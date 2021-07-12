Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

РГСУ Российский государственный социальный университет

РГСУ - Российский государственный социальный университет

СОБЫТИЯ


12.07.2021 «Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Российский государственный социальный университет (РГСУ) намерены развивать проекты и продукты на основе высоких технологий, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, а также аддитивного производства. Соглашение о сотрудничест
30.08.2013 ТТК выиграл тендер на предоставление услуг телефонии филиалу РГСУ в Уфе

Компания ТТК выиграла открытый тендер на предоставление услуг дальней связи филиалу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в Уфе. В рамках государственного контракта «ТТК-Самара», региональное предприятие компании ТТК, предоставил филиалу Российского государственно
13.05.2009 РГСУ заказывает внедрение системы видеонаблюдения

Российский государственный социальный университет (РГСУ) объявил о проведении открытого аукциона № 40/09, в рамках которого разыгрывает право на поставку, монтаж и наладку системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Согласно документации,

20.11.2007 РГСУ приобретет компьютеры: открытый аукцион

Российский государственный социальный университет (РГСУ) проводит торги в форме открытого аукциона №14/07, по итогам которого определит ИТ-поставщика. Победителю торгов, в частности, будет необходимо выполнить поставку компьютерной техники, на

15.11.2007 РГСУ приобретет лицензионное ПО

Российский государственный социальный университет (РГСУ) объявил о проведении открытого конкурса №68/07 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. На закупку лицензий РГСУ готов отдать до 32 млн., на доставку ПО отводит
09.03.2007 РГСУ купит лицензионное ПО

Российский государственный социальный университет (РГСУ) объявил открытый конкурс № 09/07 на закупку лицензионного программного обеспечения. Конкурс финансируется как средствами бюджета РФ, так и внебюджетными средствами РГСУ. В целом на
30.11.2006 РГСУ закупает системы видеонаблюдения

Российский государственный социальный университет (РГСУ) продолжает открытый конкурс № 60/06 по выбору поставщика оборудования видеонаблюдения. На конкурс заявлено всего 18 лотов, все из них связаны с поставкой и установкой систем видеонаблюден
29.11.2006 РГСУ обновит оргтехнику

Российский государственный социальный университет (РГСУ) продолжает открытый конкурс № 63/06 по выбору поставщика оргтехники. Напомним, что на конкурс заявлено несколько лотов, некоторые из которых связаны с ИТ-сферой. Лот №1, в частности, потр
23.11.2006 РГСУ обновляет оргтехнику

Российский государственный социальный университет (РГСУ) проводит открытый конкурс № № 63/06 по выбору поставщика ИТ-техники. Финансирование закупок осуществляется как средствами Федерального бюджета, так и внебюджетными средствами заказчика. Н
09.11.2006 РГСУ закупает системы видеонаблюдения

Российский государственный социальный университет (РГСУ) проводит открытый конкурс, в ходе которого определится исполнитель контракта по поставке и установке оборудования системы видеонаблюдения. Конкурс включает 18 лотов. Соответственно, лот №

Публикаций - 52, упоминаний - 62

РГСУ и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 8
Ростелеком 10316 7
Восход ФГБУ НИИ 685 7
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 317 5
Microsoft Corporation 25245 5
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 4
ХайТэк - Hi-Tech 225 3
Сател 163 3
Google LLC 12268 3
ЮНИ 68 3
Yandex - Яндекс 8451 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
Cisco Systems 5224 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 503 3
ESG - Enterprise Strategy Group 253 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 2
Ростелеком - РТЛабс 182 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Huawei 4224 2
Apple Inc 12638 2
Intel Corporation 12545 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 2
Poly - Plantronics 140 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 331 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
InterTrust - ИнтерТраст 335 1
Наукоград - технопарк 150 6
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 5
Байтик - Детский технопарк 6 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 5
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 4
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 3
ГПБ - Газпромбанк 1178 2
Транснефть 323 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Русский стандарт Банк 473 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Мосэнерго ПАО 129 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
ВТБ Факторинг 26 1
LEGO 255 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Связной Банк 105 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 1
Кредит Европа банк 66 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Силовые машины 143 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 10
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3445 3
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Совет при президенте Российской Федерации 200 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 18 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 73 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 14
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3101 8
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 696 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 7
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1474 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31800 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3700 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5667 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8458 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2063 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2059 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1143 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1214 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 109 2
Microsoft Windows 16342 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 135 1
Philips B - Серия мониторов 9 1
Epic Games - Unreal Engine 323 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 241 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
C/C++ - Язык программирования 842 1
Google Go - Golang - Язык программирования 94 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
SAP Innovation Management 3 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 209 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
Яндекс Помощь рядом 34 1
МТС 3G-сеть 121 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 113 1
VK Teams 80 1
Asus VivoTab 9 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг - МВК 8 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2358 1
ByteDance - TikTok 319 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Сергунина Наталья 372 10
Шадаев Максут 1150 8
Нарышкин Сергей 51 6
Рейман Леонид 1059 6
Воробьев Андрей 185 3
Рымар Максим 50 3
Иодковский Станислав 100 3
Кириенко Владимир 143 2
Кириенко Сергей 149 2
Фурсин Алексей 158 2
Баев Андрей 9 2
Починок Наталья 6 2
Путин Владимир 3353 2
Вермишян Геворк 65 1
Иванов Алексей 152 1
Слышкин Василий 129 1
Кирсанова Светлана 70 1
Соловьев Владимир 107 1
Калинин Алексей 74 1
Калинин Александр 176 1
Онищенко Владислав 98 1
Уткин Никита 37 1
Бадалов Андрей 66 1
Овчаренко Юрий 38 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 1
Давыдович Евгений 28 1
Лашин Ренат 83 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Махонов Александр 31 1
Качанов Олег 120 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Иванов Дмитрий 101 1
Копейкин Алексей 16 1
Бондаренко Михаил 57 1
Дубовсков Андрей 89 1
Парменова Наталия 63 1
Миронов Сергей 62 1
Рыжиков Сергей 112 1
Шамолин Михаил 124 1
Прокопенко Артемий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 2
Европа 24645 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18238 2
Казахстан - Республика 5800 2
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Ближний Восток 3033 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 2
Турция - Турецкая республика 2493 2
Украина 7796 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 1
Новая Зеландия 731 1
Европа Западная 1492 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 883 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 522 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 990 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 341 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 34 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 29
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 5
Образование в России 2562 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1866 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 308 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 381 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Известия ИД 707 1
Парламентская газета 28 1
СК Пресс 17 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
Открытые системы ИД 176 1
Ведомости 1243 1
РИА Новости 984 1
Forbes - Форбс 913 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 282 4
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1264 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 10 2
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 17 2
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 2
ММУ - Московский международный университет 12 2
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1090 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 421 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 41 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 3
День без турникетов 8 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 2
SAP UP 5 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 16 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще