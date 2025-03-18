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CyberPeak СайберПик

CyberPeak - СайберПик

Компания «Сайберпик» - российский разработчик решений информационной безопасности. «Сайберпик» имеет лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации ФСТЭК России. Резидент фонда «Сколково».

Продукт компании DCAP / DAG «Спектр» - система, разработанная для комплексной защиты хранилищ неструктурированных данных в направлении классификации документов, аудита доступа и анализа прав. Система создана для российского рынка и помогает выполнять требования регуляторов в сфере информационной безопасности. Решение входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.


18.03.2025 «МСофт» и «Сайберпик» объединяют усилия для защиты чувствительной информации   1
03.07.2024 Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна? 1
07.06.2024 Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG» 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1
20.05.2024 MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик» 1
19.12.2023 «Инфосистемы джет» завершила модернизацию инфраструктуры информационной безопасности на объектах «Вологдаоблэнерго» 1
01.09.2023 СУБД от СберТеха: рассматриваем отечественный аналог зарубежных решений 1
13.04.2023 DCAP/DAG «Спектр» от компании «СайберПик» стал единственным сертифицированным ФСТЭК решением данного класса 1
07.10.2022 Вебинар-презентация нового DCAP/DAG «Спектр»: автоматический перенос и удаление данных, изменение прав доступа и другие возможности 1
06.06.2022 Softline и Cyberpeak объявили о заключении партнерства 2
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
23.05.2022 Как усилить систему информационной безопасности при помощи российской DCAP/DAG-системы 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
01.10.2020 Группа компаний Angara и CyberPeak займутся защитой неструктурированных данных 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

CyberPeak и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4947 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 323 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 2
Код Безопасности 630 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1226 2
Fortinet 393 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 306 2
NetWrix - Нетрикс 15 2
Softline - Софтлайн 2881 1
IBM - International Business Machines Corp 9452 1
Dell EMC 5037 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 418 1
Cisco Systems 5134 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Xello - Кселло 22 1
Palo Alto Networks 149 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
Цифра ГК 2448 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
MSoft - МСофт 16 1
Phishman - Фишман 14 1
АйТи Бастион - IT Bastion 103 1
Trend Micro 606 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 18 1
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 27 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Qualys 63 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
8321 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 820 1
Галактика - Корпорация 1471 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
InnoSTage - Инностейдж 149 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 27 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 11
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 115 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 7
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 6
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Apple iPhone 6 4862 1
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Microsoft Windows 2000 8661 1
Atlassian - Confluence 116 1
Xello Deception 20 1
VK WorkDisk 5 1
Ред Софт - Ред Адм 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 1
CyberPeak - Спектр DAG/DCAP 1 1
Добрушский Сергей 9 5
Сухов Алексей 11 3
Шкарин Антон 4 3
Шерстобитов Сергей 55 1
Тимофеева Дарья 4 1
Пудов Дмитрий 43 1
Горюнов Андрей 1 1
Жеглов Глеб 5 1
Атоян Антон 1 1
Головлев Максим 10 1
Новиков Алексей 61 1
Гузаиров Айдар 56 1
Новожилов Алексей 20 1
Галдобин Александр 13 1
Джаганян Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 3
Нидерланды 3539 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 4
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