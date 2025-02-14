MIT Media Lab Scratch язык программирования
MIT Media Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
|Wikipedia - Википедия 511 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
|New Scientist 1448 1
|ZDnet 660 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 65 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340989, в очереди разбора - 768502.
Создано именных указателей - 168683.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.