VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа

VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру (группа компаний и одноименная образовательная онлайн-платформа (входит в VK) и Сферум.

Тетрика предоставляет возможность дошкольникам, ученикам начальной, средней и старшей школы заниматься с репетиторами онлайн. Сервисом воспользовались более 41 тыс. учеников, на платформе прошло свыше 1,8 млн занятий по всем школьным предметам. В сервисе около 3,7 тыс. активных педагогов.

Учи.Дома входит в группу компаний Учи.ру — российскую образовательную онлайн-платформу. Учи.Дома — платформа для индивидуального обучения детей школьным предметам и программированию с учителем.