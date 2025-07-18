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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178707
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Тарнавский Виктор


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0 1
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью 1
24.04.2024 ИИ-вселенная: «Тинькофф» первым в мире представил экосистему персональных помощников 1
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 1
21.06.2018 «Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тарнавский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7907 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13460 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 417 1
ИТ Гильдия 5 1
Telegram Group 2304 1
ИИ-Технологии 155 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1276 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7777 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2910 1
ГПБ - Газпромбанк 1119 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 234 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15711 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5477 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 418 3
Data monetization - Монетизация данных 1736 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21362 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3171 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5639 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4137 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5438 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1915 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2180 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2999 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10942 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4965 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2976 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54083 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7831 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9003 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2119 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8500 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4710 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2589 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7759 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4287 1
DevOps - Development и Operations 970 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 431 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4341 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6659 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1888 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4855 1
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 32 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1516 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7675 1
Эффективность по Парето - Парето-оптимум - Pareto efficiency - Pareto improvement 26 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5117 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4100 1
OpenAI ChatGPT 428 2
Google Android 14382 2
Apple iOS 8027 2
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 81 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 295 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1039 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 1
ВТБ Бизнес 48 1
МТС DataOps Platform 6 1
Сбер - DTaaS 2 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 217 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 7 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Т-Банк - Tinkoff SAC-RND - алгоритм увеличения скорости обучения искусственного интеллекта 5 1
МТС - The Platform - Front Platform 3 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 125 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 1
Google Go - Golang - Язык программирования 86 1
ВТБ Pro 5 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 6 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Воронин Павел 154 1
Кулик Вадим 188 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49745 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14389 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7099 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16886 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3082 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 675 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9398 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30651 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11380 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3267 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25075 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 552 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5231 1
Образование в России 2416 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 586 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6685 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1256 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 601 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2107 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 940 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 531 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6914 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 953 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1741 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 230 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 990 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 38 1
Экономический эффект 1137 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1023 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1182 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 221 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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