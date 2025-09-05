Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182337
ИКТ 14178
Организации 11017
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3502
Системы 26150
Персоны 78341
География 2939
Статьи 1552
Пресса 1246
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2711
Мероприятия 869

Т-Банк Тинькофф ETNA


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Исследование T-Pay: россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок — объем рынка сократился впервые за пять лет 1
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели 1
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью 1
28.12.2023 Прогноз ETNA от «Тинькофф»: в новогоднюю ночь пользователи в среднем совершат 1 звонок, отправят 7 СМС и потратят более 1 ГБ интернета 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
10.12.2021 «Тинькофф» создал бесплатный инструмент для бизнес-аналитики лучше, чем у Meta и Amazon. Аналогов в России нет 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5380 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Meta Platforms - Facebook 4499 1
GitHub 925 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 188 1
1С-Рарус 918 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 33 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
UniSender Software 18 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
InfoVizion - InQlik 2 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
ИИ-Технологии 170 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
Информзащита 815 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 74 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 29 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 23 1
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 20 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1298 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7875 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 237 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1551 1
BAON 10 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 500 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 381 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3411 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5601 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8412 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7127 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3693 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25218 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12777 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4768 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6045 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8769 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7935 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7973 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3221 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2300 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1374 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8453 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 723 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1088 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 925 1
Data monetization - Монетизация данных 1759 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2120 1
EHSM - Environment, Health and Safety Management - управление охраной труда и промышленной безопасностью 5 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 513 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4093 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1949 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3024 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11895 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3365 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1061 1
Python PyTorch 56 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 19 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 1
Т-Банк - Tinkoff SAC-RND - алгоритм увеличения скорости обучения искусственного интеллекта 5 1
Google Android 14463 1
Apple iOS 8105 1
FreePik 1273 1
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 26 1
Красюков Дмитрий 43 1
Захаров Дмитрий 46 1
Демин Владимир 25 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Платонов Алексей 22 1
Китаев Виталий 4 1
Орлов Андрей 7 1
Котик Сергей 7 1
Трофимова Оксана 1 1
Гусев Константин 7 1
Рябов Владимир 15 1
Платов Евгений 1 1
Неверов Михаил 4 1
Абрашова Ярослава 1 1
Помирчий Сергей 3 1
Мунирова Альбина 1 1
Миняев Александр 1 1
Братцев Павел 1 1
Чаталян Ольга 1 1
Шлегель Максим 2 1
Чемякин Антон 5 1
Маркелов Константин 42 1
Зварич Богдан 2 1
Тарнавский Виктор 5 1
Бархота Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 786 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 949 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 706 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 416 1
Россия - ДФО - Амурская область 804 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 751 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 647 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 344 1
Россия - СФО - Республика Тыва 343 1
Россия - ДФО - Магаданская область 452 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1374 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 943 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 328 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 342 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 900 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2592 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2875 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 225 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 614 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 980 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 541 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5767 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4844 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 306 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1769 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1010 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6683 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6213 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1034 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 103 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 38 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2631 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
Инфляция 115 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 127 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382191, в очереди разбора - 735252.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: