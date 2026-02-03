Сервис Яндекс.Wordstat помогает получить информацию о запросах пользователей Яндекса. Например, он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную фразу, и посмотреть запросы, похожие по смыслу на вашу фразу. Запросы объединены в группы по темам. В группу включаются ключевые слова с широким типом соответствия. Например, для анализа группы запросов «автокредитование» используются высокочастотные ключевые слова с различным написанием, включая синонимы: автокредит, автокредитование, авто кредит, машина кредит, ссуда авто и т.д.