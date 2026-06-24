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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V GraDeLy
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
|Linux Foundation 196 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Султангалиев Тимурбулат 18 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 21 1
|Атоян Антон 36 1
|Желтухин Вадим 71 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Филипиди Анна 17 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1206 1
|Глазков Александр 151 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Панченко Иван 192 1
|Ермаков Валерий 139 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Галкин Николай 138 1
|Козырев Алексей 328 1
|Шарак Андрей 67 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Кирьянова Александра 166 1
|Закоржевский Вячеслав 92 1
|Урусов Виктор 157 1
|Ермаков Иван 32 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Агеев Денис 38 1
|Трандин Сергей 114 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 35 1
|Семенов Михаил 28 1
|Масляный Константин 20 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Геллерман Михаил 71 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164338 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5451 1
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