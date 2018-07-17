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Procter&Gamble P&G Проктер энд Гэмбл

Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл


17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018
14.06.2013 Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble
19.02.2010 P&G внедрит PLM-решения Dassault Systèmes для разработки упаковки
13.05.2009 Xerox будет управлять процессами печати в офисах P&G по всему миру
19.09.2006 В "Союз Квадро" завершено внедрение E1 Distribution
29.06.2006 Procter&Gamble Казахстан выбрал систему автоматизации "Оптимум"
02.02.2005 ИТ-стратеги P&G в замешательстве
15.04.2003 Контракт с Procter & Gamble принесет HP $3 млрд.
13.06.2002 NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов
13.06.2002 NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов
05.02.2002 Dot завершила разработку системы e-procurement для Procter & Gamble
07.08.2001 Секреты стирки и красивых волос от Procter & Gamble
16.05.2001 P&G следит за потребителями, а серферы - за P&G?
16.04.2001 В Нижнем Новгороде открылся интернет-магазин Procter&Gamble
19.02.2001 Procter&Gamble и DuPont инвестируют в новый интернет-проект
20.12.2000 Procter & Gamble продала домен Flu.com
06.09.2000 Будут ли Coca-Cola, Pepsi и Procter&Gamble рекламироваться в Рунете?
30.08.2000 Procter & Gamble будет сотрудничать с Women.com
29.06.2000 Procter & Gamble распродает "удачно зарегистрированные" доменные имена
06.12.1999 Глава информационного обеспечения Procter & Gamble ушел в отставку через 2 недели после крупного сбоя в компьютерных системах компании
23.11.1999 Новая компьютерная система Procter&Gamble дала сбой

Публикаций - 215, упоминаний - 271

Procter&Gamble упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9625 36
Intel Corporation 11702 32
Microsoft Corporation 23616 25
Cisco Systems 4897 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10163 21
IBM - International Business Machines Corp 9219 20
Oracle Corporation 6346 19
HP - Hewlett-Packard 3600 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7053 14
SAP SE 4926 13
Samsung Electronics 9776 13
HP Inc. 5568 12
Philips 2054 11
Lenovo Motorola 3505 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8108 11
Apple Inc 11281 10
AT&T Inc 1662 10
1С-ИжТиСи 6405 9
Meta Platforms - Facebook 4348 9
ММК Информсервис 47 9
Amazon Inc - Amazon.com 2820 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2755 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 9
7091 9
Schneider Electric 518 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5607 9
JDSU - JDS Uniphase 218 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 64 8
Yahoo! 3690 8
Nortel Networks 1295 8
AMD - Advanced Micro Devices 3888 7
Juniper Networks 422 7
Verizon - WorldCom 487 7
Applied Materials 278 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 7
TI - Texas Instruments Incorporated 815 7
HP Compaq Computer Corp 1918 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 287 7
Oracle Siebel Systems 502 6
Inline Group - Инлайн Груп 87 6
РЖД - Российские железные дороги 1645 30
Coca-Cola Company 251 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 330 30
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1910 30
Ингосстрах СПАО 343 28
X5 Group 833 26
Лента - Сеть розничной торговли 1731 24
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 22
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 21
Окей - О'Кей - Гипермаркет 190 20
Walmart - Wal-Mart Stores 367 20
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 90 19
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 300 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 18
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 16
Tesco 74 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 15
Альфа-Банк 1608 15
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 14
McDonald’s - Макдоналдс 193 14
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 124 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 103 12
Геобанк КБ 38 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 11
United Colors of Benetton 37 10
Unilever - Юнилевер Русь 114 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 67 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 511 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 10
Prada 52 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 188 9
АльфаСтрахование СГ 272 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания 35 9
Walt Disney Company 574 9
Совкомбанк ПАО 207 9
Русагро Группа Компаний 201 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3020 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1576 13
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 388 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1434 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 4
Правительство Москвы 2061 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 340 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2847 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 950 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3080 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 241 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
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