманского смартфона OnePlus 11. Гаджет поступил в продажу в Китае и за его пределами в начале февраля 2023 г. Что проис
06.02.2023 Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики

мобильники, но стоили всегда значительно дешевле. Именно таким был самый первый смартфон компании – OnePlus 1, дебютировавший в 2015 г. Нельзя исключать, что по такой же схеме OnePlus намерена

08.08.2022 В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus

оими «убийцами флагманов» – смартфонами с передовой начинкой, стоящими очень дешево по сравнению с конкурентами. В августе 2022 г. она выпустила нового суперсовременного «убийцу флагманов» – моноблок OnePlus 10T. Запрет продаж смартфонов китайских производителей, с высокой долей вероятности, в обозримом будущем может выйти далеко за пределы Германии. Он может распространиться и на другие ев
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео

ерсию с литерой «Т» в названии она взяла в ноябре 2016 г. с выходом модели OnePlus 3T. Оригинальный OnePlus 3 поступил в продажу пятью месяцами ранее. За все эти неполные шесть лет OnePlus так

27.06.2022 Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ

т-ТВ – это еще одна ниша, в которой закрепилась OnePlus. Она выпускает их на протяжении почти трех лет, с августа 2019 г. Новый TV Y Series 50 Y1S Pro относится к бюджетному по меркам 2022 г. и самой OnePlus-сегменту, если судить по его характеристикам. Цену модели OnePlus пока не объявляла, но, как пишет GSM Arena, это все тот же TV Y Series 43 Y1S Pro, только с более крупным дисплеем и ря
20.05.2022 OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео

обычной и более продвинутой с литерой «Т», пришла в голову руководству OnePlus после выпуска модели OnePlus 3 в июне 2016 г. Мобильник OnePlus 3T увидел свет в ноябре того же 2016 г. и стал по-
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов

подобный случай. В июне 2017 г. портал XDA Developers поймал компанию на мошенничестве с флагманом OnePlus 5. Но тогда она шла по тому же пути, что и другие вендоры, то есть искусственно завыш
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi

Больше не флагман Компания OnePlus анонсировала новый смартфон Nord CE 5G по цене от 299 евро (26,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2021 г.). Мобильник относится к среднему уровню Раньше OnePlus выпускала только доступные флагманские смартфоны, которые позиционировала как «убийц» топовых решений своих конкурентов. Теперь же ее флагманы нередко стоят дороже соперников, и

10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных

Опасный апдейт Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стали жаловаться на полное исчезновение информации с их устр
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео

оповых брендов. Цены на смартфоны начали расти с модели OnePus 6, вышедшей в мае 2018 г., а линейка OnePlus 8 образца 2020 г. догнала по цене топовые модели Samsung. OnePlus не стала превращать
03.07.2020 OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео

а рынок умных телевизоров в сентябре 2019 г. Первые подробности о смарт-ТВ бренда, как сообщал CNews, появились в конце августа 2019 г. С этого телевизора началась экспансия OnePlus на рынок смарт-ТВ Тогда OnePlus представила телевизор OnePlus TV 55 с экраном на 55 дюймов и поддержкой 4К-разрешения, вышедший в обычной и Pro-версиях. Модели отличались между собой лишь конфигурацией динамиков
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ

ении многих лет называвшиеся «убийцами флагманов» из-за своей низкой стоимости, с релизом поколений OnePlus 7 и OnePlus 8 перестали быть таковыми на фоне сильно возросшей цены. По данным ресурс
17.10.2019 Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет

, в сентябре OnePlus выпустила новый флагманский смартфон 7T. Это усовершенствованная версия модели OnePlus 7, вышедшей в мае 2019 г. — компания ежегодно выпускает сперва обычный флагман, а спу
27.09.2019 OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена

ьно невысокой стоимости, выпустила новый топовый моноблок 7T. Это усовершенствованная версия модели OnePlus 7, вышедшей в апреле 2019 г. – компания ежегодно выпускает сперва обычный флагман, а

12.07.2019 «Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич»

Проблема OnePlus 7 Pro Пользователи смартфона OnePlus 7 Pro столкнулись с проблемой самопроизво
23.04.2019 OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор

широкую аудиторию Здесь ровно то же самое: экстерьер OnePlus 7 практически полностью заимствован у OnePlus 6T, вышедшего в ноябре 2018 г. Смартфон, вопреки ранним утечкам, обойдется без выдвиж
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7

я 2018 г. и стоил от $550 (36,2 тыс. руб.) за версию 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а OnePlus 6 предлагался минимум за $530 (34,9 тыс. руб.). В то же время, он вполне может оказат
20.12.2018 OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой

внешности за последние несколько лет это совершенно новый для OnePlus смартфон – он не похож ни на OnePlus 6 и 6Т 2018 г., ни на OnePlus 5 и 5Т, вышедшие в 2017 г. Небольшое сходство есть с мо
10.07.2018 В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6

Старт продаж С 13 июля в России стартуют официальные розничные продажи смартфона OnePlus 6. Аппарат можно будет приобрести в сетях DNS, МТС, «Связной» и «М.Видео». Конфигурац
17.05.2018 OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500

х гаджетов, анонсировала одну из наиболее ожидаемых новинок сезона, свой новый флагманский смартфон OnePlus 6. Внешний вид модели OnePlus 6 подтвердил «утечки» от CEO компании OnePlus Пи
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото

демократичную цену, продолжает подогревать интерес публики к своему будущему флагманскому смартфону OnePlus 6, вбрасывая в Сеть небольшие дозированные подробности о дизайне и характеристиках но
17.11.2017 Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T

торговой марки OnePlus задолго до анонса ожидали обновленной версии представленного летом смартфона OnePlus 5, и в результате получили новый 5T с более крупным экраном при сохранении габаритов,
19.07.2017 Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»

р на складе, находившемся по соседству, и позвонил 911, чтобы вызвать пожарных. Однако его смартфон OnePlus 5 так и не соединил своего владельца со службой — вместо этого устройство самопроизво
21.06.2017 «Убийца флагманов» OnePlus 5 завысил производительность, жульничая на тестах

Специальные OnePlus 5Тестовые образцы смартфонов OnePlus 5, которые производитель предоставляет для аттестационных испытаний различным издания
19.04.2017 Китай выбрал OnePlus 3

популярности смартфонов на китайском рынке. На первом месте с рейтингом в 95,66% находится смартфон OnePlus 3. Второе место пользователи отдали Xiaomi Max, оценив его на 94,5%. Третье место и 9
04.08.2016 Oneplus приостановила продажу последнего «убийцы флагманов»

продаж Китайская компания Oneplus приостановит более чем на месяц продажи своей последней новинки, Oneplus 3, в 24 государствах — с 9 августа по 13 сентября 2016 г. Список стран, где продажи б

Публикаций - 164, упоминаний - 342

BBK OnePlus и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OnePlus 298 124
Xiaomi - Сяоми 2232 76
Samsung Electronics 11065 73
Apple Inc 13156 67
Huawei 4677 46
Qualcomm Technologies 1974 37
BBK OPPO Electronics 484 37
Google LLC 12690 30
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 23
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 20
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 20
LG Electronics 3735 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
BBK Electronics Corp 332 16
MediaTek - Ralink 595 13
Sony 6739 13
Lenovo Group 2447 12
HTC Corporation 1512 11
Leica Camera 282 10
X Corp - Twitter 2938 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Cyanogen Mod 54 8
Lenovo Motorola 3566 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 6
Victor Hasselblad AB 57 6
ZTE Corporation 800 6
LeEco - LeTV 61 5
Intel Corporation 12811 5
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 5
Microsoft Corporation 25775 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
BBK vivo iQOO 43 3
Micromax Systems - Микромакс системс 78 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Nvidia Corp 4002 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
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ONYX International 158 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 2
Carl Zeiss AG 307 5
JD.com - Jingdong Mall 101 4
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
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Возрождение - Коммерческий банк 359 1
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LATAM Airlines Group 12 1
KGI Securities 50 1
Резонанс НПП 407 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
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Samsung Galaxy 1035 28
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AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 23
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 23
Huawei Mate - серия смартфонов 453 21
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 21
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 21
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 21
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 20
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 19
Google Android 9 - Android Pie 217 19
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 18
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 17
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 16
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 16
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 16
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 79 15
BBK OnePlus One - смартфон 25 15
Apple iOS 8583 15
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 15
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