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Горюнов Андрей


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 iTProtect и Servicepipe заключили стратегическое партнерство в сфере защиты от DDoS-атак и ботов 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Горюнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Код Безопасности 644 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 146 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 426 1
Cisco Systems 5150 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Fortinet 393 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 150 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Xello - Кселло 24 1
Palo Alto Networks 153 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 340 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 17 1
InfoWatch - Инфовотч 1039 1
MSoft - МСофт 16 1
Phishman - Фишман 15 1
АйТи Бастион - IT Bastion 109 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 18 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 60 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 77 1
Qualys 65 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
CyberPeak - СайберПик 14 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 682 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4045 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 631 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4173 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 565 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5021 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
Website URL - Uniform Resource Locator 905 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2028 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 118 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9455 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 338 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 363 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2609 1
Оцифровка - Digitization 4674 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1772 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2146 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 198 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 70 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3482 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
Microsoft Exchange 1760 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
Головлев Максим 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3231 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 970 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1291 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2804 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 215 1
МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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