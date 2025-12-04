Steplife поставит в Малайзию комплектующие для протезов ног и рук на 130 миллионов рублей направления, связанного с протезированием нижних конечностей. Как нам сообщили, этот вопрос стоит в Малайзии очень остро; страна занимает первое место по заболеваниям диабетом. По меньшей мере,

МИФИ разворачивает сотрудничество с университетами Малайзии Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии — Техническим университетом Малакки (Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTeM) и Университетом Путры (Universiti Putra Malaysia, UPM). Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Со ст

Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия Азиатский союз Китай изъявил желание оказать Малайзии помощь в развитии мощностей по переработке редкоземельных металлов, пишет Tom’s Hard

Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатских вузов увеличилась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Малайзии и Японии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Наиболее популярными в этом году оказались вузы Южной Кореи. Если в 2024 г. на них приходилось лишь 4% интересующихся образов

Госсектор Малайзии выбирает кибериммунные тонкие клиенты «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» продолжает развивать направление кибериммунных тонких клиентов за рубежом. Еще одна крупная организация в Малайзии — муниципалитет Kulim Municipal Council — оборудовала рабочие места сотрудников с помощью устройств Centerm F620 на базе Kaspersky Thin Client. Поставками решения в регионе занимается

Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю рова было вывезено микросхем данного типа, получателем которых по документам значились заказчики из Малайзии, на общую сумму $2,74 млрд – на внушительные 3400% больше, чем было экспортировано в

На Земле появляется новая полупроводниковая сверхдержава с технологическим нейтралитетом, готовая к сотрудничеству со всеми желающими Наполеоновские планы Малайзии Малайзия намерена вложить 500 млрд ринггитов (около $107 млрд) в национальную полупр

В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность игантские дивиденды не участвующей в ней стране. Как пишет Financial Times, на фоне происходящего в Малайзии колоссальными темпами растет производство полупроводников. Притом свои фабрики на ее

У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами «Лаборатория Касперского» сформировала дистрибуторскую сеть в Малайзии и Индонезии для работы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первы

«Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования ходит в Sitronics Group), малазийская технолого-социальная компания Angkasa-X и Научный университет Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве для организации образовательного курса в облас

«ЭларСкан» установлен в государственной публичной библиотеке в Малайзии Профессиональный планетарный сканер «ЭларСкан» начал работу в Перлисе, одном из 13 штатов Малайзии. С помощью «ЭларСкан» А2-400КС публичная библиотека планирует оцифровать свои коллекции и сделать книги доступными через электронную «Умную библиотеку». Об этом CNews сообщили представ

Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции Малайзия не допустит дефицита чипов в России Посол Малайзии в России Бала Чандран (Bala Chandran) заявил о готовности рассмотреть поставки элект

InfoWatch открыла новый зарубежный офис для расширения присутствия на рынках ключевых стран ЮВА InfoWatch сообщила о начале работы локального представительства полного цикла InfoWatch SDN BHD в Куала-Лумпуре, которое будет работать на рынках Малайзии, Индонезии и Вьетнама с целью выстроить комплексное присутствие в Юго-Восточной Азии. Это уже второй зарубежный офис компании: первый открылся в Дубае (ОАЭ) и с 15 августа начал свою р

Yota Devices начала продажи YotaPhone через крупнейшие интернет-магазины Малайзии и Индии YotaPhone первого поколения через крупнейшие азиатские магазины электронной торговли – Globalline в Малайзии и Flipkart в Индии. Малайзия является первой страной Юго-Восточной Азии, потребители

Microsoft в Малайзии подружилась с сообществом Open Source по привлечению бизнеса к использованию и продвижению открытого ПО. Одним из результатов стало заключение мира и договоренность о сотрудничестве с местным подразделением прямого конкурента - Microsoft Малайзия. Динеш Наир (Dinesh Nair), ведущий ИТ-евангелист Microsoft в регионе, сообщил, что корпорация намерена инвестировать в интероперабельность, открытые стандарты и открытое программное об

Бесплатная малайзийская спутниковая платформа дополнится премиальными каналами ia Networks, финансирующей проект, благодаря бесплатным каналам платформы NJOI в сельской местности Малайзии существенно возрос интерес к спутниковому телевидению. В связи с этим NJOI запускает

Малайзия призывает правительство распространять СПО е примера Идрис привёл подразделение административной модернизации и планирования при правительстве Малайзии (MAMPU), которое в 2008 г. полностью перешло на OpenOffice и открытые форматы докуме

Softline открыла офис в Малайзии Компания Softline объявила об официальном открытии офиса в Малайзии. Этот шаг является логическим продолжением развития бизнеса компании в Юго-Восточной

Google открывает офис в Малайзии Компания Google объявила о том, что сегодня, 26 января, планирует официально открыть свой офис в Малайзии, который станет вторым представительством интернет-гиганта в Юго-Восточной Азии. Как

Малайзия вошла в тройку наиболее привлекательных аутсорсинговых регионов ли "совместных сервисов" (Shared Services Outsourcing, SSO). Такое заявление сделал премьер-министр Малайзии Датук Сери Наджиб Тун Разак (Datuk Seri Najib Tun Razak), выступая на открытии глоба

Австралийский ИТ-бизнес воспользуется услугами аутсорсеров Малайзии я является совместным проектом National ICT Association of Malaysia (Pikom) и ряда игроков ИТ-рынка Малайзии, намерена сфокусироваться на стратегиях экспортного продвижения услуг и международно

Завершается поставка Су-30МКМ Малайзии Корпорация «Иркут» объявила о близящемся завершении поставок самолётов Су-30МКМ Королевским ВВС Малайзии. Первые две машины из состава последней партии уже доставлены заказчику, оставшиеся

Неогеография: Google Maps локализован в Малайзии Как сообщает GIS Development, 15 мая 2009 года в Малайзии начал работу локализованный геоинтерфейс Google Maps Malaysia. Уже в своей начальной конфигурации он содержит значительно больший, нежели в международной версии, набор данных - в частн

В Малайзии зафиксирован первый случай заболевания "свиным гриппом" В Малайзии зафиксирован первый случай заболевания "свиным гриппом". По сообщениям представителей Министерства здравоохранения страны, вирус был обнаружен у студента, вернувшегося из поездки в США

Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии «МегаФон» продолжает развивать партнерские отношения с мобильными сетями по всему миру. Теперь абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии, в сети «DiGi Telecommunications SDN BHD». Благодаря заключению роумингового соглашения с компанией «DIGICEL Antilles Francaises Guyane» абоненты «МегаФона» теперь могут пользоваться м

ДЗЗ-технологии осваивает полиция Малайзии Как сообщает GIS Development, в технологическом университете Малайзии разрабатывается технология использования в криминалистике видеоизображений высокой четкости мест совершения преступлений, получаемых с расстояния около 3 м. Использование методов их по

Малайзия будет производить тяжелые спутники Правительство Малайзии приняло решение о создании силами олтечественной промышленности своего собственного

«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Малайзии «Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для в сети «Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd» (Малайзия). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 195 странах. Бесплатный ознакомительный семинар: «Организация конкурентной раз

Малайзия и Россия укрепят сотрудничество в области ИТ йман принял участие во встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмада Бадави. В центре внимания на переговорах было торгово-экономическое

Истребители для Малайзии поднялись в небо Сибири дстве данного самолета, а также высокопоставленная делегация министерства обороны и Королевских ВВС Малайзии, российские и малазийские журналисты. В 2003 г. Королевские ВВС Малайзии при

В Малайзии запретили мобильники в правительственных учреждениях Правительство Малайзии запретило использовать сотовые телефоны в правительственных зданиях. Данное решение было обусловлено намерением предотвратить шпионаж среди служащих. До сих пор, по словам официальных

Премьер Малайзии будет наблюдать с Байконура за запуском "Союза" Премьер-министр Малайзии, возможно, посетит в октябре этого года Казахстан, откуда и будет наблюдать за запус

Малайзия: полицейские собаки нашли тайник с пиратскими DVD Полиция Малайзии с помощью двух служебных собак, дрессированных для поиска DVD, обнаружила второй крупный тайник со 150 тыс. пиратских дисков. Два чёрных лабрадора, Лаки и Фло, обнаружили диски в скрыт

Малайзия провела операцию против организаторов фальшивой биржи Правоохранительные ведомства Малайзии провели операцию против международной организации интернет-мошенников, предлагавшей участие в торгах на несуществующих биржах. В результате были закрыты два банковских счёта, два веб-с

Малайзия готовится получить Су-30МКМ матривает их обслуживание на месте и по необходимости модернизацию. Для этого НПК "Иркут" откроет в Малайзии сервисный центр.

Малайзия готовится получить Су-30МКМ матривает их обслуживание на месте и по необходимости модернизацию. Для этого НПК "Иркут" откроет в Малайзии сервисный центр.

Малайзийский спутник выведен на орбиту о отделился от разгонного блока «Бриз-М». Космический аппарат MeaSsat-3 обеспечит услуги связи и цифрового видеовещания для Африканского региона, Ближнего Востока, Восточной Европы, Азии и Австралии, Малайзии, КНР и Индии.

Малайзийский спутник выведен на орбиту о отделился от разгонного блока «Бриз-М». Космический аппарат MeaSsat-3 обеспечит услуги связи и цифрового видеовещания для Африканского региона, Ближнего Востока, Восточной Европы, Азии и Австралии, Малайзии, КНР и Индии.

F-Secure открыла технологический центр в Малайзии Финская антивирусная фирма F-Secure открыла технологический центр в Малайзии. Офис в столице страны, Куала-Лумпуре, будет заниматься технической поддержкой и исс