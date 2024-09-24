«Лаборатория Касперского»: 86% детей, изучающих программирование, чувствуют поддержку со стороны родителей в стремлении осваивать эту сферу

Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» (входит в VK) и «Лаборатория Касперского» провели опрос, чтобы проанализировать отношение школьников к сфере ИТ. Выяснилось, что каждый четвёртый школьник (26%) уже учится программировать. Причём почти все из них (86%) отметили, что чувствуют поддержку со стороны родителей в освоении навыков разработки программ.

Что уже делают. Интересно, что полученные знания школьники используют не только на занятиях. Так, среди тех, кто учится программировать, 44% создают свои проекты (игры, видео, сайты) для развлечения, 42% применяют полученные навыки на уроках информатики, 23% выполняют задания по другим школьным предметам, а 13% занимаются разработкой уже за деньги.

Кем хотят стать. Важно, что учащиеся понимают, насколько многогранна сфера ИТ и видят здесь для себя большое количество возможностей для развития в будущем. Среди всех опрошенных на онлайн-платформе школьников, кто готов связать свою жизнь со сферой разработки, больше трети (37%) хотели бы создавать компьютерные игры, 29% — мобильные приложения, 24% — разрабатывать программы для компьютеров, 23% — дизайн программ. Пятой части респондентов (18%) интересно защищать людей и компании от киберзлоумышленников, 16% — искать ошибки в программах и приложениях, а 11% — изучать данные и искать в них закономерности.

Какие языки знают. При этом, как показывает опрос, многие школьники уже знают о некоторых языках программирования. Самый известный для них — Python. О нём слышали 53% школьников. Также в топ-5 вошли Java (43%), С++ (34%), JavaScript (32%) и Scratch (24%). Ни об одном языке программирования не слышала четверть опрошенных.

«Нас радует, что подавляющее большинство школьников, которые изучают программирование, чувствуют поддержку родителей в стремлении осваивать эту область знаний. Важно, что у детей есть возможность погружаться в интересующие их сферы, исследовать разные направления. Такой подход поможет им в будущем сделать осознанный выбор в карьерном развитии. Главное — видеть эти возможности и не бояться пробовать свои силы. Например, мы, в рамках программы „Долина технологий” — нашей продвинутой летней практики для старшеклассников и студентов колледжей, рассказываем не только про ИТ-роли, но и про профессии в области кибербезопасности. К тому же совсем скоро стартует набор на программу стажировок для студентов вузов — SafeBoard», — сказала Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».