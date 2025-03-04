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МТС The Platform МТС Ocean
The Platform – единая универсальная композиционная платформа, в основе которой комплекс технологических и интеллектуальных платформ, систем безопасности инфраструктурных и бизнес-решений, где каждый компонент решает задачи бизнеса:
- Бизнес-платформы создают новые возможности для бизнеса и обеспечивают бесшовное омниканальное взаимодействие с клиентом;
- Интеллектуальные платформы предоставляют набор готовых сервисов для распознавания текстов, голоса, видео-аналитики, обработки естественного языка, построения рекомендательных систем, создания голосовых и чат-ботов, а также решения задач машинного обучения;
- Технологические платформы решают задачи интеграции, автоматизации бизнес-процессов, управления производством продуктов, предоставляют инструменты хранения, преобразования и аналитики больших данных;
- Инфраструктурные сервисы позволяют командам получать необходимые облачные ресурсы и сервисы для разработки и тестирования в режиме самообслуживания за несколько минут.
- Платформа МТС Ocean — часть общей технологической платформы The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. МТС начала переход на эти платформы осенью 2022 года. Помимо Cloud Native среды для создания и эксплуатации внутренних технологических сервисов, МТС Ocean представляет собой облачную платформу для разработки и тестирования будущих коммерческих продуктов МТС для облачного провайдера #CloudMTS.
- Front Platform
- DevX Platform
"Мы задаем тренды: как встроить передовые технологии в промышленные решения МТС" Павел Воронин, Первый Вице-президент по технологиям - Член Правления , МТС, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
|Воронин Павел 139 11
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Рустамов Рустам 418 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Семенов Александр 148 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Карпов Сергей 36 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Спирин Антон 63 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 62 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 100 1
|Долгов Александр 33 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сазонов Максим 29 1
|Лукавенко Олег 35 1
|Гуренков Михаил 30 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|фон Розен Александр 32 1
|Сельдемиров Александр 44 1
|Кулик Вадим 182 1
|Белов Виктор 56 1
|Тарнавский Виктор 4 1
|Иванец Евгений 29 1
|Воробьева Оксана 3 1
|Таранов Павел 1 1
|Приклонская Анна 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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