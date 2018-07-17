Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл

ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 ор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; ИТ-директор, член совета директоров, Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; ИТ-директор Центральной и В

Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble давнего времени работавшая заместителем директора по работе с клиентами в России компании Procter & Gamble, займет пост управляющего директора «Qiwi Кошелька». На этой должности Анна Стоклицкая

Опыты Procter and Gamble на МКС: поиски новых пищевых стабилизаторов Открывая баночку йогурта, люди, наверняка, не предполагают, что в этом незатейливом продукте могут быть сосредоточены передовые космические технологии. Компания Procter and Gamble Co. проводит на борту Международной космической станции оригинальное исследование по улучшению характеристик продуктов питания, бытовой химии и т.п. Эксперимент под названием BCAT-6 долж

P&G внедрит PLM-решения Dassault Systèmes для разработки упаковки Компания Dassault Systèmes (DS) объявила о том, что компания Procter & Gamble, мировой производитель потребительских товаров, расширила область применения технологи

Xerox будет управлять процессами печати в офисах P&G по всему миру Компания Xerox объявила о подписании пятилетнего сервисного контракта с компанией Procter & Gamble (P&G). Контракт включает услуги Xerox по управлению печатными службами P&G в офисах и

Procter & Gamble Prestige Products в России перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV ативно и точно калькулировать себестоимость. Таким образом, используя данное решение, руководители «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс» получают прозрачную структуру компании, достоверные данны

В "Союз Квадро" завершено внедрение E1 Distribution «Союз Квадро», официальный дистрибьютор Procter&Gamble,совместно со специалистами Verysell Enterprise ONE завершил внедрение решения E1 Distr

Procter&Gamble Казахстан выбрал систему автоматизации "Оптимум" варительных заказов (pre selling), мерчендайзинг и оптовая продажа на рынках (OSDO) товаров Procter&Gamble и Gillette будут автоматизированы на всей территории двух сопредельных стран СНГ общей

ИТ-стратеги P&G в замешательстве Покупка, информация о которой была обнародована в минувшую пятницу, 28 января, обошлась Procter&Gamble в $57 млрд. Обозреватели отмечают, что, по всей вероятности, слияние пойдет н

Контракт с Procter & Gamble принесет HP $3 млрд. Hewlett-Packard планирует приступить к администрированию ИТ-инфраструктуры компании Procter & Gamble, включая управление центрами сбора данных и оказание технической поддержки парка насто

NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов возможном повышении прогнозов по квартальным показателям Microsoft и повышение прогнозов Procter & Gamble сломали традицию сброса акций к концу дня, сохранявшуюся на рынке в течение последних

NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов о второй половине дня на рынке начался уверенный рост, вызванный позитивными новостями от Procter & Gamble (+4,5%) и слухами о весьма вероятном повышении прогнозов по квартальным показателям Mi

Dot завершила разработку системы e-procurement для Procter & Gamble Компания Dot объявила о внедрении интернет-системы закупок (e-procurement) для компании Procter & Gamble. По заявлению разработчиков, созданная система предполагает возможность прямой работы

Секреты стирки и красивых волос от Procter & Gamble В понедельник компания Dot объявила о завершении работ по созданию сайта компании Procter & Gamble. Новый единый корпоративный портал с множеством функций насчитывает более 250 страниц

P&G следит за потребителями, а серферы - за P&G? Гигант Procter&Gamble Co. объединяется с британской исследовательской компанией EveryDay Lives и еще

В Нижнем Новгороде открылся интернет-магазин Procter&Gamble В Нижнем Новгороде открылся интернет-магазин дистрибьютора Procter&Gamble "Предприятия АЛИДИ". Разработку интернет-магазина проводила интернет-компания "Асабана". По мнению разработчиков сайта, интернет-магазин станет первым толчком к развитию электрон

Procter&Gamble и DuPont инвестируют в новый интернет-проект Procter & Gamble Co. и DuPont инвестируют в компанию Packtion, которая ставит своей целью использовать

Procter & Gamble продала домен Flu.com Компания Procter & Gamble Co. продала доменное имя flu.com. Flu.com - это одно из 100 доменных имен, которые ком

Будут ли Coca-Cola, Pepsi и Procter&Gamble рекламироваться в Рунете? ако это утверждение верно только для того рынка сетевой рекламы, который существует на данный момент. Если альянсу удастся привлечь в Сеть оффлайновых рекламодателей-гигантов, таких как Coca-Cola или Procter&Gamble, расстановка сил в Рунет-рекламе и вся ее структура может существенно измениться. А то, что новая стратегия IMHO направлена на "заманивание" в Сеть сладким пряником "высокоэффект

Procter & Gamble будет сотрудничать с Women.com Компания Women.com Networks заключила договор о сотрудничестве с компанией Procter & Gamble. Women.com включит сайт ParentTime.com, принадлежащий Procter & Gamble, в свою

Procter & Gamble распродает "удачно зарегистрированные" доменные имена Как сообщает The Register, компания Procter & Gamble, гигант-производитель, объявила о продаже 100 доменных имен, которые больше ей не потр

Глава информационного обеспечения Procter & Gamble ушел в отставку через 2 недели после крупного сбоя в компьютерных системах компании Todd Garrett, CIO (chief information officer) компании Procter & Gamble, объявил о своей отставке. Это произошло всего через 2 недели после сбоев в работе ком