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Малайзия


19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 2
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 2
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 3
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2
03.06.2021 В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 2
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии 1
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 1
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
31.07.2020 Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео 1
09.06.2020 В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost 1
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1
19.03.2020 В Москве тестируют высокоточное решение для дистанционного измерения температуры тела 1
04.02.2020 В HID Global назначен новый президент и гендиректор 1
31.01.2020 На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер 1
27.01.2020 В Mail.ru сломалась почта. Пострадали миллионы пользователей 1
21.01.2020 На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ 1
05.11.2019 «Ланит» представил решение индустриального интернета вещей и ИИ в Сингапуре 1
23.10.2019 Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии 1
25.09.2019 Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд 1

Публикаций - 336, упоминаний - 407

Малайзия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 14
Samsung Electronics 5627 13
Apple Inc - Эппл Рус 7669 11
Google LLC 7124 9
Xiaomi 904 9
InfoWatch - Инфовотч 600 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 7
Huawei 2723 7
Multiclet - Мультиклет 15 5
Yandex - Яндекс 4098 5
Telegram Group 702 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Merlion - Мерлион 273 3
OPPO Electronics 222 3
SAP SE 3207 3
Realme 79 3
Facebook 3764 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
IBM 3524 3
Intel Corporation 4143 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Dahua Technology 34 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Fortinet 286 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Dialog - Диалог 33 2
Cisco Systems 2035 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 2
OnePlus - BBK Electronics 131 2
Spamhaus 14 2
Alibaba Cloud 26 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 2
Ланит ГК 1154 1
AMD - Advanced Micro Devices 1660 1
Check Point Software Technologies 446 1
E-Style Software House 4 1
3726 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
ВТБ24 583 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Petronas 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Уральские авиалинии 16 1
Uber China 7 1
Uber 257 1
Cashwagon 1 1
Silver Lake Partners 51 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
Pine Tree Capital Markets 1 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Emerging Travel Group 3 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
LATAM Airlines Group 6 1
ВРМ - Вагонреммаш 2 1
Uber Technologies 258 1
Lazada Group 6 1
AliExpress 275 1
Visa International 1343 1
Яндекс.Такси 271 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Альфа-Банк 1122 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 18 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Правительство РФ 2198 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Правительство Москвы 649 1
Роснано 456 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
3G - Стандарт мобильной связи 3699 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 202 2
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 3 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 183 1
Google Android 10750 23
Microsoft Windows 10 6602 9
Apple iOS 5741 8
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 6
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 5
Linux OS 4236 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
WhatsApp Messenger 654 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Apple iPhone 6 547 3
Java - Язык программирования 1166 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Google Gmail 599 2
Symbian OS 755 2
Apple FaceTime 145 2
Apple iPhone 11 152 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Microsoft Office 1916 2
JavaScript - Язык программирования 625 2
Microsoft Skype 1459 2
Apple iTunes Store 566 2
Huawei Honor View - серия смартфонов 30 2
Apple Mac 1453 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Huawei AppGallery 95 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 2
Apple iPad 3263 2
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 2
Касперская Наталья 197 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Путин Владимир 1820 2
Кабанов Владимир 174 2
Козлов Дмитрий 10 2
Настасенко Марина 8 2
Волков Дмитрий 39 2
Петричкович Ярослав 10 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Сергунина Наталья 163 1
Нуралиев Борис 204 1
Мишустин Михаил 302 1
Копаев Геннадий 16 1
Шадаев Максут 384 1
Евтушенко Олег 125 1
Зайцев Михаил 145 1
Дягилев Василий 83 1
Мылицын Роман 79 1
Никифоров Николай 1126 1
Арлазаров Владимир 118 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Чернов Даниил 49 1
Касперский Евгений 218 1
Кулешов Сергей 35 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Турчак Евгений 23 1
Чукарин Алексей 56 1
Трушкин Константин 43 1
Фишер Андрей 54 1
Андрияшин Алексей 13 1
Макаров Алексей 49 1
Гребенников Сергей 28 1
Симаков Олег 106 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Ганеева Эльза 10 1
Бутенко Юрий 64 1
Морозов Сергей 47 1
Кузнецов Александр 75 1
Малышев Александр 31 1
Козлов Александр 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 196
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 143
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 138
Индия - Республика 2156 110
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 84
Япония 2752 70
Германия - Федеративная Республика 3606 67
Франция - Французская Республика 2109 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 37
Украина 3344 35
Казахстан - Республика 2618 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 34
Беларусь - Белоруссия 2079 28
Бразилия - Федеративная Республика 1120 25
Сингапур - Республика 808 22
Индонезия - Республика 384 20
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 19
Таиланд - Королевство 355 15
Италия - Итальянская Республика 1363 14
Австралия - Австралийский Союз 1116 14
Южная Корея - Республика 1448 14
Эстония - Эстонская Республика 410 13
Филиппины - Республика 210 13
Испания - Королевство 1248 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 12
Венгрия 290 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 10
Аргентина - Аргентинская Республика 187 10
Польша - Республика 824 10
Восточная Европа 1667 10
Нидерланды 969 9
Грузия 687 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 9
Европа 3725 8
Канада 1290 8
Финляндия - Финляндская Республика 811 8
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 7
Турция - Турецкая республика 950 7
Швеция - Королевство 747 7
Русский язык 966 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 4
Thomson Reuters - Рейтер 1708 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
Ведомости 259 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
CNET - Издание 273 1
Wired - Издание 119 1
Tom’s Hardware 86 1
CoinMarKetCap 14 1
The Wall Street Journal 709 1
TechRadar 71 1
Android Authority 33 1
Android Headline 7 1
Newsweek 20 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
GizmoChina 77 1
Electronista 139 1
CNews Analytics 1988 7
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
TelecomDaily ИАА 112 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 2
IHS iSuppli 273 2
IDC - International Data Corporation 2708 1
Gartner 2187 1
TrendForce 48 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 1
Allied Market Research 13 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Global mobileGov Awards 5 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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