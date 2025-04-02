Samsung Galaxy S10

«М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE от 44999 руб. В период до 26 мая действует специальное предложение — скидки до 5,5 тыс. руб. и чехол в подарок. Galaxy Tab S10 FE+, оснащенный самым большим экраном среди планшето

В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra Ситилинк открыл продажи новых планшетов от компании Samsung – Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra. Новинки получили новый чипсет MediaTek Dimensity 9300+ и значительный прирост мощности. Производительность системы на чипе в Galaxy Tab S10 Ultra увеличилась

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа новой линейки планшетов Samsung Galaxy TabS10 «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на новые планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» от 64 999 руб., на время предзаказа в подарок идут наушники – Galaxy Buds 3. Об этом CNews сообщили п

Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 Компания Dreame, один из мировых производителей интеллектуальной техники для домашней уборки, запускает продажи нового робота-пылесоса Dreame Trouver S10 для сухой, влажной и комбинированной уборки. Это мощная модель, способная убирать помещения площадью до 200 м² с различными типами покрытий без подзарядки. Об этом CNews сообщили представит

Игровой саундбар Bloody S10 в компактном корпусе Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую колонку S10. Компактная конструкция позволит вписать саундбар в интерьер любой комнаты. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Модель получила 50-мм динамики с неодимовым магнитом. Импеданс дина

Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием тво популярных по всему миру умных продуктов в области домашней безопасности, умного дома и носимых устройств, но россиянам марка 360 известна в первую очередь по первоклассным роботам-пылесосам. 360 S10 – новая топовая модель компании, в которой инженеры 360 Smart Life Group реализовали все последние инновации. Рассмотрим, что же конкретно может предложить этот флагманский робот-пылесос.Ди

Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены Samsung Electronics объявила о старте продаж в России Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite – новейших смартфонов серий Galaxy, предлагающих возможн

Samsung выпускает дешевый флагманский смартфон с мощным «железом». Цена Смартфон с дисконтом Компания Samsung работает над новым «дешевым» флагманским смартфоном Galaxy S10 Lite. Он станет самым бюджетным представителем линейки S10, премьера которой состо

«Связной» запустил «ностальгический Trade-in» явил о запуске акции и рекламной кампании «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10. Эпоха мобильных телефонов начиналась с огромных трубок с антеннами, неуби

Сверхдорогие смартфоны Samsung можно взломать с помощью аксессуара за 100 рублей Взлом за 100 рублей Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10, премьера которых состоялась в феврале 2019 г., можно взломать всего за 10

МТC, Nokia и Qualcomm провели первые в России тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G объявил об успешном завершении первых в России пользовательских тестов предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G, в результате которых в пилотной сети 5G достигнута скорость передачи д

Сбоящий Samsung Galaxy S10 может потратить все деньги владельца «Живой» смартфон Во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, поступивших в продажу 7 марта и оцененных в России минимум в 57 тыс. руб.

Сверхдорогой флагман Samsung S10 легко может взломать даже ребенок. Видео Фиаско Samsung Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 оказались уязвимы к взлому при помощи фотографии – встроенные в них алгори

Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы дюйма соответственно. Оба смартфона поддерживают разрешение Quad HD+. Фото: ZDNet Экраны смартфонов Samsung Galaxy S10 с вырезом под камеру У Galaxy S10e дактилоскопический датчик вмонтирован в

Российские цены на Samsung Galaxy S10 рассекречены за сутки до анонса rity, оценили в 750 евро (56,1 тыс. руб). На российском рынке смартфон стоит 57 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy S10 в России Модель Цвет корпуса Цена, руб. Samsung Galaxy S10e Белый, желтый,

Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone т пока без подробностей, хотя уже известно, что керамический корпус смартфону все же не достанется. Samsung Galaxy S10 Plus с овальным вырезом под фронтальную камеру Все представители линейки G

Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung ии (Galaxy S10 Lite оснащается экраном с диагональю 5,8 дюйма, базовый Galaxy S10 6,1 дюйма, Galaxy S10 Plus 6,4 дюйма). Источники ETNews также сообщили о применении в составе Galaxy S10X мобил

Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос бителя – даже Apple iPhone XS Max окажется дешевле в сравнении с ним, сообщает портал Gizmodo. Цена Samsung Galaxy S10 Plus будет достигать $1765 против $1450 за самую дорогую версию флагмана A

Рассекречены изображения всей линейки будущих флагманов Samsung Galaxy S10 ительные могут оказаться телеобъективом на 13 МП и объективом для широкоугольной съемки на 16 МП. У Samsung Galaxy S10 Plus на изображениях видна основная камера с четырьмя горизонтально распол

Флагман Samsung Galaxy S10 рассекречен за 3 месяца до анонса. В нем не будет моноброви Samsung 2018 г. Отличия от Galaxy S9 и дата премьеры На текущий момент известны не все спецификации Samsung Galaxy S10, но уже имеющаяся информация позволяет выявить отличия от актуального поко

Новый флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в 3 вариантах. Подробности ения в дизайне и функциях смартфонов вполне возможны, подчеркивают они. По данным источников, анонс Samsung Galaxy S10 может состояться в начале января в рамках ежегодной выставки CES 2019 в Ла

Philips представил DECT-телефон с сенсорным экраном Компания Philips представила домашний DECT-телефон Philips S10 c сенсорным экраном 3,5 дюйма, отображающим 16 млн цветовых оттенков. Устройство имеет адаптированный под сенсорный экран графический интерфейс, оснащено определителем номера, автоответчико

Sony представила сетевой 4-канальный видеорегистратор для торговых точек Sony расширяет линейку сетевых NVR новым 4-х канальным сетевым видеорегистратором NSR-S10, сообщает пресс-служба компании. Эта новая модель предназначена для создания небольших сетевых систем видеонаблюдения, как например в торговых точках, небольших магазинах или офисах. Новая

Lenovo приступила к продажам нетбука-планшета IdeaPad S10-3t Компания Lenovo приступила к продажам в США нетбука с поворотным дисплеем – Lenovo IdeaPad S10-3t, – анонсированного в начале января на выставке в Лас-Вегасе. Компьютер обладает 10,1-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1024 x 600 пикселей и светодиодной подсветкой, закрепленным

Lenovo S10-2: нетбук узнает хозяина по лицу – в Москве сетей "третьего поколения" не было (хотя в других городах европейской части страны они функционировали). В июле 2009 компания Lenovo как раз и начала продажи своего WiMAX-нетбука - Lenovo S10-2. На тот момент в России уже продавались похожие модели от Samsung и Acer. Конкуренты Lenovo S10-2 Acer Aspire One 531H-0Bk Samsung NC10-WLS1 Lenovo IdeaPad S10-2 Тем

Нетбуки Lenovo S9 и S10 появились на российском рынке Компания Lenovo сообщила о начале продаж в России нетбуков IdeaPad S9 и S10. По замыслу вендора, эти компактные ноутбуки могут стать дополнением к домашнему компьютеру или первым компьютером для начинающих пользователей, так как позволяют выполнять необходимые в по

Плееры S7 и S10 — отличный ход iRiver можно назвать неудачными или, если быть все же более справедливым и менее резким, опоздавшими. Но те устройства, что побывали у нас на испытаниях, явно герои своего времени. Плееры iRiver S7 и iRiver S10 имеют много общего: размер, стиль управления, приятный глазу дизайн, а также объединены минимализмом по отношению ко внешним органам управления Для нас — обычных пользователей — есть две ва

Panasonic SDR-S10: камкодер для экстремальных условий Panasonic анонсировал новую модель видеокамеры SDR-S10. Отличительной особенностью нового камкодера является наличие защиты от ударов и попадания в устройство влаги и пыли. Камера оснащена 10-кратным оптическим объективом, ЖК-дисплеем 2,7 дюйма

Nikon Coolpix S10 - поворотная "шпионская" камера ilearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2007/01/12/Nicon_coolpixS10.flv]]] Размер видеоролика (4.3 Мб) Скачать видео для мобильного, 3gp (1.3 Мб) Внешний вид Внешность у Nikon Coolpix S10 стильная и современная: привлекательный металлический корпус серебристого цвета с плавными изгибами. Дизайн «крутилки» нестандартный, но, тем не менее, ее удобно держать в руках и снимать.

Лучшие имиджевые камеры 2006 года т на быстродействие камеры. В камере 18 режимов съемки, есть технология распознавания лиц в кадре, сенсорный диск управления. Вес камеры, несмотря на титановый корпус, составляет 165 г. Nikon Coolpix S10 выполнена в поворотном корпусе Nikon Coolpix S10 – эта 6-мегапиксельная модель совершенно не похожа на своих утонченных собратьев. Корпус собран из двух половинок – «объективную» час

Новый вариант плеера S10 от iRiver Скорсо покупатели смогут приобрести новый вариант плеера S10, который отличает от изначальной модели лишь цветом корпуса. Теперь он стал модным черным.

Iriver S10: уже в России политику и развитие продаж на российском рынке продукции iriver, ведущего в мире разработчика в области цифрового портативного аудио, объявила о поступлении на российский рынок флэш MP3-плеера iriver S10. Модель появится в магазинах с 1 декабря 2006 года. Размер плеера: 42x30x10.8 мм. Вес iriver S10 составляет всего 17,5 граммов. Устройство поддерживает все основные форматы: MP3, WMA

Iriver официально представил "убийцу" iPod Shuffle Компания Iriver официально объявила о скором выводе на российский рынок Flash-MP3-плеера iriver S10. Поставки модели начнутся в ноябре 2006 года. Новый iriver S10 – один из самых маленьких и самых легких MP3 плееров в мире. Устройство имеет размеры 42 x 30 x 10,8 мм, вес - 17,5 гра