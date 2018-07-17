Индексная книга CNews*
Procter&Gamble P&G Проктер энд Гэмбл
Публикаций - 215, упоминаний - 271
Procter&Gamble упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ягнятинский Евгений 32 31
|Чаркин Евгений 241 30
|Натрусов Артем 195 29
|Клепиков Алексей 93 27
|Лигачев Глеб 73 21
|Аксаков Анатолий 123 19
|Беляев Владислав 66 19
|Бокучава Тариэл 21 19
|Нагаев Олег 30 18
|Кучугин Илья 42 18
|Воронин Петр 35 18
|Кузьмич Всеволод 31 18
|Попов Андрей 91 18
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 17
|Шипов Савва 86 17
|Потапкин Михаил 26 16
|Чамара Денис 59 15
|Меньшов Кирилл 82 15
|Суворов Антон 21 15
|Ушацкий Андрей 104 15
|Эпштейн Герман 32 12
|Ушаков Анатолий 41 12
|Сергеев Сергей 94 12
|Бычков Александр 40 12
|Богданов Кирилл 112 12
|Дьяченко Валерий 80 11
|Хасин Михаил 27 11
|Сотин Денис 147 10
|Абакумов Евгений 138 10
|Суровец Дмитрий 44 10
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 14 9
|Погосова Карина 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Дрейгер Павел 22 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 68 9
|Панферов Алексей 22 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.