РГСУ Российский государственный социальный университет
СОБЫТИЯ
|12.07.2021
|
«Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий
Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Российский государственный социальный университет (РГСУ) намерены развивать проекты и продукты на основе высоких технологий, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, а также аддитивного производства. Соглашение о сотрудничест
|30.08.2013
|
ТТК выиграл тендер на предоставление услуг телефонии филиалу РГСУ в Уфе
Компания ТТК выиграла открытый тендер на предоставление услуг дальней связи филиалу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в Уфе. В рамках государственного контракта «ТТК-Самара», региональное предприятие компании ТТК, предоставил филиалу Российского государственно
|13.05.2009
|
РГСУ заказывает внедрение системы видеонаблюдения
Российский государственный социальный университет (РГСУ) объявил о проведении открытого аукциона № 40/09, в рамках которого разыгрывает право на поставку, монтаж и наладку системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Согласно документации,
|20.11.2007
|
РГСУ приобретет компьютеры: открытый аукцион
Российский государственный социальный университет (РГСУ) проводит торги в форме открытого аукциона №14/07, по итогам которого определит ИТ-поставщика. Победителю торгов, в частности, будет необходимо выполнить поставку компьютерной техники, на
|15.11.2007
|
РГСУ приобретет лицензионное ПО
Российский государственный социальный университет (РГСУ) объявил о проведении открытого конкурса №68/07 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку лицензий РГСУ готов отдать до 32 млн., на доставку ПО отводит
|09.03.2007
|
РГСУ купит лицензионное ПО
Российский государственный социальный университет (РГСУ) объявил открытый конкурс № 09/07 на закупку лицензионного программного обеспечения. Конкурс финансируется как средствами бюджета РФ, так и внебюджетными средствами РГСУ. В целом на
|30.11.2006
|
РГСУ закупает системы видеонаблюдения
Российский государственный социальный университет (РГСУ) продолжает открытый конкурс № 60/06 по выбору поставщика оборудования видеонаблюдения. На конкурс заявлено всего 18 лотов, все из них связаны с поставкой и установкой систем видеонаблюден
|29.11.2006
|
РГСУ обновит оргтехнику
Российский государственный социальный университет (РГСУ) продолжает открытый конкурс № 63/06 по выбору поставщика оргтехники. Напомним, что на конкурс заявлено несколько лотов, некоторые из которых связаны с ИТ-сферой. Лот №1, в частности, потр
|23.11.2006
|
РГСУ обновляет оргтехнику
Российский государственный социальный университет (РГСУ) проводит открытый конкурс № № 63/06 по выбору поставщика ИТ-техники. Финансирование закупок осуществляется как средствами Федерального бюджета, так и внебюджетными средствами заказчика. Н
|09.11.2006
|
РГСУ закупает системы видеонаблюдения
Российский государственный социальный университет (РГСУ) проводит открытый конкурс, в ходе которого определится исполнитель контракта по поставке и установке оборудования системы видеонаблюдения. Конкурс включает 18 лотов. Соответственно, лот №
