Yandex Wordstat Яндекс Вордстат
Сервис Яндекс.Wordstat помогает получить информацию о запросах пользователей Яндекса. Например, он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную фразу, и посмотреть запросы, похожие по смыслу на вашу фразу. Запросы объединены в группы по темам. В группу включаются ключевые слова с широким типом соответствия. Например, для анализа группы запросов «автокредитование» используются высокочастотные ключевые слова с различным написанием, включая синонимы: автокредит, автокредитование, авто кредит, машина кредит, ссуда авто и т.д.
Yandex Wordstat и организации, системы, технологии, персоны:
