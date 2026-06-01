Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Пиратский торрент-ресурс YTS, по некоторым оценкам являющийся наиболее посещаемым в своей категории, почти на двое суток вышел из строя. Причины неизвестны, администрация хранит молчание.

Популярный пиратский торрент-сайт YTS, специализирующийся на новинках киноиндустрии, почти на двое суток вышел из строя. Причины произошедшего до сих пор остаются неизвестными, пишет TorrentFreak.

По состоянию на вечер 30 мая 2026 г. посетителей сайта по всем его адресам встречала страница-заглушка сервиса Cloudflare, информирующая об ошибке с номером 504 (Gateway Timeout). Такая ошибка может возникать при длительном отсутствии ответа от прокси-сервера или шлюза, к которому в свою очередь обращается веб-страница, просматриваемая пользователем. В случае с Cloudflare это вероятно, означает, что не отвечали именно сервера YTS, а защитная прослойка Cloudflare функционировала нормально.

Незадолго до сбоя пользователи Reddit обратили внимание на то, что размер подборки раздаваемого посредством торрент-трекера видеоконтента резко уменьшился – это могло быть как следствием возникновения у сервиса проблем как технического, так и правового характера. С последними YTS приходилось сталкиваться в прошлом.

Тем не менее к утру 1 июня 2026 г. по Москве YTS вновь обрел работоспособность и в настоящее время достаточно быстро загружается при переходе по призванным к нему интернет-адресам.

Битва в правовом поле

В 2019 г. к площадке подала иск о защите прав интеллектуальной собственности киностудия Wicked Nevada. Претензии у нее вызвал факт раздачи полнометражного триллера «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) режиссера Джо Берлингера (Joe Berlinger) с Заком Эфроном (Zac Efron) в главной роли.

В начале 2020 г. стороны урегулировали спор: YTS согласилась прекратить раздачу соответствующего фильма, а также выплатить $150 тыс. в качестве компенсации. Wicked Nevada, в свою очередь, отказывалась от претензий к площадке. YTS впоследствии продолжила свою работу.

Это не единственный случай, когда YTS согласилась пойти на мировую с истцом. К концу апреля 2020 г. общий размер компенсаций, которые согласилась выплатить YTS по ряду недавних исков превысил $1 млн. Готовность идти на сделку с правообладателями до сих пор позволяла площадке оставаться на плаву.

Молчание администрации

Примечательно, что в период неработоспособности YTS на ytsproxies.com, специализированном ресурсе для отслеживания статуса зеркал пиратского сайта, сообщалось о доступности доменных имен, закрепленных за площадкой. В действительности же при разрешении этих доменов возникала ошибка.

В то же время операторы площадки в ее официальных соцсетях не проявляли каких-либо признаков жизни. Так, соответствующий Telegram-канал на момент «падения» сайта не обновлялся с марта 2026 г., а в микроблоге в X (@YTSreal) не было новых записей, которые могли бы пролить свет на причины неработоспособности YTS.

YTS и ранее, как и другим пиратским торрент-ресурсам, доводилось приостанавливать работу, однако всякий раз портал восстанавливал свою работоспособность, в этот раз простой составил почти двое суток. Конкурент YTS – TorrentGalaxy в марте 2025 г. не работал более двух недель подряд.

Популярнейший ресурс

По данным TorrentFreak, YTS – является самым популярным сайтом в Сети по торрент-тематике, его аудитория насчитывает миллионы лояльных пользователей, регулярно посещающих площадку. В настоящее время ресурс располагает доменными именами в зонах .bz (принадлежит Белизу), .lt (Литва), .am (Армения), .gg (остров Гернси), .ag (Антигуа и Барбуда).

Согласно информации из открытых источников, за сайтом стоит крупная одноименная релизная группа (ранее – YIFY), которая занимается преимущественно распространением пиратских копий популярных фильмов. В 2022 г. CNews писал о том, что те же люди занимались развитием трекера Demonii, наследника знаменитого Demonoid.

Статистика Similarweb гласит, что yts.bz за май 2026 г. посетили 52,2 млн пользователей. В среднем пользователь проводил на сайте чуть более 6 минут, просматривая по 8,49 страницы.

Помимо YTS, в первую десятку наиболее посещаемых торрент-сайтов по-прежнему входят легендарный The Pirate Bay (четвертая строчка), а также RARGB (10 место) – трекер с болгарскими корнями, давно вызывающий раздражение у правообладателей, но до которого власти пока так и не сумели дотянуться.

Дмитрий Степанов

