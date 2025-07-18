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Тарнавский Виктор
УПОМИНАНИЯ
Тарнавский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7907 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13460 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 417 1
|ИТ Гильдия 5 1
|Telegram Group 2304 1
|ИИ-Технологии 155 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Воронин Павел 154 1
|Кулик Вадим 188 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372722, в очереди разбора - 749223.
Создано именных указателей - 178707.
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