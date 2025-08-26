Разделы

Бизнес
|

Itprotect и VolgaBlob заключили партнерское соглашение

Интегратор в области информационной безопасности Itprotect пополнил свой продуктовый портфель флагманским продуктом VolgaBlob — платформой для обработки и мониторинга данных Smart Monitor.

Решение Smart Monitor обеспечивает зонтичный ИТ-мониторинг, используется для построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. Платформа помогает построить отказо- и катастрофоустойчивые, масштабируемые территориально распределенные системы для оперативного выявления и реагирования на события информационной безопасности на всех уровнях бизнеса. Все это актуальные задачи для заказчиков Itprotect — крупных компаний из разных сфер промышленности, финансов, ритейла и других системообразующих отраслей.

Продукт помогает повысить уровень безопасности российского бизнеса и перейти на превентивное реагирование на угрозы. Платформа Smart Monitor уже используется для мониторинга событий ИБ, антифрода, контроля операционной эффективности в крупных российских компаниях из сфер торговли, финансов, промышленности, телекома.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

«Рост сложности и скоординированности кибератак требует от бизнеса проактивных подходов к безопасности. Вместе с VolgaBlob мы предлагаем рынку систему, которая обнаруживают угрозы и дает полную картину происходящего в компании. В условиях импортозамещения и ужесточения регуляторных требований такие продукты становятся стратегическим преимуществом для компаний, которые инвестируют в непрерывность бизнеса», — сказал Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса Itprotect.

«Объединив опыт Itprotect в реализации сложных комплексных ИБ-проектов и нашу экспертизу в мониторинге данных, мы сможем предложить нашим клиентам не просто защиту, а мощный инструмент для антихрупкости бизнеса. Вместо пассивной обороны компании получают совершенно новый подход — возможность отслеживать данные и события на всех уровнях компании, оптимизировать процессы. Ведь больше компаний хотят и готовы принимать решения на основе собираемых данных: будь то ИБ, ИТ или бизнес-процессы», — отметил Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Создатель «российского Starlink» признан банкротом

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: