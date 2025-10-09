Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184214
ИКТ 14319
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26292
Персоны 79154
География 2966
Статьи 1565
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V DataGrid Sber Platform V Grid Center


Platform V Grid Center - это универсальное и функциональное средство администрирования кластеров распределенных баз данных. Решение реализовано как веб-приложение и не требует установки дополнительных компонентов на компьютер пользователя. Использование Platform V Grid Center помогает найти неполадки в функционировании системы и оперативно устранить инцидент. Решение позволит компаниям повысить производительность сервисов, ускорить вывод новых продуктов на рынок и снизить совокупную стоимость владения продуктом. Platform V Grid Center расширяет возможности администрирования кластеров. У пользователей появилась возможность настраивать расписание создания снапшотов без применения внешних сервисов и проводить анализ данных на согласованность, используя графический интерфейс. Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, а также может поставляться отдельно. Продукт соответствует корпоративным требованиям в сфере безопасности, надежности и производительности.

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Финополис–2025: российское решение от СберТеха и ФлексСофт поможет повысить безопасность банковского ПО 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
17.10.2024 «ФлексСофт» и «СберТех» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
12.09.2024 Кратчайший путь к суверенитету: компания «ФлексСофт» интегрирует лучшие технологии для финансового сектора 1
03.09.2024 Сбербанк перевел выпуск и обслуживание карт на собственную платформу 1
02.09.2024 Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт на собственный процессинг 1
17.06.2024 Бизнесу стал доступен инструмент администрирования баз данных от «СберТеха» 2
20.03.2024 «СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами 1
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 2
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
28.06.2022 «Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО 1
20.05.2022 Матвей Ульянычев -

Переход на российское ПО позволит сократить издержки и ускорить разработку

 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 623 11
8818 3
Oracle Corporation 6839 3
Ростелеком 10223 2
Microsoft Corporation 25139 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2350 2
Diasoft - Диасофт 1004 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 133 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 667 1
Dell EMC 5076 1
Cisco Systems 5204 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3295 1
Huawei 4162 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13870 1
Lenovo Group 2340 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 169 1
Ред Софт - Red Soft 944 1
Корус Консалтинг ГК 1304 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 238 1
Hitachi - Хитачи 1480 1
HPE Aruba Networks 91 1
Red Hat 1342 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
Neoflex - Неофлекс 244 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 885 1
Галактика - Корпорация 1503 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 295 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 76 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 331 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 65 1
CyberPeak - СайберПик 16 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 150 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 374 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Comindware - Колловэар 170 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 326 1
SAP SE 5410 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7968 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2960 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 506 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1325 1
Газпром ПАО 1397 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 391 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1763 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 157 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 533 1
Транснефть 322 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 142 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 173 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 636 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 241 1
Кофемания 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12648 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5142 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4742 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 156 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1974 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4733 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 11 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12173 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12808 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5157 4
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 309 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11371 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9989 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16849 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1155 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9729 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26810 3
DevOps - Development и Operations 1021 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8040 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7423 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12040 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 641 3
Data Grid 29 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1215 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1495 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1097 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9198 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1854 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 867 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1381 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6151 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7278 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6585 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 453 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5236 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 248 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 81 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1455 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 24 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 73 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 2
Linux OS 10712 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dataspace 7 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 29 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM - Sber Platform V IDM 6 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1090 1
Microsoft Windows 16181 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1233 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1477 1
Apple iPhone 6 4861 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 119 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1763 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 198 1
EPFL - Scala - Язык программирования 151 1
Neoflex Reporting 24 1
Apache Ignite 14 1
Apache Airflow 56 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 81 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 120 1
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 232 1
МТС Premium 54 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 13 1
Axiom JDK СЗИ 128 1
Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 325 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
РусБИТех - Astra Automation 17 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 599 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 76 1
Ред Софт - Ред Адм 80 1
Тятюшев Максим 151 4
Шадаев Максут 1113 2
Ульянычев Матвей 47 2
Царев Кирилл 34 2
Рустамов Рустам 498 1
Натрусов Артем 307 1
Сотин Денис 216 1
Семенов Александр 164 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Добровинский Александр 46 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 87 1
Ульянов Николай 155 1
Карпов Сергей 43 1
Воронин Павел 168 1
Сивцев Илья 163 1
Евдокимов Игорь 61 1
Александров Александр 84 1
Булгаков Кирилл 129 1
Спирин Антон 85 1
Стоянов Алексей 52 1
Варфоломеев Антон 15 1
Гаврилов Евгений 55 1
Карпов Роман 75 1
Маркова Светлана 43 1
Долгов Александр 44 1
Сергеева Наталья 50 1
Сазонов Максим 40 1
Лукавенко Олег 46 1
Гуренков Михаил 41 1
фон Розен Александр 43 1
Сельдемиров Александр 55 1
Атоян Антон 17 1
Иванец Евгений 40 1
Цыпляев Максим 43 1
Белевцев Андрей 81 1
Галкин Николай 120 1
Глазков Александр 147 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 4
Европа 24556 2
Европа Восточная 3119 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 983 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5320 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9923 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11589 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2267 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14796 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3624 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5210 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6141 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7235 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2963 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 861 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1503 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 2
Экономический эффект 1177 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1604 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3326 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 262 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1327 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2876 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3655 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1885 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5962 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3162 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 350 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1466 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 197 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2562 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 178 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8165 1
Импортозамещение - параллельный импорт 558 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9457 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11377 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 2
IDC - International Data Corporation 4936 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
CNews Инновация года - награда 130 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 762 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1181 2
CNews AWARDS - награда 537 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2123 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2572 1
Microsoft Ignite 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391931, в очереди разбора - 733192.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще