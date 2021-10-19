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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Малайзия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 336, упоминаний - 407
Малайзия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 197 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
|Путин Владимир 1820 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Козлов Дмитрий 10 2
|Настасенко Марина 8 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Петричкович Ярослав 10 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Сергунина Наталья 163 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 384 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Дягилев Василий 83 1
|Мылицын Роман 79 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
|Чернов Даниил 49 1
|Касперский Евгений 218 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Турчак Евгений 23 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Трушкин Константин 43 1
|Фишер Андрей 54 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Макаров Алексей 49 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Симаков Олег 106 1
|Zhao George - Чжао Джордж 12 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Морозов Сергей 47 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Малышев Александр 31 1
|Козлов Александр 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru