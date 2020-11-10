Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BBK OnePlus Серия смартфонов
Публикаций - 103, упоминаний - 174
BBK OnePlus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1609 23
|GizmoChina 90 4
|The Verge - Издание 482 4
|DxOMark - Издание 35 3
|GSM Arena 57 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
|OnLeaks 17 2
|Chicago Tribune 13 1
|91Mobiles 590 1
|IDropNews 4 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
|GizChina - Издание 42 1
|AnandTech 68 1
|The Information 45 1
|TrendingLeaks 1 1
|Gizmodo 118 1
|TENAA 18 1
|CNET - Издание 1580 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
|РИА Новости 766 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Reddit 221 1
|FT - Financial Times 1118 1
|Forbes - Форбс 591 1
|IDC - International Data Corporation 4671 4
|500 Startups 4742 3
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 2
|ABI Research 230 1
|Counterpoint Research 38 1
|IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
|PCMark 104 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182233, в очереди разбора - 965758.
Создано именных указателей - 76327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182233, в очереди разбора - 965758.
Создано именных указателей - 76327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru