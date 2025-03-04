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The Platform – единая универсальная композиционная платформа, в основе которой комплекс технологических и интеллектуальных платформ, систем безопасности инфраструктурных и бизнес-решений, где каждый компонент решает задачи бизнеса:

МТС Ocean — часть общей технологической платформы The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы Платформа— часть общей технологической платформы The Platform, объединяющей все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС . МТС начала переход на эти платформы осенью 2022 года. Помимо Cloud Native среды для создания и эксплуатации внутренних технологических сервисов, МТС Ocean представляет собой облачную платформу для разработки и тестирования будущих коммерческих продуктов МТС для облачного провайдера # CloudMTS

Front Platform

DevX Platform

"Мы задаем тренды: как встроить передовые технологии в промышленные решения МТС" Павел Воронин, Первый Вице-президент по технологиям - Член Правления , МТС, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва