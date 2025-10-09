Platform V Grid Center - это универсальное и функциональное средство администрирования кластеров распределенных баз данных. Решение реализовано как веб-приложение и не требует установки дополнительных компонентов на компьютер пользователя. Использование Platform V Grid Center помогает найти неполадки в функционировании системы и оперативно устранить инцидент. Решение позволит компаниям повысить производительность сервисов, ускорить вывод новых продуктов на рынок и снизить совокупную стоимость владения продуктом. Platform V Grid Center расширяет возможности администрирования кластеров. У пользователей появилась возможность настраивать расписание создания снапшотов без применения внешних сервисов и проводить анализ данных на согласованность, используя графический интерфейс. Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, а также может поставляться отдельно. Продукт соответствует корпоративным требованиям в сфере безопасности, надежности и производительности.