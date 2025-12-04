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Малайзия

Малайзия

СОБЫТИЯ


04.12.2025 Steplife поставит в Малайзию комплектующие для протезов ног и рук на 130 миллионов рублей

направления, связанного с протезированием нижних конечностей. Как нам сообщили, этот вопрос стоит в Малайзии очень остро; страна занимает первое место по заболеваниям диабетом. По меньшей мере,
13.11.2025 МИФИ разворачивает сотрудничество с университетами Малайзии

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Малайзии — Техническим университетом Малакки (Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTeM) и Университетом Путры (Universiti Putra Malaysia, UPM). Об этом CNews сообщили представители МИФИ. Со ст
03.09.2025 Китай готовит «договорнячок» о редкоземельных металлах с новой полупроводниковой сверхдержавой. И это не Россия

Азиатский союз Китай изъявил желание оказать Малайзии помощь в развитии мощностей по переработке редкоземельных металлов, пишет Tom’s Hard
22.08.2025 Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты

обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатских вузов увеличилась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Малайзии и Японии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Наиболее популярными в этом году оказались вузы Южной Кореи. Если в 2024 г. на них приходилось лишь 4% интересующихся образов
20.06.2025 Госсектор Малайзии выбирает кибериммунные тонкие клиенты «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» продолжает развивать направление кибериммунных тонких клиентов за рубежом. Еще одна крупная организация в Малайзии — муниципалитет Kulim Municipal Council — оборудовала рабочие места сотрудников с помощью устройств Centerm F620 на базе Kaspersky Thin Client. Поставками решения в регионе занимается

13.05.2025 Юная «полупроводниковая сверхдержава» внезапно на 3400% увеличила закупки передовых чипов, остро необходимых Китаю

рова было вывезено микросхем данного типа, получателем которых по документам значились заказчики из Малайзии, на общую сумму $2,74 млрд – на внушительные 3400% больше, чем было экспортировано в
30.05.2024 На Земле появляется новая полупроводниковая сверхдержава с технологическим нейтралитетом, готовая к сотрудничеству со всеми желающими

Наполеоновские планы Малайзии Малайзия намерена вложить 500 млрд ринггитов (около $107 млрд) в национальную полупр
12.03.2024 В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность

игантские дивиденды не участвующей в ней стране. Как пишет Financial Times, на фоне происходящего в Малайзии колоссальными темпами растет производство полупроводников. Притом свои фабрики на ее
19.12.2023 У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами

«Лаборатория Касперского» сформировала дистрибуторскую сеть в Малайзии и Индонезии для работы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первы
14.09.2022 «Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования

ходит в Sitronics Group), малазийская технолого-социальная компания Angkasa-X и Научный университет Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве для организации образовательного курса в облас
12.05.2022 «ЭларСкан» установлен в государственной публичной библиотеке в Малайзии

Профессиональный планетарный сканер «ЭларСкан» начал работу в Перлисе, одном из 13 штатов Малайзии. С помощью «ЭларСкан» А2-400КС публичная библиотека планирует оцифровать свои коллекции и сделать книги доступными через электронную «Умную библиотеку». Об этом CNews сообщили представ
25.04.2022 Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции

Малайзия не допустит дефицита чипов в России Посол Малайзии в России Бала Чандран (Bala Chandran) заявил о готовности рассмотреть поставки элект
07.09.2017 InfoWatch открыла новый зарубежный офис для расширения присутствия на рынках ключевых стран ЮВА

InfoWatch сообщила о начале работы локального представительства полного цикла InfoWatch SDN BHD в Куала-Лумпуре, которое будет работать на рынках Малайзии, Индонезии и Вьетнама с целью выстроить комплексное присутствие в Юго-Восточной Азии. Это уже второй зарубежный офис компании: первый открылся в Дубае (ОАЭ) и с 15 августа начал свою р
20.10.2014 Yota Devices начала продажи YotaPhone через крупнейшие интернет-магазины Малайзии и Индии

YotaPhone первого поколения через крупнейшие азиатские магазины электронной торговли – Globalline в Малайзии и Flipkart в Индии. Малайзия является первой страной Юго-Восточной Азии, потребители
03.10.2014 Microsoft в Малайзии подружилась с сообществом Open Source

по привлечению бизнеса к использованию и продвижению открытого ПО. Одним из результатов стало заключение мира и договоренность о сотрудничестве с местным подразделением прямого конкурента - Microsoft Малайзия. Динеш Наир (Dinesh Nair), ведущий ИТ-евангелист Microsoft в регионе, сообщил, что корпорация намерена инвестировать в интероперабельность, открытые стандарты и открытое программное об
22.08.2012 Бесплатная малайзийская спутниковая платформа дополнится премиальными каналами

ia Networks, финансирующей проект, благодаря бесплатным каналам платформы NJOI в сельской местности Малайзии существенно возрос интерес к спутниковому телевидению. В связи с этим NJOI запускает
27.04.2012 Малайзия призывает правительство распространять СПО

е примера Идрис привёл подразделение административной модернизации и планирования при правительстве Малайзии (MAMPU), которое в 2008 г. полностью перешло на OpenOffice и открытые форматы докуме
21.11.2011 Softline открыла офис в Малайзии

Компания Softline объявила об официальном открытии офиса в Малайзии. Этот шаг является логическим продолжением развития бизнеса компании в Юго-Восточной
26.01.2011 Google открывает офис в Малайзии

Компания Google объявила о том, что сегодня, 26 января, планирует официально открыть свой офис в Малайзии, который станет вторым представительством интернет-гиганта в Юго-Восточной Азии. Как
15.10.2010 Малайзия вошла в тройку наиболее привлекательных аутсорсинговых регионов

ли "совместных сервисов" (Shared Services Outsourcing, SSO). Такое заявление сделал премьер-министр Малайзии Датук Сери Наджиб Тун Разак (Datuk Seri Najib Tun Razak), выступая на открытии глоба
12.10.2010 Австралийский ИТ-бизнес воспользуется услугами аутсорсеров Малайзии

я является совместным проектом National ICT Association of Malaysia (Pikom) и ряда игроков ИТ-рынка Малайзии, намерена сфокусироваться на стратегиях экспортного продвижения услуг и международно
11.08.2009 Завершается поставка Су-30МКМ Малайзии

Корпорация «Иркут» объявила о близящемся завершении поставок самолётов Су-30МКМ Королевским ВВС Малайзии. Первые две машины из состава последней партии уже доставлены заказчику, оставшиеся

18.05.2009 Неогеография: Google Maps локализован в Малайзии

Как сообщает GIS Development, 15 мая 2009 года в Малайзии начал работу локализованный геоинтерфейс Google Maps Malaysia. Уже в своей начальной конфигурации он содержит значительно больший, нежели в международной версии, набор данных - в частн
15.05.2009 В Малайзии зафиксирован первый случай заболевания "свиным гриппом"

В Малайзии зафиксирован первый случай заболевания "свиным гриппом". По сообщениям представителей Министерства здравоохранения страны, вирус был обнаружен у студента, вернувшегося из поездки в США
27.08.2008 Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии

«МегаФон» продолжает развивать партнерские отношения с мобильными сетями по всему миру. Теперь абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Малайзии, в сети «DiGi Telecommunications SDN BHD». Благодаря заключению роумингового соглашения с компанией «DIGICEL Antilles Francaises Guyane» абоненты «МегаФона» теперь могут пользоваться м
01.11.2007 ДЗЗ-технологии осваивает полиция Малайзии

Как сообщает GIS Development, в технологическом университете Малайзии разрабатывается технология использования в криминалистике видеоизображений высокой четкости мест совершения преступлений, получаемых с расстояния около 3 м. Использование методов их по
25.10.2007 Малайзия будет производить тяжелые спутники

Правительство Малайзии приняло решение о создании силами олтечественной промышленности своего собственного

01.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Малайзии

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL для в сети «Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd» (Малайзия). На данный момент у компании роуминг действует c 448 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 195 странах. Бесплатный ознакомительный семинар: «Организация конкурентной раз
20.06.2007 Малайзия и Россия укрепят сотрудничество в области ИТ

йман принял участие во встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмада Бадави. В центре внимания на переговорах было торгово-экономическое

24.05.2007 Истребители для Малайзии поднялись в небо Сибири

дстве данного самолета, а также высокопоставленная делегация министерства обороны и Королевских ВВС Малайзии, российские и малазийские журналисты. В 2003 г. Королевские ВВС Малайзии при

16.04.2007 В Малайзии запретили мобильники в правительственных учреждениях

Правительство Малайзии запретило использовать сотовые телефоны в правительственных зданиях. Данное решение было обусловлено намерением предотвратить шпионаж среди служащих. До сих пор, по словам официальных

05.04.2007 Премьер Малайзии будет наблюдать с Байконура за запуском "Союза"

Премьер-министр Малайзии, возможно, посетит в октябре этого года Казахстан, откуда и будет наблюдать за запус
03.04.2007 Малайзия: полицейские собаки нашли тайник с пиратскими DVD

Полиция Малайзии с помощью двух служебных собак, дрессированных для поиска DVD, обнаружила второй крупный тайник со 150 тыс. пиратских дисков. Два чёрных лабрадора, Лаки и Фло, обнаружили диски в скрыт
27.02.2007 Малайзия провела операцию против организаторов фальшивой биржи

Правоохранительные ведомства Малайзии провели операцию против международной организации интернет-мошенников, предлагавшей участие в торгах на несуществующих биржах. В результате были закрыты два банковских счёта, два веб-с
19.12.2006 Малайзия готовится получить Су-30МКМ

матривает их обслуживание на месте и по необходимости модернизацию. Для этого НПК "Иркут" откроет в Малайзии сервисный центр.
19.12.2006 Малайзия готовится получить Су-30МКМ

матривает их обслуживание на месте и по необходимости модернизацию. Для этого НПК "Иркут" откроет в Малайзии сервисный центр.
12.12.2006 Малайзийский спутник выведен на орбиту

о отделился от разгонного блока «Бриз-М». Космический аппарат MeaSsat-3 обеспечит услуги связи и цифрового видеовещания для Африканского региона, Ближнего Востока, Восточной Европы, Азии и Австралии, Малайзии, КНР и Индии.
12.12.2006 Малайзийский спутник выведен на орбиту

о отделился от разгонного блока «Бриз-М». Космический аппарат MeaSsat-3 обеспечит услуги связи и цифрового видеовещания для Африканского региона, Ближнего Востока, Восточной Европы, Азии и Австралии, Малайзии, КНР и Индии.
15.09.2006 F-Secure открыла технологический центр в Малайзии

Финская антивирусная фирма F-Secure открыла технологический центр в Малайзии. Офис в столице страны, Куала-Лумпуре, будет заниматься технической поддержкой и исс
08.12.2005 Intel вложит $230 млн. в производство в Малайзии

Компания Intel вложит $230 млн. в расширение своего завода по производству микросхем в Малайзии. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении председателя правления компании Крэйга Баррета, сообщает РБК. Средства будут вложены в развитие на одном из двух существующих в Ма

Публикаций - 922, упоминаний - 1040

Малайзия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 69
Intel Corporation 12811 48
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 46
Huawei 4675 42
Google LLC 12688 34
Samsung Electronics 11064 33
Apple Inc 13154 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 19
Dell EMC 5180 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Lenovo Motorola 3566 19
Cisco Systems 5372 18
Toshiba Corporation 2980 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
Sony 6739 16
МегаФон 10742 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 13
Usaha Tegas - Maxis Berhad - Maxis Communications Bhd - Maxis Mobile 20 13
Ростелеком 10948 13
LG Electronics 3735 13
HP Inc. 5883 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
SAP SE 5601 12
Xiaomi - Сяоми 2231 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Telegram Group 2940 12
Yahoo! 3726 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 11
EA - Maxis 71 11
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Visa International 1993 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Dyson 157 6
Kearney - A.T. Kerney 47 6
eBay Inc 1640 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
MODIS - Одежда 3000 58 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Alibaba Group - Lazada Group 8 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Petronas 6 4
Tesco 84 4
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 4
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Boeing 1031 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Евросеть 1421 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 8
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 120
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 96
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 48
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 42
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 34
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 33
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 32
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 30
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Microsoft Windows 16882 38
Microsoft Windows 2000 8678 33
Google Android 15243 30
Linux OS 11533 23
Космодром Байконур 1072 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 18
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Microsoft Windows XP 2431 13
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Apple iPhone 6 4861 11
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Office 4170 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Apple iPad 4011 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
FreePik 1841 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Kaspersky GReAT 89 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 6
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 6
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Huawei Mate - серия смартфонов 453 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 6
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 5
Nestle KitKat 165 5
Реестр добросовестных экспортеров 213 5
Маленченко Юрий 58 13
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 13
Muszaphar Sheikh - Музафар Шейх 11 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 9
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 9
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Медведев Дмитрий 1665 7
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Макаров Валентин 251 6
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Fink Michael - Финк Майкл 33 5
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Рейман Леонид 1065 5
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Мишустин Михаил 787 5
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Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
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Шанцев Валерий 30 3
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Синчуков Алексей 11 3
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Conway Rob - Конвей Роб 12 3
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Сингапур - Республика 1953 261
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Европа 24963 199
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Южная Корея - Республика 7051 181
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Италия - Итальянская Республика 4508 118
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Испания - Королевство 3839 91
Канада 5081 90
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 87
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Украина 7928 75
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Казахстан - Республика 6047 74
Швеция - Королевство 3781 68
Африка - Африканский регион 3640 65
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Египет - Арабская Республика 1100 62
Нидерланды 3745 62
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 55
Ближний Восток 3154 55
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Forrester Research 834 4
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
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Frost & Sullivan 207 2
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Forrester Wave 45 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Vanson Bourne 49 1
Allied Market Research 22 1
Technavio 29 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
eMarketer 206 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Datamonitor 83 1
РАН - Российская академия наук 2122 8
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 3
Putra Universität Malaysia - University of Putra Malaysia (UPM) - Университет Путра Малайзия 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 9 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 2
Kyoto University - Киотский университет 29 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 2
Fudan University - Фуданьский университет 12 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 2
University of Technology Malaysia - Технологический университет Малайзии 5 2
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 2
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский университет естественных наук и технологии 10 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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Армия - Международный военно-технический форум 68 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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