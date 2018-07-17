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Procter&Gamble P&G Проктер энд Гэмбл

Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл

СОБЫТИЯ

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17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018

ор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; ИТ-директор, член совета директоров, Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; ИТ-директор Центральной и В
14.06.2013 Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble

давнего времени работавшая заместителем директора по работе с клиентами в России компании Procter & Gamble, займет пост управляющего директора «Qiwi Кошелька». На этой должности Анна Стоклицкая
05.07.2012 Опыты Procter and Gamble на МКС: поиски новых пищевых стабилизаторов

Открывая баночку йогурта, люди, наверняка, не предполагают, что в этом незатейливом продукте могут быть сосредоточены передовые космические технологии. Компания Procter and Gamble Co. проводит на борту Международной космической станции оригинальное исследование по улучшению характеристик продуктов питания, бытовой химии и т.п. Эксперимент под названием BCAT-6 долж
19.02.2010 P&G внедрит PLM-решения Dassault Systèmes для разработки упаковки

Компания Dassault Systèmes (DS) объявила о том, что компания Procter & Gamble, мировой производитель потребительских товаров, расширила область применения технологи
13.05.2009 Xerox будет управлять процессами печати в офисах P&G по всему миру

Компания Xerox объявила о подписании пятилетнего сервисного контракта с компанией Procter & Gamble (P&G). Контракт включает услуги Xerox по управлению печатными службами P&G в офисах и

13.03.2008 Procter & Gamble Prestige Products в России перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV

ативно и точно калькулировать себестоимость. Таким образом, используя данное решение, руководители «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс» получают прозрачную структуру компании, достоверные данны
19.09.2006 В "Союз Квадро" завершено внедрение E1 Distribution

«Союз Квадро», официальный дистрибьютор Procter&Gamble,совместно со специалистами Verysell Enterprise ONE завершил внедрение решения E1 Distr
29.06.2006 Procter&Gamble Казахстан выбрал систему автоматизации "Оптимум"

варительных заказов (pre selling), мерчендайзинг и оптовая продажа на рынках (OSDO) товаров Procter&Gamble и Gillette будут автоматизированы на всей территории двух сопредельных стран СНГ общей
02.02.2005 ИТ-стратеги P&G в замешательстве

Покупка, информация о которой была обнародована в минувшую пятницу, 28 января, обошлась Procter&Gamble в  $57 млрд. Обозреватели отмечают, что, по всей вероятности, слияние пойдет н
15.04.2003 Контракт с Procter & Gamble принесет HP $3 млрд.

Hewlett-Packard планирует приступить к администрированию ИТ-инфраструктуры компании Procter & Gamble, включая управление центрами сбора данных и оказание технической поддержки парка насто
13.06.2002 NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов

возможном повышении прогнозов по квартальным показателям Microsoft и повышение прогнозов Procter & Gamble сломали традицию сброса акций к концу дня, сохранявшуюся на рынке в течение последних

13.06.2002 NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов

о второй половине дня на рынке начался уверенный рост, вызванный позитивными новостями от Procter & Gamble (+4,5%) и слухами о весьма вероятном повышении прогнозов по квартальным показателям Mi
05.02.2002 Dot завершила разработку системы e-procurement для Procter & Gamble

Компания Dot объявила о внедрении интернет-системы закупок (e-procurement) для компании Procter & Gamble. По заявлению разработчиков, созданная система предполагает возможность прямой работы

07.08.2001 Секреты стирки и красивых волос от Procter & Gamble

В понедельник компания Dot объявила о завершении работ по созданию сайта компании Procter & Gamble. Новый единый корпоративный портал с множеством функций насчитывает более 250 страниц

16.05.2001 P&G следит за потребителями, а серферы - за P&G?

Гигант Procter&Gamble Co. объединяется с британской исследовательской компанией EveryDay Lives и еще
16.04.2001 В Нижнем Новгороде открылся интернет-магазин Procter&Gamble

В Нижнем Новгороде открылся интернет-магазин дистрибьютора Procter&Gamble "Предприятия АЛИДИ". Разработку интернет-магазина проводила интернет-компания "Асабана". По мнению разработчиков сайта, интернет-магазин станет первым толчком к развитию электрон
19.02.2001 Procter&Gamble и DuPont инвестируют в новый интернет-проект

Procter & Gamble Co. и DuPont инвестируют в компанию Packtion, которая ставит своей целью использовать

20.12.2000 Procter & Gamble продала домен Flu.com

Компания Procter & Gamble Co. продала доменное имя flu.com. Flu.com - это одно из 100 доменных имен, которые ком
06.09.2000 Будут ли Coca-Cola, Pepsi и Procter&Gamble рекламироваться в Рунете?

ако это утверждение верно только для того рынка сетевой рекламы, который существует на данный момент. Если альянсу удастся привлечь в Сеть оффлайновых рекламодателей-гигантов, таких как Coca-Cola или Procter&Gamble, расстановка сил в Рунет-рекламе и вся ее структура может существенно измениться. А то, что новая стратегия IMHO направлена на "заманивание" в Сеть сладким пряником "высокоэффект
30.08.2000 Procter & Gamble будет сотрудничать с Women.com

Компания Women.com Networks заключила договор о сотрудничестве с компанией Procter & Gamble. Women.com включит сайт ParentTime.com, принадлежащий Procter & Gamble, в свою

29.06.2000 Procter & Gamble распродает "удачно зарегистрированные" доменные имена

Как сообщает The Register, компания Procter & Gamble, гигант-производитель, объявила о продаже 100 доменных имен, которые больше ей не потр
06.12.1999 Глава информационного обеспечения Procter & Gamble ушел в отставку через 2 недели после крупного сбоя в компьютерных системах компании

Todd Garrett, CIO (chief information officer) компании Procter & Gamble, объявил о своей отставке. Это произошло всего через 2 недели после сбоев в работе ком
23.11.1999 Новая компьютерная система Procter&Gamble дала сбой

Компьютерная система, разработанная для Procter&Gamble с целью сбора данных об операциях корпорации по всему миру, дала сбой. Идут работы по


Публикаций - 223, упоминаний - 268

Procter&Gamble и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 38
Intel Corporation 12812 33
Microsoft Corporation 25778 29
Cisco Systems 5371 23
IBM - International Business Machines Corp 9701 21
Oracle Corporation 7074 19
Ростелеком 10951 18
HP - Hewlett-Packard 3662 17
МегаФон 10750 14
SAP SE 5604 14
Samsung Electronics 11068 13
HP Inc. 5883 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9511 12
Lenovo Motorola 3566 11
Apple Inc 13161 10
AT&T Inc 1726 10
ММК Информсервис 69 9
JDSU - JDS Uniphase 219 9
Amazon Inc - Amazon.com 3279 9
Meta Platforms - Facebook 4622 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 9
9596 9
Philips 2099 9
Schneider Electric 614 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4968 9
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
Yahoo! 3726 8
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 127 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 7
HPE - Juniper Networks 460 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Verizon - WorldCom 501 7
Applied Materials 305 7
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 7
AMD - Advanced Micro Devices 4644 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 6
Inline Group - Инлайн Груп 105 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 33
РЖД - Российские железные дороги 2097 32
Coca-Cola Company 261 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 30
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 30
Ингосстрах СПАО 478 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2431 24
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 22
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 21
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 20
Walmart - Wal-Mart Stores 405 20
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 19
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 16
Tesco 84 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 916 15
Альфа-Банк 1979 15
McDonald’s - Макдоналдс 220 15
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 13
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 12
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 12
Prada 58 10
United Colors of Benetton 39 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 10
Unilever - Юнилевер Русь 171 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 95 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5666 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2068 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1509 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5971 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 584 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4879 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5645 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7876 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13926 18
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 17
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5368 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26321 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13640 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11813 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13719 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2919 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8272 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4783 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7832 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12955 10
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3584 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8659 9
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1562 9
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 552 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1072 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5287 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14772 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9665 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6245 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12210 7
Procter&Gamble - Gillette 38 15
Microsoft Windows 2000 8678 5
SAP Ariba 309 5
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Google Android 15249 4
Microsoft Office 4174 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 3
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 24 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7624 3
Linux OS 11538 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Oracle Java - язык программирования 3470 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
БУХта WMS Складской комплекс 22 2
Philips Luxeon 9 2
SAP Sybase - AvantGo 21 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Apple iOS 8586 2
Microsoft Windows 16891 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1291 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Apple iPod 1553 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2555 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Stafory - робот Вера 377 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 60 1
Ягнятинский Евгений 32 31
Чаркин Евгений 317 30
Натрусов Артем 313 29
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Лигачев Глеб 120 21
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