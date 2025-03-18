CyberPeak - СайберПик

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Компания «Сайберпик» - российский разработчик решений информационной безопасности. «Сайберпик» имеет лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации ФСТЭК России. Резидент фонда «Сколково».

Продукт компании DCAP / DAG «Спектр» - система, разработанная для комплексной защиты хранилищ неструктурированных данных в направлении классификации документов, аудита доступа и анализа прав. Система создана для российского рынка и помогает выполнять требования регуляторов в сфере информационной безопасности. Решение входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.