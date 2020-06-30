Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео

Xiaomi и Oppo одновременно продемонстрировали новые смартфоны в базовом ценовом сегменте. Xiaomi подготовила две новинки под брендом Redmi, а Oppo ответила ей одним смартфоном от Realme. Модели очень похожи между собой, но имеют определенные отличия, и одна из них стоит всего 5900 руб.



Дешевые смартфоны из Поднебесной

Состоялась премьера дешевых смартфонов Redmi 9C и Redmi 9A компании Xiaomi, которые она выпустила под своим дочерним брендом. Redmi 9A стоит менее 6000 руб., а Redmi 9C – немного дешевле 7500 руб. по актуальному курсу, и Redmi 9А – это самый доступный смартфон в современной линейке компании Xiaomi.

Redmi 9C и Redmi 9A имеют ряд общих черт, включая диагональ дисплея, марку процессора и емкость аккумулятора. Первым в продажу поступит младший Redmi 9A, оцененный в $83 (5900 руб. по курсу ЦБ на 30 июня 2020 г.) – его можно будет купить с 7 июля 2020 г., и первой страной, где он появится, станет Малайзия. Redmi 9C стоит ровно $100 (7100 руб.), и его релиз состоится в конце июля 2020 г. Доступные цвета корпуса обоих смартфонов – оранжевый, темно-серый, синий и темно-зеленый.

Xiaomi снова пытается устроить революцию на рынке смартфонов при помощи новых недорогих моделей

Одновременно с Xiaomi свою бюджетную новинку показала и компания Oppo – под своим дочерним брендом Realme она выпустила модель С11. Аппарат готовится к релизу в Индии за те же $100 (7100 руб.) в мятно-зеленом и темно-сером оттенках корпуса.

Xiaomi и Oppo не уточняют сроки появления своих новых смартфонов в России. Однако на российском рынке гаджеты Redmi и Realme продаются, и вероятность появления на нем Redmi 9C и Redmi 9A вместе с Realme C11 сохраняется.

Спецификации Redmi 9A

Xiaomi собрала смартфон Redmi 9A на процессоре MediaTek Helio G25 – «игровом» процессоре базового уровня, содержащем восемь ядер Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц и видеокарту PowerVR GE8320 на частоте 650 МГц. В чипе есть модули Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, FM-приемник, ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, а также LTE-модем Cat13.

Redmi 9A, самый доступный смартфон Xiaomi

Экран смартфона поддерживает разрешение 1600х720 точек (HD+), располагая диагональю 6,53 дюйма, соотношением сторон 20:9, сравнительно тонкими боковыми и верхней рамками и очень широким «подбородком». В верхней части матрицы есть каплевидный вырез под фронтальную камеру с разрешением 5 Мп.

Основная камера у смартфона всего лишь одна – ее разрешение составляет 13 Мп, и она пишет видео в формате Full HD. В базовой комплектации Redmi 9A наделен 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и встроенным накопителем eMMC 5.1 на 32 ГБ, но предварительно заявлена и более топовая версия с 3/64 ГБ памяти, стоимость которой пока неизвестна.

Сравнение Redmi 9A и Redmi 9C

В Redmi 9A установлены два слота под SIM-карты, есть поддержка карт microSD до 512 ГБ, но нет сканера отпечатков пальцев. Корпус смартфона выполнен из пластика, и его задняя крышка скрывает несъемный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Производитель не упоминал поддержку быстрой зарядки, но для восполнения энергии в данном смартфоне используется современный интерфейс USB-C. Разъем для наушников сохранен и вынесен на верхний торец корпуса.

Redmi 9A работает под управлением ОС Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 11. Он входит в список устройств, которые гарантированно обновятся до MIUI 12.

Отличия Redmi 9C

В Redmi 9C установлены те же модули памяти, аккумулятор и дисплей, что и в Redmi 9A. Фронтальная камера тоже идентичная, а вот основная состоит уже из трех модулей – 13 Мп основная, 5 Мп с ультраширокоугольным объективом и 2-мегапиксельный ToF-сенсор. По дизайну модуль камеры напоминает Apple iPhone 11 Pro и Google Pixel 4 XL.

Redmi 9C за $100 с тройной камерой

Как и Redmi 9A, более дорогой Redmi 9C работает на процессоре MediaTek, но здесь используется восьмиядерная модель G35 на частоте до 2,3 ГГц. Ядра в нем те же, А53б как и видеокарта, но частота последней повышена до 680 МГц. Дополнительно Redmi 9C отличается от Redmi 9A присутствием ИК-порта для управления домашней техникой и сканера отпечатков пальцев на тыльной панели.

Ответ Realme

Новинка компании Oppo, смартфон Realme C11 – это прямой конкурент Xiaomi Redmi 9C. Оба гаджета, обладая одинаковой стоимостью, очень похожи внешне, но все же имеют определенные различия.

Realme C11, новый бюджетник Oppo

Основу Realme C11 составил процессор MediaTek Helio G35. Это тот же G25, но «разогнанный» до 2,3 ГГц и с более высокой частотой работы видеоядра – 680 МГц.

Экран смартфона, защищенный стеклом Gorilla Glass 3, при диагонали 6,52 дюйма и соотношении сторон 20:9 держит разрешение 1600х720 точек, и у него тоже предусмотрен вырез под селфи-камеру с разрешением 5 Мп. В отличие от Xiaomi, Oppo раскрыла более детальные подробности о ней – сенсор дополнен оптикой с диафрагмой f/2,4 и углом обзора 78 градусов, плюс камера может записывать Full HD-видео.

Комплектация и возможности Realme C11

Основная камера в Realme C11 двойная – 13 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4). У нее есть автофокус, светодиодная вспышка и функция записи роликов в Full HD.

Новинка Oppo укомплектована 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n, ресиверами GPS, Beidou и ГЛОНАСС, отдельным входом под наушники и батареей 5000 мАч. Заряжается она по устаревшему разъему microUSB 2.0. Стоимость Realme C11 включает прошивку Realme UI поверх Android 10, два SIM-слота, LTE-модем и поддержку накопителей microSD.

Начало продаж Realme C11 назначено на 7 июля 2020 г.