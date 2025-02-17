Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168780
ИКТ 13130
Организации 10291
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25105
Персоны 72075
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

SimilarWeb



17.02.2025 Торрент-трекер с десятками миллионов посетителей внезапно отключился и не работает несколько дней. Не в курсе причин даже администрация 1
07.11.2024 Руцентр поможет консолидировать онлайн-активы компаний 1
02.10.2024 Власти США подали иск против YouTube за вред, наносимый психике детей 1
24.09.2024 «Флибуста закончилась, как и я сам». Легендарная пиратская библиотека на грани закрытия. Ее создатель умирает от страшной болезни 1
20.09.2024 Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор 1
19.08.2024 Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские 1
12.08.2024 Внезапные последствия. Провайдеры требуют от властей объяснить замедление YouTube. Россияне массово разрывают договоры с операторами 1
12.07.2024 Россиян отлучают от YouTube. Любимый миллионами сервис работает со сбоями по всей стране. Обвиняют Google 1
28.05.2024 Больше половины ответов ChatGPT на вопросы по программированию неверны. Зато чат-бот говорит уверенно и без стеснения 1
25.12.2023 Bi.Zone выявила 398 поддельных доменов для просмотра сериала «Слово пацана» 1
08.11.2023 Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес 1
31.07.2023 В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан 1
17.04.2023 Продан «Twitter для консерваторов», приютивший сторонников Трампа. Новый владелец его тут же отключил 1
10.04.2023 Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России 1
06.04.2023 Ozon спешно избавляется от своего «убийцы» «Авито». У пользователей осталась неделя, чтобы завершить все сделки 1
15.03.2023 МТС строит конкурента сразу для YouTube, TikTok и Twitch. Его «соберут» всего за полгода 1
02.12.2022 Как обеспечить бесперебойную работу при скачках трафика: кейс «Учи.ру» 1
25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило 1
30.09.2022 Компания депутата Госдумы купила «Пикабу» 1
08.09.2022 Разработчика сверхзащищенного мессенджера Signal возглавила организатор массовых забастовок в Google, уволившаяся со скандалом 1
01.09.2022 Российского «убийцу» YouTube не пускают на iPhone. Приложение на две недели «зависло» у бюрократов Apple 1
10.12.2021 Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов из сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре 1
09.12.2021 За 2020 г. пользователи «Авито» спасли от вырубки леса равные по площади территории Карелии и сэкономили электроэнергию близкую годовому потреблению Москвы 1
09.12.2021 Легендарнейший веб-ресурс с 26-летней историей неожиданно закрывают. Причины засекречены 1
06.12.2021 Wildberries запускает партнерские логистические центры 1
16.03.2021 Check Point интегрирует статистику Check Point ThreatCloud с ИИ-платформой SimilarWeb 2
09.02.2021 Статистика роста популярности видеочатов и сервисов видеосвязи за 2020 год 1
15.01.2021 Годовая выручка образовательной компании «Якласс» в России достигла 264 млн рублей 1
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 1
17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру» 1
31.03.2020 «Мегаплан» поможет бизнесу контролировать работу сотрудников на удаленке 1
30.03.2020 «Вконтакте» и «Одноклассники» добавлены в магазин приложений Huawei Appgallery 1
26.11.2019 На «Госуслугах» зарегистрировался стомиллионный гражданин 1
04.07.2019 Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW 1
19.06.2019 «Яндекс» передал в лабораторию «Доктор Веб» образец редкого Node.js-трояна 1
07.06.2019 Новый удар по Huawei. На смартфоны компании не будут устанавливаться WhatsApp, Instagram и Facebook 1
02.05.2019 В России заблокировали старейший музыкальный сервис 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 1
26.11.2018 Mail.Ru закрыла непопулярный аналог «Яндекс.Маркета» 1
07.03.2018 Ненадежные VPN-сервисы передавали конфиденциальные данные пользователей «ВКонтакте» в SimilarWeb 1

Публикаций - 51, упоминаний - 52

SimilarWeb и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11821 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 14
Yandex - Яндекс 7410 10
VK - Mail.ru Group 3458 8
Meta Platforms - Facebook 4444 7
Telegram Group 2015 6
X Corp - Twitter 2848 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 5
Ростелеком 9739 3
МегаФон 8925 3
Alibaba Group 424 3
Microsoft Corporation 24662 3
Amazon Inc - Amazon.com 3011 3
Apple Inc 12137 3
Huawei 3946 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
NetCAT - НетКэт 39 2
Сбер - InSales - Инсейлс 51 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
Samsung Electronics 10282 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Intel Corporation 12216 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2044 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Мегаплан 76 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 46 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
S8 Capital - С8 Капитал 23 1
Check Point Software Technologies 761 1
ESET - ESET Software 1134 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
PayPal 654 1
Magento Inc 37 1
data.ai - App Annie 85 1
Unsplash 817 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 663 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 849 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 2
Pandao 24 2
ВТБ - Почта Банк 467 1
BMW Group 448 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
Русагро Группа Компаний 278 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Trendyol 1 1
ASOS 9 1
H&M 21 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Почта России ПАО 2119 1
Visa International 1950 1
eBay Inc 1622 1
ЯКласс 68 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Флибуста 33 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Naspers 83 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Accel Partners 48 1
SARB - South African Reserve Bank - Резервный Банк Южной Африки 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1137 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 3
Судебная власть - Judicial power 2318 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1221 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 2
Единая Россия - Политическая партия 294 2
Интернет-видео - ассоциация 19 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2926 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7046 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7758 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2272 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5038 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4893 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17112 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12799 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2907 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4165 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1969 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6712 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27939 3
Аксессуары 3898 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3028 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 272 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4100 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2229 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 2
Google YouTube - Видеохостинг 2760 10
Google Android 14051 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1796 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 705 6
Apple iOS 7837 5
Google Play - Google Store - Android Market 3302 5
Apple - App Store 2898 5
WhatsApp Messenger 1089 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 3
Яндекс.Маркет 948 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 3
VK - Яндекс.Дзен 188 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 2
VK - Mail.ru Товары 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 2
Google Trends 22 2
ByteDance - TikTok 259 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 162 2
FreePik 1021 2
Google Global Cache 24 2
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 632 1
Huawei AppGallery 281 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Booking.com 114 1
Last.fm 52 1
Node.js - программная платформа - Express.js 104 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 57 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
Мегаплан CRM 8 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Microsoft Skype 2067 1
Rakuten Viber 627 1
Discord 120 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Добродеев Борис 95 3
Хинштейн Александр 142 3
Кубасов Сергей 3 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 453 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 2
Дуров Павел 292 2
Бырдин Алексей 29 2
Климарев Михаил 48 1
Кулин Филипп 51 1
Ашманов Станислав 17 1
Кривозубов Павел 27 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Навальный Алексей 61 1
Приходько Сергей 28 1
Козлов Сергей 38 1
Дерипаска Олег 37 1
Бакальчук Владислав 5 1
Кириллов Александр 30 1
Вашукевич Анастасия 3 1
Батурина Елена 4 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 18 1
Волков Леонид 14 1
Муцураев Тимур 3 1
Рыбка Анастасия 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Чукарин Алексей 59 1
Дягилев Василий 84 1
Соколов Артем 47 1
Стариков Дмитрий 13 1
Завадский Марк 15 1
Илингин Андрей 4 1
Васильев Дмитрий 66 1
Батыров Ренат 10 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 151 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 8 1
Лукашевич Андрей 9 1
Коломоец Иван 2 1
Цыценко Сергей 1 1
Гафуров Руслан 5 1
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 10
Беларусь - Белоруссия 5692 5
Казахстан - Республика 5552 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 4
Индия - Bharat 5463 4
Германия - Федеративная Республика 12703 3
Украина 7624 3
Европа 21802 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1275 2
Канада 4891 2
Бразилия - Федеративная Республика 2370 2
Индонезия - Республика 960 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 380 2
Россия - СФО - Новосибирск 4321 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1554 2
Израиль 2737 2
Польша - Республика 1964 2
Словакия - Словацкая Республика 472 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 2
Армения - Республика 2291 1
Россия - ЦФО - Калужская область 985 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1391 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 460 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Азия - Азиатский регион 5553 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Россия - ЮФО - Севастополь 542 1
Беларусь - Минск 633 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1625 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4903 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 493 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 603 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 4
Blacklist - Чёрный список 622 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6948 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4674 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2318 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2955 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1952 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 184 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4841 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Английский язык 6654 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 453 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5550 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 661 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1887 5
Forbes - Форбс 827 4
Reddit 313 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 3
За Телеком - telegram-канал 42 2
CMS Magazine 19 2
Vc.ru - Виси.ру 37 2
Альтаир медиа - Пикабу 17 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1002 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5921 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Сноб 7 1
NEWSru.com 229 1
BleepingComputer - Издание 344 1
The Verge - Издание 559 1
The Washington Post 335 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
Ars Technica 422 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
Известия ИД 630 1
The Register - The Register Hardware 1567 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
CyberNews 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
ABC News 52 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 193 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
NYU - AI Now Institute at New York University 3 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1220 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2439 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще