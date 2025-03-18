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CyberPeak СайберПик
Компания «Сайберпик» - российский разработчик решений информационной безопасности. «Сайберпик» имеет лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации ФСТЭК России. Резидент фонда «Сколково».
Продукт компании DCAP / DAG «Спектр» - система, разработанная для комплексной защиты хранилищ неструктурированных данных в направлении классификации документов, аудита доступа и анализа прав. Система создана для российского рынка и помогает выполнять требования регуляторов в сфере информационной безопасности. Решение входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.
CyberPeak и организации, системы, технологии, персоны:
|Добрушский Сергей 9 5
|Сухов Алексей 11 3
|Шкарин Антон 4 3
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Тимофеева Дарья 4 1
|Пудов Дмитрий 43 1
|Горюнов Андрей 1 1
|Жеглов Глеб 5 1
|Атоян Антон 1 1
|Головлев Максим 10 1
|Новиков Алексей 61 1
|Гузаиров Айдар 56 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Галдобин Александр 13 1
|Джаганян Александр 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
|Gartner - Гартнер 3563 1
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