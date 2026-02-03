Разделы

Сервис Яндекс.Wordstat  помогает получить информацию о запросах пользователей Яндекса. Например, он позволяет узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную фразу, и посмотреть запросы, похожие по смыслу на вашу фразу.  Запросы объединены в группы по темам. В группу включаются ключевые слова с широким типом соответствия. Например, для анализа группы запросов «автокредитование» используются высокочастотные ключевые слова с различным написанием, включая синонимы: автокредит, автокредитование, авто кредит, машина кредит, ссуда авто и т.д.

03.02.2026 GEO вместо SEO: бизнес начал искать специалистов по оптимизации контента под ИИ-поиск 1
Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024 1
09.06.2025 «Яндекс Вордстат» обзавелся API 3
11.02.2025 Нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT по количеству пользователей на 15% – big data T2 1
19.08.2024 Импортозамещения не случилось. Россияне распробовали американские и китайские аналоги YouTube и не спешат полностью переходить на российские 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
13.11.2023 Продавцы на «Яндекс маркете» получили бесплатный доступ к статистике поисковых запросов покупателей 1
26.04.2023 В России за год в пять раз вырос спрос на защиту от БПЛА 1
21.03.2023 Русская смекалка выше санкций. Найден хитрый способ вернуть россиянам Samsung Pay 1
28.02.2023 Wildberries и Ozon как огня боятся новых регионов. На этом наживаются хитрые перекупщики 1
12.10.2022 Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет 1
12.08.2022 Параллельный импорт почти захлебнулся. Россиян ожидает дефицит Apple и Samsung 1
03.02.2015 Россия: объём рынка интернет-торговли по итогам 2014 г. превысил 683 млрд руб. 1
13.01.2015 Россия: Объем сегмента «Детские товары» в структуре интернет-торговли в 2013 г. составил 35 млрд руб. 1
04.12.2014 Объём российского рынка интернет-торговли по итогам 2013 г. превысил 537 млрд руб. 1
21.01.2014 Поисковый бизнес заявил об «угрожающей дыре» для накруток в «Яндексе» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Yandex Wordstat и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8565 8
Samsung Electronics 10689 2
Telegram Group 2626 2
Google LLC 12323 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 165 2
Техключи.рф 2 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 1
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 137 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 41 1
Примо РПА 16 1
Huntflow - Хантфлоу 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3152 1
Huawei 4274 1
Apple Inc 12717 1
InfoWatch - Инфовотч 1110 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 1
Diasoft - Диасофт 1052 1
Naumen - Наумен 690 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
McKinsey & Company Int 274 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 723 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 83 1
Nintendo 798 1
OpenAI 403 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 660 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 369 1
Ланит - diHouse - Дихаус 244 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 70 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
Manzana Group - Манзана 25 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 211 1
Почта России ПАО 2263 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1068 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 2
Грузовичкоф 7 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Скобеев и Партнеры ГК 3 1
Техносила - E96.ru онлайн-гипермаркет 10 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Ozon Global 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
Газпром ПАО 1424 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Visa International 1976 1
GFG - Lamoda - Купишуз 198 1
Лента - Сеть розничной торговли 2286 1
ПСБ - Промсвязьбанк 909 1
Газпром нефть 678 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 205 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 70 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Sapato.ru 21 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13023 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8142 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1213 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Часы - Watch 998 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 793 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 114 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 518 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 771 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 186 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1386 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 1
Умные платформы 1874 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2782 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1184 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 2
Google Android 14802 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 65 1
Omnidata technologies - Omnidata.PLM 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2910 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 879 1
Apple iOS 8308 1
Rakuten Viber 654 1
Samsung Galaxy 996 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 694 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Apple Pay 505 1
Samsung Pay 295 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 659 1
VK - Яндекс.Дзен 234 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 94 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 953 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 96 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 218 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 701 1
Магнит Доставка 23 1
Manzana Loyalty 12 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 234 1
Google YouTube Shorts 21 1
Google Trends 23 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 35 1
VK Video - ВК Видео 16 1
OpenAI - ChatGPT 568 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 41 1
Чудинов Дмитрий 69 1
Помирчий Сергей 5 1
Скобеев Константин 2 1
Крутько Иван 26 1
Ряшин Николай 15 1
Исраелян Тигран 1 1
Мякишев Кирилл 9 1
Кузякина Анна 28 1
Будник Иван 21 1
Толокнов Андрей 34 1
Артюхов Сергей 64 1
Чупрынин Дмитрий 1 1
Кудашев Михаил 43 1
Чеботарева Алина 1 1
Веселов Никита 2 1
Гоц Станислав 12 1
Бессарабенко Александр 22 1
Винокуров Евгений 16 1
Горячев Роман 1 1
Фогельсон Виктор 47 1
Гернер Арина 1 1
Парфентьев Алексей 170 1
Глазков Александр 149 1
Сергеев Сергей 161 1
Панченко Иван 179 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 130 1
Тарасов Андрей 26 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 98 1
Иванов Михаил 111 1
Шпак Василий 266 1
Новиков Андрей 33 1
Бырдин Алексей 31 1
Белов Алексей 26 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Безбогов Сергей 61 1
Галеев Сергей 36 1
Гулевич Руслан 32 1
Мелкумова Ася 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 2
Казахстан - Республика 5836 1
Европа 24674 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1161 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5762 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Турция - Турецкая республика 2503 1
Украина 7811 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1609 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3243 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 109 1
Украина - Запорожская область 120 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 234 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 146 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1186 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 47 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 239 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 364 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 261 1
Экономический эффект 1215 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 4
Ведомости 1285 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
SimilarWeb 58 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 678 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
