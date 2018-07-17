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Procter&Gamble P&G Проктер энд Гэмбл
СОБЫТИЯ
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|17.07.2018
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ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018
ор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; ИТ-директор, член совета директоров, Procter & Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; ИТ-директор Центральной и В
|14.06.2013
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Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble
давнего времени работавшая заместителем директора по работе с клиентами в России компании Procter & Gamble, займет пост управляющего директора «Qiwi Кошелька». На этой должности Анна Стоклицкая
|05.07.2012
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Опыты Procter and Gamble на МКС: поиски новых пищевых стабилизаторов
Открывая баночку йогурта, люди, наверняка, не предполагают, что в этом незатейливом продукте могут быть сосредоточены передовые космические технологии. Компания Procter and Gamble Co. проводит на борту Международной космической станции оригинальное исследование по улучшению характеристик продуктов питания, бытовой химии и т.п. Эксперимент под названием BCAT-6 долж
|19.02.2010
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P&G внедрит PLM-решения Dassault Systèmes для разработки упаковки
Компания Dassault Systèmes (DS) объявила о том, что компания Procter & Gamble, мировой производитель потребительских товаров, расширила область применения технологи
|13.05.2009
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Xerox будет управлять процессами печати в офисах P&G по всему миру
Компания Xerox объявила о подписании пятилетнего сервисного контракта с компанией Procter & Gamble (P&G). Контракт включает услуги Xerox по управлению печатными службами P&G в офисах и
|13.03.2008
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Procter & Gamble Prestige Products в России перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
ативно и точно калькулировать себестоимость. Таким образом, используя данное решение, руководители «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс» получают прозрачную структуру компании, достоверные данны
|19.09.2006
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В "Союз Квадро" завершено внедрение E1 Distribution
«Союз Квадро», официальный дистрибьютор Procter&Gamble,совместно со специалистами Verysell Enterprise ONE завершил внедрение решения E1 Distr
|29.06.2006
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Procter&Gamble Казахстан выбрал систему автоматизации "Оптимум"
варительных заказов (pre selling), мерчендайзинг и оптовая продажа на рынках (OSDO) товаров Procter&Gamble и Gillette будут автоматизированы на всей территории двух сопредельных стран СНГ общей
|02.02.2005
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ИТ-стратеги P&G в замешательстве
Покупка, информация о которой была обнародована в минувшую пятницу, 28 января, обошлась Procter&Gamble в $57 млрд. Обозреватели отмечают, что, по всей вероятности, слияние пойдет н
|15.04.2003
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Контракт с Procter & Gamble принесет HP $3 млрд.
Hewlett-Packard планирует приступить к администрированию ИТ-инфраструктуры компании Procter & Gamble, включая управление центрами сбора данных и оказание технической поддержки парка насто
|13.06.2002
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NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов
возможном повышении прогнозов по квартальным показателям Microsoft и повышение прогнозов Procter & Gamble сломали традицию сброса акций к концу дня, сохранявшуюся на рынке в течение последних
|13.06.2002
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NASDAQ вновь превысил отметку в 1500 пунктов
о второй половине дня на рынке начался уверенный рост, вызванный позитивными новостями от Procter & Gamble (+4,5%) и слухами о весьма вероятном повышении прогнозов по квартальным показателям Mi
|05.02.2002
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Dot завершила разработку системы e-procurement для Procter & Gamble
Компания Dot объявила о внедрении интернет-системы закупок (e-procurement) для компании Procter & Gamble. По заявлению разработчиков, созданная система предполагает возможность прямой работы
|07.08.2001
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Секреты стирки и красивых волос от Procter & Gamble
В понедельник компания Dot объявила о завершении работ по созданию сайта компании Procter & Gamble. Новый единый корпоративный портал с множеством функций насчитывает более 250 страниц
|16.05.2001
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P&G следит за потребителями, а серферы - за P&G?
Гигант Procter&Gamble Co. объединяется с британской исследовательской компанией EveryDay Lives и еще
|16.04.2001
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В Нижнем Новгороде открылся интернет-магазин Procter&Gamble
В Нижнем Новгороде открылся интернет-магазин дистрибьютора Procter&Gamble "Предприятия АЛИДИ". Разработку интернет-магазина проводила интернет-компания "Асабана". По мнению разработчиков сайта, интернет-магазин станет первым толчком к развитию электрон
|19.02.2001
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Procter&Gamble и DuPont инвестируют в новый интернет-проект
Procter & Gamble Co. и DuPont инвестируют в компанию Packtion, которая ставит своей целью использовать
|20.12.2000
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Procter & Gamble продала домен Flu.com
Компания Procter & Gamble Co. продала доменное имя flu.com. Flu.com - это одно из 100 доменных имен, которые ком
|06.09.2000
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Будут ли Coca-Cola, Pepsi и Procter&Gamble рекламироваться в Рунете?
ако это утверждение верно только для того рынка сетевой рекламы, который существует на данный момент. Если альянсу удастся привлечь в Сеть оффлайновых рекламодателей-гигантов, таких как Coca-Cola или Procter&Gamble, расстановка сил в Рунет-рекламе и вся ее структура может существенно измениться. А то, что новая стратегия IMHO направлена на "заманивание" в Сеть сладким пряником "высокоэффект
|30.08.2000
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Procter & Gamble будет сотрудничать с Women.com
Компания Women.com Networks заключила договор о сотрудничестве с компанией Procter & Gamble. Women.com включит сайт ParentTime.com, принадлежащий Procter & Gamble, в свою
|29.06.2000
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Procter & Gamble распродает "удачно зарегистрированные" доменные имена
Как сообщает The Register, компания Procter & Gamble, гигант-производитель, объявила о продаже 100 доменных имен, которые больше ей не потр
|06.12.1999
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Глава информационного обеспечения Procter & Gamble ушел в отставку через 2 недели после крупного сбоя в компьютерных системах компании
Todd Garrett, CIO (chief information officer) компании Procter & Gamble, объявил о своей отставке. Это произошло всего через 2 недели после сбоев в работе ком
|23.11.1999
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Новая компьютерная система Procter&Gamble дала сбой
Компьютерная система, разработанная для Procter&Gamble с целью сбора данных об операциях корпорации по всему миру, дала сбой. Идут работы по
Procter&Gamble и организации, системы, технологии, персоны:
|Ягнятинский Евгений 32 31
|Чаркин Евгений 317 30
|Натрусов Артем 313 29
|Клепиков Алексей 121 27
|Лигачев Глеб 120 21
|Беляев Владислав 104 19
|Бокучава Тариэл 21 19
|Аксаков Анатолий 163 19
|Кучугин Илья 42 18
|Нагаев Олег 30 18
|Попов Андрей 116 18
|Воронин Петр 37 18
|Кузьмич Всеволод 31 18
|Шипов Савва 102 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Чамара Денис 59 15
|Меньшов Кирилл 139 15
|Ушацкий Андрей 105 15
|Суворов Антон 22 15
|Бычков Александр 41 12
|Сергеев Сергей 179 12
|Ушаков Анатолий 47 12
|Эпштейн Герман 32 12
|Богданов Кирилл 112 12
|Хасин Михаил 27 11
|Дьяченко Валерий 96 11
|Сотин Денис 216 10
|Суровец Дмитрий 115 10
|Абакумов Евгений 227 10
|Халматов Максим 64 9
|Урьяс Вадим 98 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 15 9
|Погосова Карина 9 9
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