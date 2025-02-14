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MIT Media Lab Scratch язык программирования

MIT Media Lab - Scratch - язык программирования


14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
24.09.2024 «Лаборатория Касперского»: 86% детей, изучающих программирование, чувствуют поддержку со стороны родителей в стремлении осваивать эту сферу 1
12.01.2024 Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Опрос 1
19.12.2022 Новая «Роббо академия» открылась в Дзержинском 1
02.11.2022 Роскомнадзор потребовал у сервиса для обучения программированию из США оставить только два пола 1
15.08.2022 Сменился самый популярный в мире язык программирования 1
22.07.2022 Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ 1
20.07.2022 Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет 1
19.07.2022 Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников 1
17.02.2022 Исследование Wildberries: Спрос на ИТ-книги бьет рекорды 2
14.02.2022 Создатели знаменитого ПК Raspberry Pi вербуют детей в армию программистов на Python 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
20.07.2021 Neoflex обучит воспитанников детских домов ИТ-навыкам 1
13.04.2021 «Роббо» научит родителей робототехнике 1
05.03.2021 «Роббо» развернула образовательную онлайн-платформу Robbo LMS для дистанционного обучения детей 1
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 1
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому 1
27.08.2018 Дайджест InfoWatch: утечки данных из предприятий общественного питания 1
10.02.2017 Российская робототехника появилась в школах Финляндии 1
18.10.2016 «Скретчдуино» сменил название на «Роббо» 1
12.10.2016 В тюменских школах открылись робототехнические лаборатории «Роббо» 1
07.10.2016 В Санкт-Петербурге начали включать робототехнику в школьную программу 1
25.12.2015 Робототехнический проект для детей ScratchDuino стал резидентом «Сколково» 1
19.09.2014 Российские создатели роботов пытаются раздобыть денег на Kickstarter. ВИДЕО 1
27.06.2014 Как найти компромисс между безопасностью и удобством ДБО 1
06.02.2014 Российских школьников научат строить роботов на деньги Google 1
18.01.2012 Вечно новый чехол 1
17.01.2012 Nissan выпустил чехол для iPhone, царапины на котором исчезают сами 1
06.09.2011 Philips анонсировала две модели наушников с O Neill 1
31.03.2011 Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2 1
24.11.2008 Выставка HiT: «Школа будущего» и мастер-классы по СПО 1
02.07.2008 В Петербурге состоялся финал конкурса юных программистов 1
03.06.2008 Компьютер для игроков в EVE Online 1
18.05.2007 Разработан язык программирования для детей 1
16.05.2007 Scratch: язык программирования для детей 1
10.03.2004 3D-сканеры стремительно дешевеют 1
07.04.2003 Легализация ПО: Linux или платный Windows? 1
27.09.2001 Microsoft потратит $30 млн. для привлечения рекламодателей на портал MSN 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

MIT Media Lab и организации, системы, технологии, персоны:

ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 11
Google LLC 11818 4
Arduino Software 63 4
Microsoft Corporation 24661 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
Yahoo! 3698 3
MIT Media Lab 23 2
IBM - International Business Machines Corp 9446 2
Intel Corporation 12214 2
Amazon Inc - Amazon.com 3010 2
Varwin 10 2
Тырнет 10 2
Tencent 158 1
NetEase 33 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
Blender 38 1
Philips 2054 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Red Hat 1314 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Nvidia Corp 3507 1
8259 1
Oracle Corporation 6705 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Открытые технологии 701 1
InfoWatch - Инфовотч 1017 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 653 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Pioneer Corporation 423 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Linspire - Lindows 59 1
Этерсофт - Etersoft 22 1
ROBBO Europe 3 1
Lycoris 2 1
LEGO 245 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 2
Kickstarter 127 1
Ишимский мясокомбинат 2 1
Наукоград - технопарк 136 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 662 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Starbucks 88 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 919 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Expedia Group 134 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Zippy’s 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Международный аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева - ИАТА: TJM – ИКАО: USTR 2 1
Росэнергобанк 34 1
Байтик - Детский технопарк 6 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1740 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5396 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1761 6
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МФЮА - Московский финансово-юридический университет 22 1
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РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 1
ROBBO Academy - РОББО Академии 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День молодёжи - 27 июня 901 1
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