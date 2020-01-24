Рассекречен облик новых флагманов Samsung Galaxy S20 c гигантской камерой. Цена

Появились первые официальные изображения смартфонов Samsung Galaxy S20, премьера которых состоится через три недели. Серия состоит из трех моделей, и каждая поддерживает сотовые сети 5G.



Новые флагманские смартфоны

Опубликованы пресс-изображения новых флагманских смартфонов серии Galaxy S20 компании Samsung. В 2020 г. Samsung решила изменить подход к наименованию своих топовых телефонов – серия Galaxy S появилась в 2010 г. с релизом одноименной модели, и каждая последующая модель получала цифру от 2 до 10 в названии. Другими словами, Galaxy S20 придет на замену прошлогодней юбилейной серии Galaxy S10.

Изображения устройств опубликовал ресурс 91Mobiles со ссылкой на инсайдера Ишана Агарвала (Ishan Agarwal). Премьера этих смартфонов назначена на 11 февраля 2020 г. – она пройдет в рамках отдельного мероприятия, тогда как Galaxy S10 Samsung показала в нулевой день выставки MWC 2019.

В серию Galaxy S20 войдут три смартфона. Базовым станет одноименный моноблок, средним окажется S20+, а топового представителя серии Samsung назвала S20 Ultra. Стоимость гаджетов начинается с отметки 900 евро (61,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 января 2020 г.) за начальную версию Galaxy S20. Galaxy S20+ оценен в 1000 евро (68,2 тыс. руб.), а Galaxy S20 Ultra – в 1350 евро (88,6 тыс. руб.). Российские цены на смартфоны пока не объявлены, но Galaxy S10, как сообщал CNews, на старте продаж стоили почти столько же, сколько и в Европе.

Экстерьер

Согласно рендерам, фронтальная часть у всего трио идентична и в целом скопирована с Galaxy S10, за исключением расположения фронтальной камеры и более тонких рамок по периметру дисплея. Основная разница во внешности между поколениями заключается в количестве камер основного модулями.

Базовый Samsung Galaxy S20

Между собой в плане общего дизайна задней панели все представители Galaxy S20 тоже никак не различаются. Samsung установила в каждый из них по вертикальному прямоугольному блоку камеры, разместив его в верхнем левом углу тыльной панели. По аналогичному принципу установлены камеры в iPhone 11 Pro и в Google Pixel 4, но в этих смартфонах они имеют квадратную форму.

Фотокамеры

Младший представитель серии Galaxy S20, по данным 91Mobiles, довольствуется тремя фотокамерами с разрешением 12 МП (основной сенсор), 64 МП (телефото) и 12 МП (ультраширокий угол). Смартфон получит 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зумы и функцию записи 8К-видео на частоте 30 кадров в секунду. Разрешение фронтальной камеры составит 10 МП, она сможет записывать видео в 4К-разрешении на 60 кадрах в секунду.

Galaxy S20+

В Galaxy S20+ к этому набору добавляется ToF-камера для замера глубины резкости, используемая при портретной съемке с размытием фона. Ее разрешение не установлено.

Флагманский S20 Ultra получит основную камеру на базе 108-мегапиксельного сенсора и вторую матрицу 48 МП с длиннофокусным объективом и 10-кратным оптическим зумом. Параметры оставшихся двух камер неизвестны. В этом же смартфоне предварительно заявлена функция съемки ночного неба со 100-кратным приближением. Разрешение селфи-модуля – 40 МП.

Базовые спецификации

Во всех трех флагманах Samsung заявлена поддержка сотовых сетей пятого поколения (5G), и у каждого есть дисплей Infinity-O на базе матрицы Dynamic AMOLED с небольшим вырезом под фронтальную камеру, как у Galaxy Note 10. Основу смартфонов составит 7-наномеровый процессор Samsung Exynos 990. Это трехкластерный чип, где в первом кластере содержатся два кастомизированных ядра, во втором – пара ядер ARM Cortex-A76, а в третьем – четыре ядра Cortex-A55. В процессор встроена видеокарта Mali-G77 MP11 на 11 ядрах.

Galaxy S20 Ultra, самый мощный смартфон в линейке

Базовый Galaxy S20 получит поддержку разрешения дисплея 3200х1440 точек при диагонали 6,2 дюйма, соотношении сторон 20:9, плотности 563 пикселя на дюйм (ppi) и частоте обновления 120 Гц. В этот смартфон Samsung интегрирует флэш-накопитель вместимостью от 128 ГБ, а его система питания реализована аккумулятором емкостью 4000 мАч. Вес смартфона составит 164 грамма при габаритах 152х68х8 мм.

Galaxy S20+ должен получить те же объемы памяти и то же разрешение дисплея, но сам экран будет побольше – 6,7 дюйма (плотность 525 ppi). Емкость аккумулятора в этом смартфоне вырастет до 4500 мАч. Он весит 188 граммов, а его размеры – 162х74х8 мм.

Спецификации топового S20 Ultra включают экран 6,9 дюйма с плотностью 511 точек на дюйм, встроенную память емкостью 512 ГБ и батарею 5000 мАч. Масса смартфона – 221 грамм, размеры – 167х76х8 мм.

На всех смартфонах Galaxy S20 в качестве прошивки будет использоваться Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Аппараты получат поддержку карт microSD до 1ТБ и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.