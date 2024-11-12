VK Учи.ру UCHi.ru Образовательная онлайн-платформа
VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру (группа компаний и одноименная образовательная онлайн-платформа (входит в VK) и Сферум.
Тетрика предоставляет возможность дошкольникам, ученикам начальной, средней и старшей школы заниматься с репетиторами онлайн. Сервисом воспользовались более 41 тыс. учеников, на платформе прошло свыше 1,8 млн занятий по всем школьным предметам. В сервисе около 3,7 тыс. активных педагогов.
Учи.Дома входит в группу компаний Учи.ру — российскую образовательную онлайн-платформу. Учи.Дома — платформа для индивидуального обучения детей школьным предметам и программированию с учителем.
|12.11.2024
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«Учи.ру» и «Дзен»: 88% учителей используют образовательный контент платформ для подготовки к урокам
Аналитики контентной платформы «Дзен» и образовательной платформы «Учи.ру» изучили, какие технологии помогают детям учиться, а педагогам и родителям –– заботиться об их образовании. Больше половины школьников и учителей рассказали, что современные технологии и
|22.10.2024
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Исследование «Одноклассником» и «Учи.ру»: 85% педагогов используют соцсети для работы
«Одноклассники» и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со
|20.02.2023
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VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда
VK консолидировал «Учи.ру» Холдинг VK консолидировал 100% доли в образовательной онлайн-платформе «Учи.ру». Об этом говорится в сообщении холдинга. В ходе нынешней сделки было приобретено 75% в «Учи.ру<
|20.02.2023
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VK купила образовательную платформу для школьников «Учи.ру»
VK консолидировала онлайн-платформу для школьников «Учи.ру», выкупив оставшуюся долю в размере 75%. Сумма сделки составила 8,7 млрд руб. Сделка усилит позиции VK в сегменте дополнительного школьного образования. «Учи.ру» — российская обра
|02.12.2022
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Как обеспечить бесперебойную работу при скачках трафика: кейс «Учи.ру»
О компании «Учи.ру» — это образовательная онлайн-платформа, на которой можно изучать школьные предметы, готовиться к экзаменам и участвовать в олимпиадах. Платформа также предлагает курсы в формате комиксо
|17.10.2022
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Минцифры и «Учи.ру» запускают бесплатные курсы программирования в рамках проекта «Код будущего»
Минцифры России и образовательная платформа «Учи.ру»приглашают учеников 8–11 классов бесплатно изучать современные языки программирования
|17.12.2020
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Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру»
Mail.ru Group инвестировала в образовательную платформу для школьников «Учи.ру». Компания получила 25% в «Учи.ру», в перспективе она сможет увеличить долю через опционы. Основатели платформы останутся акционерами и продолжат ее развивать. «Учи.ру» – к
|23.10.2020
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«Учи.ру» запускает серию онлайн-уроков и мастер-классов «Учабрь — пора учиться»
Образовательная платформа «Учи.ру» запускает новую серию бесплатных онлайн-уроков и мастер-классов «Учабрь — пора учитьс
|17.03.2020
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Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков
Образовательная онлайн-платформа Учи.ру анонсировала запуск бесплатного решения, которое позволит учителям проводить уроки по
|20.12.2019
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Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру
Особенности деятельности компании Компания Учи.ру — одна из крупнейших в стране образовательных онлайн-платформ для школьного образовани
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Галицкий Александр 106 6
|Крутов Дмитрий 18 6
|Паршин Илья 8 4
|Добродеев Борис 95 4
|Морозов Игорь 40 3
|Михалев Евгений 89 3
|Путин Владимир 3171 2
|Садовенко Илья 65 2
|Воробьев Андрей 167 2
|Кушнир Леонид 19 2
|Мольский Александр 15 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Карпинский Владислав 2 2
|Вахов Алексей 2 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Демидов Сергей 127 2
|Каримов Руслан 25 2
|Дружинин Станислав 20 2
|Шведов Дмитрий 10 2
|Хмельницкий Сергей 6 2
|Мелихов Дмитрий 38 2
|Акимов Максим 187 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Прохорова Алла 65 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Белоусов Максим 108 1
|Сотин Денис 205 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Гришина Дарья 16 1
|Чикунов Андрей 17 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Балякин Андрей 17 1
|Климарев Михаил 48 1
|Ефремова Алена 8 1
|Определенов Владимир 20 1
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