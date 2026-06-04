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ToF camera Time-of-flight камера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.06.2026 Сбербанк создал «первый в мире» терминал оплаты с нейросетью внутри 1
15.05.2026 Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году? 1
28.11.2025 Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM 1
06.11.2025 Портативный проектор Wanbo Cube2Pro уже в продаже 1
27.10.2025 Исследователи из T-Bank AI Research, ИТМО и центра робототехники «Сбера» разработали метод точной визуальной локализации по одному изображению 1
08.10.2025 Dreame презентовала сразу четыре новых устройства для ухода за волосами 1
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
10.06.2025 Roborock Saros Z70: Первый в мире роботизированный помощник для дома уже в России 1
28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
25.02.2025 МТС открыла предзаказ на флагман Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой 1
25.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартует предзаказ Honor Magic 7 Pro 1
19.09.2024 DCLogic выводит на рынок новую систему позиционирования и связи для промышленных предприятий «Координата» 1
25.06.2024 В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире 1
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра 1
15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
14.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
20.09.2023 Как устроен лазерный дальномер в современном бинокле 1
21.04.2023 diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo 1
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 1
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 1
31.03.2022 Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N 1
10.12.2021 Новые смартфоны станут такими же, как старые. Во всем виноват дефицит компонентов 1
19.11.2021 Найден способ распознать подглядывающие камеры в номерах отелей и туалетах обычным смартфоном 1
03.11.2021 Lenovo выпустила очень мощного и очень дешевого «убийцу» iPad Pro. Цена. Видео 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
20.04.2021 Huawei завалит мировой рынок дешевыми смартфонами с гибкими дисплеями 1
09.02.2021 Самые ожидаемые смартфоны 2021 года 1
27.12.2020 Зачем нужен датчик глубины в смартфоне, кроме съемки портретов? 2
23.12.2020 Как камера смартфона разделяет фоны при съемке портретов? 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
15.09.2020 Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi 2
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
31.08.2020 Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей 1
06.08.2020 У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп 1
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео 1
10.06.2020 Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны 1
25.05.2020 Xiaomi создала самый дешевый 5G-смартфон 1
29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео 1

Публикаций - 78, упоминаний - 84

ToF camera и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 29
Huawei 4676 24
Google LLC 12688 22
Xiaomi - Сяоми 2231 22
Apple Inc 13154 19
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
Qualcomm Technologies 1974 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 9
Lenovo Group 2446 8
BBK OPPO Electronics 484 8
BBK OnePlus 298 7
MediaTek - Ralink 595 5
Sony 6739 4
Samsung - Harman - JBL 242 4
Leica Camera 282 4
LG Electronics 3735 4
Lenovo Motorola 3566 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 3
Nvidia Corp 4002 3
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
AKG 66 2
TÜV 77 2
Oukitel 28 2
Ланит - diHouse - Дихаус 264 2
ИИ-Технологии 309 2
Huawei Mobile Services 75 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 47 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
VK - Mail.ru Group 3602 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Philips 2099 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Tesla Motors 461 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
BMW Group 482 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Volvo Cars 262 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Carl Zeiss AG 307 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ФосАгро 176 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Bayer AG - Байер 85 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
LoveFrom - дизайнерская студия 8 1
Skymec - Небесная Механика 13 1
Porsche Design GmbH 23 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
Резонанс НПП 407 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
Rosenblatt Securities 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Газпром ПАО 1493 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 48
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 46
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 34
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 32
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 31
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 27
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 26
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 26
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 26
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 24
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 22
Наушники - Headphones 4478 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 21
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 21
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 20
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 18
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 17
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 16
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 14
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 14
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 32
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 23
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Google Android 15243 17
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 14
Huawei Mate - серия смартфонов 453 14
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 11
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 11
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BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 11
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 11
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Samsung Galaxy 1035 11
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Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 9
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