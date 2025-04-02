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Samsung Galaxy S10 смартфон

СОБЫТИЯ

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02.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE от 44999 руб. В период до 26 мая действует специальное предложение — скидки до 5,5 тыс. руб. и чехол в подарок. Galaxy Tab S10 FE+, оснащенный самым большим экраном среди планшето
15.10.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

Ситилинк открыл продажи новых планшетов от компании Samsung – Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra. Новинки получили новый чипсет MediaTek Dimensity 9300+ и значительный прирост мощности. Производительность системы на чипе в Galaxy Tab S10 Ultra увеличилась
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа новой линейки планшетов Samsung Galaxy TabS10

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на новые планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» от 64 999 руб., на время предзаказа в подарок идут наушники – Galaxy Buds 3. Об этом CNews сообщили п
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10

Компания Dreame, один из мировых производителей интеллектуальной техники для домашней уборки, запускает продажи нового робота-пылесоса Dreame Trouver S10 для сухой, влажной и комбинированной уборки. Это мощная модель, способная убирать помещения площадью до 200 м² с различными типами покрытий без подзарядки. Об этом CNews сообщили представит
30.05.2024 Игровой саундбар Bloody S10 в компактном корпусе

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую колонку S10. Компактная конструкция позволит вписать саундбар в интерьер любой комнаты. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Модель получила 50-мм динамики с неодимовым магнитом. Импеданс дина
05.03.2022 Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием

тво популярных по всему миру умных продуктов в области домашней безопасности, умного дома и носимых устройств, но россиянам марка 360 известна в первую очередь по первоклассным роботам-пылесосам. 360 S10 – новая топовая модель компании, в которой инженеры 360 Smart Life Group реализовали все последние инновации. Рассмотрим, что же конкретно может предложить этот флагманский робот-пылесос.Ди
11.02.2020 Samsung начала российские продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены

Samsung Electronics объявила о старте продаж в России Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite – новейших смартфонов серий Galaxy, предлагающих возможн
20.11.2019 Samsung выпускает дешевый флагманский смартфон с мощным «железом». Цена

Смартфон с дисконтом Компания Samsung работает над новым «дешевым» флагманским смартфоном Galaxy S10 Lite. Он станет самым бюджетным представителем линейки S10, премьера которой состо
23.10.2019 «Связной» запустил «ностальгический Trade-in»

явил о запуске акции и рекламной кампании «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10. Эпоха мобильных телефонов начиналась с огромных трубок с антеннами, неуби
14.10.2019 Сверхдорогие смартфоны Samsung можно взломать с помощью аксессуара за 100 рублей

Взлом за 100 рублей Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10, премьера которых состоялась в феврале 2019 г., можно взломать всего за 10
02.09.2019 МТC, Nokia и Qualcomm провели первые в России тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G

объявил об успешном завершении первых в России пользовательских тестов предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G, в результате которых в пилотной сети 5G достигнута скорость передачи д
18.03.2019 Сбоящий Samsung Galaxy S10 может потратить все деньги владельца

«Живой» смартфон Во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, поступивших в продажу 7 марта и оцененных в России минимум в 57 тыс. руб.
11.03.2019 Сверхдорогой флагман Samsung S10 легко может взломать даже ребенок. Видео

Фиаско Samsung Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 оказались уязвимы к взлому при помощи фотографии – встроенные в них алгори
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы

дюйма соответственно. Оба смартфона поддерживают разрешение Quad HD+. Фото: ZDNet Экраны смартфонов Samsung Galaxy S10 с вырезом под камеру У Galaxy S10e дактилоскопический датчик вмонтирован в
19.02.2019 Российские цены на Samsung Galaxy S10 рассекречены за сутки до анонса

rity, оценили в 750 евро (56,1 тыс. руб). На российском рынке смартфон стоит 57 тыс. руб. Стоимость Samsung Galaxy S10 в России Модель Цвет корпуса Цена, руб. Samsung Galaxy S10e Белый, желтый,
22.01.2019 Samsung Galaxy S10 Plus будет стоить вдвое дороже самого дорогого iPhone

т пока без подробностей, хотя уже известно, что керамический корпус смартфону все же не достанется. Samsung Galaxy S10 Plus с овальным вырезом под фронтальную камеру Все представители линейки G
15.01.2019 Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung

ии (Galaxy S10 Lite оснащается экраном с диагональю 5,8 дюйма, базовый Galaxy S10 6,1 дюйма, Galaxy S10 Plus 6,4 дюйма). Источники ETNews также сообщили о применении в составе Galaxy S10X мобил
13.12.2018 Новый флагман Samsung Galaxy 10+ оказался дороже iPhone XS Max. Опрос

бителя – даже Apple iPhone XS Max окажется дешевле в сравнении с ним, сообщает портал Gizmodo. Цена Samsung Galaxy S10 Plus будет достигать $1765 против $1450 за самую дорогую версию флагмана A
12.12.2018 Рассекречены изображения всей линейки будущих флагманов Samsung Galaxy S10

ительные могут оказаться телеобъективом на 13 МП и объективом для широкоугольной съемки на 16 МП. У Samsung Galaxy S10 Plus на изображениях видна основная камера с четырьмя горизонтально распол
10.12.2018 Флагман Samsung Galaxy S10 рассекречен за 3 месяца до анонса. В нем не будет моноброви

Samsung 2018 г. Отличия от Galaxy S9 и дата премьеры На текущий момент известны не все спецификации Samsung Galaxy S10, но уже имеющаяся информация позволяет выявить отличия от актуального поко
06.07.2018 Новый флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в 3 вариантах. Подробности

ения в дизайне и функциях смартфонов вполне возможны, подчеркивают они. По данным источников, анонс Samsung Galaxy S10 может состояться в начале января в рамках ежегодной выставки CES 2019 в Ла
09.11.2012 Philips представил DECT-телефон с сенсорным экраном

Компания Philips представила домашний DECT-телефон Philips S10 c сенсорным экраном 3,5 дюйма, отображающим 16 млн цветовых оттенков. Устройство имеет адаптированный под сенсорный экран графический интерфейс, оснащено определителем номера, автоответчико
05.04.2011 Sony представила сетевой 4-канальный видеорегистратор для торговых точек

Sony расширяет линейку сетевых NVR новым 4-х канальным сетевым видеорегистратором NSR-S10, сообщает пресс-служба компании. Эта новая модель предназначена для создания небольших сетевых систем видеонаблюдения, как например в торговых точках, небольших магазинах или офисах. Новая

22.01.2010 Lenovo приступила к продажам нетбука-планшета IdeaPad S10-3t

Компания Lenovo приступила к продажам в США нетбука с поворотным дисплеем – Lenovo IdeaPad S10-3t, – анонсированного в начале января на выставке в Лас-Вегасе. Компьютер обладает 10,1-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1024 x 600 пикселей и светодиодной подсветкой, закрепленным

11.09.2009 Lenovo S10-2: нетбук узнает хозяина по лицу

– в Москве сетей "третьего поколения" не было (хотя в других городах европейской части страны они функционировали). В июле 2009 компания Lenovo как раз и начала продажи своего WiMAX-нетбука - Lenovo S10-2. На тот момент в России уже продавались похожие модели от Samsung и Acer. Конкуренты Lenovo S10-2        Acer Aspire One 531H-0Bk Samsung NC10-WLS1 Lenovo IdeaPad S10-2 Тем

27.10.2008 Нетбуки Lenovo S9 и S10 появились на российском рынке

Компания Lenovo сообщила о начале продаж в России нетбуков IdeaPad S9 и S10. По замыслу вендора, эти компактные ноутбуки могут стать дополнением к домашнему компьютеру или первым компьютером для начинающих пользователей, так как позволяют выполнять необходимые в по
14.03.2007 Плееры S7 и S10 — отличный ход iRiver

можно назвать неудачными или, если быть все же более справедливым и менее резким, опоздавшими. Но те устройства, что побывали у нас на испытаниях, явно герои своего времени. Плееры iRiver S7 и iRiver S10 имеют много общего: размер, стиль управления, приятный глазу дизайн, а также объединены минимализмом по отношению ко внешним органам управления Для нас — обычных пользователей — есть две ва
09.03.2007 Panasonic SDR-S10: камкодер для экстремальных условий

Panasonic анонсировал новую модель видеокамеры SDR-S10. Отличительной особенностью нового камкодера является наличие защиты от ударов и попадания в устройство влаги и пыли. Камера оснащена 10-кратным оптическим объективом, ЖК-дисплеем 2,7 дюйма
16.01.2007 Nikon Coolpix S10 - поворотная "шпионская" камера

ilearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2007/01/12/Nicon_coolpixS10.flv]]] Размер видеоролика (4.3 Мб) Скачать видео для мобильного, 3gp (1.3 Мб) Внешний вид Внешность у Nikon Coolpix S10 стильная и современная: привлекательный металлический корпус серебристого цвета с плавными изгибами. Дизайн «крутилки» нестандартный, но, тем не менее, ее удобно держать в руках и снимать.

09.01.2007 Лучшие имиджевые камеры 2006 года

т на быстродействие камеры. В камере 18 режимов съемки, есть технология распознавания лиц в кадре, сенсорный диск управления. Вес камеры, несмотря на титановый корпус, составляет 165 г. Nikon Coolpix S10 выполнена в поворотном корпусе Nikon Coolpix S10 – эта 6-мегапиксельная модель совершенно не похожа на своих утонченных собратьев. Корпус собран из двух половинок – «объективную» час
19.12.2006 Новый вариант плеера S10 от iRiver

  Скорсо покупатели смогут приобрести новый вариант плеера S10, который отличает от изначальной модели лишь цветом корпуса. Теперь он стал модным черным.
30.11.2006 Iriver S10: уже в России

политику и развитие продаж на российском рынке продукции iriver, ведущего в мире разработчика в области цифрового портативного аудио, объявила о поступлении на российский рынок флэш MP3-плеера iriver S10. Модель появится в магазинах с 1 декабря 2006 года. Размер плеера: 42x30x10.8 мм. Вес iriver S10 составляет всего 17,5 граммов. Устройство поддерживает все основные форматы: MP3, WMA
22.09.2006 Iriver официально представил "убийцу" iPod Shuffle

Компания Iriver официально объявила о скором выводе на российский рынок Flash-MP3-плеера iriver S10. Поставки модели начнутся в ноябре 2006 года. Новый iriver S10 – один из самых маленьких и самых легких MP3 плееров в мире. Устройство имеет размеры 42 x 30 x 10,8 мм, вес - 17,5 гра
14.09.2006 Самые ожидаемые фотокамеры осени

Coolpix L5 с пятикратным объективом и стабилизатором изображения. L5 – претендент на звание самой дешевой цифромыльницы со стабилизатором. Дороже, но интереснее фотоаппарат-трансформер Nikon Coolpix S10, состоящий из двух поворачивающихся половинок: на одной находятся дисплей и кнопки управления, а на другой – 10-кратный объектив с постоянной светосилой f/3.5, стабилизатором и 6-мегапиксел

Публикаций - 193, упоминаний - 358

Samsung Galaxy S10 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 123
Apple Inc 13156 69
Xiaomi - Сяоми 2232 66
Huawei 4677 43
Qualcomm Technologies 1974 28
Google LLC 12690 26
Sony 6739 23
BBK OnePlus 298 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
BBK OPPO Electronics 484 17
Microsoft Corporation 25775 14
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 13
Lenovo Group 2447 11
iRiver 182 11
X Corp - Twitter 2938 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Intel Corporation 12811 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 7
LG Electronics 3735 6
HMD Global - Nokia 144 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Yandex - Яндекс 9216 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Canon 1439 5
Leica Camera 282 5
МегаФон 10742 4
ZTE Corporation 800 4
MediaTek - Ralink 595 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
Lenovo Motorola 3566 4
Olympus 475 4
Nikon 646 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
AKG 66 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Связной ГК 1401 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Carl Zeiss AG 307 4
eBay Inc 1640 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Евросеть 1421 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Отрада ГК - Отрада Ген - Отрада агроинвест - Отрадаагроинвест 2 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
Почта России ПАО 2370 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Assist - Ассист 218 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
E100 13 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
SmartPrice 2 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Olixar 3 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 142
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 93
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 81
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 78
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 73
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 47
Наушники - Headphones 4479 47
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 44
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 43
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 42
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 41
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 39
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 34
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 30
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 29
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 27
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 25
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 24
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 24
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Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 23
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Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 43
Samsung Galaxy 1035 43
Samsung Galaxy Note 702 41
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 40
Google Android 9 - Android Pie 217 36
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Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 24
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 23
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Huawei Mate - серия смартфонов 453 22
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Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 18
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 17
Samsung One UI 90 16
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Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 16
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 15
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 14
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Apple iPhone 11 290 14
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 13
Nokia PureView - Смартфон 111 13
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Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 42 11
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 11
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
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Apple iOS 8583 9
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Jun Lei - Цзунь Лей 46 5
Борзилов Давид 77 3
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 3
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Гостев Дмитрий 23 2
Blass Evan - Бласс Эван 37 2
Weibing Lu - Вейбинг Лу 8 2
Газаров Артур 77 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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