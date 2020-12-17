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Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group инвестировала в образовательную платформу для школьников «Учи.ру». Компания получила 25% в «Учи.ру», в перспективе она сможет увеличить долю через опционы. Основатели платформы останутся акционерами и продолжат ее развивать.

«Учи.ру» – крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково». Ею пользуется половина российских школьников (8 млн): ребята бесплатно или по подписке осваивают математику, русский и английский языки и другие предметы, учатся программировать, готовятся к экзаменам и участвуют в олимпиадах. Платформу используют в своей работе более 350 000 педагогов. Программа, разработанная профессиональными методистами, адаптируется к индивидуальным особенностям каждого ученика. В период самоизоляции Учи.ру стала второй по посещаемости в мире среди образовательных ресурсов (по данным SimilarWeb за апрель 2020 г.).

Компания также развивает проект для индивидуальных занятий с преподавателями — Учи.Дома. Также у нее есть проекты для зарубежных рынков — HappyNumbers.com, BRICSMATH.COM и Dragonlearn.org: они уже работают в США и Канаде, пилоты также запущены Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.

«Мы в Mail.ru Group строим образовательную экосистему, в которой можно будет учиться в любой момент жизни, с любой целью, в любой стране. Мы рады, что Учи.ру теперь с нами: платформа дает школьникам возможность заниматься по индивидуальной программе с лучшими преподавателями, даже если там, где они находятся, таких профессионалов нет», – прокомментировал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

«В этом году наши сервисы выросли в России и за рубежом в разы. Мы будем и дальше делать качественное обучение доступным для школьников в любом уголке мира. Партнерство с Mail.ru Group даст нам возможность охватить больше ребят и предложить им больше возможностей для учебы», – отметил Иван Коломоец, сооснователь «Учи.ру».

Объединенная платформа «Учи.ру» имеет потенциал роста не менее чем на 30% в год в 2020–2023 годах с плановой маржинальностью более 30%.



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