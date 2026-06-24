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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196621
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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V GraDeLy

СОБЫТИЯ

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24.06.2026 «СберТех» и fabricaOne.AI предложат рынку корпоративные решения для работы с данными 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

9486 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 51 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 104 1
Ростелеком - TData - ТДата 68 1
CoWork - Коворкинг Платформ 21 1
ИАС Диджитал 7 1
Ростелеком 10850 1
Broadcom - VMware 2590 1
SAP SE 5572 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
Microsoft Corporation 25682 1
Apple Inc 13047 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 1
Softline - Софтлайн 3667 1
Oracle Corporation 7049 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2957 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
Diasoft - Диасофт 1118 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 903 1
Nginx - Энджайникс 201 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 961 1
Галактика - Корпорация 1536 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 87 1
R-Vision - Р-Вижн 261 1
Google LLC 12587 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Proxima 55 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 1
CyberPeak - СайберПик 16 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 578 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 138 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 90 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 1
Кофемания 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Linux Foundation 196 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12927 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 2
DevOps - Development и Operations 1201 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2829 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7719 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 318 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3127 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4740 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1229 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 599 1
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 34 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 196 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 359 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 187 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 276 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9788 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2029 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 997 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1813 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1827 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2268 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1637 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1571 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7325 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6569 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34271 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22377 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1241 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7779 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3068 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1332 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 113 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 17 2
1С:Прогнозирование продаж 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 63 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 30 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования 17 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DropApp 13 1
FESCO - My.Fesco - Crew.Fesco - Fesco AutoPass - Fesco Академия 3 1
1С:Сверка 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro DBaaS 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1009 1
Linux OS 11410 1
Новые облачные технологии - МойОфис 948 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6176 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 617 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 932 1
1С:ERP Управление предприятием 815 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 704 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 446 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 128 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
1С:Корпорация 57 1
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 51 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 36 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 94 1
1С:Аналитика 29 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 72 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 14 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 51 1
1С:Шина 17 1
Аникин Дмитрий 68 1
Султангалиев Тимурбулат 18 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 21 1
Атоян Антон 36 1
Желтухин Вадим 71 1
Шустрова Наталья 18 1
Филипиди Анна 17 1
Суровец Дмитрий 115 1
Шадаев Максут 1206 1
Глазков Александр 151 1
Нестеров Алексей 174 1
Панченко Иван 192 1
Ермаков Валерий 139 1
Мельникова Алиса 100 1
Галкин Николай 138 1
Козырев Алексей 328 1
Шарак Андрей 67 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Кирьянова Александра 166 1
Закоржевский Вячеслав 92 1
Урусов Виктор 157 1
Ермаков Иван 32 1
Мартиросов Давид 123 1
Кубарев Алексей 59 1
Агеев Денис 38 1
Трандин Сергей 114 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 35 1
Семенов Михаил 28 1
Масляный Константин 20 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 31 1
Лазуков Станислав 52 1
Пирогова Ирина 31 1
Геллерман Михаил 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11381 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6520 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6652 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3665 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 921 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1356 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2449 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 49 1
Экономический эффект 1311 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2142 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 369 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 505 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52924 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3939 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 960 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2785 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1484 1
Аудит - аудиторский услуги 3378 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3423 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 373 1
TAdviser - Центр выбора технологий 456 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1269 1
CNews AWARDS - награда 569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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