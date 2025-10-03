Получите все материалы CNews по ключевому слову
Помирчий Сергей
УПОМИНАНИЯ
Помирчий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Котик Сергей 7 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Платонов Алексей 22 1
|Китаев Виталий 4 1
|Орлов Андрей 7 1
|Бабкин Константин 6 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Гусев Константин 7 1
|Рябов Владимир 15 1
|Платов Евгений 1 1
|Неверов Михаил 5 1
|Абрашова Ярослава 1 1
|Мунирова Альбина 1 1
|Миняев Александр 1 1
|Братцев Павел 1 1
|Крутько Иван 25 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Кудашев Михаил 35 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Веселов Никита 2 1
|Чаталян Ольга 1 1
|Будник Иван 19 1
|Гоц Станислав 11 1
|Бессарабенко Александр 22 1
|Шлегель Максим 2 1
|Панченко Иван 155 1
|Винокуров Евгений 15 1
|Врацкий Андрей 155 1
|Иодковский Станислав 97 1
|Горячев Роман 1 1
|Глазков Александр 146 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Шпак Василий 254 1
|Иванов Михаил 110 1
|Фогельсон Виктор 29 1
|Гернер Арина 1 1
|Харитонов Дмитрий 64 1
|Безбогов Сергей 60 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153796 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
