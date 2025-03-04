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МТС The Platform МТС Ocean

The Platform – единая универсальная композиционная платформа, в основе которой комплекс технологических и интеллектуальных платформ, систем безопасности инфраструктурных и бизнес-решений, где каждый компонент решает задачи бизнеса:

  • Платформа МТС Ocean — часть общей технологической платформы The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. МТС начала переход на эти платформы осенью 2022 года. Помимо Cloud Native среды для создания и эксплуатации внутренних технологических сервисов, МТС Ocean представляет собой облачную платформу для разработки и тестирования будущих коммерческих продуктов МТС для облачного провайдера #CloudMTS.
  • Front Platform
  • DevX Platform

 

 

"Мы задаем тренды: как встроить передовые технологии в промышленные решения МТС" Павел Воронин, Первый Вице-президент по технологиям - Член Правления , МТС, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


04.03.2025 ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме 1
04.09.2024 МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта 1
01.08.2024 МТС разработала Integration Platform для бесшовной интеграции сервисов в экосистему 1
17.06.2024 Павел Таранов, МТС: Telecom Platform позволяет телеком-индустрии экосистемы двигаться быстрее 1
03.05.2024 МТС создает платформу для разработчиков продуктов и сервисов 1
Оксана Воробьева, МТС Digital: Мы в 4 раза ускорили разработку программного кода 1
05.02.2024 МТС внедрила сервис контроля качества связи на выделенных корпоративных сетях pLTE 1
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 2
05.12.2023 МТС представила Front Platform для быстрого запуска сервисов на витринах экосистемы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 2
06.07.2023 МТС вошла в топ-5 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
26.05.2023 МТС запустила первый в России сервис для удаленного тестирования 1
28.04.2023 МТС перешла на облачную платформу МТС Ocean, вдвое ускорит разработку цифровых сервисов 2
27.02.2023 МТС перевела работу с данными на собственную платформу DataOps 1
24.11.2022 МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform 2

Публикаций - 15, упоминаний - 19

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12830 15
Ростелеком 9774 2
Microsoft Corporation 24690 2
Huawei 3962 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 274 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 336 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
Lenovo Group 2297 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Dell EMC 5037 1
Cisco Systems 5126 1
8285 1
Ред Софт - Red Soft 732 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
HPE Aruba Networks 88 1
Red Hat 1316 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 311 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 115 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
Yandex - Яндекс 7456 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
ИТ Гильдия 5 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 81 1
Парадигма 152 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 241 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 1
МегаФон 8978 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5683 1
Oracle Corporation 6716 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 80 2
Газпром ПАО 1346 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1644 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 150 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Транснефть 301 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3924 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27983 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6664 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 5
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TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 401 4
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2934 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7168 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5094 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11471 2
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6156 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2906 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7656 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 202 5
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 3
МТС DataOps Platform 6 3
МТС - The Platform - Front Platform 3 3
МТС - Мой МТС 96 3
Python - высокоуровневый язык программирования 954 2
МТС Premium 50 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 57 2
МТС Integration Platform 2 2
МТС Telecom Platform 4 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1338 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 244 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
Linux OS 10044 1
Microsoft Windows 15751 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 961 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 1
Microsoft Exchange 1744 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
Neoflex Reporting 24 1
Apache Airflow 45 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 11 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 1
Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 272 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 21 1
РусБИТех - Astra Automation 16 1
Воронин Павел 139 11
Ульянов Николай 112 1
Шадаев Максут 1018 1
Рустамов Рустам 418 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Семенов Александр 148 1
Леонов Алексей 79 1
Гузовский Денис 68 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Добровинский Александр 35 1
Бурилов Андрей 105 1
Климов Андрей 72 1
Карпов Сергей 36 1
Сивцев Илья 140 1
Евдокимов Игорь 50 1
Александров Александр 70 1
Булгаков Кирилл 105 1
Спирин Антон 63 1
Стоянов Алексей 41 1
Гаврилов Евгений 43 1
Карпов Роман 62 1
Маркова Светлана 32 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тятюшев Максим 100 1
Долгов Александр 33 1
Сергеева Наталья 39 1
Сазонов Максим 29 1
Лукавенко Олег 35 1
Гуренков Михаил 30 1
Трофимов Дмитрий 41 1
фон Розен Александр 32 1
Сельдемиров Александр 44 1
Кулик Вадим 182 1
Белов Виктор 56 1
Тарнавский Виктор 4 1
Иванец Евгений 29 1
Воробьева Оксана 3 1
Таранов Павел 1 1
Приклонская Анна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 11
Армения - Республика 2298 3
Беларусь - Белоруссия 5728 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1517 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 1
Россия - СФО - Новосибирск 4338 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1974 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2261 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 936 1
Израиль 2740 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13697 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 6
Экономический эффект 1078 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1331 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7013 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2178 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3180 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4876 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 666 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6444 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1223 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2407 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11018 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2770 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1380 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18722 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 142 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4696 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16432 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 188 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2410 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6195 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1659 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3231 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 2
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