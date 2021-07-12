РГСУ - Российский государственный социальный университет

«Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Российский государственный социальный университет (РГСУ) намерены развивать проекты и продукты на основе высоких технологий, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, а также аддитивного производства. Соглашение о сотрудничест