Знаменитых «убийц флагманов» ждет бесславный конец. OnePlus повышает цены на свои легендарные мобильники о вернуть его обратно С тех пор OnePlus называет свои смартфоны «убийцами флагманов», хотя к релизу OnePlus 7 они перестали стоить дешевле конкурентов. Однако с появлением в конце 2025 г. OnePl

Компактные смартфоны возвращаются. Создатель «убийц флагманов» спасет мир от надоевших «лопат». Опрос й, по размерам OnePlus 15T вполне может соответствовать им ввиду гораздо более тонких рамок экрана. OnePlus OnePlus 15. Вполне вероятно, 15Т будет выглядеть так же В последние два года все круп

OnePlus под угрозой гибели. Создателя «убийц флагманов» штормит – бизнес нестабилен, основателя хотят посадить с передовыми характеристиками. Через несколько лет OnePlus вновь обрела это умение, показав сначала OnePlus 13, а затем и OnePlus 14, которые стоили ощутимо дешевле конкурентов. В 2025 г. вышел

Выдан ордер на арест гендиректора OnePlus - производителя знаменитых «убийц смартфонов-флагманов» азывала «убийцей флагманов» (The Flagship Killer). На таких устройствах OnePlus и сделала себе имя. OnePlus 1 вышел в 2014 г., а осенью 2025 г. состоялась премьера OnePlus 15 – главного конкуре

Старт продаж OnePlus 15 OnePlus объявляет о старте продаж нового флагманского смартфона OnePlus 15. Смартфон объединяет высокую скорость, профессиональные камеры, практичный ИИ и уз

OnePlus смогла. Создан флагманский смартфон с огромной батареей – он даже дешевле, чем у Xiaomi стеряв весь шарм. Однако в апреле 2025 г. все вернулось на круги своя, когда вышел дешевый и мощный OnePlus 13T. OnePlus 15 появился ему на смену. Сравнение цен OnePlus 15 доступен в пяти верси

OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео (по меркам самой OnePlus) ценовому сегменту. Линейка Nord существует с 2020 г., и это своего рода возвращение OnePlus к истокам, когда в 2014 г. она вышла на рынок с супердешевым передовым смартфоном OnePlus 1. Она называла его «убийцей флагманов». Nord 5 не может похвастаться по-настоящему низкой ценой, но он все же стоит намного дешевле самых топовых моделей других брендов, обладая при эт

Настоящий «убийца флагманов» вернулся. Анонсирован супермощный и сверхдешевый OnePlus 13T. Опрос преимущество в виде цены и стали стоить, как аналогичные флагманы других производителей. С выходом OnePlus 13T вернулись и «убийцы флагманов». В минимальной комплектации смартфон несет в себе

Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone мых конкурентов от Apple и Samsung, за что OnePlus стала называть их «убийцами флагманов». К релизу OnePlus 7 и OnePlus 8 цены на эти смартфоны почти сравнялись с актуальными на тот момент iPho

Знаменитые «убийцы флагманов» вернулись. OnePlus выпустила сверхмощный долгоиграющий смартфон почти вдвое дешевле iPhone. Видео ный на 8 МП (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол обзора 112 градусов, пять линз). Третий сенсор – макро (2 МП, f/2.4, 22 мм, съемка в макро с расстояния 4 см, три линзы). Распаковка Ace 3 Pro Для тыльной камеры в OnePlus Ace 3 Pro заявлены поддержка HDR, 20-кратный зум (цифровой) и запись видео в 4К на 60 кадрах в секунду. Дополнительные спецификации К прочим характеристикам нового смартфона OnePlus отн

Россияне остались без дешевого «убийцы флагманов». OnePlus насильно превращает свои новейшие смартфоны в России в «кирпичи». Опрос онков на китайских аппаратах в 2023 г. – компания начала свои эксперименты с прошлогоднего флагмана OnePlus 11. К слову, популярный в России бренд Realme взял с OnePlus пример и тоже внедрил фу

В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing Phone ссортимент смартфонов в билайне пополнили четыре интересные новинки — новые Google Pixel 7 и 7 Pro, OnePlus 10T 5G и неординарный Nothing Phone 1. О достоинствах Google Pixel известно давно — э

«Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus агали топовыми характеристиками, но стоили намного дешевле конкурентов от других вендоров. К релизу OnePlus 7 смартфоны сохранили мощную электронику, но окончательно лишились привлекательной це

Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse us была основана в 2013 г., является частью холдинга BBK Electronics. Модели смартфонов OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G и наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Bu

OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников» зователи многочисленных русскоязычных ресурсов. Также редакция CNews обнаружила упоминания о проблеме на портале XDA Developers и на официальном форуме OnePlus. Фото: OnePlus Community Все началось с OnePlus 11 Больше всего жалоб поступает от владельцев новейшего флагманского смартфона OnePlus 11. Гаджет поступил в продажу в Китае и за его пределами в начале февраля 2023 г. Что проис

Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики мобильники, но стоили всегда значительно дешевле. Именно таким был самый первый смартфон компании – OnePlus 1, дебютировавший в 2015 г. Нельзя исключать, что по такой же схеме OnePlus намерена

В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus оими «убийцами флагманов» – смартфонами с передовой начинкой, стоящими очень дешево по сравнению с конкурентами. В августе 2022 г. она выпустила нового суперсовременного «убийцу флагманов» – моноблок OnePlus 10T. Запрет продаж смартфонов китайских производителей, с высокой долей вероятности, в обозримом будущем может выйти далеко за пределы Германии. Он может распространиться и на другие ев

Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео ерсию с литерой «Т» в названии она взяла в ноябре 2016 г. с выходом модели OnePlus 3T. Оригинальный OnePlus 3 поступил в продажу пятью месяцами ранее. За все эти неполные шесть лет OnePlus так

Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ т-ТВ – это еще одна ниша, в которой закрепилась OnePlus. Она выпускает их на протяжении почти трех лет, с августа 2019 г. Новый TV Y Series 50 Y1S Pro относится к бюджетному по меркам 2022 г. и самой OnePlus-сегменту, если судить по его характеристикам. Цену модели OnePlus пока не объявляла, но, как пишет GSM Arena, это все тот же TV Y Series 43 Y1S Pro, только с более крупным дисплеем и ря

OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео обычной и более продвинутой с литерой «Т», пришла в голову руководству OnePlus после выпуска модели OnePlus 3 в июне 2016 г. Мобильник OnePlus 3T увидел свет в ноябре того же 2016 г. и стал по-

«Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов подобный случай. В июне 2017 г. портал XDA Developers поймал компанию на мошенничестве с флагманом OnePlus 5. Но тогда она шла по тому же пути, что и другие вендоры, то есть искусственно завыш

Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi Больше не флагман Компания OnePlus анонсировала новый смартфон Nord CE 5G по цене от 299 евро (26,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2021 г.). Мобильник относится к среднему уровню Раньше OnePlus выпускала только доступные флагманские смартфоны, которые позиционировала как «убийц» топовых решений своих конкурентов. Теперь же ее флагманы нередко стоят дороже соперников, и

OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных Опасный апдейт Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стали жаловаться на полное исчезновение информации с их устр

OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео оповых брендов. Цены на смартфоны начали расти с модели OnePus 6, вышедшей в мае 2018 г., а линейка OnePlus 8 образца 2020 г. догнала по цене топовые модели Samsung. OnePlus не стала превращать

OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео а рынок умных телевизоров в сентябре 2019 г. Первые подробности о смарт-ТВ бренда, как сообщал CNews, появились в конце августа 2019 г. С этого телевизора началась экспансия OnePlus на рынок смарт-ТВ Тогда OnePlus представила телевизор OnePlus TV 55 с экраном на 55 дюймов и поддержкой 4К-разрешения, вышедший в обычной и Pro-версиях. Модели отличались между собой лишь конфигурацией динамиков

OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ ении многих лет называвшиеся «убийцами флагманов» из-за своей низкой стоимости, с релизом поколений OnePlus 7 и OnePlus 8 перестали быть таковыми на фоне сильно возросшей цены. По данным ресурс

Концепция изменилась. Дешевых «убийц флагманов» больше не будет , в сентябре OnePlus выпустила новый флагманский смартфон 7T. Это усовершенствованная версия модели OnePlus 7, вышедшей в мае 2019 г. — компания ежегодно выпускает сперва обычный флагман, а спу

OnePlus выпустила радикально нового «убийцу флагманов». Цена ьно невысокой стоимости, выпустила новый топовый моноблок 7T. Это усовершенствованная версия модели OnePlus 7, вышедшей в апреле 2019 г. – компания ежегодно выпускает сперва обычный флагман, а

«Убийца флагманов» OnePlus 7 Pro самопроизвольно превращается «в кирпич» Проблема OnePlus 7 Pro Пользователи смартфона OnePlus 7 Pro столкнулись с проблемой самопроизво

OnePlus выпускает сразу двух «убийц» флагманов. В старшем будет поддержка 5G и огромный аккумулятор широкую аудиторию Здесь ровно то же самое: экстерьер OnePlus 7 практически полностью заимствован у OnePlus 6T, вышедшего в ноябре 2018 г. Смартфон, вопреки ранним утечкам, обойдется без выдвиж

Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7 я 2018 г. и стоил от $550 (36,2 тыс. руб.) за версию 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а OnePlus 6 предлагался минимум за $530 (34,9 тыс. руб.). В то же время, он вполне может оказат

OnePlus выпускает нового «убийцу флагманов» с суперкамерой внешности за последние несколько лет это совершенно новый для OnePlus смартфон – он не похож ни на OnePlus 6 и 6Т 2018 г., ни на OnePlus 5 и 5Т, вышедшие в 2017 г. Небольшое сходство есть с мо

В России начинаются продажи «убийцы флагманов» OnePlus 6 Старт продаж С 13 июля в России стартуют официальные розничные продажи смартфона OnePlus 6. Аппарат можно будет приобрести в сетях DNS, МТС, «Связной» и «М.Видео». Конфигурац

OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500 х гаджетов, анонсировала одну из наиболее ожидаемых новинок сезона, свой новый флагманский смартфон OnePlus 6. Внешний вид модели OnePlus 6 подтвердил «утечки» от CEO компании OnePlus Пи

Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото демократичную цену, продолжает подогревать интерес публики к своему будущему флагманскому смартфону OnePlus 6, вбрасывая в Сеть небольшие дозированные подробности о дизайне и характеристиках но

Выпущен долгожданный безрамочный «убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 5T торговой марки OnePlus задолго до анонса ожидали обновленной версии представленного летом смартфона OnePlus 5, и в результате получили новый 5T с более крупным экраном при сохранении габаритов,

Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911» р на складе, находившемся по соседству, и позвонил 911, чтобы вызвать пожарных. Однако его смартфон OnePlus 5 так и не соединил своего владельца со службой — вместо этого устройство самопроизво

«Убийца флагманов» OnePlus 5 завысил производительность, жульничая на тестах Специальные OnePlus 5Тестовые образцы смартфонов OnePlus 5, которые производитель предоставляет для аттестационных испытаний различным издания

Китай выбрал OnePlus 3 популярности смартфонов на китайском рынке. На первом месте с рейтингом в 95,66% находится смартфон OnePlus 3. Второе место пользователи отдали Xiaomi Max, оценив его на 94,5%. Третье место и 9