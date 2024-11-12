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VK Учи.ру UCHi.ru Образовательная онлайн-платформа

VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа

VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру (группа компаний и одноименная образовательная онлайн-платформа (входит в VK) и Сферум.

Тетрика предоставляет возможность дошкольникам, ученикам начальной, средней и старшей школы заниматься с репетиторами онлайн. Сервисом воспользовались более 41 тыс. учеников, на платформе прошло свыше 1,8 млн занятий по всем школьным предметам. В сервисе около 3,7 тыс. активных педагогов.

Учи.Дома входит в группу компаний Учи.ру — российскую образовательную онлайн-платформу. Учи.Дома — платформа для индивидуального обучения детей школьным предметам и программированию с учителем.


12.11.2024 «Учи.ру» и «Дзен»: 88% учителей используют образовательный контент платформ для подготовки к урокам

Аналитики контентной платформы «Дзен» и образовательной платформы «Учи.ру» изучили, какие технологии помогают детям учиться, а педагогам и родителям –– заботиться об их образовании. Больше половины школьников и учителей рассказали, что современные технологии и
22.10.2024 Исследование «Одноклассником» и «Учи.ру»: 85% педагогов используют соцсети для работы

«Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со
20.02.2023 VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда

VK консолидировал «Учи.ру» Холдинг VK консолидировал 100% доли в образовательной онлайн-платформе «Учи.ру». Об этом говорится в сообщении холдинга. В ходе нынешней сделки было приобретено 75% в «Учи.ру<
20.02.2023 VK купила образовательную платформу для школьников «Учи.ру»

VK консолидировала онлайн-платформу для школьников «Учи.ру», выкупив оставшуюся долю в размере 75%. Сумма сделки составила 8,7 млрд руб. Сделка усилит позиции VK в сегменте дополнительного школьного образования. «Учи.ру» — российская обра
02.12.2022 Как обеспечить бесперебойную работу при скачках трафика: кейс «Учи.ру»

О компании «Учи.ру» — это образовательная онлайн-платформа, на которой можно изучать школьные предметы, готовиться к экзаменам и участвовать в олимпиадах. Платформа также предлагает курсы в формате комиксо
17.10.2022 Минцифры и «Учи.ру» запускают бесплатные курсы программирования в рамках проекта «Код будущего»

Минцифры России и образовательная платформа «Учи.ру»приглашают учеников 8–11 классов бесплатно изучать современные языки программирования

17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру»

Mail.ru Group инвестировала в образовательную платформу для школьников «Учи.ру». Компания получила 25% в «Учи.ру», в перспективе она сможет увеличить долю через опционы. Основатели платформы останутся акционерами и продолжат ее развивать. «Учи.ру» – к
23.10.2020 «Учи.ру» запускает серию онлайн-уроков и мастер-классов «Учабрь — пора учиться»

Образовательная платформа «Учи.ру» запускает новую серию бесплатных онлайн-уроков и мастер-классов «Учабрь — пора учитьс
17.03.2020 Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков

Образовательная онлайн-платформа Учи.ру анонсировала запуск бесплатного решения, которое позволит учителям проводить уроки по

20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру

Особенности деятельности компании Компания Учи.ру — одна из крупнейших в стране образовательных онлайн-платформ для школьного образовани

Публикаций - 64, упоминаний - 71

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 21
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 10
Ростелеком 9701 9
МегаФон 8805 8
Selectel - Селектел 385 6
VK - Учи.ру - Тетрика 12 6
Yandex - Яндекс 7340 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МЭО - Мобильное электронное образование 19 4
Microsoft Corporation 24625 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Broadcom - VMware 2359 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Spirit DSP - Спирит Корп 470 2
Код Безопасности 616 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Xiaomi 1732 2
Telegram Group 1983 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Google LLC 11775 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
8213 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 5
ЯКласс 68 5
Почта России ПАО 2112 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 4
CarPrice - Карпрайс 37 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Ситимобил - Служба такси 158 3
О2О Холдинг 56 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
РесурсТранс 16 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 2
Maximum Education 5 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Югория - страховая компания 42 2
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Фонд Росконгресс 18 1
Фонд президентских грантов 14 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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